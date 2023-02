Gujarati News

91% Of Executions Pardoned In 22 Years, Yet Trial Courts Impose Heavy Death Sentences

ભાસ્કર રિસર્ચ 2405ને ફાંસીની સજા, પણ ફાંસીને માંચડે 8 જ પહોંચ્યા: 22 વર્ષમાં 91%ની ફાંસી માફ, તોપણ ટ્રાયલ કોર્ટ ફાંસીની ઢગલાબંધ સજા સંભળાવે છે

ભારતમાં 2022માં ટ્રાયલ કોર્ટે 165 લોકોને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. આ આંકડા છેલ્લા 22 વર્ષમાં સૌથી વધું છે...પરંતુ છેલ્લા 7 વર્ષનાં આંકડા જણાવે છે કે સરેરાશ દર વર્ષે 130થી વધું લોકોને ભારતમાં ફાસીની સજા મળી છે.

પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ તે છે કે તેમાંથી કેટલા લોકો ખરેખરમાં ફાંસીનાં માંચડા સુધી પહોંચે છે?

જવાબ ચોંકાવનારો છે. છેલ્લા 22 વર્ષમાં ભારતમાં ટ્રેયલ કોર્ટે કુલ 2045 લોકોને ફાંસી આપી છે...પરંતુ આ 22 વર્ષોમાં માત્ર 8 લોકોને જ ખરેખરમાં ફાંસી આપવામાં આવી છે.

આ 2045માંથી 91%થી વધું લોકોને ફાંસીની સજામાં રાહત મળી ગઈ છે. 454 લોકોનો મુક્તિ મળી ગઈ છે. જો કે ટ્રાયલ કોર્ટમાં સજાથી લઈને હાઈકોર્ટ, સુપ્રીમ કોર્ટ કે દયા અરજી દ્વારા મુક્તિ સુધીનો માર્ગ ખુબ લાંબો હોય છે. જો કે ટ્રાયલ કોર્ટમાં ઢગલાબંધ મોતની સજા આપવામાં આવે છે, પરંતુ તેનાથી માત્ર હાયર કોર્ટમાં પેન્ડીંગ કેસોની સંખ્યા વધારવાનું જ કાન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફાંસીની સજા મળેલા આ કેદીઓની ફાંસી તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં માત્ર તે આદાર પર માફ થઈ ગઈ કે તેમની ટ્રાયલમાં થયેલા વિલંબ ખુબ જ વધુ હતો અને દરરોજ મોતની રાહ જોવાનું તેમના સાથે અમાનવીય વ્યવહાર હતો.દિલ્હીની નેશનલ લો યુનિવર્સિટી (NLU)ના પ્રોજેક્ટ 39Aનો રિપોર્ટના આંકડા જમાવે છે કે ફાંસી માત્ર એક ચુકાદો નહીં, એક લાંબી કાયદેસરની પ્રક્રિયા છે જે સરેરાશ 20-22 વર્ષ સુધી ખેંચાઈ જાય છે.

દેશમાં મોતની સજા અને તેની પ્રક્રિયા પર વાંચો રિસર્ચ રિપોર્ટ...

પહેલા સમજીએ...ભારતમાં ફાંસીની સંપુર્ણ પ્રક્રિયા શું છે

22 વર્ષનાં આંકડા જણાવે છે કે માત્ર 0.33% કેદી જ ફાંસીમાં માંચડા સુધી પહોંચ્યા છે

NLUના જુદા જુદા અહેવાલો દર્શાવે છે કે છેલ્લા 22 વર્ષમાં 2045 લોકોને ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા ફાંસીની સજા આપવામાં આવી છે. પરંતુ આ 2045 લોકોમાંથી 454 લોકોને કાયદાકીય પ્રક્રિયાના વિવિધ તબક્કામાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે કે તેમની સામેનો કેસ ફગાવી દેવામાં આવ્યો.

1412 લોકો એવા હતા જેમની સજા હાઈકોર્ટ અથવા સુપ્રીમ કોર્ટમાં ઓછી કરવામાં આવી હતી. અથવા તેમનો કેસ ટ્રાયલ કોર્ટમાં પાછો મોકલવામાં આવ્યો હતો. ડિસેમ્બર 2022ના આંકડા દર્શાવે છે કે દેશમાં 539 એવા કેદીઓ છે જે હજુ પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયાના એક અથવા બીજા તબક્કે ફાંસીની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

તેમાંથી 455 લોકોના કેસ હાઈકોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં 73 લોકોની સુનાવણી પેન્ડિંગ છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પાસે 4 લોકોની દયા અરજી પેન્ડિંગ છે. જ્યારે, 6 લોકો એવા છે કે જેઓ દયાની અરજી ફગાવી દેવામાં આવ્યા બાદ હવે ફાંસીની તારીખ નક્કી થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

