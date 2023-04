Gujarati News

15 એપ્રિલનું ટેરો ભવિષ્ય: કુંભ જાતકોને કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ સાથે મળીને કામ કરવાની તક મળે જે શરૂઆતથી જ ફાયદો આપશે, બીજી રાશિઓ માટે કેવો રહેશે શનિવાર?

મેષ SEVEN OF PENTACLES

તમે દરેક બાબતના ઊંડાણમાં જઈને પરિસ્થિતિને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો. પૈસાને લઈને તમે જે મોટું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે તે પૂર્ણ થવામાં થોડો સમય લાગશે, પરંતુ તેને લીધે કોઈ કામ અટકે નહીં તેની ખાસ કાળજી લેજો. જે બાબતો માટે તમે અત્યાર સુધી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમાં સકારાત્મક ફેરફારો જોવા મળશે . ધ્યેયને પૂર્ણપણે હાંસલ કરવા માટે આગામી છ મહિના સુધી કામ કરતા રહેવું જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ- કામ સાથે જોડાયેલા મહત્વના સમાચાર મળશે, જેના કારણે તમારા કરિયરને નવી દિશા આપવી શક્ય બનશે.

લવઃ- પાર્ટનરનો બદલાયેલો વ્યવહાર તમને બેચેન બનાવી શકે છે .

સ્વાસ્થ્યઃ- ચિંતાના કારણે સ્વાસ્થ્યમાં બદલાવ આવશે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંકઃ- 8

----------------------------

વૃષભ THREE OF WANDS

તમે જે સંયમ બતાવશો તેનું યોગ્ય પરિણામ મળશે. વિદેશમાં રહેતા કોઈ વ્યક્તિ તરફથી ખુશીના સમાચાર મળી શકે છે. તમે જે તકની અત્યાર સુધી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેને લગતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રાપ્ત થશે. અંગત જીવન ને લગતા નિર્ણયો લેતા પહેલાં જે અવરોધો અનુભવાઈ રહ્યા છે તેના પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે.

કરિયરઃ- તમારા માટે શિસ્તની સાથે તમારી કુશળતામાં સુધારો કરવો જરૂરી રહેશે .

લવઃ- સંબંધોમાં અનુભવાતો ફેરફાર નવો છે, તેને જરાય નકારાત્મક ન સમજો .

સ્વાસ્થ્યઃ- પગના દુખાવાની સમસ્યા વધી શકે છે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંકઃ- 5

----------------------------

મિથુન THE DEVIL

તમે જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ શકે છે. તમે વ્યક્તિગત જીવનને લગતી જે યોજનાઓ બનાવી છે તેની ચર્ચા માત્ર યોજના સાથે સંકળાયેલા લોકો સાથે જ કરો . અન્ય લોકોની નકારાત્મકતા તમારા વિચારોને અસર કરી શકે છે જેના કારણે તમારા માટે સાચા-ખોટાનો નિર્ણય કરવો મુશ્કેલ બનશે.

કરિયરઃ- કાર્યસ્થળ પર ધાર્યા પ્રમાણે પ્રસિદ્ધિ નહીં મળે, પરંતુ વર્તમાન અનુભવ તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે .

લવઃ- સંબંધોને લગતા નિર્ણયને આગળ વધારવાના પ્રયાસો કરજો.

સ્વાસ્થ્યઃ- સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. શરીરને ડીહાઇડ્રેટ ન થવા દો.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંકઃ- 2

----------------------------

કર્ક TWO OF CUPS

વ્યક્તિ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન તમે જે બાબતે નકારાત્મકતા અનુભવો છો, તેને જોવાનો અભિગમ બદલાશે. તમને સાથે મળીને કામ કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ મળી શકે છે તેનો લાભ લેજો. આર્થિક પક્ષને મજબૂત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખો. તમને પરિચિત લોકો સાથે મળીને કામ કરવાની તક મળી શકે છે અને આ કાર્ય દ્વારા તમારો પરિચય એવા લોકો સાથે પણ થશે જે તમારા જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે .

કરિયરઃ જૂના ગ્રાહકો સાથે કામ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવે જે તમારા માટે તેમજ તેમના માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

લવઃ- જીવનસાથી તરફથી પ્રતિબદ્ધતા પ્રાપ્ત થશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- ચિંતા અને તણાવને કારણે બીપી સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે .

