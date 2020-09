Gujarati News

Dvb original

7 Months Ago, Why Is Prashant Kishore Out Of Bihar Claiming To Change Bihar's Politics?

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી: 6 મહિના પહેલાં બિહારના રાજકારણને બદલાવવાનો દાવો કરનારા પ્રશાંત કિશોર હવે ગુમ કેમ છે?

જાણકારોનું કહેવું છે કે પ્રશાંત કિશોરે હાલ પોતાનું જોર પશ્વિમ બંગાળમાં લગાડ્યું છે, તેઓ મમતા બેનર્જીને ચૂંટણી જિતાડવા માગે છે

જાણકારોનું કહેવું છે કે પ્રશાંત કિશોરે ગત દિવસોમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી, તેમને પંજાબમાં કોઈ મોટું પદ મળી શકે છે

આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં JDUના પૂર્વ નેતા અને ચૂંટણી રણનીતિકાર પ્રશાંત કિશોરે પટનામાં એક પ્રેસ-કોન્ફરન્સ કરી હતી. JDUમાંથી નીકળ્યા પછી તેઓ પહેલી વખત મીડિયા સાથે વાત કરી રહ્યા હતા. પ્રશાંત જે જગ્યાએ બેઠા હતા તેમની પાછળ મહાત્મા ગાંધીનો એક ફોટો હતો અને તેમનું વાક્ય “The best politics is right action” લખ્યું હતું.

આજે છ મહિના પછી લાગે છે કે પ્રશાંત કિશોર પોતાના પાછળ લખેલા આ વાક્યને સમજી શક્યા નથી. જો સમજી પણ રહ્યા હતા, તો વર્તનમાં ન લાવી શક્યા. તેમના રાજકારણમાંથી ‘એક્શન’ગુમ થઈ ગયું છે. એ પ્રેસ-કોન્ફરન્સમાં પ્રશાંત કિશોરે ‘બાત બિહાર કી’ નામથી એક મુહિમની શરૂઆત કરી હતી.

ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે હું આગામી સો દિવસ સુધી માત્ર બિહારની દરેક પંચાયત, પ્રખંડ અને ગામમાં જઈશ. બિહારની 8800 પંચાયતમાંથી એક હજાર એવા લોકોને પસંદ કરીશ, જેઓ સાથે જોડાઈશ. જે એવું સમજે છે કે આગામી દસ વર્ષમાં બિહારને દેશનાં અગ્રણી રાજ્યોમાં ઊભું રહેવું જોઈએ.

પરંતુ સો દિવસ તો દૂર પ્રશાંત કિશોર આગામી ત્રીસ દિવસ પણ બિહારમાં રોકાયા નથી. પટનાના એક્ઝિબિશન રોડમાં ઓફિસ ખુલ્લી હતી. સોથી દોઢસો લોકો કામ કરી રહ્યા હતા. બિહારમાં તેમની મુહિમની અસર એ થઈ કે પોતાને રજિસ્ટર કરાવવા માટે ઓફિસની બહાર સવારથી લાંબી-લાંબી લાઈન લાગી જતી હતી.

આ બધું માર્ચના અંત સુધી બદલાઈ ગયું. ઓફિસ બંધ થઈ ગઈ. ભીડ ગુમ થઈ ગઈ. પ્રશાંત કિશોર પોતે પટનાની બહાર જતા રહ્યા. પટનામાં જે લોકો તેમના અને તેમની કંપની આઈ-પેક માટે કામ કરી રહ્યા હતા તેઓ ‘મિશન બંગાળ’માં લાગી ગયા. સવાલ ઊઠે છે કે એકદમ આવું કેવી રીતે થઈ ગયું? ફેબ્રુઆરીમાં પૂરા જોશ સાથે એક મુહિમનું લોન્ચિંગ કરનારા પ્રશાંત કિશોર એક મહિના પછી ઠંડા કેમ પડી ગયા છે?

બિહારથી અંગ્રેજી છાપા ધ હિન્દુ માટે લખનારા વરિષ્ઠ પત્રકાર અમરનાથ તિવારીએ કહ્યું હતું કે જુઓ, પ્રશાંત કિશોર એક વિશુદ્ધ બિઝનેસમેન માણસ છે. તેઓ આ રીતે જ વિચારે છે. અહીં તેમણે સરકાર વિરુદ્ધ મોરચો ખોલ્યો હતો. એવામાં તમે પટનામાં મોટી ઓફિસ, મોટી ટીમ રાખીને કામ નથી કરી શકતા.