પહેલાં સજાથી માફી અથવા ફાંસીની સજા સુધી સરેરાશ 21 વર્ષનો સમય લાગે છે

વરિષ્ઠ વકીલ વિરાગ ગુપ્તા કહે છે કે કોર્ટની નજરમાં દરેક કેસનું સમાન મહત્વ હોય છે. આ કારણે હાઈકોર્ટ કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ફાસ્ટ-ટ્રેક ફાંસીની સજા માટે કોઈ અલગ જોગવાઈ નથી. આવા કિસ્સાઓમાં જ્યાં મૃત્યુદંડની જોગવાઈ હોય, તેની સુનાવણી સરેરાશ 5 વર્ષ સુધી ટ્રાયલ કોર્ટમાં જ ખેંચાય છે.

હાઈકોર્ટમાં આ કેસનો નિકાલ કરવામાં સરેરાશ દોઢ વર્ષનો સમય લાગે છે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસનો નિકાલ કરવામાં સરેરાશ બે વર્ષનો સમય લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં, ફાંસીની સજા મળ્યા પછી, આ કેદીઓ સુનાવણી અને તારીખોના કારણે ઘણા વર્ષો સુધી જેલમાં રહે છે. જો ન્યાયિક પ્રક્રિયાના તમામ વિકલ્પો ખતમ થઈ જાય તો દયા અરજીનો વિકલ્પ રહે છે.

રાષ્ટ્રપતિ દયાની અરજી પર ક્યારે નિર્ણય લેશે તેની કોઈ નિશ્ચિત સમયમર્યાદા નથી. કે.આર નારાયણન એવા રાષ્ટ્રપતિ હતા જેમણે પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન માત્ર 1 દયા અરજી પર વિચાર કર્યો હતો.

22 વર્ષમાં 8ને ફાંસી… પ્રથમ સજાથી ફાંસી સુધીની સરેરાશ સમય- 7 વર્ષ, 10 મહિના

છેલ્લા 22 વર્ષમાં 8 લોકોને ફાંસી આપવામાં આવી છે. તેમાંથી, 5 મોટા કેસોનું મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે પ્રથમ વખત ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવ્યા પછી તેને સરેરાશ 7 વર્ષ, 10 મહિનાનો સમય લાગ્યો હતો.

નિર્ભયા કેસ… 2013માં ફાંસીની સજા...2020માં ફાંસી અપાઈ

નિર્ભયા કેસનાં આ ચારેય આરોપીઓમે અક જ દિવસે 20 માર્ચ, 2020ના રોજ ફાંસી આપવામાં આવી હતી.

કેસ 2012નો હતો. 4 દોષિતો મુકેશ સિંહ, વિનય શર્મા, પવન ગુપ્તા અને અક્ષય કુમાર સિંહને 13 ડિસેમ્બર, 2013ના રોજ પ્રથમ વખત ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.

ચારેયને માર્ચ 2020માં ફાંસી આપવામાં આવી હતી.

પ્રથમ સજાથી ફાંસી સુધી પહોંચવામાં 7 વર્ષ લાગ્યાં.

મુંબઈ બ્લાસ્ટ...યાકુબ મેમણને 2006માં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો...2015માં ફાંસી

યાકુબ મેમણ વ્યવસાયે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતો અને વિસ્ફોટોના મુખ્ય આરોપી ટાઈગર મેમણનો ભાઈ હતો.

1993ના મુંબઈ બોમ્બ બ્લાસ્ટના દોષિત યાકુબ મેમણને 12 સપ્ટેમ્બર 2006ના રોજ કોર્ટે પ્રથમ વખત ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી.

જુલાઈ 2015માં તેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી.

પ્રથમ સજાથી ફાંસી સુધી પહોંચવામાં 9 વર્ષ લાગ્યાં.

સંસદ પર હુમલો... 2002માં અફઝલ ગુરુને સજા સંભળાવવામાં આવી હતી... 2013માં ફાંસી અપાઈ

આ તસવીર 2011માં દિલ્હીમાં ગુરુને ફાંસી આપવાની માંગ સાથે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનની છે.

2001માં થયેલા સંસદ પરના હુમલાનો દોષિત મોહમ્મદ અફઝલ ગુરુને 18 સપ્ટેમ્બર, 2002માં ટ્રાયલ કોર્ટે ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી.

ફેબ્રુઆરી, 2013માં તેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી.

પ્રથમ સજાથી ફાંસી સુધી પહોંચવામાં 11 વર્ષ લાગ્યા.

