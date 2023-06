Gujarati News

The Night Of Rajiv's Assassination.. And A Phone Call In The Morning Narasimha Rao's Tenure As Prime Minister Was Full Of Drama.

ભાસ્કર એક્સપ્લેનર જ્યોતિષી મિત્રએ કહ્યું- તમારે દિલ્હી પાછું આવવું પડશે: રાજીવની હત્યાની રાત... અને સવારનો એક ફોન કોલ, નરસિમ્હા રાવનો વડાપ્રધાન તરીકેના કાર્યકાળ નાટકીય ઘટનાથી ભરેલો હતો

તારીખ 16મી જૂન, 1993; દેશના જાણીતા વકીલ રામ જેઠમલાણી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા હતા. તેમણે ડઝનેક કેમેરાની સામે એક સનસનાટીભરી વાત કહી. કહ્યું, “હા.. ભારતના વડાપ્રધાન નરસિમ્હા રાવને પૈસા આપવામાં આવ્યા હતા. જો તમારે આ કૌભાંડને કોઈ નામ આપવું હોય તો તે હર્ષદ મહેતા કૌભાંડ નથી, પીવી નરસિમ્હા રાવ કૌભાંડ છે."

રામ જેઠમલાણી જે સમયે આ વાત કહી રહ્યા હતા તે સમયે હજારો કરોડના સિક્યોરિટી કૌભાંડના આરોપી હર્ષદ મહેતા તેમની બરાબર બાજુમાં બેઠા હતા. જે એક સમયે સ્ટોક એક્સચેન્જના અમિતાભ બચ્ચન તરીકે ઓળખાતા હતા. હર્ષદ મહેતાના વકીલ રામ જેઠમલાણી દેશના તત્કાલિન વડાપ્રધાન પીવી નરસિમ્હા રાવ પર આરોપ લગાવી રહ્યા હતા કે તેમણે લાંચ લીધી હતી.

નરસિમ્હા રાવનો વડાપ્રધાન તરીકેનો કાર્યકાળ આવી અનેક નાટકીય ઘટનાઓથી ભરેલો છે. તેમનું વડાપ્રધાનની ખુરશી સુધી પહોંચવું પણ કોઈ ફિલ્મી વાર્તાથી ઓછું નથી.

32 વર્ષ પહેલા એટલે કે 21 જૂન 1991ના રોજ રાજીવ ગાંધીની હત્યા બાદ નરસિમ્હા રાવ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા હતા. આજે ભાસ્કર એક્સપ્લેનરમાં, નરસિમ્હા રાવના પીએમ બનવાની કહાની જાણીએ...

જ્યારે જ્યોતિષી મિત્રે કહ્યું, તમે દિલ્હી પાછા આવશો

1991માં લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજીવ ગાંધી દિલ્હીમાં પોતાની ઓફિસમાં બેઠા હતા. “નરસિમ્હા રાવ ઘણા સમયથી બહાર રાહ જોઈ રહ્યા છે..” રાજીવના સેક્રેટરી વિન્સેન્ટ જ્યોર્જ અંદર આવ્યા અને કહ્યું.

થોડી વાર પછી નરસિમ્હા રાવ રૂમમાં આવ્યા અને રાજીવે તેમની તરફ ફરીને કહ્યું, "તમે વૃદ્ધ થઈ ગયા છો.. મને લાગે છે કે તમારે આ વખતે ચૂંટણી ન લડવી જોઈએ.."

વિનય સીતાપતિએ તેમના પુસ્તક 'હાફ લાયન'માં સુબ્રમણ્યમ સ્વામીને ટાંકીને આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

આંધ્રપ્રદેશના સીએમ રહી ચૂકેલા નરસિમ્હા રાવે સતત 8 ચૂંટણી જીતી હતી. તેમણે વડાપ્રધાન બનતા પહેલા 1991માં નિવૃત્તિનો નિર્ણય લીધો હતો. ફોટો-GETTY IMAGES

70 વર્ષના નરસિમ્હા રાવ આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી રહી ચૂક્યા છે. તે જ સમયે, ઇન્દિરા ગાંધી અને રાજીવ ગાંધીની સરકારોમાં, તેમણે ગૃહ પ્રધાન, સંરક્ષણ પ્રધાન અને વિદેશ પ્રધાનની જવાબદારી સંભાળી હતી. 1991માં નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય રાવે પોતે લીધો હતો કે પછી તેમને આવું કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી તે અંગે નિષ્ણાતોના મત અલગ અલગ છે.

