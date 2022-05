Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Daily Tarot Predictions Of 6 May 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શુક્રવારે SIX OF WANDS કાર્ડ પ્રમાણે મીન જાતકોએ રોકાણ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી

2 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

મેષ રાશિ : THE WORLD

જે સમસ્યા સામે તમે અત્યાર સુધી ઝઝૂમી રહ્યા હોય તેનો ઉકેલ મળી જવાના કારણે આગળનો રસ્તો સ્પષ્ટ થઇ જશે. મનમાં જે ઉદાસીનતા રહે છે તે સંપૂર્ણ દૂર નહીં થાય પરંતુ ઘણી હદ સુધી તમે સારું મહેસુસ કરી શકશો. આજે એવી બાબતો પર ધ્યાન આપવું પડશે જેના કારણે જીવનમાં સરળતા રહે.

કરિયર : કારકિર્દીમાં આગળ વધવા માટે તમારા દ્વારા વધુ પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. જેનાથી તમને સારું ફળ મળશે.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત વાતમાં સ્પષ્ટતા ના હોવા છતાં પણ પરિસ્થિતિને સમજવાની તૈયારી તમારા દ્વારા કરવામાં આવશે.

હેલ્થ : શરીરમાં સોજો આવી શકે છે.

લકી કલર : લીલો

લકી નંબર : 5

--------------------------

વૃષભ રાશિ :THREE OF PENTACLES

પરિવારના લોકો સાથે મળીને બનાવવામાં આવેલી યોજનામાં સફળતા મળશે. ઘરની જવાબદારી નિભાવતા સમયે દરેક વ્યક્તિનો સહયોગ મળશે. કોઈ પણ વાત કે જવાબદારી એકલા નિભાવવાની કોશિશ ના કરો. તમે માનસિક અને શારીરિક રીતે થાકેલા હોય લોકો દ્વારા મળી રહેલી મદદનો સ્વિકાર કરો.

કરિયર : બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને કામને કારણે આવતી મુશ્કેલી અવશ્ય જાણવી પડશે.

લવ : જ્યાં સુધી તમારા અને પાર્ટનરના વિચારો સરખા ના થાય ત્યાં સુધી રિલેશનશિપ સંબંધિત કોઈ નિર્ણય ના લો.

હેલ્થ : શારીરિક કમજોરી અને થાક લાગી શકે છે.

લકી કલર : બ્લુ

લકી નંબર : 2

--------------------------

મિથુન રાશિ : NINE OF SWORDS

ભવિષ્ય સંબંધિત દરેક કામની યોજના પર નિયંત્રણને કારણે તમને નિરાશા થશે. દરેક વાત પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે, પરંતુ સમય અનુસાર તેમાં બદલાવ પણ જરૂરી છે. આ વાત સમજવાની કોશિશ કરો. તમારી જીદ અને અહંકારને કારણે માનસિક રીતે તમને તકલીફ વધશે.

કરિયર :કામને કારણે થયેલી ભૂલ સુધારવાનો મોકો તમને મળશે. પરંતુ આ સમયે પુરા ધ્યાનથી કામ કરવું પડશે.

લવ : પાર્ટનર સાથેની વાતચીત બિલકુલ બંધ રહેશે.

હેલ્થ : ઊંઘની સમસ્યા થઇ શકે છે.

લકી કલર : લીલો

લકી નંબર : 3

--------------------------

કર્ક રાશિ : JUSTICE

તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રાર્થનાનો જવાબ ભલે તમને ના મળે પરંતુ રાહત થાય તેવો બદલાવ અચૂક જોવા મળશે. જે વાતને લઇને તમે જીદ્દ પર હોય તેને લઈને તમે થોડા દયાળુ થઇ શકો છો. આજના દિવસે તમે એક કરતાં વધુ વિકલ્પો માટે તૈયાર રહેશો, જેના કારણે તમે જે તણાવ અને નારાજગી અનુભવો છો તે સંપૂર્ણપણે દુર થઈ શકે છે.

કરિયર :કામની જગ્યા પર તમારું સ્થાન ટકાવી રાખવું તમારી માટે અત્યંત જરૂરી છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં આર્થિક સ્થિતિ બિલકુલ ના બગડવા દો.

લવ : તમારી અપેક્ષા મુજબ તમને પાર્ટનર મળશે. હાલમાં તમારે કામ કરવાની આવશ્યકતા રહેશે.

હેલ્થ :શરીરમાં લોહીની ઉણપ આવી શકે છે.