મુંબઈ હુમલો...કસાબ 2010માં સજા સંભળાવવામાં આવી હતી...2012માં ફાંસી અપાઈ​​​​​​​​​​​​​​

અજમલ કસાબની સજાથી લઈને ફાંસી સુધીનો સમય સૌથી ઓછો માનવામાં આવે છે.

2008માં મુંબઈ હુમલાનો દોષી અજમલ કસાબને 6 મે, 2010માં પ્રથમ વખત ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.

નવેમ્બર, 2012માં તેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી. પ્રથમ સજાથી ફાંસી સુધી પહોંચવામાં 2 વર્ષ લાગ્યા.

આ સજા સંભળાવવાથી ફાંસી આપવા સુધીમાં સૌથી ઓછો સમય લાગ્યો.

ધનંજય કેસ...બળાત્કારના દોષીતને 1991માં સજા સંભળાવી...2004માં ફાંસી અપાઈ​​​​​​​​​​​​​​

ધનંજય ચેટર્જીના જીવન પર એક ડોક્યુમેન્ટ્રી અને બંગાળી ફિલ્મ પણ બનાવવામાં આવી છે.

1990માં 14 વર્ષની તરુણીનો બળાત્કાર અને હત્યાનો દોષીત ધનંજય ચેટર્જીને 1991માં પ્રથમ વખત ફાંસીની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. ઓગસ્ટ, 2004માં તેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી.

પ્રથમ સજાથી ફાંસીમાં માંચડે પહોંચવામાં 13 વર્ષ લાગ્યા.

ફાંસીની સૌથી વધું રાહ...27 વર્ષ

બેઅંત સિંહના હત્યારાની દયા અરજી 10 વર્ષથી પેન્ડિંગ

શીખોની સર્વોચ્ચ સંસ્થા શિરોમણી ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ દ્વારા બળવંત સિંહ રાજોના વતી દયાની અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.

ફેબ્રુઆરી, 2022માં ગૃહરાજ્યમંત્રી અજયકુમાર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતુ કે રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ 4 દયા અરજી પેન્ડિંગ છે. તેમાંથી એખ 2012થી, બીજી 2015થી અને બાકીની બે 2021થી પેન્ડિંગ છે.

2012થી રાષ્ટ્રપતિ પાસે પડેલી દયા અરજી પંજાબના પુર્વ મુખ્યમંત્રી બેઅંત સિંહની હત્યામાં સામેલ રહેલ બળવંત સિંહ રાજાઓનાની છે.

બળવંત સિંહને 2007થી સીબીઆઈની સ્પેશિયલ કોર્ટે તેનતી સજા સંભળાવી હતી. 2012માં શિરોમણી ગુરુદ્વારા કમિટિએ તેની તરફથી રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ દયા અરજી કરી હતી. પરંતુ હજી સુધી આ દયા અરજીનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.​​​​​​​ બળવંતમની ડિસેમ્બર 1995માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા 27 વર્ષથી તે જેલમાં છે. આ દરમિયાન તેમે નાજ્ઞ 1 કલાકના પેરોલ મળ્યા છે.

ઓક્ટોબર, 2022માં કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમકોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે બળવંત સિંહની દયા અરજી પર ફેંસલો સુરક્ષાના કારણોસર ટાળવામાં આવ્યો છે.

કેટલાક કેસ આવા પણ

કોલ્હાપુરની કિલર સિસટર્સની દયા અરજી પર નિર્ણયમાં વિલંબ... આના આધારે ફાંસી આજીવન કેદમાં ફેરવાઈ​​​​​​​​​​​​​

આ કેસમાં રેણુકા શિંદે અને સીમા ગાવિતની સાથે તેની માતાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ ટ્રાયલ દરમિયાન જ તેનું મૃત્યુ થયું હતું.

​​​​​​​​​​​​​​કોલ્હાપુરમાં 13 બાળકોનું અપહરણ અને 6 બાળકોની હત્યા કેસનો દોષીત રેણુકા શિંદે અને સીમા ગાવિતની દયા અરજી રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ 2014માં ફગાવી દીધી હતી. પરંતુ તો પણતેમને ફાંસી અપાઈ નથી.

બંને બહેનોને 1990 થી 1996ની વચ્ચે બાળકોનું અપહરણ અને હત્યાઓને અંજામ આપ્યો હતો. 1996માં કોલ્બાપુર પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી.

2001માં સેશન્સ કોર્ટે તેમને ફાંસીની સજા સંભળાવી હતી. 2004માં બોમ્બે હાઈકોર્ટે પણબંનેની મોતની સજાની પુષ્ટી કરી હતી. 2006માં સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આ ચુકાદાને યથાવત રાખ્યો હતો.

બંનેને 2008માં મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ સમક્ષ દયા અરજી કરી હતી, જો 2012-13માં ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 2014માં રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ દયા અરજી કરવામાં આવી, પણ તેમણે પણ ફગાવી દીધી હતી.

