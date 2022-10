Gujarati News

The Party Was With Patel, Gandhi Defeated Nehru, The Controversy Over The Post Of Chairman Is Not New

કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનવાના હતા દેશના પ્રથમ PM: પાર્ટી હતી પટેલની સાથે, ગાંધીએ નહેરૂને જીતાડ્યા, નવો નથી અધ્યક્ષ પદનો વિવાદ

લેખક: અભિષેક પાંડે



વાર્તા 1946ની છે. દેશ આઝાદ થવાનો હતો અને કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન બનશે તે નક્કી હતું. કોંગ્રેસની 15માંથી 12 રાજ્ય સમિતિઓ સરદાર પટેલને અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવાની તરફેણમાં હતી, પરંતુ ગાંધીના કહેવાથી પટેલ રેસમાંથી ખસી ગયા અને જવાહરલાલ નેહરુ અધ્યક્ષ બન્યા.

આ કિસ્સો કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની ચૂંટણી સંબંધિત સૌથી વિવાદાસ્પદ અને ચર્ચિત કિસ્સાઓમાંનો એક છે. દેશની સૌથી જૂની પાર્ટીના અધ્યક્ષની ચૂંટણી હંમેશા રાજકારણ અને વિવાદોનો મંચ બનતી રહી છે. કોંગ્રેસના નવા અધ્યક્ષ માટે 17 ઓક્ટોબરે ચૂંટણી યોજાવાની છે. ઉમેદવારીપત્રો ભરાયા છે. શશિ થરૂર અને મલ્લિકાર્જુન ખડગે અધ્યક્ષ બનવા માટે આમને-સામને છે.

ભાસ્કર એક્સપ્લેનરમાં, અમે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષપદની ચૂંટણી સંબંધિત 4 સૌથી વધુ ચર્ચિત અને વિવાદાસ્પદ કિસ્સાઓ વિશે વાત કરીશું.

1. સુભાષ ચંદ્ર બોઝે ગાંધીજીના ઉમેદવારને હરાવ્યા, પછી રાજીનામું આપ્યું, પાર્ટી પણ છોડી દીધી

1938માં, હરિપુર ખાતે યોજાયેલા સંમેલનમાં, સુભાષ ચંદ્ર બોઝ બિનહરીફ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા હતા. બોઝ અને મહાત્મા ગાંધી વચ્ચે સ્વતંત્રતા ચળવળની દિશાને લગતા ઘણા મુદ્દાઓ પર વૈચારિક મતભેદો હતા.

1939માં, બોઝે બીજી વખત કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ માટે તેમની ઉમેદવારી રજૂ કરી. તે સમયે અધ્યક્ષ પદ માટે મહાત્મા ગાંધીની પ્રથમ પસંદગી અબ્દુલ કલામ આઝાદ હતા, પરંતુ તેમણે ચૂંટણી લડવાની ના પાડી દીધી હતી.

ગાંધીજીએ જવાહરલાલ નેહરુને અધ્યક્ષ બનવા કહ્યું, પરંતુ નહેરુ કે જેઓ પહેલાથી જ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રહી ચૂક્યા હતા, તેમણે તેમાં રસ દાખવ્યો ન હતો. આખરે ગાંધીજીએ આંધ્રપ્રદેશના કોંગ્રેસી નેતા પટ્ટાભી સીતારામૈયાને ચૂંટણી લડવા માટે સમજાવ્યા.

રુદ્રાંગશુ મુખર્જીએ પોતાના પુસ્તક 'નેહરુ એન્ડ બોઝઃ પેરેલલ લાઈવ્સ'માં લખ્યું છે કે, ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીએ સુભાષ ચંદ્ર બોઝ પાસેથી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી ન લડવાની અને પટ્ટાભી સીતારામૈયાને બિનહરીફ ચૂંટવા દેવાની માંગ કરી હતી.

29 જાન્યુઆરી 1939ના રોજ મધ્યપ્રદેશના ત્રિપુરીમાં યોજાયેલી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ માટેની ચૂંટણીમાં સુભાષને 1580 અને સીતારામૈયાને 1377 મત મળ્યા હતા. સુભાષની જીત પછી ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે, "હું તેમની (સુભાષ) જીતથી ખુશ છું... અને મારા કારણે જ પટ્ટાભીએ અધ્યક્ષ પદ પરથી નામ પરત લીધું ન હોવાથી, આ હાર તેમના કરતાં વધુ મારી છે...'

