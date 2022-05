Gujarati News

Dharm darshan

Daily Tarot Predictions Of 14 May 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શનિવારે SIX OF WANDS કાર્ડ પ્રમાણે મિથુન રાશિના જાતકો પર મોટી જવાબદારી આવશે

14 મે, શનિવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ:- THE CHARIOT

આજે યાત્રા સંબંધિત કોઈ સમાચાર તમને મળી શકે છે. જે લોકો ઘરથી દૂર રહે છે તેમને પરિવારના સભ્યો સાથે મળવાની તક મળશે. વિદેશમાં કરેલા કામ અપેક્ષા મુજબ આગળ વધશે, પરંતુ તમે જે પ્રગતિ જોવા માંગો છો તે હાલમાં પૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થશે નહીં.

કરિયરઃ- કારકિર્દી સંબંધિત ધ્યેય તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરવા લાગશે.

લવઃ- અત્યારે પ્રેમ સંબંધ વિશે વિચારવું યોગ્ય નથી.

સ્વાસ્થ્યઃ- છાતીને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

શુભ રંગ:- પીળો

શુભ અંક:- 7

-------------------------------

વૃષભ:- THREE OF SWORDS

દિવસની શરૂઆતથી જ તમે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કોઈ ચિંતા અનુભવશો. પૈસા આવવાથી વધુ ખર્ચા વધતાં જોવા મળી રહ્યા છે, જેના પર નિયંત્રણ નહીં રહે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈની પાસેથી ઉધાર લેવાનું ટાળો.

કરિયરઃ- સ્પર્ધક કારકિર્દી બાબતે તમારા માર્ગમાં વિક્ષેપો મૂકી શકે.

લવઃ- પાર્ટનર સાથે વાતચીત કર્યા પછી પણ તેમને તમારા વિચારો જણાવી શકશો નહીં.

સ્વાસ્થ્ય:- લો બીપીની સમસ્યા રહેશે.

શુભ રંગ:- ભૂરો

શુભ અંક:- 8

-------------------------------

મિથુન:- SIX OF WANDS

તમારી નેતૃત્વ કુશળતાનો ઉપયોગ કરીને કૌટુંબિક નિર્ણયો લેવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા પર મૂકવામાં આવેલી મોટી જવાબદારી યોગ્ય રીતે પૂર્ણ થશે, પરંતુ પરિવારમાં તમારા પ્રત્યે કોઈની ઈર્ષ્યા વધતી જોવા મળશે. કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં તમારા જીવનની તુલના અન્ય લોકો સાથે બિલકુલ ન કરો.

કરિયરઃ- કામના સ્થળે જવાબદારીઓ જાતે લેતાં શીખો તો જ પ્રગતિ થશે.

લવઃ- પાર્ટનર સાથે સંબંધ ઠીકઠાક રહેશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ ઘટી શકે છે.

શુભ રંગ:- લાલ

શુભ અંક:- 5

-------------------------------

કર્ક:- PAGE OF SWORDS

એકથી વધુ જવાબદારી તમારા પર આવી શકે છે. ધન સંબંધિત નિર્ણયો લેતાં સમયે સાવચેત રહેવું. પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં રહેશે પરંતુ હાલ તમારે થોડો મક્કમતાથી સામનો કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

કરિયરઃ- કારકિર્દી સંબંધિત અપેક્ષિત તકો ટૂંક સમયમાં પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ આ તક માટે તમારી જાતને તૈયાર કરવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

લવઃ- પાર્ટનરના કોઈપણ વિચારો ના જાણવાને કારણે સંબંધોમાં થોડી મૂંઝવણ રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય:- ખોટા ખોરાકના કારણે એસિડિટી થઈ શકે છે.

શુભ રંગ:- સફેદ

શુભ અંક:- 9

-------------------------------

સિંહ:- FOUR OF WANDS

પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા શુભ સમાચાર પ્રાપ્ત થશે. તમારા લીધેલાં નિર્ણયને કારણે પરિવારને ફાયદો થઈ શકે છે. પરિવારના સંતાનોના કારણે વાતાવરણ આનંદમય રહેશે.

કરિયરઃ- બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલાં લોકો ભાગીદારી તોડીને પોતાનું કામ શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશે અને સફળ પણ થશે.

લવઃ- તમારા સ્વભાવનો ખોટો ફાયદો પાર્ટનર લઈ શકે છે. કેટલીક વાતો સ્પષ્ટ રીતે કહેવી યોગ્ય રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય:- પેટ સંબંધી વિવાદ થશે. ખોરાક પર ધ્યાન આપવું મહત્વપૂર્ણ છે.

શુભ રંગ:- લીલો

શુભ અંક:- 7

-------------------------------

કન્યા:- ACE OF SWORDS

કામ સંબંધિત જવાબદારીઓ વધતી જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે પરિવારના સભ્યો પર ધ્યાન આપવું શક્ય નહીં બને. નકામી પરિસ્થિતિઓ અને નકામા લોકોને જીવનથી દૂર રાખવા યોગ્ય રહેશે.

કરિયરઃ- કેટલાક સહકર્મચારીઓ કામનું સ્થળ બની જાય તેવી જવાબદારીઓની વહેંચણી કરવા માટે તમારી જાતે બનીને તમને મદદ કરશે.

