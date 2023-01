Gujarati News

85 year old Grandfather And 82 year old Bae Jump From A Height Of 15,000 Feet, Heart Works Only 20 Percent, A Love Story That Hits The Film

ભાસ્કર એક્સક્લૂસિવ ગુજરાતનું ફિટ કપલ અચાનક ચર્ચામાં: 85 વર્ષના દાદા અને 82 વર્ષનાં બા, 15 હજાર ફૂટ ઊંચાઈએથી છલાંગ મારી, હૃદય 20 ટકા જ કામ કરે, લવસ્ટોરી પણ ફિલ્મને ટક્કર મારે એવી

લેખક: કમલ પરમાર



પેસમેકર હોવાને કારણે મારું હાર્ટ માત્ર 20 ટકા જ કામ કરતું હતું. અમે જમીનની સપાટીથી 15,000 ફૂટની ઊંચાઈ ઉપર પ્લેનમાં હતા ને ઈન્સ્ટ્રક્ટરે કહ્યું હતું કે Are you ready for jump? (તમે કૂદવામાટે તૈયાર છો?) અને મેં કહ્યું કે Yes, I am ready. (હા, હું તૈયાર છું). મારો જવાબ પૂરો થતાં જ ઈન્સ્ટ્રક્ટરે મારો ખભો થપથપાવ્યો ને જમ્પ મારવાનો કમાન્ડ આપ્યો. આ કમાન્ડ કાને પડતાં જ હું ઉત્સાહ સાથે તેની સાથે કૂદી પડ્યો. એક ક્ષણ માટે મારૂં હૃદય પણ ધકધક થવા લાગે છે. એક તરફ 85 વર્ષની ઉંમરે સ્કાય ડાયવિંગ કરવાનો ઉત્સાહ હતો તો બીજી તરફ ઉંમરના કારણે કોઈ તકલીફ ના થાય એની ચિંતા પણ હતી. જો કે, એ ચિંતા પણ થોડી ક્ષણોમાં જ ગાયબ થઈ ગઈ હતી. 15 હજાર ફૂટ ઊંચાઈએ હવા સાથે વાતો કરવાની પણ એક અલગ જ મજા હોય છે. અમે જેમ જેમ નીચે આવતા હતા તેમતેમ મારા ઈન્સ્ટ્રક્ટર પણ માર્ગદર્શન આપતા હતા. જમીનની થોડું જ અંતર બાકી હશે ત્યાં અમારા ઈન્સ્ટ્રક્ટરે પેરાશૂટ ખોલી નાખ્યો. જો યોગ્ય રીતે લેન્ડ ન થાય તો પગ તૂટી શકવાના ચાન્સ હોવાથી ઈન્સ્ટ્રક્ટરે ફરી માર્ગદર્શન આપવાનું શરૂ કર્યું. લેન્ડિંગ સમયે બંને પગ કઈ રીતે હવામાં રાખવા એ પણ ખાસ સમજાવ્યું. જેટલો ડર કૂદવામાં નહોતો લાગ્યો એનાથી થોડો વિશેષ ડર હવે જમીન પર પગ મૂકવામાં લાગવા માંડ્યો. ડર એ વાતનો હતો કે જો લેન્ડિંગ બરાબર નહીં કરી શકું તો 85 વર્ષે ખાટલો આવશે. જો કે, એ પણ માત્ર એક ડર જ સાબિત થયો ને અમે સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ કર્યું. સ્કાય ડાયવિંગનો આ મારો પહેલો અનુભવ હતો. મારા આઠ દાયકાના જીવનમાં યાદગાર કહી શકાય તેવી એ દોઢ મિનિટ હતી ને એ હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું. ' આ શબ્દો છે 85 વર્ષની ઉંમરે સ્કાઈ ડાયવિંગ કરનાર પ્રદ્યુમ્ન શુક્લના.

