1155 Soldiers Were Lost In 32 Months, Former PM Rajiv Gandhi Was Also Killed

35 વર્ષ અગાઉ શ્રીલંકામાં સેના મોકલવાનું પડ્યું હતું ભારે: 32 મહિનામાં ગુમાવવા પડ્યા હતા 1155 સૈનિકો, પૂર્વ પીએમ રાજીવ ગાંધીની હત્યા પણ થઈ

એલટીટીઈ ચીફ વેલુપિલ્લઈ પ્રભાકરન

તારીખ- 21 મે 1991

સમય - રાત્રે 10.21 કલાકે

સ્થાન- તમિલનાડુમાં પેરુમ્બુદુર

પૂર્વ પીએમ રાજીવ ગાંધી ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરવા આગળ વધી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન એક 30 વર્ષની યુવતીએ તેને રસ્તામાં રોક્યો અને તેના પગને સ્પર્શ કરવા માટે નીચે ઝૂકી ગઈ. એ જ વખતે જોરદાર ધડાકો થયો અને રાજીવ ગાંધીના ચીંથરા ઉડી ગયા.

આ હત્યાના તાર લિબરેશન ટાઈગર્સ ઓફ તમિલ ઈલમ એટલે કે એલટીટીઈ ચીફ વેલુપિલ્લઈ પ્રભાકરન સાથે સંબંધિત મળી આવ્યા હતા. રાજીવ ગાંધીએ ભારતીય સેનાને શ્રીલંકામાં મોકલી, જેનાથી પ્રભાકરન નારાજ થયા. તેમને ડર હતો કે જો રાજીવ ગાંધી ફરીથી પીએમ બનશે તો તેઓ ફરીથી શ્રીલંકામાં સેના મોકલશે.

હવે 31 વર્ષ પછી શ્રીલંકા ફરી એક ગંભીર સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, પરંતુ આ વખતે ભારત સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે અમે અમારી સેના નથી મોકલી રહ્યા.

આવી સ્થિતિમાં, આજના ભાસ્કર એક્સપ્લેનરમાં, અમે આખી વાર્તા જણાવી રહ્યા છીએ કે ભારતે છેલ્લે ક્યારે શ્રીલંકામાં સરકાર મોકલી હતી? આખી વાર્તાને સરળ બનાવવા માટે, અમે તેને 4 પ્રકરણોમાં વહેંચી છે…

પ્રકરણ-1: શ્રીલંકામાં 1948માં સ્વતંત્ર થતાંની સાથે જ સિંહાલી અને તમિલો વચ્ચે સંઘર્ષ શરૂ થયો

શ્રીલંકામાં વંશીય સંઘર્ષ મુખ્યત્વે સિંહાલી અને શ્રીલંકાના તમિલો વચ્ચે છે. તેની શરૂઆત બ્રિટિશ રાજના સમયથી થઈ હતી. સિંહાલી ભાષા બોલનારા લોકો અહીંના મૂળ લોકો છે, જેઓ બૌદ્ધ ધર્મને અનુસરે છે. તમિલો હિંદુ છે અને તેમની વચ્ચે બે પ્રકારના લોકો છે. એક જેઓ અહીં સદીઓથી રહે છે અને બીજા, જેમને 19મી અને 20મી સદીમાં દક્ષિણ ભારતમાંથી અંગ્રેજોએ ચા, કોફી અને રબરના વાવેતરમાં કામ કરવા માટે લઈ ગયા હતા.

સિંહાલીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે કે તમિલો તેમના સંસાધનોને હડપ કરી રહ્યા છે. તેના કારણે તણાવ ઉભો થયો અને ઘણી વખત તોફાનો અને ગૃહયુદ્ધ પણ થયા. 1948માં જ્યારે શ્રીલંકા બ્રિટિશ રાજથી આઝાદ થયું ત્યારે 1956માં ત્યાંની સરકારે 'સિંહલા ઓન્લી એક્ટ' લાગુ કર્યો.

