Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Daily Tarot Predictions Of 29 April 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શુક્રવારે THE SUN કાર્ડ પ્રમાણે મકર જાતકોને અચાનક કોઈ જુના મિત્ર મળી જવાથી ખુશ થઇ જશે

40 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

મેષ રાશિ : KNIGHT OF PENTACLES

માનસિક અવસ્થામાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે. જેટલી જીદ તમે સવાલના જવાબ શોધવામાં કરશો તેટલો માનસિક તણાવમાં વધારો થશે. આજના દિવસે વર્તમાન સંબંધિત વાતો પર ધ્યાન આપવું પડશે. જે વાતને લઈને કોઈ સ્પષ્ટતા ના હોય તે વિશે દૂર રહીને કોઈ યોજના બનાવવી હાલ પૂરતી ઠીક નથી.

કરિયર : ફક્ત યોજના સંબંધિત ચર્ચા અને તેના પર જ વધુ સમય વિતાવવાને કારણે તમે કામને લઈને કોઈ મહત્વપૂર્ણ પગલું નહીં ભરી શકો.

લવ : પાર્ટનરની વધુ પડતી વિચારણાને કારણે તમને માત્ર ખામીઓ જ દેખાશે.

હેલ્થ : માથાના દુખાવાની તકલીફ થઇ શકે છે.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર : 9

------------

વૃષભ રાશિ : ACE OF CUPS

આજના દિવસે અચાનક કોઈ પોઝિટિવ ઘટના બનતી નજરે આવશે. જે વાતને લઈને તમે ઘણા દિવસથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમાં અચાનક પ્રગતિ જોવા મળશે. માનસિક સમાધાન અને સુખ શાંતિ રહેશે. પ્રકૃતિમાં થોડો સમય વિતાવવાનો પ્રયાસ કરો. જેનાથી તમારી સકારાત્મક ઉર્જા વધુ વધી શકે છે.

કરિયર : કામને બદલે લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનો પર વિચાર કરો. તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ થઇ શકે છે.લવ : પાર્ટનર સાથે વિતાવેલા સમયથી ખુશી મળશે. પાર્ટનર વિષે વાત જાણવું પણ સંભવ થઇ શકે છે.

હેલ્થ : સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. શરીરમાં ડીહાઇડ્રેશનની તકલીફ થશે.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 2

------------

મિથુન રાશિ : QUEEN OF WANDS

તમારી જીદ અને મહત્વકાંક્ષાને મહત્વ આપીને તમે તમારા ઈચ્છા મુજબના કામ કરી શકશો.તમારામાં અહંકાર વધતો જણાય છે જેના કારણે મહત્વપૂર્ણ લોકો સાથેના સંબંધો બગડી શકે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત શરૂ કરતા પહેલા તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવું તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

કરિયર : મનમાં આવતી કોઈ પણ ચિંતાને તમારા ઉપર હાવી ના થવાદો. કામ સંબધીત ટાર્ગેટને પૂરો કરવા માટે એકગ્રતાથી કામ કરશો તો આવશ્યક પૂરું થશે.

લવ : પાર્ટનરની કમજોરીનો ફાયદો ના ઉઠાવો. તેની સાથે કરેલા ખરાબ વર્તનને કારણે સંબંધ ખરાબ થઇ શકે છે.

હેલ્થ : પાચનને લઈને કોઈ સમસ્યા થઇ શકે છે.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર: 1

------------

કર્ક રાશિ : PAGE OF WANDS

તમારી અંદર રહેલા સંયમને વધારવાની કોશિશ કરવી પડશે આ સાથે જ એકાગ્રતાથી કામ કરવું તમારા માટે આવશ્યક છે. તમને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળી શકે છે. જેના કારણે તમને માનસિક રીતે વધતી જતી બેચેનીથી તમારા કામમાં અવરોધ આવી શકે છે.

કરિયર : કામને લઈને તણાવ વધશે. કામમાંથી થોડો બ્રેક લીધા બાદ ઉર્જા સાથે ફરીથી શરૂઆત કરશો.

લવ : વર્તમાન સમયમાં જીવનસાથી સાથે જે અંતર પડી ગયું છે તેના કારણે એકબીજાનું મહત્વ જાણી શકાશે.