અમદાવાદના ઠક્કરબાપાનગર ખાતે આવેલા તેમના નિવાસસ્થાને અમારી સાથે સ્કાઈ ડાયવિંગનો આ અનુભવ શેર કરતાં કરતાં શુક્લ દંપતી પણ ફરી એકવાર ન્યૂઝીલેન્ડના આસમાનમાં 15 હજાર ફૂટની ઊંચાઈએ મનોમન વિહરવા લાગે છે. વ્યાયામ શિક્ષક તરીકે નોકરી કર્યા બાદ હાલ નિવૃત જીવન વીતાવી રહેલા શુક્લ દંપતીને ગુજરાતનું ફિટ વૃદ્ધ કપલ પણ કહી શકાય. આજે જાણીએ કઈ રીતે આ દંપતી હરો, ફરો ને આવાં સાહસ કરતા રહોના સૂત્રને સાકાર કરી રહ્યું છે.

‘અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી’ રાષ્ટ્રીય શાયર-કવિ એવા ઝવેરચંદ મેઘાણીની પંક્તિ પ્રદ્યુમ્ન શુક્લ અને તેમનાં પત્ની ગીતાબેન શુક્લ પર બરોબર ફિટ થાય છે. પ્રદ્યુમ્ન શુક્લની ઉંમર હાલમાં 85 વર્ષ છે, જ્યારે તેમનાં પત્ની ગીતાબેન શુક્લની ઉંમર 82 વર્ષની છે. આટલી ઉંમરે પણ યુવાનોને હંફાવે એવો જુસ્સો રાખનારું આ કપલ છેલ્લાં 50 વર્ષથી અમદાવાદમાં રહે છે. ગીતાબેન શુક્લ 2015માં અમેરિકામાં પહેલીવાર 75 વર્ષની ઉંમરે 10,000 ફૂટ ઉપરથી સ્કાય ડાઇવિંગ કરી ચૂક્યાં છે. જો કે, એ સમયે તેમના પતિ પ્રદ્યુમ્નનું હાર્ટ 20 ટકા જ ચાલતું હોવાના કારણે સ્કાય ડાઈવિંગ કરવું એ ક્યારેય પરિપૂર્ણ ન થાય એવું સપનું બની ગયું હતું, પરંતુ 7 વર્ષ બાદ અચાનક એ અવસર આવ્યો જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહેતી પરિવારની ત્રીજી પેઢીએ નાનાના (પ્રદ્યુમ્નભાઈ) મનમાં ધરબાયેલા અરમાનને એક અવિસ્મરણીય અનુભવનો આકાર આપી દીધો.

પ્રદ્યુમ્નભાઈને કઈ રીતે ખબર પડી કે હાર્ટ ઓછું ચાલે છે?

પ્રદ્યુમ્નભાઈ શુક્લા તેમનાં પત્ની સાથે માનસરોવર ફરવા માટે જવાના હતા. ભારત સરકારના નિયમો મુજબ, માનસરોવર જવા માટે મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવવો ફરજિયાત હતો ,એટલે તેઓ એ માટે ડૉક્ટર પાસે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ડૉક્ટરે તેમનો રિપોર્ટ જોતાં જ કહ્યું, તમારું હાર્ટ તો માત્ર 40 ટકા જ ચાલે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તમે માનસરોવર ન જાવ તો સારું, પણ તેમણે તેમના મનમાં નક્કી કરી લીધું હતું કે કોઈપણ સંજોગોમાં માનસરોવર જવું જ છે. તેમણે એ વિચાર અંગે ડૉક્ટરને પણ રજૂઆત કરી હતી. ત્યારે ડૉક્ટરે કહ્યું હતું કે જો તમારે જવું જ હોય તો તમે તમારા રિસ્ક ઉપર જઈ શકો છો, પણ તેમની હિંમત અને અડગ નિશ્ચયના કારણે તેમને એ સમયે કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી ન પડી. પણ ત્યાંથી આવીને તેમણે ડૉક્ટરની મુલાકાત લઈને ચકાસણી કરાવતાં તેમની નળીઓ બ્લોક થઈ ગઈ છે એવી વાત સામે આવી હતી. આ જોઈને ડૉક્ટરે તેમને સ્ટેન્ડ મુકાવવાની સલાહ આપતાં તેમણે સ્ટેન્ડ મુકાવી દીધું. સ્ટેન્ડ મુકાવ્યાના થોડા દિવસો પછી તેમના હાર્ટબિટ અનિયમિત રહેતાં તેમણે પેસમેકર મુકાવ્યું. એને આજે 10 વર્ષ થઈ ગયાં છે છતાં પણ તેમને કોઈ જ મુશ્કેલી પડતી નથી.