વિનય સીતાપતિએ પણ તેમના પુસ્તકમાં સુબ્રમણ્યમ સ્વામીની વાર્તાથી વિપરીત દાવો કર્યો છે કે રાવે પોતે રાજીવ ગાંધી સામે ચૂંટણી ન લડવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે તેનું કારણ તેમની બગડતી તબિયત ગણાવી હતી.

પ્રચારમાં અસમર્થતા દર્શાવતા રાવે તેમની લોકસભા સીટ અન્ય કોઈને આપવા વિનંતી કરી હતી. સીતાપતિના જણાવ્યા મુજબ, રાવના બે પુત્રો અને અન્ય કેટલાક નજીકના મિત્રો આ કહાનીને સમર્થન આપે છે.

પૂર્વ વિદેશમંત્રી નટવર સિંહ તેમના પુસ્તકમાં લખે છે, “1990ની શરૂઆતમાં, જ્યારે રાજીવ ગાંધીએ નરસિમ્હા રાવને રાજ્યસભાની બેઠક આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારે તેમણે રાજકારણમાંથી સંન્યાસ લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આનાથી તેમને ખૂબ જ દુઃખ પણ થયું હતું. તે વધારે બોલતા ન હોવાથી તેમણે ચુપચાપ હૈદરાબાદ પાછા જવાની તૈયારી શરૂ કરી. કોઈ હોબાળો ન કર્યો.

વિનય સીતાપતિએ પોતાના પુસ્તકમાં નરસિમ્હા રાવના પીએમ બનવાની કહાની કહી છે.

પરંતુ દિલ્હી નરસિમ્હા રાવને છોડવા તૈયાર ન હતું. પુસ્તકોથી ભરેલી ટ્રક તેમના નિવાસસ્થાનથી હૈદરાબાદ જવા નીકળી ત્યારે રાવ ઉદાસ હતા.

વિનય સીતાપતિ લખે છે કે તે સમયે તેમના એક બ્યુરોક્રેટ મિત્ર નરસિંહ રાવ સાથે હાજર હતા. જે જ્યોતિષના શોખીન હતા. રાવને ઉદાસ જોઈને તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી, “આ પુસ્તકો અહીં જ રહેવા દો. મને લાગે છે કે તમારે પાછા આવવું પડશે."

આવું જ થયું. રાવને પાછું આવવું પડ્યું, પરંતુ કોણે વિચાર્યું હશે કે તેનું કારણ આટલું દુઃખદાયક હશે.

રાજીવની હત્યાની રાત.. અને સવારનો એક ફોન કોલ

21 મે 1991ના રોજ, લોકસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે પ્રચાર પૂરજોશમાં હતો. પીવી નરસિમ્હા રાવ ચૂંટણી પ્રચારના સંદર્ભમાં નાગપુરમાં હતા. રાત્રિભોજન પછી, રાવ તેમના સાથી કોંગ્રેસી નેતા એનકેપી સાલ્વેના ઘરે રાત વિતાવવા પહોંચ્યા.

તે જ સમયે પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધી તમિલનાડુના શ્રીપેરમ્બદુરમાં ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા હતા. રાત્રે 10.21 કલાકે ધનુ નામની આત્મઘાતી હુમલાખોર રાજીવને ફૂલોનો હાર પહેરાવવાના બહાને ત્યાં પહોંચે છે. ગળાનો હાર પહેરાવ્યા બાદ જેવી તે રાજીવના પગને સ્પર્શ કરવા માટે નીચે ઝૂકી તો તેના શરીર સાથે જોડાયેલા વિસ્ફોટકોમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો. રાજીવ ગાંધીની હત્યા શ્રીલંકાના અલગતાવાદી સંગઠન LTTE દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ હુમલામાં વધુ 14 લોકો માર્યા ગયા હતા.