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક:- 2

----------------------------

સિંહ NINE OF CUPS

પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જાણીને તેને અવગણવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. જે લોકો સાથે વાતચીત બંધ થઈ ગઈ છે તેમના વિશે ફરી વિચારો. તમારે કેટલીક ભૂલો સુધારવાની જરૂર પડશે . નહિંતર જે લોકો તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, તે તમારાથી દૂર થઈ શકે છે.

કરિયરઃ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. કોઈપણ કારણસર કામની અવગણવા ન કરો.

લવઃ- પાર્ટનર દ્વારા બોલવામાં આવેલા શબ્દોના કારણે તમે તમારા પ્રત્યે આત્મવિશ્વાસ અનુભવવા લાગશો .

સ્વાસ્થ્યઃ- તમારા સ્વાસ્થ્યમાં આવતા ફેરફારો પર ધ્યાન આપો . કોઈ મોટી બીમારી ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું .

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંકઃ- 4

----------------------------

કન્યા QUEEN OF WANDS

કામ સરળ હોવા છતાં અડચણોને કારણે તમે મુશ્કેલી અનુભવી શકો છો . પરિવારના સભ્યોએ આપેલી જવાબદારી નિભાવવાનો પ્રયાસ કરતા રહો. મિત્રો સાથે થોડો સમય વિતાવવાની જરૂર છે. કોઈની સાથે વાતચીત કરતી વખતે અંગત સમસ્યાઓ વિશે બિલકુલ ચર્ચા ન કરો. આજે પોતાને માનસિક આરામ આપવાની જરૂર છે .

કરિયરઃ- કાર્યસ્થળ પર થઈ રહેલા ફેરફારોનો વિરોધ ન કરો .

લવઃ- પાર્ટનરના કારણે એક યા બીજી બાબતને લઈને ચિંતાઓ થતી રહેશે .સ્વાસ્થ્યઃ- સ્ત્રીઓ વધુ નબળાઈ અને સુસ્તી અનુભવી શકે છે .

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંકઃ- : 1

----------------------------

તુલા SEVEN OF CUPS

તમે જે બાબતે ચિંતિત છો તેના વિશે વધુ વિચાર કરતી વખતે ખોટી વસ્તુઓ પસંદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો . રૂપિયાને લગતી કેટલીક સમસ્યાને કારણે તમે બીજી ભૂલ કરી શકો છો. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને માનસિક રીતે સ્થિર ન કરો ત્યાં સુધી તમારા મનમાં એ વાત ઉદભવી રહી છે. તેનાપર હાલ કામ ન કરશો.

કરિયરઃ- લેખન અથવા કલા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને કામની મોટી તક મળશે. તમને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રભાવશાળી લોકોને મળવાની તક મળી શકે છે .

લવઃ- સંબંધો સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર ધ્યાન આપો .

સ્વાસ્થ્યઃ- શારીરિક નબળાઈ અને ચક્કર આવવાથી સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે.

શુભ રંગ : જાંબલી઼

શુભ અંકઃ- 7

----------------------------

વૃશ્ચિક THE HIEROPHANT

પરિવારના સભ્યોને તમારો પક્ષ સમજાવવો મુશ્કેલ રહેશે. મોટા ખર્ચાઓ અચાનક ઉદ્ભવતા જોવા મળે છે, જેના માટે તમારે તમારે આર્થિક રીતે તૈયાર થવું જરૂરી રહેશે. આ ખર્ચ મહત્વપૂર્ણ બાબતો માટે થશે, જેના કારણે જીવનશૈલીમાં સુધારો જોવા મળશે. તેથી તેને નકારાત્મક રીતે બિલકુલ ન લો .

કરિયરઃ- તાજેતરમાં બનેલી કોઈ નકારાત્મક ઘટનાને કારણે માનસિક પરેશાનીમાંથી પસાર થવું પડશે. પરંતુ આ જ વાત તમારા માટે કામ પ્રત્યે ગંભીર બનવા માટે યોગ્ય સાબિત થશે.

લવઃ- લગ્ન સંબંધિત નિર્ણય પરિવારના સભ્યો સાથે મળીને જલ્દી લેવામાં આવશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- ગળામાં ખરાશ અને ઉધરસની સમસ્યા થઈ શકે છે .