હેલ્થ : શારીરિક નબળાઈ વધી શકે છે. ખાવા-પીવા પર વિશેષ ધ્યાન આપવું પડશે.

લકી કલર : સફેદ

લકી નંબર : 3

------------

સિંહ રાશિ : KNIGHT OF WANDS

તમારી અંદર ઉદ્દભવેલી બેચેનીને કારણે તમે તમારી જાતને નુકસાન પહોંચાડશો. આ સાથે જ તમારી સાથે જોડાયેલા લોકોને પણ ભાવનાત્મક રીતે નુકસાન થઈ શકે છે. લાગણીઓને મહત્વ આપીને તમે લીધેલો નિર્ણય ખોટો સાબિત થશે. જ્યાં સુધી તમે સ્પષ્ટ ચર્ચા નહીં કરો ત્યાં સુધી સમસ્યાનો ઉકેલ મળશે નહીં.તમારી લાગણીઓ અને અપેક્ષાઓને યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરવાનું શીખો.

કરિયર : કરિયર સંબધિત વાતને લઈને પ્રગતિ વધી શકે છે. કોઈ વાતને કારણે કરિયરને નુકસાન ના પહોંચાડો.

લવ : યુવાઓને રિલેશનશિપ સંબંધિત કોઈ ચિંતા થઇ શકે છે.

હેલ્થ : એસિડિટી વધી જશે. ગરમ અને તળેલા પદાર્થનું બિલકુલ સેવન ના કરો.

લકી કલર : બ્લુ

લકી નંબર : 4

------------

કન્યા રાશિ : KING OF WANDS

પરિવારમાં કોઈ એવા વ્યક્તિનો સાથ તમને મળશે જેના કારણે પોતાના જીવન સંબંધિત સકારાત્મકતા તમને મહેસૂસ થશે. પર્સનલ લાઈફને સારી બનાવવાંનો પ્રયાસ કરશો. તમારી માનસિક અવસ્થા અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વાતોને લઈને તમારી જાગૃતતા વધશે.

કરિયર : કામને લઈને તમે જે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તેને કાયમ રાખવાની કોશિશ કરશો.

લવ : પાર્ટનર દ્વારા બોલાયેલી અમુક વાતને લઈને પોતાનાં પ્રત્યે નેગેટિવ ના બનો.

હેલ્થ : સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત આવી રહેલા બદલાવને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે આયુર્વેદની સલાહ જરૂર લો.

લકી કલર : ઓરેન્જ

લકી નંબર : 5

------------

તુલા :FIVE OF CUPS

નેગેટિવ વાતને તમારી જિંદગીમાંથી દૂર કરવાની તમારી કોશિશમાં સફળ થશો. જે અવસર તમને મળ્યો છે તેમાં નવી ઉર્જા સાથે અપનાવવાની કોશિશ યથાવત રહેશે. જેના કારણે જીવનમાં વધુ ઉત્સાહ જોવા મળશે.કરિયર : વેપાર-ધંધામાં જે લોકોને નુકસાન થયું છે તે લોકોને સારોઅવસર પ્રાપ્ત થશે. હાલના સમયમાં વધુ ફાયદો ઉઠાવવાની કોશિશ કરો.

લવ : બધી જ પરિસ્થિતિમાં પાર્ટનર તમારો સાથ આપશે. પોતાને ખુશ રાખવાની કોશિશ પણ લાઈફ પાર્ટનર દ્વારા કરવામાં આવશે

​​​​​​​.હેલ્થ : ખભાં અને ગળામાં તકલીફ થઇ શકે છે

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 6

------------

વૃશ્ચિક રાશિ :

FOUR OF PENTACLES આજના દિવસે પૈસા સંબંધિત કરવામાં આવેલા વ્યવહારને કારણે તમને નુકસાન થઇ શકે છે. કોઈ પણ વ્યવહાર સંબંધિત વાતની ચર્ચા કરવી પડશે.જેને લઈને સંબંધિત દસ્તાવેજ પણ બનાવો જેથી ભવિષ્યમાં થનારી કોઈ પણ સ્થિતિનું અત્યારથી જ નિરાકરણ કરી શકાય.