'...અને સ્કાય ડાઈવિંગની તૈયારી દર્શાવી'

સ્કાય ડાઈવિંગના અનુભવ વિશે પ્રદ્યુમ્ન શુક્લએ દિવ્ય ભાસ્કરને જણાવ્યું હતું કે હું અને મારી પત્ની ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહેતી મારી ગ્રાન્ડ ડૉટરના ઘરે રહેવા માટે ગયાં હતાં. મારી પત્નીને સ્કાય ડાઈવિંગ કરવું ખૂબ જ ગમતું હોવાના કારણે તેને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે એ લોકોએ એડવાન્સમાં તેમનું બુકિંગ કરાવ્યું હતું. પણ મારું હાર્ટ પેસમેકરના સપોર્ટથી 20 ટકા ચાલતું હોવાના કારણે તે લોકોએ મારું બુકિંગ નહોતું કરાવ્યું. એ પછી અમે બધા લોકો 4 કલાક જેટલું અંતર કાપીને સ્કાય ડાઈવિંગના સ્પોટ પર પહોંચ્યાં. પહોંચ્યાં ત્યારે મને મનમાં પણ નહોતું કે મારે પણ સ્કાય ડાઈવિંગ કરવું છે, પણ જેવા ત્યાં પહોંચીને ત્યાંનો માહોલ જોઈને મને પણ થયું કે ભલે મારું હાર્ટ 20 ટકા જ ચાલતું હોય, પણ મારે સ્કાય ડાઈવિંગ કરવું જ છે. આટલું કહેતાં જ મારી પત્નીએ મારામાં આત્મવિશ્વાસ વધાર્યો અને કહ્યું કે કંઈ નહીં થાય, તમે પણ કરી જ શકો છો. ત્યાં પહેલેથી જે લોકોનું બુકિંગ હોય તેને જ સ્કાય ડાઈવિંગ કરાવતા હતા, પણ રિક્વેસ્ટ કરતાં મારી ટિકિટ લીધી અને હું ત્યાંથી આપવામાં આવતો કોસ્ચ્યૂમ પહેરીને તૈયાર થઈ ગયો.

'...એ દોઢ મિનિટ હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું'

એ ક્ષણે મારા મનમાં જરા પણ ડર નહોતો કે મને કંઈ થઈ જશે તો. એ પછી અમારા ઈન્સ્ટ્રક્ટરે અમને રીલ બતાવી અને ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપ્યું કે આટલી હાઈટ ઉપરથી જમ્પ કરવાથી લઈને લેન્ડ સુધી શું શું કરવું જોઈએ. એ પછી અમે પ્લેનમાં અમારા ઈન્સ્ટ્રક્ટર સાથે બેઠા અને 15000 ફૂટ ઉપર પહોંચ્યા ત્યારે ઈન્સ્ટ્રક્ટરે કહ્યું, આર યુ રેડી અને મે કહ્યું- હા હું રેડી છું આટલું કહેતાં જ તેમણે મારા ખભા ઉપર ટેપ કરીને જમ્પનો કમાન્ડ આપ્યો ને હું તેમની સાથે કૂદી પડ્યો. એક ક્ષણ માટે તો થોડી ચિંતા થવા લાગી પણ ઈન્સ્ટ્રક્ટર સાથે હોવાને કારણે વધુ ચિંતા ન થઈ. જેમ જેમ અમે નીચે આવતા હતા તેમ તેમ મારા ઈન્સ્ટ્રક્ટર મને માર્ગદર્શન આપતા હતા. જોતજોતાંમાં તો અમારે જમીનથી થોડું જ અંતર બાકી હશે અને અમારા ઈન્સ્ટ્રક્ટરે પેરાશૂટ ખોલી નાખ્યો. મારા ઈન્સ્ટ્રક્ટરે લેન્ડિંગ કરતી વખતે બન્ને પગ કઈ રીતે હવામાં રાખવા તે અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું, આ સાથે એ પણ કહ્યું કે જો યોગ્ય રીતે લેન્ડ નહીં થાય તો પગ પણ તૂટી શકે છે. આટલું સાંભળીને મનમાં સતત વિચાર ચાલુ થવા લાગ્યા જેટલો ડર ઉપરથી કૂદવાનો નહોતો લાગ્યો એટલો ડર લેન્ડિંગ પહેલાં થવા લાગ્યો. જેવું જ અમે જમીન પર લેન્ડ કર્યું ને અમે સફળતાપૂર્વક નીચે આવી ગયાં. આ અનુભવ મારા માટે પહેલી વારનો જ હતો, મારા જીવનની એ દોઢ મિનિટ હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું.