ત્યારબાદ બંને બહેનોએ ફરીથી બોમ્બે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા. તેમણે મોતની સજાને આજીવન કેદમાં બદલવાની માંગ કરતા કહ્યું કે દયા અરજી પર નિર્ણય લેવામાં ઘણો જ વિલંબ થયો છે. મોતના ભયના કારણે જીવવામાં માસનિક પીડામાંથી પસાર થઈ રહી છે.

બોમ્બે હાઈકોર્ટે કહ્યું કે રાજ્ય સરકારે બંનેની દયા અરજીનાં નિર્ણયમાં વિલંભ કર્યો છે અને તેમની મોતસી સજા આજીવનકેદમાં પલટી હતી. જે કે, બંનેએ અંતિમ શ્વાસ સુધી જેલમાં જ રહેવું પડશે.

2014માં દયા અરજીમાં નિર્ણયમાં વિલંબના આધારે સુપ્રીમ કોર્ટે 15 લોકોની ફાંસી આજીવન કેદમાં ફેરવી​​​​​​​​​​​​​​

જસ્ટિસ પી. સદાશિવમ 2014માં જ નિવૃત્ત થવાના હતા. નિવૃત્તિ પહેલા આ તેમનો મોટો નિર્ણય હતો. નિવૃત્તિ પછી, તેઓ 2019 સુધી કેરળના રાજ્યપાલ પણ રહ્યા હતા.

મૃત્યુદંડ મળેલા 15 કેદીઓએ પોતાની સજા ધટાડના માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં રિટ પિટીશન કરી હતી. 2014માં તત્કાલીન ચીફ જસ્ટિસ પી. સદાશિવમ, જસ્ટિસ રંજન ગોગાઈ અને શિવા કીર્તી સિંહની બેન્ચે આ તમામ પિટીશન પર એક સાથે સુનાવણી કરી હતી.

હકીકતે આ કેદીઓની દયા અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે કોર્ટમાં માફી માંગી હતી અને દયાની અરજીનો નિર્ણય લેવામાં અતિશય વિલંબ અને માનસિક બીમારીના કારણે તેની મૃત્યુદંડની સજા ઘટાડવી જોઈએ.

પિટીશન પર ચુકાદો સંભળાવતા કોર્ટે કહ્યું કે દયા અરજી નકારવામાં અયોગ્ય અને સમજાવી ન શકાય એવો વિલંબ એ હેરાનગતિ સમાન છે. કેદીઓને દરરોજ મૃત્યુનો ડર એ બંધારણની કલમ 21 (જીવનનો અધિકાર)નું ઉલ્લંઘન છે. દોષિતની ફાંસીની સજામાં ઘટાડો કરવા માટે આ પૂરતું છે.

આ મામલામાં કોર્ટે 13 લોકોની મોતની સજામાં દયા અરજીમાં વિલંબના કારણે ઘટાડો કરી દીધો હતો. જ્યારે બે લોકોનો મૃત્યુદંડની સજામાં માનસિક બીમારીના કારણે ઘટાડો કર્યો હતો. કાયદાની ભાષામાં આ કેસને Shatrughan Chauhan and Another v. Union of India and Others (2014)ના નામે ઓળખાય છે.

એક દલીલ તેના પર પણ કે ફાંસીની સજા કેમ નાબૂદ ન થવી જોઈએ

ભારતમાં કેપિટલ પનિશમેન્ટ સામે ચર્ચા લાંબા સમયથી કરવામાં આવી રહી છે. વિશ્વમાં હાલમાં 53 દેશો એવા છે જ્યાં મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવે છે. જ્યારે 111 દેશોએ તેના પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે.

પ્રતિબંધિત દેશોમાં મૃત્યુદંડને અમાનવીય માનવામાં આવતું હતું અને એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે માનવ જીવનના અધિકારનું ઉલ્લંઘન છે.

ભારતમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સતત ફાંસીની સજાની ફ્રેમવર્ક બાબતે ચર્ચા કરતી રહી છે. 2022માં પણ ચીફ જસ્ટિસ યુયુ લલિતની અધ્યક્ષતામાં બેન્ચે કહ્યું હતું કે ફાંસીની સજા ક્યારે આપવામાં આવે અને તોનો આધાર શું હોય તેના પર પણ ટ્રાયલ કોર્ટની સમજને સુધારવાની જરૂર છે.

કેટલાક કેસ એના પણ છે જ્યા દયા અરજી કે કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં ખુબ વધારે સમય લાગી જવાના આધારેસુપ્રીમ કોર્ટે ફાંસીની સજાને આજીવન કેદમાં બદલી છે.