બોઝની જીત પછી, ગાંધીજીએ કહ્યું કે તેમણે પોતાની કાર્યકારી સમિતિની સ્થાપના કરવી જોઈએ. સ્વાતંત્ર્ય ચળવળની દિશા અને કોંગ્રેસની કાર્યશૈલી અંગે ગાંધી સમર્થક કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી અને સુભાષ વચ્ચે પહેલાથી જ અસ્તિત્વમાં રહેલા મતભેદો વધુ ઘેરા બન્યા.

8 ફેબ્રુઆરી 1939ના રોજ સરદાર પટેલે રાજેન્દ્ર પ્રસાદને લખેલા પત્રમાં કહ્યું હતું કે, 'તેમની (સુભાષ) સાથે કામ કરવું મુશ્કેલ છે કારણ કે તેઓ કામ કરવાની સ્વતંત્રતા ઈચ્છે છે'.

22 ફેબ્રુઆરી 1939ના રોજ, ગાંધી તરફી ગણાતા કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિના 15 સભ્યોમાંથી 13 સભ્યોએ વર્ધા ખાતે CWCની બેઠકમાં રાજીનામું આપ્યું. 10-12 માર્ચ વચ્ચે ત્રિપુરીમાં કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં, સુભાષ બીમાર હોવા છતાં સ્ટ્રેચર પર પહોંચ્યા, પરંતુ ગાંધીજીએ આ બેઠકમાં ભાગ લીધો ન હતો. રાજીનામું આપનાર કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના અન્ય તમામ સભ્યો બેઠકમાં હાજર હતા.

બેઠકમાં ઠરાવ રજૂ કરતી વખતે ગાંધીજીની નીતિઓ પ્રત્યે કોંગ્રેસની નિષ્ઠા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને નવા અધ્યક્ષને ગાંધીની ઈચ્છા મુજબ કાર્ય કરવા અને નવી કાર્યકારી સમિતિની રચના કરવા અપીલ કરી હતી. આ પ્રસ્તાવ પછી સુભાષ પાસે ગાંધીની ઈચ્છા સ્વીકારવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો ન હતો, તે પણ જ્યારે ગાંધીએ સીતારામૈયાની હારને પોતાની અંગત હાર તરીકે લીધી.

સુભાષ અધ્યક્ષ બની ગયા હતા, પરંતુ તેમની પાસે વર્કિંગ કમિટી નહોતી. આખરે, સુભાષ ચંદ્ર બોઝે કાર્યકારી સમિતિની રચના કરવામાં અસમર્થતા દર્શાવતા અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું અને કોંગ્રેસ છોડીને ફોરવર્ડ બ્લોક નામની નવી પાર્ટીની રચના કરી. પટ્ટાભી સીતારામૈયા 1948માં આઝાદી બાદ નેહરુના સમર્થનથી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્યા હતા.

2. પટેલ વિ નેહરુ યુદ્ધમાં ગાંધીએ નેહરુનો સાથ આપ્યો

મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ 1940માં રામગઢ અધિવેશનમાં કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેઓ એપ્રિલ 1946 સુધી આ પદ પર રહ્યા. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી લગભગ નક્કી થઈ ગયું હતું કે ભારતની આઝાદી બહુ દૂર નથી. તે સમયે એ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે દેશની સૌથી મોટી અને મોટી પાર્ટી હોવાના કારણે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન બનશે.

મૌલાના આઝાદની આત્મકથા 'ઈન્ડિયા વિન્સ ફ્રીડમ' અનુસાર, 1946માં મૌલાના આઝાદે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ માટે ફરીથી ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ 20 એપ્રિલ 1946ના રોજ મહાત્મા ગાંધીએ અધ્યક્ષપદ માટે જવાહરલાલ નેહરુ તરીકે તેમની પસંદગી કરી. સ્પષ્ટ કર્યું

બીજી તરફ, ગાંધીજીના સમર્થન છતાં, કોંગ્રેસ પક્ષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને અધ્યક્ષ અને પ્રથમ વડા પ્રધાન બનાવવાના સમર્થનમાં હતો. તે સમય સુધી માત્ર પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિઓ જ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષની નિમણૂક કરી શકતી અને ચૂંટતી.

કોંગ્રેસની 15માંથી 12 રાજ્ય સમિતિઓએ સરદાર પટેલને નિયુક્ત કર્યા. એક પણ રાજ્ય કોંગ્રેસ સમિતિએ નેહરુને નામાંકિત કર્યા નહોતા. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના કેટલાક સભ્યોએ નહેરુના નામની દરખાસ્ત કરી હોવા છતાં, તેમની પાસે તેમ કરવાનો અધિકાર નહોતો.