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંકઃ- 3

----------------------------

ધન KNIGHT OF CUPS

કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાના ઉકેલ માટે ઉતાવળ ન કરો. અંતિમ નિર્ણય તમારી તરફેણમાં જ આવશે, તેથી તમે અત્યારે જે નકારાત્મકતા અનુભવી રહ્યા છો તેના કારણે તમારી જાતને બેચેન બનાવીને ભૂલો ન કરવા પર ધ્યાન આપો. તમને લાયકાત ધરાવતા લોકોની કંપની મળતી રહેશે . માત્ર ધીરજ જાળવવાની જરૂર છે.

કરિયરઃ- વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી પર ધ્યાન આપો.

લવઃ- નકારાત્મક સંબંધોથી છૂટકારો મળશે, પરંતુ ધ્યાનમાં રાખો કે જીવનમાં આવો બીજો સંબંધ ન આવે .

સ્વાસ્થ્યઃ- દાંતની સમસ્યા વધી શકે છે.

શુભ રંગ : રાખોડી

શુભ અંકઃ- 9

----------------------------

મકર KING OF PENTACLES

તમારે પૈસાનું રોકાણ કરવા વિશે વિચારવું જરૂરી બનશે. તમારા દ્વારા બિનજરૂરી ખર્ચાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે જે પાછળથી પસ્તાવાનું કારણ બની શકે છે. પરિવારના સભ્યોએ કરેલી ટીકાથી તમારી જાતને નકારાત્મક ન થવા દો. કોઈ બાબતને લગતા તણાવમાં વધારો થવાને કારણે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પ્રત્યે નકારાત્મક લાગણી અનુભવી શકે છે. થોડો સમય એકલા વિતાવવાનો પ્રયાસ કરો .

કારકિર્દી : વિદ્યાર્થીઓને તેમના ઇચ્છિત કાર્યક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાની તક મળશે. વર્તમાન સમયનો ભરપૂર ઉપયોગ કરો .

લવઃ- તમારા જીવનસાથીના કારણે તમને જે પણ સમસ્યા અનુભવાય છે તેને અવગણશો નહીં .

સ્વાસ્થ્યઃ- પગમાં દુખાવો અને ઘૂંટણ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે .

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંકઃ- 6

----------------------------

કુંભ FOUR OF WANDS

કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ સાથે મળીને કામ શરૂ કરી શકો જે શરૂઆતમાં મોટો ફાયદો આપી શકે છે . પરંતુ આગળ જતાં આ ભાગીદારી તૂટવાની સંભાવના છે. તેથી શરૂઆતથી જ એકબીજા સાથે પારદર્શિતા જાળવવી જરૂરી રહેશે. પરિવારના યુવાન વ્યક્તિ તરફથી ખુશખબર મળી શકે છે જેના કારણે આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. કોઈ મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ અચાનક મળી શકે છે.

કરિયરઃ- કાર્ય સંબંધિત ટાર્ગેટ સમય પહેલા પૂરા થવાને કારણે નવા કાર્યની શરૂઆત જલ્દી થશે.

લવઃ- જીવનસાથી સાથે કેટલીક બાબતોની ચર્ચા વિવાદનું કારણ બની શકે છે . પરંતુ આના દ્વારા એકબીજા સાથેના સંબંધો વધુ ગાઢ બનશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- લોહીની ઉણપને કારણે શારીરિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે .

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંકઃ- 6

----------------------------

મીન SIX OF SWORDS

અત્યાર સુધી જે વસ્તુઓ તમે જિદ્દથી પકડી રાખી હતી તેને સરળતાથી છોડીને આગળ વધવું તમારા માટે શક્ય બની શકે છે. માનસિક સમસ્યાઓ ઓછી થશે જે તમારી સામે ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી ઘણી બાબતો સ્પષ્ટ રીતે લાવી શકે છે. જૂના વિચારોનો ત્યાગ કરવાથી મોટાભાગની પરેશાનીઓમાંથી મુક્તિ મળશે. તેમ છતાં, પરિવારને કેટલાક લોકો સાથેના સંબંધો સુધારવામાં વધુ સમય લાગશે.

કરિયરઃ- કામના કારણે તમને કોઈ નવી જગ્યાએ ફરવાની તક મળી શકે છે .લવઃ- મુશ્કેલ સમયમાં તમારા જીવનસાથી તરફથી મળેલી કંપનીને અવગણશો નહીં .

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરને સંપૂર્ણ આરામ આપવાનો પ્રયાસ કરો, નહીંતર સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું વધી શકે છે .

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંકઃ- 8