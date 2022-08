Gujarati News

આઝાદીના શુભ મુહૂર્તની વાત: કુંડળી જોઈને 15 ઓગસ્ટનું મુહૂર્ત નક્કી કર્યું હતું, મોહમ્મદ અલી ઝીણાએ પાકિસ્તાન માટે 14 ઓગસ્ટનો દિવસ પસંદ કર્યો જે અશુભ હતો

આ વાત વર્ષ 1946ની છે. દેશ આઝાદ થવાનો છે, અંગ્રેજો ભારત છોડી રહ્યા છે, એવું લગભગ નક્કી થઈ ગયું હતું. પં. જવાહરલાલ નહેરુ પ્રધાનમંત્રી અને ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા હતાં. લગભગ બધું જ નક્કી હતું, ઓગસ્ટ 1947માં છેલ્લા વાઇસરોય લોર્ડ માઉન્ટબેટન પણ બ્રિટન પાછા ફરી રહ્યા હતા. ભાગલાની આગમાં દેશ સળગી રહ્યો હતો, ભારતને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવી રહ્યું હતું.

તે સમયગાળામાં ઉજ્જૈન (મધ્યપ્રદેશ)ના ક્રાંતિકારી, લેખક અને જ્યોતિષાચાર્ય પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસ ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદની ખૂબ નજીક હતાં. ડો.પ્રસાદે પોતાના વિશ્વાસુ ગોસ્વામી ગણેશ દત્ત મહારાજ દ્વારા પં.વ્યાસને દિલ્હી બોલાવ્યા હતા.

તેમની સામે એવો પ્રશ્ન મૂકવામાં આવ્યો હતો કે જ્યોતિષીય ગણતરીઓ મુજબ ભારતે પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય દિન કયા દિવસે ઊજવવો જોઈએ. 14 અને 15 ઓગસ્ટના રોજ અંગ્રેજો પાસેથી બે તારીખો મળી હતી, જેમાંથી એક દિવસ પાકિસ્તાનની રચના અને મોહમ્મદ અલી ઝીણાના નેતૃત્વમાં ભારતની આઝાદી માટે પસંદ કરવાનો હતો.

પંડિત વ્યાસે સ્વતંત્ર ભારત માટે પંચાગમાંથી મુહૂર્ત જોયા. પં. વ્યાસના પુત્ર અને દૂરદર્શનના પૂર્વ ડાયરેક્ટર જનરલ ડો.રાજશેખર વ્યાસના જણાવ્યા પ્રમાણે- મોહમ્મદ અલી ઝીણાને મુહૂર્ત જેવી વાતોમાં વિશ્વાસ ન હતો, તેમણે પાકિસ્તાન માટે 14 ઓગસ્ટનો દિવસ પસંદ કર્યો હતો. જ્યારે પં. વ્યાસે તેમને ચેતવણી આપી હતી કે 14 ઓગસ્ટે ગ્રહોની સ્થિતિ સારી નથી. જો 14 ઓગસ્ટના રોજ પાકિસ્તાનની રચના થાય તો શક્ય છે કે તે હંમેશાં અસ્થિર રહે કારણ કે તે દિવસે કુંડળીમાં લગ્ન (કુંડળીનું પ્રથમ સ્થાન) પણ અસ્થિર હતું, પરંતુ ઝીણા સહમત ન થયા.

ભારતના પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ સર્વપલ્લી ડો. રાધાકૃષ્ણન સાથે પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસ (વ્ચ્ચે)

14-15 ઓગસ્ટની રાતે 12 વાગ્યાનો સમય પસંદ કરવામાં આવ્યો

ડો.રાજશેખર વ્યાસ વધુમાં જણાવે છે કે પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસની સલાહથી જ ભારતની આઝાદી માટે ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુએ 14-15 ઓગસ્ટની વચ્ચેની રાત્રે 12 વાગ્યાનો સમય નક્કી કર્યો હતો. કારણ એવું હતું કે તે દિવસે ભારતની કુંડળીમાં એક સ્થિર લગ્ન વૃષભ રાશિનું પ્રભુત્વ હતું, આ સ્થિતિને સ્થિર માનવામાં આવે છે. પં. વ્યાસે દલીલ કરી હતી કે, જો દેશ સ્થિર પ્રભાવમાં મુક્ત થાય છે, તો પછી સ્વતંત્રતા અને લોકશાહી બંને સ્થિર રહેશે.

આઝાદ ભારતની કુંડળી જેમાં સ્થિર લગ્ન (વૃષભ) છે

15 ઓગસ્ટે રાતે તિરંગો ફરકાવવામાં આવ્યો

જોકે, સ્વાતંત્ર્ય દિવસે તિરંગો ફરકાવવાની પરંપરા સવારે છે, પરંતુ 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ રાત્રે 12 વાગ્યે પં. જવાહરલાલ નહેરુએ લાલ કિલ્લા ઉપર તિરંગો લહેરાવ્યો હતો. જો કે ઈતિહાસના પાનાઓમાં તેની નોંધ થઈ શકી નથી, પરંતુ તેની સલાહ પણ પં. વ્યાસે આપી હતી. તેમણે ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદને કહ્યું કે, જો આપણે મધરાતે આઝાદીનો સમય લેતા હોઈએ તો આ સમયે ધ્વજ ફરકાવવો જોઈએ. આઝાદીના ઔપચારિક કાર્યક્રમો ભલે સવારે યોજાય, પરંતુ પ્રથમ ધ્વજારોહણ મધરાતે જ થશે. પં. નહેરુએ તેમની વાત સાંભળી અને અડધી રાત્રે લાલ કિલ્લા પર ધ્વજ ફરકાવ્યો.