આ અધિનિયમ દ્વારા, તમિલને બાયપાસ કરીને સિંહાલીઝને સત્તાવાર ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે નોકરી અને અન્ય બાબતોમાં તમિલોની ઉપેક્ષા થઈ. આનાથી તેમનામાં અસલામતી અને વિદ્રોહની લાગણી જન્મી.

આના વિરોધમાં અનેક તમિલ સંગઠનો ઉભા થયા હતા. આમાં સૌથી ખતરનાક એલટીટીઇ હતી. તેનો અર્થ છે - લિબરેશન ટાઈગર્સ ઓફ તમિલ ઈલમ એટલે કે એલટીટીઈ એટલે કે તમિલ દેશને આઝાદ કરનાર વાઘ. તેનો કિંગપીન વેલુપિલ્લઈ પ્રભાકરન હતો. આ લોકો તમિલો માટે અલગ દેશની માંગ કરવા લાગ્યા. 1983 સુધીમાં, મરવા મારવા સુધી વાત પહોંચી ગઈ.

23 જુલાઈના રોજ એલટીટીઈ ગેરિલા લડવૈયાઓ દ્વારા શ્રીલંકાના 13 સૈનિકોની હત્યા કરવામાં આવી હતી. બીજા જ દિવસે, શ્રીલંકામાં તમિલો વિરુદ્ધ મોટા પાયે હિંસા ફાટી નીકળી. લગભગ 3 હજાર તમિલો માર્યા ગયા. એલટીટીઈએ આ તકનો લાભ લીધો અને મોટી સંખ્યામાં તમિળ લોકોને પોતાના સંગઠનમાં સામેલ કર્યા.

પ્રભાકરને આદેશ આપ્યો હતો કે દરેક એલટીટીઇ લડવૈયાએ તેના ગળામાં સાઇનાઇડ કેપ્સ્યુલ પહેરવી જોઈએ અને જો પકડાય તો તેનું સેવન કરીને આત્મહત્યા કરી લે. પ્રભાકરન પાસે કાળા દોરા સાથે ગળામાં સાઇનાઇડ કેપ્સ્યુલ લટકાવવામાં આવી હતી, જે તે ઘણીવાર ઓળખ કાર્ડ તરીકે શર્ટના ખિસ્સામાં રાખતો હતો.

મે 1985માં, LTTE ગેરિલા યુદ્ધમાં નિષ્ણાત બની ગયું હતું. આ દરમિયાન તેણે સિંહાલી સમુદાયના પવિત્ર સ્થળ અનુરાધાપુરામાં બોધિ વૃક્ષ મંદિર પર હુમલો કર્યો. એક કલાકમાં 150 લોકો માર્યા ગયા. 1986 સુધીમાં, શ્રીલંકાની સરકાર અને LTTE સમર્થકો એકબીજા સાથે ઉગ્ર રીતે અથડામણ કરી. જાન્યુઆરી 1987માં, રાષ્ટ્રપતિ જે.આર. જયવર્દનેએ એલટીટીઈ અને તમિલોના ગઢ ગણાતા જાફનામાં લશ્કરી શાસન લાદ્યું અને 10,000 સૈનિકોને તહેનાત કરી દીધા.

મે સુધીમાં, સ્થિતિ વધુ ખરાબ થવા લાગી. શ્રીલંકાની સેનાએ એલટીટીઈને ખતમ કરવા માટે હવાઈ હુમલાઓ શરૂ કર્યા, જેની અસર જાફનાના નિર્દોષ તમિળ નાગરિકોને પણ થઈ. 1987માં શ્રીલંકાની સેનાએ જાફના શહેર પર કબજો કર્યો હતો. ત્યારપછી ભારત સરકારે શ્રીલંકાને તામિળો વિરુદ્ધ હિંસા રોકવાની અપીલ કરી, સાથે જ તેને ચેતવણી પણ આપી. સિંહાલી મૂળના જયવર્દનેને આની અસર થઈ નથી.