'75 વર્ષની ઉંમરે પહેલીવાર સ્કાય ડાઇવિંગ કર્યું'

પ્રદ્યુમ્ન શુક્લનાં પત્ની ગીતાબેન પટેલે દિવ્ય ભાસ્કરને કહ્યું હતું કે હું અને મારા પતિ બન્ને 2015માં અમેરિકામાં રહેતી મારી દીકરી અને દીકરાના ઘરે રહેવા ગયાં હતાં. એ સમયે મારી દીકરી અને દીકરાનો પરિવાર તથા તેમના મિત્રો સ્કાય ડાઇવિંગ કરવા માટે જવાના હતા. આ જોઈને મારા મનમાં પણ સ્કાય ડાઇવિંગ કરવાની ઈચ્છાએ જન્મ લીધો, જેને પૂર્ણ કરવા માટે મેં મારી ઈચ્છાને વ્યક્ત કરી. આ સમયે મારી ઉંમર 75 વર્ષની હતી આટલી ઉંમર હોવા થતાં પણ મને જરા પણ ડર લાગ્યો નહોતો. પહેલીવારમાં એટલી મજા આવી ગઈ, જેને હું શબ્દોમાં વર્ણવી શકતી નથી. આ અનુભવ પછી તો મને એમ થતું હતું કે હવે ક્યારે મોકો મળે ને ફરી સ્કાય ડાઇવિંગ કરું.

ગીતાબેનનું સાહસ જોઈ ઈન્સ્ટ્રક્ટરે શું કહ્યું?

ગીતાબેન પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 2022ના એન્ડમાં અમારે અમારી દીકરીની દીકરીના ઘરે ન્યૂઝીલેન્ડ રોકાવા માટે જવાનું થયું. મારી ગ્રાન્ડ ડોટરને ખબર હતી કે નાનીને સ્કાય ડાઈવિંગ કરવું ખૂબ જ ગમે છે એટલે મને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે તેણે પહેલાંથી જ મારું બુકિંગ કરાવી લીધું. જ્યારે બીજી વખત સ્કાય ડાઇવિંગ કર્યું ત્યારે મારી ઉંમર 82 વર્ષ હતી અને આ વખતે 15,000 ફૂટ ઉપરથી સ્કાય ડાઇવિંગ કરવાનું હતું, તેમ છતાં પણ જેવી પ્લેનમાંથી છલાંગ લગાવી ત્યારે મારા ચહેરા પર કે મનમાં જરા પણ ડર નહોતો, ઊલટાનું હું તો એ સમયે ઉપરથી પહાડો અને નદીઓનો નજારો જોઈને ગીતો ગાતી હતી, મારા ઈન્સ્ટ્રક્ટર સાથે વાતો કરતી હતી. આ જોઈને મારા ઈન્સ્ટ્રક્ટર પણ ખૂબ જ ખુશ થયા હતા. જેવું અમે જમીન પર લેન્ડ કર્યું ને તરત જ તે મને ભેટી પડ્યા ને કહ્યું, યુ આર માય મોમ. આટલું સાંભળીને હું પણ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ. તેમણે તેમની ખુશી વ્યક્ત કરી અમે અમારી ખુશી વ્યક્ત કરી, પણ હા, આ ઉંમરે પણ હું આટલી ઊંચાઈ પરથી વિના સંકોચે સ્કાય ડાઇવિંગ કરી શકી એટલે મને મારી સાહસિકતા પર ગર્વ છે.

