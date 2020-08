દિવ્ય ભાસ્કર Aug 07, 2020, 04:14 PM IST

એક્ટર સુશાંત સિંહ રાજપૂતની આત્મહત્યા કેસનો હાલ કોઈ ઉકેલ આવે તેમ લાગતું નથી. કેન્દ્ર સરકારે સુશાંતની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તીની અરજીની સુનાવણી દરમ્યાન સુપ્રીમ કોર્ટમાં કહ્યું કે, બિહાર સરકારની ભલામણ સ્વીકારીને તેઓ આ કેસની તપાસ CBIને સોંપે છે. નોટિફિકેશન પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે.

CBI તપાસ પર અનેક સવાલ ઊઠાવવામાં આવ્યા છે. શું આ કાયદાકીય રીતે યોગ્ય છે? શું CBI રાજ્ય સરકારની પરવાનગી વગર મુંબઈમાં તપાસ શરૂ કરી શકે છે? હવે મહારાષ્ટ્ર સરકારે શું કરવું જોઈએ? આ તમામ સવાલોના જવાબ શોધવામાં વરિષ્ઠ સરકારી વકીલ ઉજ્જવલ નિકમે મદદ કરી.

શરૂઆતમાં સ્થાપિત કલાકારો પર આંગળી ચીંધવામાં આવી હતી

સુશાંતે 14 જૂન, 2020ના રોજ આત્મહત્યા કરી હતી. આત્મહત્યાના કારણોમાં એક વાત એ સામે આવી હતી કે બોલિવૂડમાં કામ કરતાં કેટલાંક સીનિયર, સ્થાપિત કલાકારોએ જાણી જોઈને એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી કે સુશાંત ડિપ્રેશનમાં જતો રહ્યો. તેણે આત્મહત્યા જેવું પગલું ભરવું પડ્યું. આ કારણે દેશે એક સારો કલાકાર ગુમાવ્યો, શરૂઆતમાં આમ જ લાગતું હતું.

પટનામાં FIR થયા બાદ તપાસની દિશા બદલાઈ

મહારાષ્ટ્ર પોલીસે CRPCના સેક્શન 174 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. કેટલાંક જાણીતા ડિરેક્ટર તથા પ્રોડ્યુસરની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી હતી. બોલિવૂડમાં ખાન ત્રિપુટીનું વર્ચસ્વ છે. સુશાંતના મૃત્યુ પાછળ ખાન ત્રિપુટી જવાબદાર હોવાની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયામાં થવા લાગી હતી.

સુશાંતના મૃત્યુના 45 દિવસ પછી એક્ટરના પિતા કૃષ્ણકુમાર સિંહે બિહારના પાટનગર પટનાના રાજીવ નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. સુશાંતની સાથે રહેતી તેની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તી પર શંકા વ્યક્ત કરીને તેની વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપો મૂકવામાં આવ્યાં હતાં. FIR દાખલ થયા બાદ બિહાર પોલીસ તપાસ માટે મુંબઈ ગઈ હતી.

મહારાષ્ટ્ર પોલીસની ભૂમિકા શંકાના ઘેરામાં

મુંબઈ પોલીસના વલણથી એવું લાગ્યું કે બિહાર પોલીસને આ કેસની તપાસનો અધિકાર જ નથી. તેમનું આ જ સ્ટેન્ડ રહ્યું હતું. તો બિહાર પોલીસે આક્ષેપ કર્યો હતો કે મુંબઈ પોલીસ સહયોગ આપતી નથી. આ જ કારણે બિહારના DGPએ SP વિનય તિવારીને મુંબઈ મોકલ્યા હતા. જોકે, અહીંયા BMCએ કોરોના ગાઇડલાઇન્સનું કારણ આપીને તેમને ક્વોરન્ટીન કરી દીધા હતા.

આ વાત પર અંગ્રેજી તથા હિંદી ન્યૂઝ ચેનલે આ કેસમાં કંઈક તો ગરબડ છે, મુંબઈ પોલીસ કંઈક છુપાવી રહી છે, એવી શંકાઓ લોકોના મનમાં જગાવી. પરિણામ એ આવ્યું કે સુશાંત સિંહે આત્મહત્યા નથી કરી પરંતુ તેને ઉશ્કેરવામાં આવ્યો હોવાની ચર્ચા દેશભરમાં થવા લાગી. સોશિયલ મીડિયામાં યુઝર્સ એવી વાતો કરવા લાગ્યા કે સુશાંત આત્મહત્યા કરી શકે નહીં, તેની હત્યા થઈ છે.

દિશા સલિયન આત્મહત્યા કેસની પણ ચર્ચા

આ દરમિયાન સુશાંતની ફાઈનાન્સ મેનેજર રહી ચૂકેલી દિશા સલિયનની આત્મહત્યાને પણ સુશાંતની આત્મહત્યા સાથે જોડવામાં આવી. એક અંગ્રેજી ચેનલે તો કેટલાંક લોકોને બોલાવીને જવાબ પણ માગ્યા હતા. ખરી રીતે તો જે કામ પોલીસે કરવાનું હતું તે કામ ન્યૂઝ ચેનલે પોતાના હાથમાં લઈ લીધું છે.

સુશાંતના મિત્રો કેમેરાની સામે પોત-પોતાની વાતો કહી રહ્યાં છે. સુશાંતના મિત્રોએ દાવો કર્યો હતો કે સુશાંતે તેમને એમ કહ્યું હતું કે દિશાની આત્મહત્યા બાદ આ લોકો તેને જીવતો છોડશે નહીં. સાચી વાત એ છે કે સુશાંતની આત્મહત્યાના સમયે એક પણ વ્યક્તિએ આવી વાત કરી નહોતી.

Let’s support CBI investigation & pray for the justice to the departed soul Sushant.



Please join this protest today at 8 PM.



Thank you so much @ishkarnBHANDARI and @Swamy39 for being the backbone of this moment.



We all are thankful to u both.#Warriors4SSR pic.twitter.com/qfMlOfCIF1