લવઃ- સંબંધો પ્રત્યે સકારાત્મક રહેવું તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય:- કબજિયાતની સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: ભૂરો

શુભ અંક: 6

-------------------------------

તુલા:- EIGHT OF CUPS

તમે જીવન પ્રત્યે જે પ્રકારના વિચારો રાખતા હતા તે બદલાતાં જણાશે. અત્યાર સુધી બનેલી ઘટનાઓના કારણની સ્પષ્ટતાને કારણે મનમાં જે નારાજગી રહી હતી, તે પણ દૂર થવા લાગશે. તમે પોતે નવા દ્રષ્ટિકોણ અને સકારાત્મક ઉર્જા સાથે જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટે આજથી પ્રયાસ શરૂ કરશો.

કરિયરઃ- કારકિર્દી ક્ષેત્રે આયોજનબદ્ધ આગળ વધો

લવઃ- સંબંધોને લગતી મૂંઝવણ ઊભી થાય છે તો વાતચીત કરીને દૂર કરો.

સ્વાસ્થ્યઃ- ખભામાં જડતાનો અનુભવ કરી શકો છો.

શુભ રંગ:- રાખોડી

શુભ અંક:- 5

-------------------------------

વૃશ્ચિક:- THREE OF CUPS

આજના સમયમાં તમે લોકો સાથે વધુ સમય પસાર કરવા ઈચ્છો છો, પરંતુ તે તમારા કામને અસર કરશે. આવનાર સમયમાં તમારા લક્ષ્ય પ્રત્યે સમર્પણ જાળવવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

કરિયરઃ- નિર્ધારિત લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ્ય આયોજન તૈયાર કરો.

લવઃ- પાર્ટનર તમારાં દરેક પગલાં પર તમને પૂરતો સાથ આપશે.

સ્વાસ્થ્ય:- તંદુરસ્તી જળવાઈ રહેશે.

શુભ રંગ:- જાંબલી

શુભ અંક:- 2

-------------------------------

ધનુ:- NINE OF SWORDS

તમારે જીવનમાં શિસ્ત અને પ્રયત્નોમાં સાતત્ય જાળવવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વર્તમાન સમયમાં કોઈપણ કાર્યને તમારી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતાથી કરવાનો પ્રયાસ કરો, તમારી કોઈપણ વસ્તુને અધૂરી ના છોડો.

કરિયરઃ- કારકિર્દી સંબંધિત નિષ્ફળતા તમારા વિશ્વાસને તોડી રહી છે.

લવઃ- પાર્ટનરને આપેલા વચનો પૂરાં ના કરતાં એકબીજા પ્રત્યે નારાજગી જોવા મળી શકે છે.

સ્વાસ્થ્ય:- કમરદર્દની તકલીફથી પીડાઈ શકો.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 3

-------------------------------

મકર:- THE DEVIL

તમારી દરેક મનોકામના પૂર્ણ થશે. દરેક પ્રકારની પરિસ્થિતિ સકારાત્મક બની શકે છે. સમાજના પ્રતિષ્ઠિત લોકો સાથે તાલમેલ વધતો દેખાઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તમારો લક્ષ્ય પણ બદલાશે અને તમે જીવનમાં ઉંચાઈ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો કરતા રહેશો.

કરિયરઃ તમારા કામ સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની અનુમતિને અવગણશો નહીં.

લવઃ જીવનસાથીનો એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને આકર્ષણ વધતું રહેશે.

સ્વાસ્થ્ય: મસાલેદાર ખોરાક ખાવાથી પેટમાં બળતરા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: નારંગી

શુભ અંક: 4

-------------------------------

કુંભ:- TEN OF SWORDS

તમે જે મુશ્કેલીઓ અને તણાવમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો તેનો આગામી કેટલાક દિવસોમાં અંત આવશે. કોઈપણ પ્રકારના ડરને તમારી જાત પર હાવી ના થવા દો.

કરિયરઃ કારકિર્દીને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે જેટલી મહેનત કરશો તેટલું જ ફળ તમને મળશે,

લવઃ જીવન સંબંધિત આવનારા ઉતાર-ચઢાવમાં પાર્ટનરનો સાથ નહિ મળે.

સ્વાસ્થ્ય: ચિંતા અને તણાવની અસર સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળશે.

શુભ રંગ: ગુલાબી

શુભ અંક: 1

-------------------------------

મીન:- NINE OF CUPS

તમે અત્યાર સુધી જેટલાં નાના લક્ષ્ય નક્કી કર્યા છે, તે ઘણી હદ સુધી પૂરા થતા જોવા મળશે. થોડો સમય આરામ કરવા પર ધ્યાન આપો, જેથી નવી ઉર્જા સાથે નવું કામ કરી શકાય.

કરિયરઃ ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને માર્કેટિંગને લગતા કામ કરનારાઓને ઇચ્છિત ખ્યાતિ મળશે.

લવઃ તમે તમારા પાર્ટનરની સમસ્યાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, પરંતુ તે સમજી શકશે નહીં.

સ્વાસ્થ્ય: પગમાં સોજો આવી શકે છે.

શુભ રંગ: રાખોડી

શુભ અંક: 8