ગીતાબેન શુક્લએ પહેલીવાર અમેરિકામાં સ્કાય ડાયવિંગ કર્યું ત્યારની તસ્વીર

'ઉંમર 82 વર્ષ પણ સાહસ તો 28 વર્ષની ઉંમર જેટલું'

ગીતાબેને લોકોને સંદેશ આપતાં કહ્યું, જીવનમાં કોઈપણ ઊંચાઈ સર કરવી હોય ત્યારે એમાં કોઈપણ પ્રકારની ઉંમર નડતી નથી. જ્યારે મેં 82 વર્ષની ઉંમરે બીજીવાર સ્કાય ડાઇવિંગ કર્યું ત્યારે મને એવી જ અનુભૂતિ થઈ હતી કે હું તો નાના છોકરા જેવી જ છું. મારી ઉંમર ભલે 82 વર્ષની હતી, પણ ત્યારે મને એવું જ લાગતું કે મારી ઉંમર તો હજી 28 વર્ષની છે. અત્યારે પણ હું કોઈપણ સાહસિક પ્રવૃત્તિ હોય કે પછી કોઈપણ રાઈડ હોય, એમાં એક યુવાન વ્યક્તિ જેટલું સાહસ કરે છે એટલું જ સાહસ હું પણ કરું છું, આજે પણ હું શીર્ષાસનથી લઈને રેગ્યુલર યોગ, સાઇકલિંગ કરું છું પણ મને ક્યારેય તેનો થાક નથી લાગ્યો કે ન કોઈ જગ્યાએ જવા માટે કોઈ વ્યક્તિના સહારાની જરૂર પડી હોય. એટલે બસ તમે પણ તમારી ઉંમરને ભૂલીને જે લક્ષ્ય નક્કી કરો છો તેમાં મક્કમ થશો તો સફળતા જરૂરથી મળશે.

'એ ટનલમાં મારી ટી-શર્ટ ફસાઈ ને હું અધવચ્ચે ફસાઈ ગઈ'

ગીતાબેને પોતાની આટલી ઉંમરમાં પણ લંડન, અમેરિકાની સૌથી અઘરામાં અઘરી તમામ રાઈડ્સની સફર કરી છે, જેમાં તેમને વોટર રાઈડના થયેલા અનુભવ વિશે તેમણે કહ્યું હતું કે અત્યારસુધીમાં મારા જીવનનો આ એક પ્રસંગ એવો બની ગયો, જેમાં હું અને મારી સાથે આવેલાં સગાંવહાલાં પણ ડરી ગયાં હતાં. હું અમેરિકામાં હતી ત્યારે વોટર રાઈડમાં ગઈ. એ રાઈડમાં વહેતાં પાણીની સાથે મારે ટર્નલમાંથી પસાર થવાનું હતું. એ સમયે જેવી હું ઉપરથી ટર્નલમાં ગઈ અને બરોબર અધવચ્ચે પહોંચી ત્યાં મારી ટી શર્ટ ભરાઈ ગઈ ને મને થયું કે મારી રાઈડ અહીં જ પતી ગઈ છે અને મારે અહીં ઊતરવાનું છે. આ સમયે એક તરફથી વહેતું પાણી મારા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યું હતું. આ સમયે સામે દેખાઈ રહેલી બારીમાંથી હું બહાર નીકળી ત્યાં જ બધા બૂમાબુમ કરવા લાગ્યાં કે આ અધવચ્ચેથી કઈ રીતે નીકળી પડ્યાં, આટલું કહેતાં જરાક ડર લાગ્યો કે અહીંથી હવે આગળ શું કરવું, મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ પણ મારી રાહ જોતા હતા કે બઘા જ લોકો આવી ગયા અને હું કેમ ન આવી, પણ મારા ઉપર ઈન્સ્ટ્રક્ટરની નજર પડતાં જ તે દોડતા આવ્યા અને મને ત્યાંથી બહાર કાઢી હતી.