રાજીવની હત્યા બાદ કોંગ્રેસની સામે નવા પ્રમુખની પસંદગી માટે સંકટ ઊભું થયું હતું.

થોડી જ વારમાં રાજીવ ગાંધીની હત્યાના સમાચાર નરસિમ્હા રાવ સુધી પહોંચી ગયા. આ સમાચાર સમગ્ર દેશ માટે આંચકા સમાન હતા. રાવે પોતાની અંગત ડાયરીમાં લખ્યું હતું કે તે રાત્રે તેઓ ભાગ્યે જ બે કલાક સૂઈ શક્યા હતા, પરંતુ જલદી પોતાને સંભાળ્યા અને સૂર્યોદય પહેલા નાગપુર એરપોર્ટ પહોંચી ગયા.

વિનય સીતાપતિ લખે છે કે ટેક-ઓફ પહેલા નરસિમ્હા રાવે દિલ્હીમાં ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધીને ફોન કર્યો હતો. મહાત્મા ગાંધીના પૌત્ર ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી તે સમયે રાષ્ટ્રપતિ આર વેંકટરામનના સંયુક્ત સચિવ હતા. નરસિમ્હા રાવે તેમને રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત માટે કહ્યું. ગોપાલકૃષ્ણ જાણતા હતા કે આ મુલાકાત એમનેમ જ નથી.

..સોનિયાનું નામ સાંભળીને નરસિમ્હાએ જોરથી બૂમ પાડી

​​​​​​નરસિમ્હા રાવ 22 મેના રોજ સવારે લગભગ 10.30 વાગે દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. રાજીવ ગાંધીનો પાર્થિવ દેહ ત્યાં સુધીમાં 10 જનપથ પહોંચી ગયો હતો. મુલાકાતીઓની સંખ્યા વધતી જતી હતી.

સાંજ સુધીમાં સોનિયા ગાંધીને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનાવવાની માગ ઉઠવા લાગી. લગભગ પોણા ચાર વાગ્યે અર્જુન સિંહ અને એમએલ ફોતેદાર રાવને મળવા પહોંચ્યા. તેમણે સોનિયા ગાંધીને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનાવવાનું સૂચન કર્યું હતું.

અર્જુન સિંહ તેમની બાયોગ્રાફી A Grain Of Sand In The Hourglass of Timeમાં લખે છે, “અમારું સૂચન સાંભળીને રાવ થોડીવાર મૌન રહ્યા. પછી અચાનક ગુસ્સામાં બૂમ પાડી કે શું કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે ટ્રેન જેવો વ્યવહાર કરવો જરૂરી છે? જ્યાં ડબ્બા નહેરુ-ગાંધી પરિવારના એન્જિન સાથે જોડાય. શું બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી?

પીવી નરસિમ્હા રાવ ઈચ્છતા ન હતા કે રાજીવની હત્યા બાદ સોનિયા ગાંધીને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે.

પોતાની ડાયરીમાં આ બેઠકનો ઉલ્લેખ કરતા નરસિમ્હા રાવે લખ્યું છે કે તેમને અર્જુન સિંહનો પ્રસ્તાવ ગમ્યો ન હતો, પરંતુ તેમણે તેની જાણ થવા દીધી ન હતી.

આ બેઠકના લગભગ એક કલાક બાદ CWCની ઈમરજન્સી બેઠકમાં અર્જુન સિંહે સોનિયા ગાંધીને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. સભામાં સોનિયાના સમર્થનમાં સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા અને સીતારામ કેસરીએ પણ સોનિયાને વડાપ્રધાન બનાવવાનું સૂચન કર્યું હતું, પરંતુ નરસિમ્હા રાવ તેમજ મહારાષ્ટ્રના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શરદ પવાર તેની વિરુદ્ધ હતા.

આખરે સોનિયા ગાંધીએ આ ઓફર ઠુકરાવી દીધી.