ગાંધીજીએ નેહરુ સાથે વાત કરી, પરંતુ જ્યારે તેમને ખબર પડી કે નેહરુ બીજા સ્થાને આવવા માટે તૈયાર નથી, ત્યારે તેમણે પટેલને તેમનું નામ પાછું ખેંચવા કહ્યું.

નહેરુની જીવનચરિત્ર નેહરુ: અ પોલિટિકલ બાયોગ્રાફી લખનાર માઈકલ બ્રેચરે લખ્યું, "પટેલ પ્રાંતીય કોંગ્રેસ સમિતિઓની મજબૂત પસંદગી હતા... નેહરુની 'ચૂંટણી' ગાંધીના હસ્તક્ષેપને કારણે થઈ હતી. પટેલને પદ છોડવા સમજાવ્યા હતા.

પટેલની પીછેહઠ સાથે, નેહરુ માટે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનવાનો માર્ગ સાફ થઈ ગયો. નેહરુ મે 1946માં અધ્યક્ષ બન્યા. એક મહિના પછી, વાઈસરોયે વચગાળાની સરકાર બનાવવા માટે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ તરીકે નેહરુને આમંત્રણ આપ્યું. 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ દેશની આઝાદી બાદ નેહરુ દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પણ બન્યા હતા.

બ્રેકરે લખ્યું, 'જો ગાંધીએ દરમિયાનગીરી ન કરી હોત તો પટેલ 1946-47માં ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન બન્યા હોત.... સરદાર પાસેથી આ પુરસ્કાર છીનવી લેવામાં આવ્યો હતો.'

મૌલાના અબ્દુલ કલામે તેમની આત્મકથા ઈન્ડિયા વિન્સ ફ્રીડમમાં લખ્યું છે- "... કદાચ આ મારા રાજકીય જીવનની સૌથી મોટી ભૂલ હતી... મેં સરદાર પટેલને સમર્થન નહોતું આપ્યું... તેમણે જવાહરલાલ જેવી ભૂલ ક્યારેય ન કરી હોત.. .હું એ વિચારીને મારી જાતને ક્યારેય માફ કરી શકતો નથી કે જો મેં આ ભૂલો ન કરી હોત તો કદાચ છેલ્લા દસ વર્ષનો ઈતિહાસ અલગ હોત.

3. સીતારામ કેસરી, કોંગ્રેસના એ અધ્યક્ષ કે જેઓને રૂમમાં કેદ કરી દેવાયા હતા

1996માં બિહારથી આવેલા સીતારામ કેસરી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ બન્યા અને 1997માં સોનિયા ગાંધીએ રાજકારણમાં પ્રવેશ કર્યો. કેસરી આઝાદીની ચળવળથી કોંગ્રેસ સાથે સંકળાયેલા હતા અને આઝાદી માટે ઘણી વખત જેલમાં ગયા હતા. તેઓ ઈન્દિરા ગાંધી, રાજીવ ગાંધી અને નરસિમ્હા રાવ મંત્રીમંડળમાં પણ મંત્રી હતા.

1998માં લોકસભાની મધ્યસત્ર ચૂંટણી યોજાઈ હતી. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ કેસરીની જગ્યાએ સોનિયા ગાંધી પાર્ટીના મુખ્ય પ્રચારક બન્યા. સોનિયાની સભાઓમાં ઘણી ભીડ રહેતી, પરંતુ કોંગ્રેસ 141 બેઠકો જીતી શકી અને બહુમતી અને સત્તા બંનેથી દૂર રહી ગઈ.

કોંગ્રેસની હાર માટે પાર્ટી અધ્યક્ષ સીતારામ કેસરીને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. શરદ પવાર, જિતેન્દ્ર પ્રસાદ, એકે એન્ટની અને પ્રણવ મુખર્જી જેવા નેતાઓ 5 માર્ચ 1998ના રોજ લોકસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીની હારની સમીક્ષા કરવા માટે મળ્યા હતા અને આ નેતાઓએ સોનિયાને અધ્યક્ષ બનવા માટે અપીલ કરી હતી.

9 માર્ચ 1998ના રોજ, સીતારામ કેસરીએ અધ્યક્ષ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું, પરંતુ કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિની બેઠક દરમિયાન તેઓ તેમનું પદ છોડી દેશે તેમ કહીને તેમનું રાજીનામું પાછું ખેંચી લીધું. આ પછી કેસરી લાંબા સમય સુધી અધ્યક્ષ પદ પર રહી શક્યા નહીં.