પ્રકરણ-2: ચીન-પાકિસ્તાનની નિકટતાને કારણે ભારતે મજબૂરીમાં હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો

આ સમય સુધીમાં જયવર્દનેની ચીન અને પાકિસ્તાન સાથેની નિકટતા પણ ચર્ચામાં હતી. આવી સ્થિતિમાં ભારત માટે કડક પગલાં લેવા જરૂરી બની ગયા છે. ભારત સરકારે 2 જૂન 1987ના રોજ જાફનાના તમિળોને દરિયાઈ માર્ગે મદદ મોકલી હતી, પરંતુ શ્રીલંકાના નૌકાદળ દ્વારા તેને અટકાવવામાં આવી હતી.

આ પછી, ભારતીય વાયુસેનાએ 4 જૂન 1987ના રોજ ઓપરેશન પૂમલાઈ શરૂ કર્યું. આ અંતર્ગત 5 એન્ટોનોવ AN-32 વિમાને 25 ટન રાહત સામગ્રી સાથે ઉડાન ભરી હતી. આ વિમાનોને મિરાજ યુદ્ધ વિમાનો દ્વારા આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત, ભારતે પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે તેના વિમાનો પર હુમલો યુદ્ધની ઘોષણા માનવામાં આવશે.

ભારતની આ કાર્યવાહીથી જયવર્દને દબાણમાં આવી ગયા અને એલટીટીઈ સાથે સમાધાન કરવા માટે સંમત થયા. જુલાઈ 1987માં શ્રીલંકાની સરકાર અને એલટીટીઈ વચ્ચે શાંતિની વાટાઘાટો શરૂ થઈ. ભારત સરકાર મધ્યસ્થીની ભૂમિકામાં હતી. નિષ્ણાતો કહે છે કે ભારતનો ઉદ્દેશ્ય શ્રીલંકાના તમિળોને સુરક્ષા તેમજ સ્વાયત્તતા આપવાનો હતો.

પ્રભાકરનને ભારત લાવવા માટે ભારતે શ્રીલંકાની પરવાનગીથી ભારતીય વાયુસેનાના બે હેલિકોપ્ટર જાફના મોકલ્યા હતા. ભારતીય વિદેશ સેવાના વરિષ્ઠ અધિકારી હરદીપ પુરી પણ ત્યાં ગયા હતા. દિલ્હી પહોંચ્યા પછી, પ્રભાકરનને અશોકા હોટેલમાં રહેવા દેવામાં આવ્યો.

જોકે, LTTE ચીફ પ્રભાકરન તેનાથી ખુશ ન હતા. તેને આઝાદી જોઈતી હતી. તેમને દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા હતા. વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી તેમને અશોકા હોટલમાં મળ્યા હતા. રાજીવ ગાંધીની સલાહ બાદ તેમણે એક શરત મૂકી કે શાંતિ સ્થાપિત થયા બાદ તેમને શ્રીલંકાની સરકારમાં મહત્વની ભૂમિકા આપવામાં આવે. કહેવાય છે કે રાજીવ ગાંધીના આશ્વાસન બાદ પ્રભાકરન સંમત થયા હતા. આ પછી, 29 જુલાઈ 1987ના રોજ, કોલંબોમાં, ત્રણેય પક્ષોએ શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા.

29 જુલાઇ 1987ના રોજ થયેલા શાંતિ કરારે શ્રીલંકામાં બહુમતી સિંહાલી સમુદાયને જયવર્દને વિરુદ્ધ કરી દીધો. બીજા દિવસે રાજીવ ગાંધી શ્રીલંકાના સૈનિકોની ટુકડી તરફથી ગાર્ડ ઓફ ઓનર મેળવી રહ્યા હતા ત્યારે એક સિંહાલી સૈનિકે તેમના પર રાઈફલના બટથી હુમલો કર્યો. તેનો ઈરાદો તેમને મારવાનો ન હતો, પરંતુ સિંહાલીઓની નારાજગી વ્યક્ત કરવાનો હતો.

