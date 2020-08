દિવ્ય ભાસ્કર Aug 11, 2020, 05:36 PM IST

સુપ્રીમ કોર્ટે હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર (સંશોધન) કાયદો 2005 અંગે મહત્વપૂર્ણ ચૂકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે કહ્યું છે કે જો પિતાનું મૃત્યુ 9 નવેમ્બર 2005 પહેલા થયું હોય તો પણ દીકરીઓને પૈતૃક સંપત્તિમાં બરાબરીનો હક્ક છે. હિન્દુ ઉત્તરાધિકાર કાયદો 1956માં લાગૂ થયો હતો. તેને 2005માં બદલવામા આવ્યો હતો. તેના સેક્શન 6માં બદલાવ કરીને દીકરીઓનો પણ પૈતૃક સંપત્તિમાં ભાગીદાર બનાવવામા આવી હતી.

સંશોધિત કાયદા પર એ સવાલ ઉઠી રહ્યા હતા કે જો પિતાનું મૃત્યુ 2005 પહેલા થયું હોય તો પણ દીકરીને પિતાની સંપત્તિમાં અધિકાર મળશે ? તે અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે બે જજની બે બેન્ચમાં અલગ અલગ ચૂકાદા આપ્યા હતા. તેના લીધે ભ્રમની સ્થિતિ પેદા થઇ હતી. આ મામલે જસ્ટિસ મિશ્રાની અધ્યક્ષતામાં ત્રણ જજની બેન્ચે મંગળવારે જે ચૂકાદો આપ્યો તે હવે સૌ પર લાગૂ થશે.

Progressive judgement by Supreme Court - upholds the 2005 amendment to Hindu Succession Act, giving daughters equal rights in ancestral property.



It will be applicable to all daughters living as on the date of the amendment, irrespective of whether father was alive at the time.