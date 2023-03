Gujarati News

4 Times In One Year The Police Of The States Came Face To Face, What A Crime And How Much Politics

પોલીસ જ પોલીસ સામે FIR નોંધી રહી છે: એક વર્ષમાં 4 વખત રાજ્યોની પોલીસ સામસામે આવી, કેટલો ગુનો અને કેટલું રાજકારણ

2 કલાક પહેલા લેખક: સંધ્યા દ્વિવેદી



બે રાજ્યોની પોલીસ એકબીજા સામે કેસ દાખલ કરે તો શું થશે? કોણ કોની ધરપકડ કરશે? આ પ્રશ્નો મોટા છે. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે દેશમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં 4 વખત આવું બન્યું છે અને આવું કેમ થઈ રહ્યું છે. રાજસ્થાન vs હરિયાણા, છત્તીસગઢ vs યુપી, ગુજરાત vs યુપી અને પંજાબ vs હરિયાણા/દિલ્હી પોલીસ. આ મામલે રાજ્યોની પોલીસ સામસામે છે. જો કે, CBI જેવી કેન્દ્રીય એજન્સી પણ આવી રાજકીય લડાઈથી બચી નથી.

સૌથી તાજેતરનો મામલો રાજસ્થાન અને હરિયાણા પોલીસ વચ્ચે 16 ફેબ્રુઆરીએ ભિવાનીમાં બે સળગેલા હાડપિંજર મળ્યા બાદનો છે. આ કેસમાં ગર્ભવતી મહિલા પર હુમલાના કારણે પેટમાં બાળકના મોતના મામલાએ જોર પકડતાં પીડિત પરિવારે હરિયાણા પોલીસમાં રાજસ્થાન પોલીસ વિરુદ્ધ FIR નોંધાવી.

આવા જ એક કેસમાં 23 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ ગાઝિયાબાદના વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજરાતની સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. અહીં ગુજરાત પોલીસ એક વ્યક્તિને ઉપાડી ગઈ અને તેના પરિવારે અપહરણની FIR દાખલ કરી.

યુપી પોલીસના પૂર્વ ડીજીપી વિક્રમ સિંહ આવી બાબતો પર કહે છે, 'રેડના સમયે સ્થાનિક પોલીસના કેટલાક જવાનો અન્ય રાજ્યની પોલીસ સાથે હોવા જોઈએ. મહિલા પોલીસને પણ સાથે લેવી જોઈએ. દરોડા પહેલાં કેટલાક સાક્ષીઓ તૈયાર કરવા જોઈએ. ગામના સરપંચ કે અન્ય જવાબદાર લોકો, લાયસન્સવાળી બંદૂક ધરાવતા લોકો, પડોશીઓ વગેરે, જેથી કોઈ ઘટના બને તો તેની તપાસ થઈ શકે. આ સાક્ષીઓને બોલાવી શકાય.'

છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં બે ચર્ચિત કિસ્સા પ્રકાશમાં આવ્યા, જેમાં ન તો સાક્ષી હતા કે ન તો મહિલા પોલીસ. પ્રથમ આ 4 કિસ્સાઓ વિશે સમજીએ:

કેસ 1: રાજસ્થાન પોલીસ વિરુદ્ધ હરિયાણામાં FIR

નૂંહના મરોડા ગામની દુલારી દેવીએ 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશન, નગીનામાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ રિપોર્ટમાં તેણે આરોપ લગાવ્યો છે કે, 'મારી ગર્ભવતી પુત્રવધૂ કમલેશ સાથે રાજસ્થાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા મારપીટ કરવામાં આવી હતી. તેને લાત મારી બીજા દિવસે હું મારી પુત્રવધૂને દવાખાને લઈ ગઈ. ત્યાં તેણે મૃત બાળકને જન્મ આપ્યો.’

FIR મુજબ, 16 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 3.30 વાગ્યે 30-40 લોકો તેના ઘરમાં ઘૂસ્યા. કેટલાક પોલીસ યુનિફોર્મમાં હતા, કેટલાક ન હતા. ઘરમાં પ્રવેશતાની સાથે જ તેમણે હંગામો શરૂ કરી દીધો હતો. ઘરના લોકો સાથે ધક્કામુક્કી અને મારપીટ કરી. પોલીસ પુત્ર શ્રીકાંતને શોધી રહી હતી. તેના પર કથિત ગૌ-તસ્કરોની હત્યા કરવાનો આરોપ છે. શ્રીકાંત ન મળતાં પોલીસકર્મીઓ ગુસ્સે થઈ ગયા હતા. આ મારપીટ વખતે પુત્રવધૂને ઈજા થઈ અને ગર્ભસ્થ બાળક મૃત્યુ પામ્યો.