પીએમની ખુરશી એક.. દાવેદાર ચાર

રાજીવ ગાંધીના અંતિમ સંસ્કાર 24 મે 1991ના રોજ કરવામાં આવ્યા હતા અને 25 મેથી સોનિયા ગાંધીએ પાર્ટીના નવા અધ્યક્ષની પસંદગી કરવાની જવાબદારી લીધી હતી. રાજીવની હત્યા બાદ દેશભરમાં કોંગ્રેસ પ્રત્યે સહાનુભૂતિનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. ચૂંટણીના બે તબક્કા આવવાના બાકી હતા અને કોંગ્રેસની જીતની તમામ શક્યતાઓ હતી.

જીતની સ્થિતિમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ વડાપ્રધાન બનવાના હતા. આવી સ્થિતિમાં કોંગ્રેસના મહત્વકાંક્ષી નેતાઓમાં પ્રમુખ પદ માટે સ્પર્ધા થાય તે સ્વાભાવિક હતું.

આ રેસમાં સૌથી પહેલું નામ મહારાષ્ટ્રના તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી શરદ પવારનું હતું. અન્ય દાવેદાર ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એનડી તિવારી હતા. આ સિવાય અર્જુન સિંહ અને માધવરાવ સિંધિયાના નામ પણ ચર્ચામાં હતા.

1991માં મહારાષ્ટ્રના સીએમ રહેલા શરદ પવાર ઈચ્છતા હતા કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ગુપ્ત મતદાન દ્વારા ચૂંટાય.

નટવર સિંહે પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે તેમણે સોનિયાને પાર્ટી અધ્યક્ષના મુદ્દે પીએન હક્સર સાથે વાત કરવાની સલાહ આપી હતી. પીએન હક્સર ઈન્દિરા ગાંધીના મુખ્ય સચિવ હતા. 10 જનપથ ખાતે સોનિયા સાથેની મુલાકાત દરમિયાન હક્સરે તત્કાલીન ઉપરાષ્ટ્રપતિ શંકર દયાલ શર્માને કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ બનાવવાનું સૂચન કર્યું હતું. ત્યારે શંકર દયાળ કોંગ્રેસના સૌથી જૂના નેતા હતા.

વિનય સીતાપતિના જણાવ્યા અનુસાર, સોનિયા ગાંધીએ નટવર સિંહ અને અરુણા અસફ અલીને શંકર દયાલ શર્મા પાસે પ્રસ્તાવ સાથે મોકલ્યા હતા, પરંતુ શર્માએ આ પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો હતો કે તેમની ઉંમરને કારણે તેઓ વડાપ્રધાન પદ સાથે ન્યાય કરી શકે તેમ નહતા.

આ પછી પીએન હક્સરે સોનિયા ગાંધીની સામે પીવી નરસિમ્હા રાવનું નામ સૂચવ્યું.

રાવ સોનિયા ગાંધી માટે પોલિટિકલ ટૂલ હતા?

નટવર સિંહ લખે છે, “પીવી નરસિમ્હા રાવ એક સાધારણ પરિવારથી આવેલી વ્યક્તિ હતા. તેઓ એક બૌદ્ધિક અને ઘણી ભાષાઓ જાણતા મહાન વિચારક હતા.

રાવ પાસે બીજી ખબી હતી જે તેમના પક્ષમાં જતી હતી. વિનય સીતાપતિના કહેવા પ્રમાણે, સોનિયા ગાંધીને લાગ્યું કે રાવ તેમનું સ્થાન જાણે છે. સરકાર અને સંગઠનમાં તેમના લાંબા રોકાણ દરમિયાન, તેમણે ક્યારેય ગાંધી પરિવાર સામે બળવાખોર વલણ દાખવ્યું ન હતું. શરદ પવાર અને એનડી તિવારી આ માપદંડ પર ખરા ઉતર્યા ન હતા.

રાજીવ ગાંધીના ખાસ મિત્ર સતીશ શર્માએ પણ આ ગુણોને કારણે રાવનું નામ સોનિયાને સૂચવ્યું હતું. 29 મે 1991ના રોજ CWCની ફરી બેઠક મળી, જેમાં પીવી નરસિમ્હા રાવ સર્વસંમતિથી કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા.