1976-77માં પ્રદ્યુમ્નભાઈ જીણાભાઈ નાવિક સાથે દિલ્હી સુધી દોડયા

પ્રદ્યુમ્ન શુક્લએ આવું સાહસ કંઈ પહેલી વખત નથી કર્યું, જ્યારે તેઓ પીટીના શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. એ સમયે 1976-77માં સુરતના દોડવીર જીણાભાઈ નાવિકની ઉંમર 75 વર્ષ હતી ને આગેવાનોએ કહેવા પર તેઓ અમદાવાદના સાબરમતી આશ્રમથી દિલ્હી સુધી લગભગ એક હજાર કિલોમીટર દોડતા જવાના હતા. સરકારે પી.ટી શિક્ષકોને તેમની સાથે દોડતા જવા માટે કહ્યું હતું, જેમાં અમે 10 લોકોએ તૈયારી બતાવી. એ બાદ અમે સાબરમતી આશ્રમથી રવાના થયા અને 30 દિવસ સતત દોડ્યા પછી સફળતાપૂર્વક દિલ્હી પહોંચ્યા, જ્યાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

'પગ લપસ્યો ને મારા પગમાં મોચ આવી ગઈ, પણ સતત દોડતો જ રહ્યો'

અમદાવાદથી દિલ્હી પહોંચવાની એ સફરના અનુભવને વાગોળતાં પ્રદ્યુમ્ન શુક્લ કહે છે, અમે અમદાવાદથી દિલ્હી માટે જવા રવાના થયા ત્યારે અમારો પહેલો હોલ્ટ ગાંધીનગરમાં હતો. એ બાદ બીજા દિવસે સવારે દોડવાની શરૂઆત કરી, પરંતુ હાઈવે હોવાને કારણે મેં વિચાર્યું કે જો રોડની વચ્ચે દોડીશ તો પસાર થતી ટ્રકને કારણે અકસ્માત થઈ શકે છે, એટલે મેં જરા અંદર દોડવાનું શરૂ કર્યું, પણ મને ખબર ન રહી અને વધુપડતા અંદર દોડવાના કારણે મારો પગ લપસ્યો ને મારા પગમાં મોચ આવી ગઈ, હું ત્યાં ને ત્યાં બેસી ગયો. આ જોઈને સાથી મિત્રોએ કહ્યું, તમે અહીંથી પાછા જતા રહો, પણ મેં તેમને કહ્યું કે અહીંથી હવે પાછા જવું નથી. હું દોડતો રહ્યો ને દિવસો પસાર થતા ગયા. આમ કરતાં કરતાં અમે જોતપુર પહોંચી ગયા, જ્યાં અમારો એક દિવસનો હોલ્ટ હતો. ત્યારે મેં ડૉક્ટરને બતાવ્યું તો તેમણે કહ્યું હતું કે હવે તમે દોડશો નહીં, પણ મેં નક્કી કર્યું કે આટલું અંતર કાપ્યું છે તો હવે મારે દિલ્હી સુધીની દોડ પૂરી જ કરવી છે, એટલે ડૉક્ટરે મને દવા અને મલમ આપ્યો, જેની હું દરરોજ રાત્રે માલીશ કરતો રહ્યો અને દોડતો રહ્યો. 30 દિવસની દોડ બાદ અમે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા.