‘સરકાર તેમની વિરુદ્ધ થઈ ગઈ હતી. એક રાજકીય વ્યક્તિ સરકાર સાથે ટક્કર લે છે. લોકો ટકરાય પણ છે, પણ જ્યારે તમે વેપાર કરી રહ્યા હોવ તો સરકાર સામે ટક્કર લેવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે. જો તમે ટક્કર લઈ પણ લો તો પછી ત્યા રહીને કામ કરવું વધુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે તમારી સામે નીતીશ કુમાર હોય, જે લાંબા સમય સુધી દુશ્મનાવટ નિભાવે છે’

આજે જ્યારે બિહારમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાતમાં થોડાક દિવસ બાકી છે. રાજકીય પાર્ટીઓ દેખાડો કરી રહી છે. નવાં નવાં સમીકરણ બની રહ્યાં છે તો એવામાં સવાલ ઊભા થાય છે કે પ્રશાંત કિશોર ક્યાં છે અને શું કરી રહ્યા છે?

પ્રશાંત કિશોર બે વર્ષ પહેલાં JDUમાં જોડાયા હતા. તેમને JDU રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવાયા હતા.

જાણકારોનું કહેવું છે કે પ્રશાંત કિશોરે હાલ તેમનું જોર પશ્વિમ બંગાળમાં લગાવી દીધું છે. તેઓ મમતા બેનર્જીને આગામી ચૂંટણીમાં જીતાડવા માગે છે. સમાચાર એવા પણ છે કે પ્રશાંત કિશોરની મુલાકાત ગત દિવસોમાં પંજાબના મુખ્યમંત્રી કેપ્ટન અમરિંદર સિંહ સાથે થઈ હતી અને તેમને પંજાબમાં કોઈ મોટું પદ મળી શકે છે.

તો શું બિહારથી બિહાર પ્રશાંત કિશોર માત્ર નવી તકની શોધમાં ફરી રહ્યા છે? પ્રશાંત કિશોર પર કન્ટેન્ટ ચોરી કરવાનો આરોપ લગાવીને પોલીસ ફરિયાદ કરાનારા કોંગ્રેસનેતા શાશ્વત ગૌતમને એવું નથી લાગતું. તેઓ કહે છે, ‘પ્રશાંત કિશોરને કોર્ટમાંથી બેલ નથી મળી. એવામાં જો તેઓ આજે બિહાર જશે તો પોલીસ ધરપકડ કરી લેશે. તેઓ ધરપકડથી બચવા માટે ભાગી રહ્યા છે’ વધુમાં, તેઓ કહે છે, એક વાત સમજી લો. બિહાર અંગે પ્રશાંત કિશોરનું આખું વ્યક્તિત્વ આ દેશની મીડિયા દ્વારા ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ ખોટો માણસ છે. આટલું જ નહીં, તેઓ એક વ્યક્તિ છે, જે મોટી મોટી વાતો કરે છે, ભારે જાતિવાદી પણ છે. તેમનું માનવું છે કે તે જાતિથી બ્રાહ્મણ છે અને સૌથી સારા વિચાર અને સમજણ તેમની પાસે જ છે.

શાશ્વત ગૌતમ જે પોલીસ કેસનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે તે આ વર્ષે 27 ફેબ્રુઆરી કરવામાં આવ્યો હતો. ગૌતમે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પ્રશાંત કિશોરે તેમના પ્લાનના કન્ટેન્ટની ચોરી કરી છે અને એને પોતાનું ગણાવીને ‘બાત બિહાર કી’નામથી લોન્ચ કરી દીધું. શાશ્વત ગૌતમની ફરિયાદ પર પોલીસે પ્રશાંત કિશોર વિરુદ્ધ IPCની કલમ 420 અને 406 હેઠળ કેસ કરી લીધો હતો. હાલ આ કેસ કોર્ટમાં છે.

તો શું પોલીસની કાર્યવાહીનું કારણ એ જ છે, જેને પ્રશાંત કિશોરને બિહારથી દૂર રાખ્યા છે? અમરનાથ તિવારીને આવું નથી લાગતું. તેઓ કહે છે, આની ગુંજાઈશ થોડીક ઓછી લાગી રહી છે. તેઓ નથી આવી રહ્યા, કારણ કે તેમને ખબર છે કે હાલ બિહારમાં સ્થિતિ તેમના માટે યોગ્ય નથી.

‘એટલા માટે તેઓ દિલ્હીમાં ક્યારેક ક્યારેક મોટા પત્રકારોને ઈન્ટરવ્યુ આપીને પોતાની હાજરી નોંધાવી લે છે. પ્રશાંત કિશોર અંગે એક વાત સમજી લેવી જોઈએ કે તેઓ ચૂંટણી લડાવાનો વેપાર કરે છે. આ તેમનો ધંધો છે. જે વ્યક્તિ ધંધો કરે છે, એ દરેક પગલામાં નફા-નુકસાનને જુએ છે.’

બિહારનો એક મોટો વર્ગ પ્રશાંત કિશોરને ‘બિઝનેસમેન’ગણે છે. રાજ્યના રાજકારણની ઊંડી સમજણ રાખનાર ચૂંટણીપંડિત તો એવું પણ માને છે કે બિહાર અંગે તેમણે ખોટી આકારણી કરી હતી. સમજ્યાવિચાર્યા વગર જ મોરચો શરૂ કર્યો અને જ્યારે બધું વિખેરાતું જોવા મળ્યું તો પોતે નીકળી ગયા.