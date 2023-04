Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Aries Is The Right Time To Start A New Work And Pisces Will Get Success In Every Endeavour, How Will The Day Be For Other Zodiac Signs?

શુક્રવારનું ટેરો ભવિષ્ય: મેષ જાતકોને નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે યોગ્ય સમય છે અને મીન જાતકોને દરેક પ્રયત્નોમાં સફળતા મળશે, બીજી રાશિઓ માટે કેવો રહેશે દિવસ?

એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

મેષ THE FOOL

નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ યોગ્ય સમય છે. જૂના વિચારો અને ભાવનાત્મક મૂંઝવણના કારણે આજે દિવસભર પરેશાની રહેશે. માનસિક રીતે અનુભવાતા ઊતાર-ચઢાવ તમારા કામને અસર ન કરે તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. મિત્રો તમારો મૂડ બદલવાનો પ્રયાસ કરશે. તેમની પાસેથી જે પણ મદદ મળી રહી છે અથવા ગમે તે રીતે સહકાર મળી રહ્યો છે તેના પર ધ્યાન આપતા રહો જેથી એકલતાની લાગણી ઊભી ન થાય.

કરિયરઃ- કામને લગતા કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે ગુસ્સો વધશે, જેની અસર અમુક હદ સુધી કામ પર પડશે.

લવઃ- સંબંધમાં અચાનક નકારાત્મકતાનો અનુભવ થશે . આજે આના પર ધ્યાન ન આપો.

સ્વાસ્થ્યઃ- ખાંડને લગતી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે .

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

વૃષભ FIVE OF CUPS

મન પર વધતી ઉદાસીનતા તમારા માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર દેખાઈ રહ્યો છે, જે તમારી માનસિક સ્થિતિને પણ અસર કરશે. પરિવારના સભ્યોની અપેક્ષાઓ પૂરી ન કરી શકવાને કારણે પોતાના પ્રત્યે નકારાત્મકતા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. તમારા વિચારો અને પરિવારના સભ્યોના વિચારો ખૂબ જ અલગ છે, તેથી કોઈ પણ વ્યક્તિને દોષ આપ્યા વિના, તમે બની શકે તેટલું તેમના પર ધ્યાન આપો .કરિયરઃ- અપેક્ષા મુજબ પ્રગતિ થવા છતાં કામ અચાનક અટકી શકે છે. તમારે તમારી જાતને પાછળથી ઊભી થતી કોઈપણ સમસ્યાઓ માટે તૈયાર કરવી પડશે .

લવઃ- અન્ય લોકોના કારણે સંબંધ સંબંધિત નકારાત્મકતા પેદા થશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરનો દુખાવો અને શારીરિક નબળાઈ વધી શકે છે . સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક- 1

--------------------------------------

મિથુન PAGE OF SWORDS

કોઈપણ એક વસ્તુ પર સંપૂર્ણ ધ્યાન ના હોવાને કારણે તમારા માટે તમારી ક્ષમતા પ્રમાણે કામ કરવું શક્ય ન બને. મનમાં ઉદ્ભવતા દરેક વિચારને પ્રાધાન્ય આપવાનો પ્રયાસ તમારામાં બેચેની પેદા કરશે . આજે બીજા લોકો તમારા વિશે શું વિચારે છે તે વિશે બિલકુલ ન વિચારો. કામને લગતી ગંભીરતા અને સમર્પણ કેવી રીતે વધારી શકાય તેના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી બનશે .

કરિયર:- કરિયરમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર કરતા પહેલાં તમારી કાર્યક્ષમતા અને તમારા માટે નિર્ધારિત લક્ષ્ય બંને પર ધ્યાન આપવું જોઈએ .

લવઃ- તમારા પોતાના મામલામાં વધુ ફસાઈ જવાને કારણે તમે સંબંધોથી દૂર રહેવાનું પસંદ કરશો.

સ્વાસ્થ્યઃ- ગેસ અને અપચોની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંકઃ- 2

--------------------------------------

કર્ક FIVE OF PENTACLES

દરેક સમસ્યાને નજીકથી તપાસ્યા પછી તમે યોજના બનાવીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરશો. અત્યારે આર્થિક પક્ષને મજબૂત કરવા માટે જ પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર છે. જે રીતે તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે, તમારા મનમાં ઉદ્ભવતા તણાવને દૂર કરીને તમારા વિચારોમાં સ્પષ્ટતા મેળવી શકશો . કામને વધુ પ્રાધાન્ય આપતા રહો અને હવેથી જ નવું કામ શોધવાનું શરૂ કરો.