કરિયર : બેન્કિંગ ક્ષેત્રે જોડાયેલ લોકોને ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે અન્ય લોકોની સલાહ લેવી આવશ્યતા રહેશે.

લવ : કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિના કારણે તમારા પાર્ટનર સાથે કોઈ ગેરસમજ થઇ શકે છે.

હેલ્થ : માઈગ્રેનના કારણે કોઈ અચાનક તકલીફ થશે.

લકી કલર : લીલો

લકી નંબર : 7

------------

ધન રાશિ : KNIGHT OF CUPS

કોઈ પણ વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કરતા પહેલા તે વ્યક્તિને પહેલા જાણી લો. જે લોકોના કારણે જીવનમાં ખરાબ અનુભવ થયા હોય તે લોકો ફરીથી તમારા જીવનમાં આવવાની કોશિશ કરશે. તે વ્યક્તિ સાથે સંબંધ બગાડ્યા વગર દૂર થઇ જવું જ તમારા માટે સારું રહેશે.

કરિયર : વિદેશ સંબંધિત કામ કરતા સમયે મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ વાંચીને જ આગળ વધો.

લવ : વિવાહ સંબંધિત કોઈ વાત આવે તો તેના પર જરૂર વિચાર કરો.

હેલ્થ : કમરનો દુખાવો વધવાની આશંકા છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કોઈ વાતને લઈને ડોક્ટરની અચૂક સલાહ લો.

લકી કલર : સ્કાઈ બ્લુ

લકી નંબર : 5

------------

મકર રાશિ : THE SUN

આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ પોઝિટિવ રીતે પસાર થશે. કામનું ભારણ ઓછું થવાના કારણે વ્યક્તિગત જીવન પર વધુ ધ્યાન આપી શકાશે. અચાનક જુના મિત્રો મળી જવાથી મન ખુશ રહેશે. કરિયર : કરિયરમાં આગળ વધવા માટે અનુભવી વ્યક્તિ તમારો સાથ આપશે.લવ : વૈવાહિક જીવનમાં ખુશી લાવવા માટે પાર્ટનર સાથે સમય વિતાવવો જરૂરી છે.

હેલ્થ : આંખ સંબંધિત ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા છે.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર : 8

------------

કુંભ રાશિ : SEVEN OF WANDS

કોઈ એક પરિસ્થિતિને લઈને વિચાર કરવાથી તમે કોઈ પણ સમસ્યામાંથી બહાર નહીં નીકળી શકો. તમારા વિચારોને નિયંત્રણમાં લઈને જે પરિસ્થિતિ છે તેને અપનાવવાંની કોશિશ કરો. મનમાં આવેલા નકારાત્મક વિચારથી તમારી સમસ્યા વધી શકે છે. કોઈ પણ સ્થિતિમાં નબળા ના પડો.કરિયર : વિધાર્થીઓની કરિયર માટે લીધેલા નિર્ણયને કારણે પસ્તાવો થઇ શકે છે. લવ : પાર્ટનર દ્વારા કોઈ પણ જવાબ ના આપવાને કારણે રિલેશનશિપ સંબંધિત પ્રશ્ન ઉભા થશે. હેલ્થ : ડાયેરિયા અથવા પેટ સંબંધિત કોઈ સમસ્યા થઇ શકે છે.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 3

------------

મીન રાશિ : EIGHT OF CUPS

કામની ગતિ ભલે ધીમી હોય પરંતુ કામ માટે આપેલા સમય પહેલા જ પૂર્ણ થશે. જે લોકો તમારા કામમાં દખલ કરે છે અથવા તો સારા મિત્ર હોવાનો દેખાવો કરે છે તે લોકોના અસલી ઈરાદા તમારી સામે આવશે.કરિયર : મીડિયાક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલ લોકો કામને નવી રીતે કરશે. લવ: રિલેશનશિપમાં વધતા જતા તણાવને કારણે સંબંધને તોડવાનો નિર્ણય તમારા દ્વારા લઇ શકાય છે.

હેલ્થ : શરદી અને તાવ જેવી તકલીફ વાતાવરણને કારણે રહેશે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 1