પ્રકરણ-3: શાંતિ માટે ગયા, પણ યુદ્ધમાં ફસાઈ ગયા

શાંતિ કરાર અનુસાર, બંને પક્ષો જાફનામાં લડાઈ રોકવા માટે સંમત થયા હતા. શ્રીલંકાની સેનાની હકાલપટ્ટી પછી અને જાફનામાં ચૂંટણી સુધી શાંતિ જાળવવાનું કામ ભારત પાસે આવ્યું. ઇન્ડિયન પીસકીપિંગ ફોર્સ (IPKF)ની રચના કરીને ત્યાં મોકલવામાં આવી હતી. ભારતીય સેનાના 4 ડિવિઝન એટલે કે લગભગ 80 હજાર સૈનિકોને શ્રીલંકા મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમનું મુખ્ય કાર્ય શ્રીલંકાના તમિળ જૂથોના શસ્ત્રોને સમર્પણ કરવાનું હતું.

એવું માનવામાં આવતું હતું કે LTTE સમર્થકો ભારતીયો સાથે લડશે નહીં, તેથી IPKFનું કામ માત્ર દેખરેખનું રહેશે. તેને ઓપરેશન પવન નામ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ અહીં જ સરકાર અને ગુપ્તચર વિભાગે થાપ ખાધી હતી.

1987 esaIPKF કમાન્ડર અમરજીત સિંહ મુલૈતિવુ, કલકત્તા, શ્રીલંકામાં IPKF અધિકારીઓ સાથે વાત કરી રહ્યા છે. ઑક્ટોબર 1987 સુધીમાં, એવી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી કે ભારતીય શાંતિ રક્ષક દળે એલટીટીઈ સાથે સીધો મુકાબલો શરૂ કર્યો હતો. એલટીટીઈ એ વાત ફેલાવવામાં પણ સફળ રહી કે ભારતીય પીસકીપીંગ ફોર્સ ગંભીર માનવાધિકારનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે.

કેટલાક તમિળ સંગઠનો પણ શસ્ત્રો મૂકવા સંમત થયા હતા, પરંતુ શ્રીલંકાની સેનાએ જાફના છોડી દીધું અને ભારતીય સૈન્યએ તેમની છાવણીઓ સ્થાપી, પ્રભાકરને શાંતિ કરાર સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો. તેઓએ ભારતીય સેનાને નિશાન બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આ પછી, ભારતીય સેનાએ LTTE હેડક્વાર્ટરને કબજે કરવાની રણનીતિ બનાવી.

11 ઓક્ટોબર 1987ની રાત્રે, શ્રીલંકાના પલાલી સ્થિત 10 પેરા કમાન્ડોને જાફના યુનિવર્સિટીમાં એલટીટીઈના મુખ્યમથકને નિયંત્રિત કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. બપોરે 1 વાગ્યે બે એમઆઈ હેલિકોપ્ટર 50 સૈનિકો સાથે જાફના માટે ઉડાન ભરી. હેલિકોપ્ટર માત્ર 200 મીટરની ઉંચાઈ પર ઉડી રહ્યા હતા. મિશનને ગુપ્ત રાખવા માટે હેલિકોપ્ટરની તમામ લાઇટો બંધ કરી દેવામાં આવી હતી.

'મિશન ઓવરસીઝ-ડેરિંગ ઑપરેશન ઑફ ધ ઈન્ડિયન મિલિટ્રી'ના લેખક સુશાંત સિંહે બીબીસીને કહ્યું કે ચાર હેલિકોપ્ટર ત્યાં લેન્ડ થવાના હતા, પરંતુ જ્યારે પહેલા બે હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ કરવા લાગ્યા ત્યારે તેમની બાજુમાં ભારે ફાયરિંગ થયું. જોકે હેલિકોપ્ટરના અવાજમાં ફાયરિંગનો અવાજ સંભળાયો ન હતો. જ્યારે તેમણે અન્ય હેલિકોપ્ટરને પ્રકાશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે એટલું જબલદસ્ત ફાયરિંગ થયું કે તેમણે તેમ કરવાનો પોતાનો ઈરાદો છોડી દીધો.