કરિયરઃ કરિયર લગતી બાબતોમાં તમને ખ્યાતિ અને પ્રગતિ મળી શકે છે . સખત મહેનત કરતા રહો .

લવઃ- મુશ્કેલ સમયમાં તમારા જીવનસાથીનો સાથ આપવો તમારા માટે જરૂરી રહેશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- તમે જે પણ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ અનુભવો છો તે આગામી થોડા દિવસોમાં સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જશે.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંકઃ- 7

--------------------------------------

સિંહ SEVEN OF SWORDS

બીજા લોકોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવતી વખતે પોતાને કોઈ નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે . તમારા પર કોઈ આરોપ લાગવાની શક્યતા છે જેનાથી તમે લગતી વળગતી પણ નથી. એટલા માટે અન્ય લોકોના વિવાદોથી પોતાને દૂર રાખવું વધુ સારું રહેશે . તમારા માટે પૈસા સંબંધિત જવાબદારીને યોગ્ય રીતે નિભાવવી જરૂરી રહેશે . આજે કરવામાં આવતી મોટાભાગની પ્રેક્ટિસ સફળ સાબિત થઈ શકે છે .

કરિયરઃ- કામને લગતું લક્ષ્ય પૂરું કરતી વખતે, પ્રતિસ્પર્ધીઓ દ્વારા કાર્ય કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેના પર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે .

લવઃ- પાર્ટનરથી છુપાયેલી બાબતોને કારણે વિવાદ થઈ શકે છે .

સ્વાસ્થ્યઃ- પગમાં સોજો કે દુખાવો થઈ શકે છે .

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંકઃ- 4

--------------------------------------

કન્યા THE SUN

પરિવારના સભ્યો સાથે જોડાયેલા રહેવાથી મનને પ્રસન્નતા મળશે. જે બાબતોના લીધે માનસિક તણાવ પેદા થતો હતો તે કેટલાક અંશે દૂર થશે. તેમ છતાં, સમસ્યાને દૂર કરવા માટે તમારે અનુભવી લોકોનો મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. પૈસા સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણયો અચાનક લઈ શકાય છે. હવેનો સમય તમારા માટે ઘણો લાભદાયી સાબિત થશે .

કરિયરઃ- કાર્યસ્થળના લોકો વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદનો ઉકેલ આવવા લાગશે , જેના કારણે કામમાં ગતિ આવશે .

લવઃ- જીવનસાથી દ્વારા તમને ખુશ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરની વધતી ગરમીને કારણે પરેશાની થઈ શકે છે .

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંકઃ- 5

--------------------------------------

તુલા ACE OF WANDS

નવા કાર્યની શરૂઆત સકારાત્મક રીતે થશે. તમારા મનમાં કોઈ પણ બાબતને લગતી જીદ બિલકુલ ન રાખો. તમે તમારા અહંકારને પ્રાધાન્ય આપીને જે નિર્ણય લેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તે તમારા માટે બદનામીનું કારણ બની શકે છે. દિવસના અંત સુધીમાં તમને રૂપિયાને લગતો લાભ મશળે આ રૂપિયાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાની જરૂર રહેશે.

કરિયરઃ કરિયરમાં આવેલા બદલાવ સાથે સમાધાન કરવું શરૂઆતમાં મુશ્કેલ હશે, પરંતુ આ પરિવર્તનને કારણે જીવનમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે .

લવઃ- દાંપત્યજીવનમાં અમુક હદે ઉતાર-ચઢાવ આવશે, પરંતુ તે ચિંતાની વાત નથી .

સ્વાસ્થ્યઃ- પાઇલ્સ ની સમસ્યા થઇ શકે છે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંકઃ- 6

--------------------------------------

વૃશ્ચિક QUEEN OF WANDS

જે કંઈપણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હોય તેમાં ફેરફાર લાવવાની ભૂલ ન કરો. એક યા બીજી વાતને કારણે મનમાં ગુસ્સો ઉત્પન્ન થતો રહેશે નહીં. લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલી સલાહને જ સાંભળો, વર્તમાન સમયમાં કોઈ પણ બાબતનો તાત્કાલિક અમલ કરવો યોગ્ય રહેશે નહીં. બીજા એક-બે દિવસ પછી, જ્યારે તમે માનસિક રીતે સ્થિરતા અનુભવો ત્યારે માત્ર કામ સાથે જોડાયેલી જટિલ બાબતો પર ધ્યાન આપો.