લકી કલર :પીળો

લકી નંબર :1

--------------------------

સિંહ રાશિ : THE HANGEDMAN

આજના દિવસે જીવનમાં વધી રહેલી ભાગદોડ ઓછી થશે. આજના દિવસે આરામ કરવાની સખ્ત જરૂર છે. શારીરિક નહીં પરંતુ માનસિક રીતે પણ આરામની જરૂર છે. તમે હાલમાં જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઇ રહ્યા છો તેમાં કોઈ વ્યક્તિનું માર્ગદર્શન કે સાથ મળવો મુશ્કેલ છે. આજના દિવસે સમય આવે ત્યારે તમારે શું કરવું અને શું છોડવું તે નક્કી કરવું જરૂરી રહેશે.

કરિયર : બેન્કિંગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલ લોકોને આજના દિવસે મનગમતી જગ્યા પર બદલી થઇ શકે છે.

લવ : રિલેશનશિપમાં આગળ વધવા માટે તમે જે પ્રયત્નો કરો છો તે પૂરતા નહીં હોય.

હેલ્થ :એસિડિટીના કારણે માથાનો દુખાવો થઇ શકે છે.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 4

--------------------------

કન્યા રાશિ : DEATH

આજના દિવસે તમારી આજુબાજુની ઉર્જામાં નકારાત્મકતા છે. જે લોકોનો પ્રભાવથી તમારી માનસિક સ્થિતિ પર નકારાત્મકતા લાવે છે તેની સાથે હાલના સમયમાં સંબંધ તોડી દેવો જ સારો રહેશે. મનમાં વધી રહેલી બેચેની અને સંયમને કારણે ચિડચિડાપણું વધી શકે છે. તમારી પરિસ્થિતિ માટે બીજા કોઈને જવાબદાર કે દોષ આપ્યા વગર તેમાં બદલાવ લાવી શકો છો આ પર વિચાર કરો.

કરિયર : આઇટી ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકો પર કામનો બોઝ વધુ રહેશે.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત વારંવાર આવી રહેલી નકારાત્મકના કારણે નારાજગી થઇ શકે છે.

હેલ્થ : લો બીપીની સમસ્યા થઇ શકે છે.

લકી કલર : ઓરેન્જ

લકી નંબર : 7

--------------------------

તુલા રાશિ : KNIGHT OF SWORDS

જલ્દબાજીમાં કરવામાં આવેલું કામ અને ઉતાવળમાં લેવામાં આવેલ નિર્ણય નુકસાનનું કારણ બની શકે છે અને તેના કારણે કામ બીજી વાર કરવું પડશે. જેટલું મહત્વ તમે આર્થિક વ્યવહારને આપો છો તેટલું જ મહત્વ તમારે સમયને પણ આપવું જરૂરી છે. જ્યાં સુધી સમયને લઈને તમે ધ્યાન નહીં રાખો ત્યાં સુધી તમે જીવનમાં આગળ નહીં વધી શકો.

કરિયર : કામને કારણે જે નુકસાન થયું છે તેને ઓછું કરવા માટે તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણય ફક્ત પૈસાને મહત્વ આપીને જ લેવામાં આવી રહ્યા છે એ વાતનું ધ્યાન રાખો. પૈસાની લાલચથી નુકસાન થઇ શકે છે.

લવ : જ્યાં સુધી તમારા વિચારો સ્પષ્ટ નહીં હોય અને વ્યક્તિને સારી રીતે નહીં ઓળખી શકો ત્યાં સુધી રિલેશનશિપમાં કોઈ ઉતાવળ ના કરો.

હેલ્થ : તળેલી અને મસાલેદાર પદાર્થના સેવનથી શરીરમાં સુસ્તી રહેશે.

લકી કલર :સફેદ

લકી નંબર : 6

--------------------------

વૃશ્ચિક રાશિ :QUEEN OF SWORDS

આજના દિવસે તમારી પરિસ્થિતિ બગડી શકે, પરંતુ લોકોનો સાથ મળશે. લોકો દ્વારા જેટલી પણ સૂચના કે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે પરંતુ તમારા મનનો અવાજ જ સાંભળજો. ભૂતકાળમાં કરવામાં આવેલી ભૂલના કારણે તમને જે માનસિક તકલીફ થઇ હતી તેવી જ પરિસ્થિતિ ફરી ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

કરિયર :કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે તે વ્યક્તિનો અનુભવ અને કામની ધગશ જાણવી જરૂરી છે.

