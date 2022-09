Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 30 September 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શુક્રવારે THE HIGH PRIESTESS કાર્ડ પ્રમાણે કર્ક જાતકોએ સફળતા માટે સંયમ અને શાંતિથી કામ કરવું પડશે

મેષ:- TEN OF SWORDS

જીવનશૈલીમાં પરિવર્તનને અપનાવવાના પ્રયત્નો વધારવાની જરૂર રહેશે. માનસિક અને શારીરિક રુપથી થતી સમસ્યા પર ધ્યાન આપો. જો તમે કોઈપણ વસ્તુને કારણે નિરાશા અનુભવો છો તો તેનાથી સ્વાસ્થ્ય કે તમારી દિનચર્યા પર અસર ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે. જવાબદારીઓનો બોજ વધતો જણાય.

કરિયરઃ કામ સાથે સંબંધિત મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે સખત મહેનત અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે

લવઃ લવ લાઈફ સાથે જોડાયેલ કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય ન લઈ શકવું તમારા માટે પરેશાનીનું કારણ બની શકે છે.

હેલ્થઃ દિવસની શરૂઆતમાં શરીરનો થોડો દુખાવો થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 2

------------------------------------

વૃષભ:- KING OF WANDS

તમે જે મહત્વપૂર્ણ માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા તે આજે મળી શકે છે. કુટુંબ વચ્ચેના વિવાદો દૂર કરવા માટે તમે મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપશો. દિવસના અંત સુધીમાં તમારા દ્વારા અંગત જીવન સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે, પરંતુ આ નિર્ણય અન્ય લોકોની સામે રાખવા માટે થોડો સમય રાહ જોવી પડશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત વ્યસ્તતા વધતી લાગે છે.

લવઃ પાર્ટનરની ઈચ્છા પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરશો.

હેલ્થઃ ઘૂંટણના દુખાવાથી પરેશાની થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: વાદળી

શુભ અંક: 5

------------------------------------

મિથુન:- TEN OF CUPS

ઘરના સભ્યો પ્રત્યે પ્રેમ વધતો જણાય. તમારા સ્વભાવમાં આવેલા ફેરફારને કારણે ઘરના સભ્યોમાં પણ બદલાવ આવશે. તમારી જવાબદારીઓને યોગ્ય રીતે સમજવાની કોશિશ કરો. તમારા માટે વ્યક્તિગત અપેક્ષાઓને ધ્યાનમાં લેવી પણ જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય લેતા પહેલા કામ સાથે જોડાયેલા લોકો સાથે ચર્ચા કરવી જરૂરી બનશે.

લવઃ જ્યારે પ્રેમ સંબંધો સ્થિર છે તો પણ તમે અસ્વસ્થતા શા માટે અનુભવો છો.

હેલ્થઃ બદલાતા વાતાવરણની અસર સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી શકે છે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ અંક: 6

------------------------------------

કર્ક:- THE HIGH PRIESTESS

તમારે વ્યક્તિગત ધ્યેય તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. તમારા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા આ ધ્યેયને કારણે જીવન સાથે જોડાયેલી અન્ય બાબતોમાં સુધારો શક્ય બની શકે છે. સંયમ અને શાંતિથી કામ કરવાને કારણે તમને ભારે સફળતા મળવી શક્ય બની શકે છે.

કરિયરઃ તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્યની પ્રશંસા થશે.

લવઃ યોગ્ય જીવનસાથી જલ્દી જ જીવનમાં આવશે.

હેલ્થઃ ખાણીપીણી પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વિવાદો ઊભા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંક: 1

------------------------------------

સિંહ:- EIGHT OF SWORDS

દરેક વ્યક્તિની અપેક્ષાઓ પૂરી કરવાનો પ્રયાસ તમને નુકસાન પહોંચાડે છે. દરેક જવાબદારી પોતે લેવાનો પ્રયાસ તમારી કાર્યક્ષમતામાં અને લોકોની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો કરે છે. તમારી જાત પર મૂકેલ વિશ્વાસમાં પણ ઘટાડો થશે.

કરિયરઃ કામને લગતો તણાવ તમારી ભૂલને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. તમારી ભૂલોને તરત જ સુધારી લો.

લવઃ તમારા સંબંધો સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ વાતોને સમજવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

હેલ્થઃ ઊંઘ સંબંધિત વિવાદ વધતા લાગે.

શુભ રંગ: ગ્રે

શુભ અંક: 3

------------------------------------

કન્યા:- SIX OF WANDS

તાજેતરમાં બનેલી ઘટનાની અસર હજુ પણ અમુક અંશે મન પર જોવા મળશે. આ ઘટનાનું કારણ જાણવાનો પ્રયત્ન બિલકુલ ન કરો, પરંતુ વર્તમાન અને જૂની બાબતોમાં શું ફેરફાર કરી શકાય છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. લોકો દ્વારા કરવામાં આવતી ટીકા-ટીપ્પણીથી ગભરાશો નહી.

કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થશે તેમછતાં સાવધાન રહેવું જરૂરી છે.

લવઃ પ્રેમ સંબંધથી તમારી પાસે જે અપેક્ષાઓ છે તે સ્પષ્ટ રીતે બોલવી જરૂરી બનશે.