કરિયરઃ- કામ સાથે જોડાયેલા લોકો તરફથી મળતી ટિપ્પણીઓને કારણે કામથી સંબંધિત આત્મવિશ્વાસ ઓછો રહેશે. તમારામાં શ્રેષ્ઠ બનવાનો પ્રયત્ન કરો .

લવઃ- કોઈ કારણસર જીવનસાથી સાથેની વાતચીત અચાનક બંધ થઈ શકે છે .

સ્વાસ્થ્યઃ- મહિલાઓને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે .

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંકઃ- 8

--------------------------------------

ધન FOUR OF WANDS

જીવનમાં ઊભી થતી સમસ્યાઓનો તરત ઉકેલ મળવાથી રાહત રહેશે. તમે હાલમાં જે રીતે કાર્ય કરો છો તેમાં ફેરફારો દેખાશે . તમારી યોજના વિશે કોઈને વાત કરશો નહીં. અત્યાર સુધી તમારી સામે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે જીવન કરતાં ઓછી અસર કરશે .

કરિયરઃ કોઈ પરિચિત સાથે મળીને તમે કામનું આયોજન કરી શકો છો.. તમને આ કાર્યમાં સફળતા મળશે .

લવઃ- લગ્નની ઈચ્છા રાખનારાઓને આગામી થોડા દિવસોમાં યોગ્ય સંબંધ મળી શકે છે .

સ્વાસ્થ્યઃ- થાક અને શરદી જેવી સમસ્યા રહેશે .

શુભ રંગ : રાખોડી

શુભ અંકઃ- 9

--------------------------------------

મકર THE MOON

તમને અનુભવાતી ભાવનાત્મક તકલીફની અસર તમારા જીવન પર ઊંડી અસર કરતી જોવા મળે છે . જેના કારણે તમે ખોટા નિર્ણયો લઈને પોતાને નુકસાન પહોંચાડી શકો છો .અત્યારે તમારી સાથે જોડાયેલા લોકો તરફથી ખોટી સલાહ મળશે .કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા બોલવામાં આવેલા શબ્દો પર તરત જ એક્શન ન કરો.

કરિયરઃ તમે જેટલી એકાગ્રતાથી કામ કરશો તેટલી જ સરળતાથી અવરોધ દૂર કરવાનું શક્ય બનશે . પાછળથી, તમને વધારો પણ મળશે.

લવઃ- પાર્ટનરના વિચારોને યોગ્ય રીતે ન જાણવાને કારણે મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે .

સ્વાસ્થ્યઃ લો બીપી અસ્વસ્થતાનું કારણ બની શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંકઃ- 6

--------------------------------------

કુંભ FOUR OF CUPS

તમારા પોતાના વિચારોમાં વધુ મગ્ન રહેવાથી તમારા માટે વર્તમાન સમસ્યાઓ પર ધ્યાન આપવું શક્ય નહીં બને. તમને તમારી અપેક્ષા મુજબ તક મળશે, પરંતુ આ સમયે તમને જે તકો મળી છે તેના પર કામ કરવું જરૂરી છે. રૂપિયાને લગતો ગુસ્સો તમારા પર હાવી ન થવા દો. તમારા વિચારો જે રીતે હશે, તે જ રીતે ઊર્જામાં પરિવર્તન જોવા મળશે. તેથી તમારા વિચારો સકારાત્મક રાખવાનો પ્રયાસ કરો .

કરિયરઃ કરિયર સંબંધિત કોઈ નિર્ણય લેવા માટે પરિવારના સભ્યો પર નિર્ભર રહેવાથી માનસિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે .

લવઃ- લગ્ન સંબંધી ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે . આ અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવતા દબાણને કારણે થશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- ખાંસી અને શરદીની સમસ્યા વધશે .

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંકઃ- 5

--------------------------------------

મીન JUDGEMENT

તમારા પ્રયત્નોને સફળતા મળશે. અત્યારે કોઈપણ પ્રકારની મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવતાં પહેલાં

દરેક નાની વાત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પરિવારના સભ્યોની સલાહથી કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવી શકાય છે. અંતિમ નિર્ણય તમારો હોઈ શકે છે, પરંતુ લોકો જે કહેશે તેના પર ધ્યાન આપો અને કાળજીપૂર્વક વિચારો .

કરિયરઃ- ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે કરેલા પ્રયાસો સફળ થશે. વિદ્યાર્થીઓ ઇચ્છે ત્યાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે .

લવઃ- જીવનસાથી સાથેના સંબંધોમાં ઊભી થતી સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કરવી જરૂરી રહેશે .

સ્વાસ્થ્યઃ- બાળકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંકઃ- :9