શરૂઆતમાં, હરિયાણા પોલીસે દુલારી દેવીની એફઆઈઆર નોંધી ન હતી. જ્યારે હોબાળો થયો ત્યારે નવજાતને કબરમાંથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું. જે બાદ 20 ફેબ્રુઆરીએ એફઆઈઆર લખવામાં આવી હતી. આ મામલાની તપાસ માટે SITની રચના કરવામાં આવી હતી. રાજસ્થાન પોલીસને 10 માર્ચે નોટિસ મોકલીને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી હતી. હજુ સુધી રાજસ્થાનમાંથી કોઈ તપાસમાં ભાગ લેવા નથી આવ્યું અને ન તો હરિયાણા પોલીસની ટીમ ત્યાં ગઈ છે.

શ્રીકાંતની માતા દુલારીએ 21 ફેબ્રુઆરીએ હરિયાણાના નગીના પોલીસ સ્ટેશનમાં રાજસ્થાન પોલીસ વિરુદ્ધ FIR નોંધાવી હતી, જેમાં 30-40 અજાણ્યા રાજસ્થાન પોલીસ કર્મચારીઓને આરોપી બનાવાયા છે.

પોતાની ફરિયાદમાં શ્રીકાંતની માતાએ રાજસ્થાન પોલીસ પર તેની પુત્રવધૂ સાથે મારઝૂડ અને ગેરવર્તન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. 55 કલાક પછી શ્રીકાંતની પત્નીએ મૃત બાળકને જન્મ આપ્યો.

રાજસ્થાન પોલીસ તમામ આરોપોને નકારી રહી છે. ભરતપુર રેન્જ આઈજી ગૌરવ શ્રીવાસ્તવે સ્પષ્ટ કહ્યું, 'અમે પરવાનગી લીધા બાદ દરોડો પાડ્યો હતો. હરિયાણા પોલીસના લોકો પણ અમારી સાથે હતા. હરિયાણા પોલીસ આ મામલે તપાસ રિપોર્ટની રાહ જોવાની વાત કરી રહી છે. જે દિવસે બાળકને બહાર કાઢવામાં આવ્યો તે દિવસે ડીઆઈજી સતીશ કુમાર સિંહે કહ્યું હતું કે, 'અમે અમારું રજિસ્ટર જોઈશું, દરોડા દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશનના કેટલાક કોન્સ્ટેબલ હાજર હશે.' જોકે, આ ઘટનાના 3 દિવસ પછી પણ રજિસ્ટર ચેક ન કરવાના પ્રશ્નનો તેમણે સીધો જવાબ આપ્યો ન હતો.

આ ઘટનાને એક મહિનાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ હજુ સુધી SIT ટીમના SHO અન્ય સભ્યો આ સવાલોના જવાબ આપી શક્યા નથી રજિસ્ટરમાં શું નોંધાયું છે તેવા પ્રશ્નના જવાબમાં દરેક વ્યક્તિ તપાસ રિપોર્ટ આવે તેની રાહ જોવાનું કહી રહ્યા છે.

37 દિવસ પછી તપાસ ક્યાં પહોંચી?

અત્યાર સુધી પોલીસ કમલેશને જે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી ત્યાંથી હજુ મેડિકલ દસ્તાવેજો એકત્ર કરી શકી નથી. રાજસ્થાન પોલીસની પૂછપરછ પણ શરૂ થઈ નથી. શ્રીકાંત હજુ ફરાર છે. જો કે ત્યારબાદ રાજસ્થાન પોલીસ ફરી શ્રીકાંતના ઘરે ગઈ ન હતી. તપાસ જ્યાંથી શરૂ થઈ ત્યાં જ ઊભી છે.

કેસનો રાજકીય એંગલ

રાજસ્થાનના કથિત ગૌ-તસ્કરોના સળગી ગયેલી બોલેરો કારમાંથી હાડપિંજર મળી આવ્યા બાદ પોલીસે માનેસરના ગૌપાલકો મોનુ અને નૂંહના શ્રીકાંતના ઘરે દરોડા પાડ્યા હતા. રાજસ્થાનમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે જ્યારે હરિયાણામાં ભાજપની સરકાર છે.