14 માર્ચ, 1998ની સવારે, કેસરી કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે દિલ્હીમાં પાર્ટીના 24, અકબર રોડ હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા. અહીં, પ્રણવ મુખર્જીના ઘરે યોજાયેલી કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતાઓની બેઠકમાં, બે ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યા હતા - પ્રથમ કેસરીને પદ પરથી હટાવવાનો અને બીજો સોનિયાને અધ્યક્ષ બનાવવાનો.

જ્યારે કેસરી સીડબ્લ્યુસીની બેઠક માટે પાર્ટી હેડક્વાર્ટર પહોંચ્યા ત્યારે તારિક અનવર સિવાય કોઈ કોંગ્રેસી નેતા કેસરીનું સ્વાગત કરવા ઊભો થયા ન હતા. જ્યારે પ્રણવ મુખર્જીએ કેસરીને તેમની સેવાઓ માટે આભાર માનીને સોનિયાના અધ્યક્ષ બનવાની ઓફર કરી, ત્યારે કેસરી ગુસ્સામાં મીટિંગ છોડીને તેમની ઓફિસમાં ગયા.

મનમોહન સિંહ સહિત કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓ કેસરીને સમજાવવા તેમની પાછળ ગયા હતા, પરંતુ તેમણે પાછા ફરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કેસરી અધ્યક્ષ બન્યા ત્યાં સુધી આગામી કેટલાક કલાકો સુધી તેમના રૂમમાં બંધ હતી. તે દિવસે પછી જ્યારે કેસરી ઘરે જવા માટે તેમની કારમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે કોંગ્રેસના કેટલાક કાર્યકરોએ તેમની ધોતી ખેંચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ ઘટનાના એક વર્ષ પછી, 20 મે 1999ના રોજ, શરદ પવાર, પીએ સંગમા અને તારિક અનવરને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢવા માટે સોનિયાના નેતૃત્વને પડકારવા માટે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં એક બેઠક યોજાઈ હતી. તે બેઠકમાં હાજર રહેલા કેસરી સાથે ઝપાઝપી થઈ હતી.

સોનિયા અધ્યક્ષ બન્યા પછી સીતારામ કેસરી કોંગ્રેસમાં લો-પ્રોફાઇલ નેતા રહ્યા. એપ્રિલ 2000માં તેમનો રાજ્યસભાનો કાર્યકાળ પૂરો થયા બાદ પાર્ટીએ તેમને ફરીથી રાજ્યસભામાં મોકલ્યા ન હતા.

વડાપ્રધાન બન્યા બાદ છત્તીસગઢમાં એક ભાષણ દરમિયાન સીતારામ કેસરી સાથેની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, "દેશ જાણે છે કે સીતારામ કેસરી... કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ તરીકે તેમનો પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો ન કરવા દેવાયો. પાર્ટીના વડા તરીકે સોનિયા ગાંધી માટે રસ્તો બનાવવા માટે તેમને ઓફિસની બહાર ફૂટપાથ પર ફેંકી દેવામાં આવ્યા હતા.

4. જિતેન્દ્ર પ્રસાદ, આઝાદી પછીના પ્રથમ કોંગ્રેસમેન કે જેમણે નેહરુ-ગાંધી પરિવારના સભ્યને અધ્યક્ષપદ માટે પડકાર્યા

1999માં કોંગ્રેસે ત્રણ વરિષ્ઠ નેતાઓ શરદ પવાર, પીએ સંગમા અને તારિક અનવરને સોનિયા વિરુદ્ધ બળવો કરવા બદલ પાર્ટીમાંથી હાંકી કાઢ્યા હતા. આ ત્રણેય નેતાઓએ સોનિયાનો એમ કહીને વિરોધ કર્યો હતો કે તેઓ તેમના ઈટાલિયન મૂળ અને બિનઅનુભવી હોવાને કારણે ભારતના વડાપ્રધાન બનવા માટે લાયક નથી. આ ત્રણેય નેતાઓની પાર્ટીમાંથી હકાલપટ્ટી બાદ પણ સોનિયાના નેતૃત્વ સામેનો વિરોધ અટક્યો નથી. હવે વિરોધની કમાન રાજેશ પાયલટ અને જિતેન્દ્ર પ્રસાદ જેવા વરિષ્ઠ નેતાઓના હાથમાં આવી ગઈ.