આ પછી હેલિકોપ્ટરની બીજી ટીમ આવી, તેમને ક્યાં લેન્ડ કરવું તે પણ ન દેખાયું નહીં, તેમણે પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. આ હેલિકોપ્ટરમાં 53 કમાન્ડો હતા. થોડા સમય પછી જ્યારે તેઓ પાછા આવ્યા ત્યારે તેમના પર એટલો ભીષણ ગોળીબાર થયો કે હેલિકોપ્ટરમાં મોટા મોટા છિદ્રો પડી ગયા. બાદમાં ગણતરી કરવામાં આવી હતી કે હેલિકોપ્ટરમાં 17 છિદ્રો હતા. શીખ એલઆઈના 29 સૈનિકો શહીદ થયા હતા. જ્યારે 31 સૈનિકો ત્યાં ઉતરવામાં સફળ થયા.

1989માં રાજીવ ગાંધી ચૂંટણી હારી ગયા અને વીપી સિંહની સરકાર બની. 1990માં 32 મહિના પછી, ભારતીય સેનાએ આ કાર્યવાહીને સ્થગિત કરીને તેના સૈનિકોને પાછા ખેંચ્યા. આ પછી પણ, LTTE અને શ્રીલંકા સરકાર વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ રહ્યું. 18 મે 2009ના રોજ, શ્રીલંકાની સેનાએ પ્રભાકરનની હત્યા કરીને એલટીટીઈનો બદલો પૂરો થયો.

પ્રકરણ-4: કારગિલ યુદ્ધ કરતાં બમણાથી વધુ શહીદ થયાલા જવાનો, કુલ ખર્ચ રૂ. 978 કરોડ

15 ડિસેમ્બર 1999ના રોજ તત્કાલિન સંરક્ષણ મંત્રી જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિઝે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું કે શ્રીલંકામાં ભારતીય સેનાના 1165 સૈનિકો શહીદ થયા હતા અને 3009 સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા. આ દરમિયાન સરકારે કુલ 978 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો પડ્યો હતો. જો કે, મિશન દરમિયાન 10 થી 11 હજાર એલટીટીઈ લડવૈયાઓ પણ માર્યા ગયા હતા અને તેઓ ઘણા નબળા પડી ગયા હતા. આ મિશનને કારણે 1991માં એલટીટીઈએ રાજીવ ગાંધીની આત્મઘાતી હુમલામાં હત્યા કરી હતી.

અત્રે એ જાણવું જરૂરી છે કે 1999માં પાકિસ્તાન સાથેના કારગિલ યુદ્ધમાં કુલ 527 જવાનો શહીદ થયા હતા અને 1363 ઘાયલ થયા હતા. એટલે કે શ્રીલંકામાં બમણાથી વધુ ભારતીય સૈનિકો શહીદ થયા અને ત્રણ ગણા ઘાયલ થયા.

આ ફોટો છે. રાજીવ ગાંધી 21 મે, 1991ના રોજ તમિલનાડુમાં પેરુમ્બુદુર વિસ્ફોટની ક્ષણો પહેલાં ચૂંટણી રેલીમાં લોકોને મળી રહ્યા છે. 1987માં ભારતે પણ LTTE લડવૈયાઓ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે તેની સેના મોકલી હતી. ભારતના આ પગલાથી, LTTE ભારત વિરુદ્ધ થઈ ગયું અને બદલો લેવાનું નક્કી કર્યું. એલટીટીઇનો બદલો 1991માં રાજીવ ગાંધીની હત્યા સાથે પૂર્ણ થયો હતો