એક તરફ કથિત ગૌ-તસ્કરોની હત્યા અને બીજી તરફ ગૌ-રક્ષકો પર હત્યાનો આરોપ છે. અહીં ગૌરક્ષકોને બચાવવા માટે મહાપંચાયત યોજાઈ હતી, તો બીજી તરફ બે મુસ્લિમ યુવકોની હત્યાના આરોપીઓને પકડવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં એફઆઈઆરમાં 9 લોકોના નામ છે, પરંતુ માત્ર એક રિંકુ સૈનીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

બીજો કિસ્સોઃ સુરત પોલીસ આરોપીને પકડવા આવી, ખુદ બની આરોપી

26 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ, 9 સુરત પોલીસ કોન્સ્ટેબલો વિજયનગર, સેક્ટર-9, ગાઝિયાબાદમાં એક ઘરમાં ઘૂસી ગયા હતા. સાયબર ક્રાઈમના કેસમાં આરોપી દેવેન્દ્ર ગુપ્તાને પોલીસે ઝડપી લીધો હતો. પત્ની મોનિકાએ વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના પતિ પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેણે તરત જ 112 નંબર પર ફોન કર્યો.

પોલીસ આવી, પણ કંઈ કર્યું નહીં, કારણ કે મામલો પોલીસ સ્ટેશનનો હતો. મોનિકા આખી રાત આમતેમ ભટકતી રહી. બીજા દિવસે તે કમિશનર પાસે પહોંચી. ફરિયાદ કરી પણ કંઈ થયું નહીં.

પોલીસ દેવેન્દ્રને સુરત લઈ ગઈ. મોનિકાએ તેના વકીલ ભાવનીશ ગોલાની સલાહ લીધી. 3 જાન્યુઆરીએ તે ગાઝિયાબાદ સીજેએમ કોર્ટમાં પહોંચી અને અરજી દાખલ કરી. કોર્ટે ગાઝિયાબાદ પોલીસને સમન્સ પાઠવ્યું હતું. ગાઝિયાબાદ પોલીસે જવાબ આપ્યો, 'સુરત પોલીસ દેવેન્દ્રને જાણ કર્યા વગર લઈ ગઈ હતી.' 15 ઓગસ્ટે કોર્ટે ગાઝિયાબાદ પોલીસને સુરત પોલીસ વિરુદ્ધ FIR નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જોકે 23મી ઓગસ્ટે 8 દિવસ પછી FIR નોંધવામાં આવી હતી.

23 ફેબ્રુઆરીના રોજ દેવેન્દ્રની પત્ની મોનિકાએ ગાઝિયાબાદના વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં સુરતના બે પોલીસ અધિકારીઓ, એક હેડ કોન્સ્ટેબલ અને એક કોન્સ્ટેબલ વિરુદ્ધ નામજદ રિપોર્ટ નોંધાવ્યો હતો.

દેવેન્દ્ર ગુપ્તાના વકીલ ભવનીશ ગોલાએ કહ્યું, 'ગાઝિયાબાદ પોલીસ સુરત પોલીસ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવાનું ટાળી રહી હતી, તેઓ ઇચ્છતા ન હતા કે તપાસ થાય. જો તપાસ થઈ હોત તો ગાઝિયાબાદ પોલીસના રહસ્યો સામે આવ્યા હોત, કારણ કે જે કંઈ થયું તેમાં ગાઝિયાબાદ પોલીસ પણ સામેલ હતી. તેણે કોર્ટમાં કહ્યું હતું કે સુરત પોલીસની સાથે દેવેન્દ્રના ઘરે તેના બે કોન્સ્ટેબલ પણ હતા. જ્યારે કોર્ટે દેવેન્દ્રના ગુમ થવા અંગે પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે, સુરત પોલીસ દેવેન્દ્રને જાણ કર્યા વિના લઈ ગઈ હતી.’