અડધી રાતે જ સંસદ ભવનને સાફ કરવામાં આવ્યું, શુદ્ધિકરણ પણ થયું

રાજશેકર વ્યાસના જણાવ્યા મુજબ પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસે જ 15 ઓગસ્ટની રાત્રે સંસદ ભવનને શુદ્ધ કરવાની સલાહ આપી હતી. ગોસ્વામી ગિરધારીલાલને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. તેમણે સંસદ ભવનને સાફ કરાવડાવ્યું અને તેનું શુદ્ધિકરણ કરાવ્યું.

પહેલાં પ્રધાનમંત્રી પં. જવાહરલાલ સાથે પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસ

ઝીણાને પાકિસ્તાન માટે ખોટો દિવસ પસંદ કર્યો, પરિણામ પાકિસ્તાન અસ્થિર

ભારતની આઝાદી અને પાકિસ્તાનની રચના માટે જે દિવસો હતાં, તેમાં મોહમ્મદ અલી ઝીણાએ આઝાદી માટે 14 ઓગસ્ટ, 1947ની પસંદગી કરી હતી. તે મુહૂર્ત જેવી બાબતોમાં માનતાં નહીં. પં. વ્યાસે ઝીણાને ચેતવણી આપી હતી કે 14 ઓગસ્ટનો દિવસ સારો નથી, તે દિવસે અસ્થિર લગ્ન એટલે કે મેષ રાશિનો પ્રભાવ છે, તેમજ ગુરુ પણ દુશ્મન સ્થાને છે જે દેશને હંમેશાં અસ્થિર રાખશે, પરંતુ ઝીણા સહમત થયા નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે ઝીણાની પત્ની રતનબાઈ પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસમાં માનતા હતાં, પરંતુ 1929માં તેમનું અવસાન થયું હતું.

1947માં દેશ આઝાદ થશે તેવી ભવિષ્યવાણી 1930માં કરવામાં આવી હતી

ઉજ્જૈનમાં 1902માં જન્મેલા પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસ 1921-1922થી જ આઝાદીની લડાઈમાં સક્રિય થઈ ગયાં હતાં. જ્યોતિષ પણ હતાં, જેથી તેઓ આ અંગે લેખ પણ લખતા હતાં. 1930માં આજ નામની પત્રિકાના એક લેખમાં તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ભારત ઓગસ્ટ 1947માં આઝાદ થશે.

1952માં રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દ્વારા પં. સૂર્યનારાયણ વ્યાસને પત્ર લખવામાં આવ્યો. જેમાં તેમણે ભવિષ્યવાણીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

ડો. રાજેદ્ર પ્રસાદના રાષ્ટ્રપતિ બનવાની ભવિષ્યવાણી

1952માં રાષ્ટ્રપતિ ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ રહ્યો હતો. બીજા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી થવાની હતી. ત્યારે પં. વ્યાસે ડો.પ્રસાદને કહી દીધું હતું કે, અત્યારે તમારી કુંડળી એ વાતનો સંકેત આપી રહી છે કે તમે દેશના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાઇ જશો. આ વાત પણ સાચી સાબિત થઇ અને ડો.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ફરીથી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા. આ અંગે ડો.પ્રસાદે વ્યાસને એક પત્ર પણ લખ્યો હતો, જેમાં તેમણે કબૂલ કર્યું હતું કે તમે આ અંગે પહેલાં જ કહી દીધું હતું.

‘હૂ ડઝ નોટ કંસલ્ટ ધ સ્ટાર્સ’ પુસ્તકમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે

ભારતની આઝાદીનું મુહૂર્ત એક સમયે ટાઇમ મેગેઝિનમાં છપાયું હતું. વાત વર્ષ 1980ની છે. જ્યારે અમેરિકામાં એ વાત સામે આવી કે મોટા રાજનેતાઓ પણ પોતાના કામ માટે જ્યોતિષવિદ્યાની મદદ લે છે. એ પછી સર વુડો બ્રાઇટે ‘હૂ ડઝ નોટ કંસલ્ટ ધ સ્ટાર્સ’ (who does not consult the stars) નામનું પુસ્તક લખ્યું હતું. ટાઇમ મેગેઝિનમાં પણ આ પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં તેમણે લૉર્ડ માઉન્ટબેટનના એક પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને લખ્યું હતું કે, ભારતની આઝાદીનો દિવસ નક્કી કરવામાં ઉજ્જૈન શહેરના એક પંડિતે પણ યોગદાન આપ્યું છે, તેમણે નક્ષત્રોને જોઇને દિવસ નક્કી કર્યો છે.