1960માં પ્રદ્યુમ્નભાઈ અને ગીતાબેન પહેલીવાર વડોદરામાં મળ્યાં એ પછી 1963માં બન્નેનો પરિવાર સહમત થતાં લગ્ન થયાં

આ કપલની લવસ્ટોરી પણ ફિલ્મ જેવી

પોતાના કરિયર અને લવસ્ટોરી વિશે પ્રદ્યુમ્ન શુક્લ કહે છે, 1958માં મારા રાજપીપળા ગામથી હું SSC CPED થયો હતો. એ પછી વડોદરામાં જોબ મળતાં હું ત્યાં ગયો હતો, એ સમયે લગભગ 1960-61માં ગીતાને હું પહેલીવાર મળ્યો હતો. એ સમયે તેઓ મલેરિયા વિભાગમાં જોબ કરતાં હતાં. આ દરમિયાન અમને એકબીજા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. એકબીજા સાથે વાતચીત કરવામાં આજે જેટલી સરળતા છે એટલી તો એ સમયે નહોતી, પણ અમે એકબીજા સાથે પત્રવ્યવહાર થકી વાતો કરતાં હતાં અને રૂબરુમાં તો લગભગ મહિને એકાદ વાર મળવાનું થતું હતું. દિવસો પસાર થયા અને અમે નક્કી કર્યું કે હવે એકબીજા સાથે લગ્નગ્રંથિથી જોડાઈ જવું જોઈએ, પણ ત્યારે બન્નેના પરિવારમાંથી લગ્ન કરાવવા માટે તૈયાર નહોતું થયું, પણ જેમ તેમ કરીને મનાવતાં પરિવારના લોકો રાજી થઈ જતાં 1963માં અમારા લગ્ન થયા.

લગ્ન પછી પત્નીની ઈચ્છા હોવાને કારણે ભણાવી

આ દરમિયાન શુક્લ પરિવારમાં ત્રણ બાળકનો જન્મ થયો. એ સમયે પ્રદ્યુમ્ન શુક્લ પીટીના શિક્ષક તરીકે જોબ કરતા હતા. તેમણે ટ્રાન્સફર માગીને અમદાવાદમાં સ્થાયી થયા. આ દરમિયાન તેમની પત્નીએ પણ જોબ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી, જે બાદ પ્રદ્યુમ્ન શુક્લએ તેમને BA, MA, DPED, SENIOR HSS સુધી ભણાવ્યા અને એ પછી તેમણે પણ પતિની જેમ પીટીના શિક્ષક તરીકે જોબ કરીને નિવૃત્ત થયાં અને હવે આ કપલ નિવૃત્તિના સમયમાં હાથ પર હાથ રાખવાની જગ્યાએ યુવાનોને પણ શરમાવે એવું સાહસ કરી રહ્યાં છે.

'હવે વિશ્વની સૌથી ઊંચી જગ્યાએથી સ્કાય ડાઇવિંગ કરવા માગે છે આ કપલ'

પ્રદ્યુમ્ન શુક્લએ કહ્યું, આટલી ઉંમરે 15,000 ફૂટ ઉપરથી સ્કાય ડાઈવિંગ કરવાનો આ અનુભવ પહેલો હતો, પણ છેલ્લો નહીં રહે, કારણ કે હવે એવી ઈચ્છા છે કે ન્યૂઝીલેન્ડમાં જ વિશ્વનું સૌથી ઊંચું એટલે કે 20,000 ફૂટ ઉપરથી સ્કાય ડાઈવિંગ થાય છે, એટલે હવે ત્યાંથી સ્કાય ડાઈવિંગ કરવું છે. તો ગીતાબેન શુક્લએ પણ તેમની વાતમાં શૂર પૂરાવતાં કહ્યું હતું કે મેં અત્યારસુધીમાં બે વખત સ્કાય ડાઇવિંગ કર્યું છે. આટલી મોટી ઉંમર હોવા છતાં પણ મને ક્યારેય ડર લાગ્યો નથી કે જરાય સંકોચ પણ થયો નથી, જેથી હવે મારે વિશ્વની સૌથી વધુ ઊંચાઈ, એટલે કે 20,000 ફૂટ ઉપરથી સ્કાય ડાઇવિંગ કરવું છે, જેના માટે મેં સંકલ્પ કર્યો છે, જે પૂર્ણ થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું.

(ગ્રાફિક્સઃ- સોએબ મન્સૂરી)