ભવનીશ કહે છે કે, ઘરમાં દરોડા દરમિયાન ગાઝિયાબાદ પોલીસ તેની સાથે હતી અને રવાનગી વખતે તેઓ તેને પૂછ્યા વગર લઈ ગયા હતા. તે કેવી રીતે શક્ય છે? કોર્ટના આદેશ બાદ પણ એફઆઈઆર ન નોંધવા બદલ વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનના એસએચઓ અનીતા સિંહ વિરુદ્ધ કોર્ટના અવમાનનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટના અવમાનના જવાબમાં, અનિતા સિંહે વ્યસ્તતાનું બહાનું બનાવ્યું અને તે જ દિવસે FIR નોંધવામાં આવી.

FIR કયા આધારે કરવામાં આવી

એડવોકેટ ભાવનીશ ગોલાએ કહ્યું, પહેલો આધાર- મોનિકાએ 112 નંબર પર કોલ કર્યો હતો, અમારી પાસે આ રેકોર્ડ છે. તે પોલીસ સ્ટેશન ગઈ.પોલીસ દેવેન્દ્રને પહેલા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ તેનો આ પુરાવો છે. તો પછી ગાઝિયાબાદ પોલીસ કેમ ખોટું બોલી. બીજું ગ્રાઉન્ડ - ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ માટે, આરોપીને 24 કલાકની અંદર નજીકના મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો હોય છે તેમાં પણ મેજિસ્ટ્રેટ ધરપકડની પરવાનગી આપે તેની ખાતરી ન હોય આ કેસમાં દેવેન્દ્રને મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવ્યો ન હતો.

ત્રીજો આધાર- અમે વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશનના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ માંગ્યા, જે દિવસે દેવેન્દ્રની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જવાબ મળ્યો - બે કેમેરા ખરાબ છે. કાયદા અનુસાર, પીડિતા ઘટના પછી 6 મહિના સુધી સીસીટીવી ફૂટેજ લઈ શકે છે. આ એક મોટો પુરાવો હોત, પરંતુ વિજયનગર પોલીસે કેમેરાની નિષ્ફળતાને ટાંકી હતી. આ ત્રણ આધારો પર, સુરત પોલીસ સામે 4 માર્ચે હુમલો અને અપહરણની કલમો સાથે FIR નોંધવામાં આવી હતી.

ગાઝિયાબાદ પોલીસ પર પણ FIR!

આરોપી દેવેન્દ્રની પત્ની મોનિકા હવે ગાઝિયાબાદ પોલીસ સામે સુરત પોલીસને સાથ આપવા અને પુરાવાને દબાવવા બદલ FIR દાખલ કરવા જઈ રહી છે.

કેસનું અપડેટ

સુરત પોલીસની સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચને ફોન કરતાં જાણવા મળ્યું કે એફઆઈઆર છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમને તપાસમાં જોડાવા માટે કોઈ નોટિસ મળી નથી. જો કે, ત્યાં હાજર સાયબર ક્રાઈમ પોલીસકર્મીએ કહ્યું, 'અમે તપાસમાં સહકાર આપવા તૈયાર છીએ. તપાસ થશે તો જવાબ આપીશું. જોકે, સવાલ એ ઊભો થાય છે કે, પહેલા એફઆઈઆર નોંધવામાં વિલંબ અને હવે સુરત પોલીસને નોટિસ ન મોકલવા બદલ ગાઝિયાબાદ પોલીસ સામે શું પગલાં લેવાશે.

ત્રીજો કેસઃ ભાજપના નેતાની ધરપકડમાં પોલીસ બની રાજકીય સાધન

પંજાબ પોલીસ દ્વારા 6 મે 2022ના રોજ સવારે 8-9 વાગ્યે બીજેપી નેતા તેજિન્દર બગ્ગાના ઘરે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. બગ્ગાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓએ ટ્વિટર પર આ અંગે માહિતી આપી હતી. બીજેપી નેતા કપિલ મિશ્રાએ લખ્યું કે, પંજાબ પોલીસના 50 જવાનો બળજબરીથી તેજિંદરને પોતાની સાથે લઈ ગયા.

કપિલ મિશ્રા, તેજિન્દર બગ્ગાના પિતા અને બીજેપી કાર્યકર્તાઓ જનકપુરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ધસી આવ્યા હતા. આ સમાચાર ફેલાતાં હરિયાણાની કુરુક્ષેત્ર પોલીસે પંજાબ પોલીસને રસ્તામાં રોકી હતી. બીજી તરફ, કાર્યવાહી કરતી વખતે, દિલ્હી પોલીસે પંજાબ પોલીસ વિરુદ્ધ અપહરણનો કેસ નોંધ્યો હતો. પંજાબ પોલીસ તેજિંદરને લઈ શકી ન હતી, હરિયાણા પોલીસે તેને દિલ્હી પોલીસને સોંપી દીધો હતો.