હેલ્થઃ પેટમાં દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: જાંબલી

શુભ અંક: 4

------------------------------------

તુલા:- PAGE OF WANDS

ફક્ત ચિંતા કરવાથી કોઈ ઉપાય નહીં મળે. તમારે તમારી અપેક્ષા મુજબ સખત મહેનત કરવાની જરૂર છે. તમે આર્થિક પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તેની રીતને બદલવાની જરુર છે. આયોજન મુજબ કામ કરતા રહો પરંતુ, તમારી અંદર લવચિકતા જાળવવી પણ

જરૂરી છે.

કરિયરઃ નોકરી સાથે જોડાયેલા લોકોએ કામના સ્થળ પર આપવામાં આવેલી જવાબદારીઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે.

લવઃ પાર્ટનરને જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાશે.

હેલ્થઃ શરીરની ગરમી વધવાને કારણે ત્વચા સંબંધિત વિકાર આવી શકે છે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ અંક: 8

------------------------------------

વૃશ્ચિક:- ACE OF SWORDS

નવું કામ શરૂ કરતી વખતે તમે પસંદગીના લોકો સાથે ચર્ચા કરવાનું પસંદ કરો. જ્યાં સુધી તમારો દ્રષ્ટિકોણ સ્પષ્ટ ન હોય ત્યાં સુધી તમારે મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું પડશે. વર્તમાન સમય તમારા માટે પ્રગતિથી ભરપૂર છે, પરંતુ જૂની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને ભવિષ્ય માટે આયોજન કરવાની જરૂર રહેશે.

કરિયરઃ લેખન ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી તકો મળશે જેના કારણે પ્રસિદ્ધિ અને પૈસા સરળતાથી મળશે.

લવઃ પાર્ટનર્સે એકબીજા પ્રત્યેનો વ્યવહાર સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

હેલ્થઃ પાઈલ્સની સમસ્યા થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: નારંગી

શુભ અંક: 7

------------------------------------

ધન:- THREE OF PENTACLES

પૈસાથી સંબંધિત તમે જે ચિંતા અનુભવો છો તો પરિવારના સભ્યો સાથે શેર કરવાનો પ્રયાસ કરો. આર્થિક વ્યવહાર સંબંધિત કંઈપણ છુપાવવાની ભૂલ બિલકુલ ન કરો. જ્યાં સુધી તમે ભૂલો કરી છે, તે સ્પષ્ટ રીતે લોકોની સામે મૂકવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈપણ સમાધાન મેળવવું શક્ય નથી.

કરિયરઃ નોકરી સંબંધિત મળેલી તક જીવનમાં સ્થિરતા લાવી શકે છે.

લવ: સંબંધોને લગતી બાબતો સુધરતી જણાય. પાર્ટનર શું કહે છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો.

હેલ્થઃ દિવસભર માથામાં ભારેપણું અનુભવાય.

શુભ રંગ: ગુલાબી

શુભ અંક: 4

------------------------------------

મકર:- SEVEN OF WANDS

તમારા નિર્ણયને ક્યારે વળગી રહેવું અને ક્યારે લોકોને મળેલા વિરોધ પર ધ્યાન આપવું તેને યોગ્ય રીતે સમજવાની કોશિશ કરો. મનની દરેક જીદ પૂરી કરવાની ઈચ્છા તમારી પાસેથી જ હોય છે. આ સાથે જ ધન સંબંધિત નુકશાન પણ થાય છે.

કરિયરઃ સમય મુજબ તમને મોટી તકો મળશે, વર્તમાન સમયમાં મળેલા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો

લવઃ વિચારો કરતાં લાગણીઓને વધુ મહત્ત્વ આપવાને કારણે વિવાદો ઊભા થઈ શકે છે.

હેલ્થઃ મસાલેદાર ખોરાક મર્યાદિત માત્રામાં લેવો નહીતર સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે.

શુભ રંગ: સફેદ

શુભ અંક: 9

------------------------------------

કુંભ:- THE WORLD

ફેમિલી સંબંધિત સમસ્યાઓ ફરીથી ઉભી થઈ શકે છે પરંતુ, આ વખતે દરેક વસ્તુની ચકાસણી કરો. લોકો સાથે જોડાયેલા હોવા છતાં આત્મનિર્ભરતા જાળવવી જોઈએ.

કરિયરઃ વિદેશમાં કામ કરવાની ઈચ્છા ઝડપથી પૂરી થઈ શકે છે, પરંતુ આ તક મર્યાદિત સમય માટે જ છે.

લવઃ પાર્ટનરને મળેલી સરપ્રાઇઝના કારણે તમને અને પરિવારને આનંદ મળશે.

હેલ્થઃ યુરિન સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 5

------------------------------------

મીન:- THE FOOL

વર્તમાન તરફ ધ્યાન ન આપી તે ફક્ત તમારા વિચારોમાં ખોવાઈ જવું એ તમારી અપેક્ષાઓમાં વધારો કરી રહ્યું છે. મુશ્કેલ સમયમાં જેમનો સાથ મળે છે તેમની જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપો. મિત્રો સાથે વીતાવેલા સમયને કારણે તમારી પોતાની ભાવનાત્મક મુશ્કેલીઓ પર કાબુ મેળવવો

શક્ય બનશે.

કરિયરઃ એકથી વધુ કામની જવાબદારી તમને મળી શકે છે, જેના કારણે ભવિષ્યમાં મોટો ફાયદો થશે.

લવઃ સંબંધોને લગતી મૂંઝવણ વધવા લાગશે.

હેલ્થઃ સુગર સંબંધિત સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે ડોક્ટરની મદદ લો.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંક: 7