લવ : તમારી વારંવાર ભૂલના કારણે પાર્ટનરનો વિશ્વાસ તૂટી શકે છે.

હેલ્થ : ડાયાબિટીસ સંબંધિત તકલીફ વધવાની આશંકા છે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 9

--------------------------

ધન રાશિ : KING OF SWORDS

જીવનમાં ફક્ત પૈસાને મહત્વ આપીને જે સંબંધને તમે નકાર્યો હોયને તેનો ભવિષ્યમાં પસ્તાવો થઇ શકે છે. તમે તમારા વિચારોમાંથી બહાર નીકળવાની કોશિશ કરી રહ્યા છો, જેના કારણે તમારો તણાવ વધી શકે છે. તમારા વિચારને કારણે તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિની સાથે તમારી વ્યક્તિગત પ્રગતિ જેવી છે તેવી જ જોવા મળશે.

કરિયર : કામની જગ્યા પર તમને આપેલી જવાબદારી ભલે તમારી અપેક્ષા અનુસાર ના હોય પરંતુ તેમાંથી મળનાર અનુભવ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

લવ : તમે પાર્ટનર પર કોઈ વાતને લીધે દબાણ કરી રહ્યા છો તો તમારા સંબંધમાં તિરાડ પડી શકે છે.

હેલ્થ : ખાવા-પીવામાં નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. બીપી સંબંધિત સમસ્યા થઇ શકે છે.

લકી કલર : લીલો

લકી નંબર : 8

--------------------------

મકર રાશિ : ACE OF CUPS

જે વ્યક્તિ સાથે પરિચય થયો છે અથવા તો છેલ્લા થોડા દિવસથી જે વ્યક્તિથી વધારે નજીક છો તે વ્યક્તિના કારણે તમારામાં અનેક પ્રકારના બદલાવ તમારી પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આવી શકે છે. તે વ્યક્તિ સાથે વિતાવેલા સમયને કારણે તમે જે લાગણીઓથી અત્યાર સુધી દૂર હતા તેનો સામનો કરવાની તમારી પાસે તાકાત હશે. જે જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટે યોગ્ય છે. આ સાથે તે તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

કરિયર : તમારી પર વધી રહેલા કામના બોજને કારણે તમે બીજા કોઈને કામ આપી શકો છો.

લવ : પાર્ટનર માટે સમય કાઢવો જરૂરી છે. તમારા જીવનમાં પાર્ટનરનું શું મહત્વ છે તે કહી શકો છો.

હેલ્થ : ડાયાબિટીસની બીમારી વધવાની શક્યતા છે.

લકી કલર : સફેદ

લકી નંબર : 7

--------------------------

કુંભ રાશિ : TWO OF CUPS

જે પ્રકારની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત અને માનસિક સમસ્યા છે તેમાંથી છુટકારો થશે. તમારા પ્રયત્નથી તમારી ઇચ્છાશક્તિમાં બદલાવ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. તમારા નજીકના લોકોની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાને દૂર કરવાની કોશિશ કરશો.

કરિયર :કામને કારણે જે પાર્ટ્નરશિપ કરી છે તે લાભદાયક સાબિત થશે.

લવ : કોઈ વ્યક્તિ તરફથી લવ પ્રપોઝલ પ્રાપ્ત થવાના કારણે મનમાં આનંદ રહેશે.

હેલ્થ : લોહીની ઉણપને કારણે જે સમસ્યા થઇ છે તે ધીરે-ધીરે દૂર થશે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 5

--------------------------

મીન રાશિ : SIX OF WANDS

જીવનના અમુક નિયમને કારણે તમે અચાનક આવનારી સમસ્યાઓનો સારી રીતે સામનો કરી શકશો. તમે પહેલા જે પ્રકારની આર્થિક પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા હતા તેમાં તમારા પ્રયત્નોને કારણે મોટો ફેરફાર જોવા મળશે. તમે કરેલું દેવું ચૂકવી દેશો આ સાથે જ મોટા રોકાણ પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી બનશે.

કરિયર : પર્સનલ લાઈફમાં કામને કારણે જે સમસ્યા હોય પરંતુ પ્રગતિને જાળવવી પડશે.

લવ : તમારા અને પાર્ટનર વચ્ચે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ આવવાની કોશિશ કરી શકે છે.

હેલ્થ :વધારે મહેનતને કારણે તકલીફ થઇ શકે છે.

લકી કલર : ઓરેન્જ

લકી નંબર : 2