પંજાબ પોલીસે બગ્ગા પર એફઆઈઆર નોંધી હતી

તેજિન્દર પાલ સિંહ બગ્ગા પર 153-A (ધર્મ, જાતિ, સ્થળ વગેરેના આધારે જુદા જુદા જૂથો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવું), 505 (નિવેદન, અફવા અથવા અહેવાલ પ્રકાશિત કરવું અથવા ફેલાવવું) અને 506 (ગુનાહિત ધમકી) જેવી કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. હેઠળ પંજાબ પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી.

રાજકીય એંગલ શું છે

પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીનું શાસન છે જ્યારે હરિયાણામાં ભાજપનું શાસન છે. દિલ્હીમાં પણ આમ આદમી પાર્ટીનું શાસન છે, પરંતુ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ હોવાને કારણે અહીંની પોલીસ રાજ્યના નહીં પણ કેન્દ્રના નિયંત્રણ હેઠળ છે. બીજેપી કાર્યકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો કે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર હોવાને કારણે પંજાબ પોલીસ બગ્ગાની ધરપકડ કરવા લશ્કર સાથે આવી હતી. બગ્ગાએ ફિલ્મ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' જોયા બાદ અરવિંદ કેજરીવાલની ટીકા કરી હતી, ત્યારથી તેજિંદર બગ્ગા આમ આદમી પાર્ટીના નિશાના પર હતા.

કેસ અપડેટ…

તેજિન્દર પાલ સિંહ બગ્ગાએ કહ્યું- દિલ્હી હાઈકોર્ટે આ કેસને ફગાવી દીધો છે. તેમના પર લાગેલા તમામ આરોપો પાયાવિહોણા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ચોથો કેસઃ પત્રકારની ધરપકડ કરવા છત્તીસગઢ પોલીસ આવી, યુપી પોલીસે રોકી

આ મામલો 5 જુલાઈ, 2022નો છે. છત્તીસગઢ પોલીસ સવારે 5-6 વાગ્યે પત્રકાર રોહિત રંજનના નોઈડા સ્થિત ઘરે તેની ધરપકડ કરવા પહોંચી હતી. રોહિતે 6.16 વાગ્યે ટ્વિટ કર્યું. ગાઝિયાબાદ પોલીસ થોડી જ વારમાં ત્યાં પહોંચી ગઈ. છત્તીસગઢ પોલીસ અને ગાઝિયાબાદ પોલીસ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. દરમિયાન સોસાયટીના ગાર્ડે નોઈડા પોલીસને ફોન કર્યો હતો. નોઈડા પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચી ગઈ.

છત્તીસગઢ પોલીસ રોહિતની ધરપકડ કરે તે પહેલા જ નોઈડા પોલીસે એફઆઈઆરને ટાંકીને રોહિતની ધરપકડ કરી હતી. જો કે થોડા કલાકોમાં જ તેને છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. છત્તીસગઢ પોલીસ અને નોઈડા પોલીસ વચ્ચે ઘણી ચર્ચા થઈ હતી. મામલો ત્યાં સુધી પહોંચ્યો કે એવું લાગી રહ્યું હતું કે ગાઝિયાબાદ પોલીસ છત્તીસગઢ પોલીસને કસ્ટડીમાં લઈ શકે છે, પરંતુ સાંજ સુધીમાં મામલો થાળે પડ્યો હતો.

રાજકીય એંગલ શું છે

છત્તીસગઢના સીએમ ભૂપેશ બઘેલે નિવેદન આપ્યું, 'યુપી પોલીસ ગુનેગારોને બચાવવાનું કામ કરી રહી છે. તેઓએ ગુનેગારોને પકડવામાં સહકાર આપવો જોઈએ. કોર્ટનો કોઈ આદેશ ભાજપ સ્વીકારતો નથી. આ ઘટના તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.’