જિતેન્દ્ર પ્રસાદ ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાંપુરમાં બ્રાહ્મણ જમીનદાર પરિવારમાંથી આવ્યા હતા, જેમના પશ્ચિમ બંગાળમાં ટાગોર અને પંજાબમાં કપૂરથલા રાજ્ય સાથે પારિવારિક સંબંધો હતા. 1985માં રાજીવ ગાંધીએ તેમને ઓલ ઈન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC)ના જનરલ સેક્રેટરી અને બાદમાં તેના રાજકીય સચિવ બનાવ્યા. 1991માં, જ્યારે નરસિમ્હા રાવ વડાપ્રધાન બન્યા અને પછી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ, તેમણે જિતેન્દ્ર પ્રસાદને પણ પોતાના રાજકીય સચિવ બનાવ્યા.

જિતેન્દ્ર પ્રસાદે સોનિયા સામે ચૂંટણી લડવા વિશે કહ્યું હતું કે, 'મારો સોનિયા સામે કોઈ અંગત વિરોધ નથી. પરંતુ હું પાર્ટીના કાર્યકરો પાસેથી ઓળખ ઈચ્છું છું. હું અસંમતિ અને આંતરિક લોકશાહીના અધિકારને જાળવી રાખવા માટે ચૂંટણી લડી રહ્યો છું.

વર્ષ 2000માં જિતેન્દ્ર પ્રસાદ અને રાજેશ પાયલટે સોનિયા પાસેથી પાર્ટીની કમાન છીનવી લેવા પ્રચાર કરતી વખતે ઘણી રેલીઓ યોજી હતી. પરંતુ તે પછી અચાનક 11 જૂનના રોજ રોડ અકસ્માતમાં 55 વર્ષીય રાજેશ પાયલટનું મૃત્યુ થયું હતું.

પાયલોટે ક્યારેય સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી ન હતી કે તે સોનિયા સામે ચૂંટણી લડશે. પરંતુ 62 વર્ષીય જિતેન્દ્ર પ્રસાદે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં સોનિયા સામે દાવો કર્યો હતો. આઝાદી પછી પ્રસાદ પ્રથમ એવા કોંગ્રેસના નેતા હતા જેમણે નેહરુ-ગાંધી પરિવારના સભ્યને અધ્યક્ષપદ માટે પડકાર્યા હતા.

જિતેન્દ્ર કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીના સભ્ય હતા અને સોનિયાને પડકારતી વખતે કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ પણ રહી ચુક્યા છે. આ સાથે યુપી સહિત અન્ય કેટલાક રાજ્યોમાં કોંગ્રેસમાં પણ તેમનું વર્ચસ્વ હતું. પરંતુ આ બાબતો સોનિયાને હરાવવા માટે અપૂરતી સાબિત થઈ.

જિતેન્દ્ર પ્રસાદે સમર્થન મેળવવા માટે દેશભરનો પ્રવાસ કર્યો, પરંતુ તેમને કોંગ્રેસ એકમો તરફથી બહુ સમર્થન મળ્યું ન હતું. જ્યારે પ્રસાદ લખનૌમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય પર સમર્થન મેળવવા પહોંચ્યા ત્યારે તે બંધ હતું અને ત્યાં કોઈ નહોતું. કોંગ્રેસનો કોઈ નેતા તેમની સાથે જોવા માંગતો ન હતો. વરિષ્ઠ પત્રકાર ઇફ્તિકાર ગિલાનીએ લખ્યું છે કે, 'કદાચ તે સોનિયાની સૂચના ન હતી, પરંતુ તે દર્શાવે છે કે કોંગ્રેસ કેવી રીતે કામ કરે છે.'

9 નવેમ્બર 2000ના રોજ સોનિયા ગાંધી અને જિતેન્દ્ર પ્રસાદ વચ્ચે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષપદની ચૂંટણીમાં જિતેન્દ્ર પ્રસાદને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 7542 વોટમાંથી સોનિયાને 7448 અને પ્રસાદને માત્ર 94 વોટ મળ્યા.

હાર પછી ડિસેમ્બર 2000માં ઈન્ડિયા ટુડેને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં જિતેન્દ્ર પ્રસાદે કહ્યું હતું કે, "મને ઈનિંગમાં હાર આપ્યા પછી, મારા દેખાવથી કદાચ તેણી (સોનિયા)ને આશ્વાસન મળે છે. મેચ મારી પીઠ પાછળ ફિક્સ હતી, પરંતુ હું એવો દાવો નથી કરતો કે જો તેઓ સીધા જ સામે રમ્યા હોત તો હું જીતી શકત.

જિતેન્દ્ર પ્રસાદનું જાન્યુઆરી 2001માં દિલ્હીમાં અવસાન થયું હતું. તેમના પુત્ર જિતિન પ્રસાદ કોંગ્રેસ છોડીને હવે ભાજપમાં જોડાયા છે અને યોગી સરકારમાં મંત્રી છે.