કૉંગ્રેસના એક વર્ગનું માનવું હતું કે સોનિયાએ રાવને ત્યાં સુધી પ્રમોટ કર્યા હતા જ્યાં સુધી પોતાને ઓવરટેક કરવાનું મન ન થયું

પવારને રોકવા સાંસદોની પરેડ

લોકસભા ચૂંટણીના બાકીના બે તબક્કા પહેલા કોંગ્રેસને નવા પ્રમુખ મળી ગયા હતા. ચૂંટણી પંચે જાહેરાત કરી હતી કે 12 અને 15 જૂને મતદાન થશે. પીવી નરસિમ્હા રાવે પહેલા કરતા વધુ જોરશોરથી ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કર્યો. પાર્ટી અધ્યક્ષ હોવાના કારણે રાવ પીએમ પદ માટે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હતા, પરંતુ કોંગ્રેસની અંદર એક એવી વ્યક્તિ હતી જે હજુ પણ આ થિયરીમાં માનતી ન હતી. તેઓ શરદ પવાર હતા, જેઓ પીએમ પદ માટેના અન્ય મહત્વાકાંક્ષી હતા.

પવાર શરૂઆતથી જ પાર્ટી અધ્યક્ષ અને વડાપ્રધાનના પદોને અલગ રાખવાની હિમાયત કરતા હતા. રાવ પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા પછી પણ તેમણે હાર માની ન હતી. તેઓ ઈચ્છતા હતા કે વડાપ્રધાન પદનો નિર્ણય ગુપ્ત મતદાન દ્વારા કરવામાં આવે.

પવારને અંકુશમાં રાખવા માટે પાર્ટી નેતૃત્વએ ખાસ વ્યૂહરચના અપનાવી હતી. પરિણામોના એક દિવસ પહેલા કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓએ રાવના નિવાસસ્થાને ભીડ શરૂ કરી દીધી હતી. જેથી આ સંદેશ આપી શકાય કે પાર્ટી તેમની સાથે ઉભી છે.

નરસિમ્હા રાવે શરદ પવારને રક્ષા મંત્રી, મનમોહન સિંહને નાણા મંત્રી અને અર્જુન સિંહને માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રી બનાવ્યા.

જ્યારે 18 જૂને પરિણામો જાહેર થયા ત્યારે કોંગ્રેસ 232 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી હતી. નરસિમ્હા રાવને વધતા સમર્થન વચ્ચે શરદ પવારે આખરે 20 જૂને વડાપ્રધાન પદ માટેની તેમની દાવેદારી પાછી ખેંચી લીધી. એ જ દિવસે સાંજે સંસદભવનમાં નવા સાંસદોની પરેડ યોજાઈ હતી. અર્જુન સિંહે સંસદીય દળના નેતા તરીકે પીવી નરસિમ્હા રાવનું નામ આગળ કર્યું. આ સાથે રાવ વડાપ્રધાન બનશે તે નક્કી હતું.

પીવી નરસિમ્હા રાવે દેશના 10મા વડાપ્રધાન તરીકે 21 જૂને બપોરે 12.53 કલાકે શપથ લીધા હતા.

વડાપ્રધાન બનતાં જ નવજીવન

શરદ પવાર નરસિમ્હા રાવની કેબિનેટમાં નાયબ વડાપ્રધાન બનવા માગતા હતા, પરંતુ રાવ રાજી ન થયા. પવારને સંરક્ષણ મંત્રાલયની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. એ જ રીતે અર્જુન સિંહને 'કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદ તેમને આપવામાં આવશે' તેમ કહીને પીએમ પદ માટેનો તેમનો દાવો છોડી દેવા માટે મનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વડાપ્રધાન બન્યા બાદ રાવે આ પદ પોતાની પાસે રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

નરસિમ્હા રાવના નામ પર સહમત થતાં સોનિયા ગાંધીને ખાતરી હતી કે રાવ પીએમ બન્યા પછી તેમને રિપોર્ટ કરશે, પરંતુ એવું થયું નહીં.

નટવર સિંહ કહે છે કે વડાપ્રધાન બનતાની સાથે જ તેઓ નવજીવન પામ્યા. આ નવા વલણને કારણે, પીવી નરસિમ્હા રાવે પાછળથી ઘણા ક્રાંતિકારી પગલાં લીધા અને નવા ભારતનો પાયો નાખ્યો. આવું જ એક પગલું દેશના અર્થતંત્રનું ઉદારીકરણ હતું.