બીજી તરફ ભાજપના પ્રવક્તા સંજય શ્રીવાસ્તવે કહ્યું કે, ભૂપેશ બઘેલજીને બંધારણની ખબર નથી. એક રાજ્યની પોલીસ જ્યારે બીજા રાજ્યમાં આરોપીને પકડવા જાય છે ત્યારે શું નિયમો છે તે તેઓ જાણતા નથી. તેણે બંધારણ વાંચવું જોઈએ. એકંદરે, આ મામલો બે રાજ્યોની પોલીસથી શરૂ થયો હતો અને બે રાજ્યોની બે અલગ-અલગ પક્ષોની સરકારો વચ્ચેના નિવેદનબાજી પર અટકી ગયો.

શું અપડેટ છે...

કેસ હોલ્ડ પર છે. પત્રકાર સામે રિપોર્ટ દાખલ થયો, પરંતુ 6 મે પછી કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યાં નથી. ન તો અહીંથી કે ન ત્યાંથી.

ઉત્તરાખંડમાં એક રાજ્યની પોલીસ બીજા રાજ્યમાં ઘૂસી જવાનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં ગોળી વાગતાં એક મહિલાનું મોત થયું છે...

આંતરરાજ્ય પોલીસ નિયમો...

પોલીસ બંધારણના સાતમા અનુસૂચિની બીજી યાદીમાં આવે છે. તે રાજ્ય હેઠળ છે. મતલબ પોલીસની સત્તા રાજ્ય સરકારના આદેશ મુજબ કામ કરે છે, પરંતુ જો તેણે બીજા રાજ્યમાં જવું હોય તો તેણે અન્ય રાજ્યની પોલીસની પરવાનગી લેવી પડે છે.

પોલીસે કાર્યવાહીનું પાલન કરવું પડશે. પંજાબ પોલીસ બીજેપી નેતા તેજિન્દર બગ્ગાની ધરપકડ કરવા દિલ્હી આવી હતી. પંજાબમાં સામાન્ય માણસની સરકાર હતી અને દિલ્હીમાં પણ સામાન્ય માણસની સરકાર હતી. દિલ્હીમાં પોલીસ કેન્દ્ર હેઠળ હતી. પંજાબ પોલીસ બગ્ગાને હરિયાણામાંથી જ લઈ જઈ શકી, જ્યાં ભાજપની સરકાર છે. પંજાબ પોલીસ દિલ્હીમાં પ્રવેશી. બગ્ગાના ઘરે પહોંચ્યો, પણ હરિયાણામાં કુરૂક્ષેત્ર વિસ્તારની પોલીસે પંજાબ પોલીસને રોકી હતી. પોલીસની ધરપકડ સુધી વાત પહોંચી હતી.

પત્રકાર રોહિત રંજન મામલે પણ રાજકીય બયાનબાજી થઈ હતી. કથિત ગૌસ્કરો જુનૈદ-નાસિરની હત્યાના તાજેતરના કેસમાં રાજસ્થાનની કોંગ્રેસ સરકાર અને હરિયાણાની ભાજપ સરકારના નેતાઓના નિવેદનો આવતા રહે છે. ગાઝિયાબાદનો મામલો બે રાજ્યોની પોલીસ સાથે જોડાયેલો છે, પરંતુ બંને રાજ્યોમાં ભાજપની સરકાર છે. પોલીસ એકબીજાને બચાવતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે.

દિલ્હી હાઈકોર્ટની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, આંતર રાજ્ય પોલીસે 7 બાબતોનું પાલન કરવું જોઈએ:

અન્ય રાજ્યની પોલીસે અન્ય રાજ્યમાં દરોડા પાડવા અથવા ધરપકડ કરવા માટે તેમના અધિકારી પાસેથી લેખિત પરવાનગી લેવી જોઈએ.

અન્ય રાજ્યમાં ગયા પછી, પ્રથમ એન્ટ્રી સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર સામાન્ય ડાયરીમાં કરવાની હોય છે. પોલીસે યોગ્ય ડ્રેસ અને આઈડી કાર્ડ સાથે જવું જોઈએ.

મહિલા પોલીસ પણ તમારી સાથે હોવી જોઈએ.

સ્થાનિક પોલીસે તેમને તેમના કોન્સ્ટેબલ આપવા જોઈએ અને જરૂરી મદદ પણ આપવી જોઈએ.

ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને તેના વકીલ સાથે વાત કરવા માટે સમય મળવો જોઈએ.

24 કલાકની અંદર નજીકના મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ હાજર થવું જરૂરી છે જેથી તે ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિને અન્ય રાજ્યમાં લઈ જવાની પરવાનગી આપી શકે. પરવાનગી વિના બીજા રાજ્યમાં લઈ જઈ શકાય નહીં.

જો શક્ય હોય તો, તમે જ્યાં ધરપકડ માટે જઈ રહ્યા છો ત્યાં કેટલાક સાક્ષીઓ તૈયાર કરો.

તપાસમાં રાજકીય હસ્તક્ષેપ અંગે ગંભીર ટિપ્પણી

સુપ્રીમ કોર્ટે સુશાંત મર્ડર કેસમાં રિયા ચક્રવર્તી વિરુદ્ધ બિહાર રાજ્ય અને અન્યમાં એક ટિપ્પણી કરી હતી, જે બે રાજ્યો વચ્ચે અટવાયેલા કેસોની તપાસ વિશે હતી.

આ મામલે બિહાર અને મહારાષ્ટ્રની સરકારો વચ્ચે સતત નિવેદનબાજી થઈ રહી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું, 'બંને રાજ્યોના રાજકીય પક્ષો એકબીજા પર ગંભીર આરોપો લગાવી રહ્યા છે. બંને રાજ્યોમાં તપાસની માન્યતા શંકાના દાયરામાં છે. તેથી, એ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે સત્ય શોધવા અથવા મામલાના તળિયે પહોંચવા માટે સ્વતંત્ર તપાસ એજન્સી હોવી જોઈએ, કોઈ રાજ્ય દ્વારા નિયંત્રિત એજન્સી નહીં.’

જોકે સીબીઆઈના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ કહ્યું હતું, પરંતુ બે રાજ્યો વચ્ચે પોલીસ વિવાદની સ્થિતિમાં આ ટિપ્પણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. અદાલતે એ પણ અવલોકન કર્યું કે રાજકીય હસ્તક્ષેપ તપાસ અવરોધે છે.

સેકન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ્સ કમિશન-2007માં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે દરેક બાબતમાં વધતી જતી રાજકીય દખલ જવાબદારી અને જવાબદારીને અસર કરે છે. રાજકીય પક્ષો અંગત કે રાજકીય લાભ માટે પોલીસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ન્યાયમાં આ સૌથી મોટો અવરોધ છે.

નિષ્ણાતો આ ટક્કરો વિશે શું કહે છે

રાજસ્થાન અને હરિયાણા પોલીસ વચ્ચે ઉભી થયેલી સ્થિતિ પર કડક ટિપ્પણી કરતા યુપી પોલીસના પૂર્વ ડીજીપી વિક્રમ સિંહે કહ્યું, 'એવો દિવસ ક્યારેય નહીં આવે, જ્યારે કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં તપાસ (તપાસ) માટે કોઈ ગુનો નહીં હોય. આ બધી નજીવી બાબતો છે. આંદોલનો થશે, ધરણાં થશે. દરેક પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં કંઈક ને કંઈક બનતું રહેશે. આઈજી સાહેબે તેમના દળને માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ, બહાનું ન બનાવવું જોઈએ. અજાત બાળકની હત્યાના આરોપની તપાસને હળવાશથી કહી શકાય નહીં કે તે બે મુસ્લિમ યુવકોની હત્યાની તપાસમાં વ્યસ્ત છે.’

ભરતપુર રેન્જના IG ગૌરવ શ્રીવાસ્તવે કહ્યું હતું કે, “આપણે હરિયાણા પોલીસની નોટિસનો જવાબ આપવો જોઈએ, ત્યાં જઈને તેમની તપાસમાં સહકાર આપવો જોઈએ અથવા અહીં બે મુસ્લિમ યુવકોની હત્યાની તપાસ કરવી જોઈએ. તે જેને બોલાવવા માંગે છે તે પોલીસ તપાસમાં વ્યસ્ત છે.’

વિક્રમ સિંહ કહે છે- 'ભૂતકાળમાં પણ ઘણી વખત આવી પરિસ્થિતિઓ બની છે. જો આવું કંઈક થયું હોત તો જિલ્લાના એસપીને બોલાવવામાં આવ્યા હોત. તેની જવાબદારી હતી કે તેના સ્થાનેથી આવેલી ટીમ કંઈપણ ગેરકાયદેસર ન કરે. જો તેણે કર્યું, તો તેણે જવાબ આપવો પડશે. હવે આ બધું થઈ રહ્યું છે, તેમાં રાજકારણ પણ સામેલ છે.’