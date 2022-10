Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 28 Oct 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શુક્રવારે STRENGTH કાર્ડ પ્રમાણે મેષ જાતકોએ કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ન કરવી

28 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ- STRENGTH

વર્તમાન સમયમાં તમારે તમારી ઈચ્છાશક્તિ જાળવી રાખવી જરૂરી રહેશે. કોઈપણ સંજોગોમાં પરિવર્તન જોવા નહીં મળે પણ પ્રયાસ કરતાં રહેવું જરૂરી છે. તમારા ધ્યેય તરફ આગળ વધવા માટે રાખેલું સંયમ જલ્દી જ ફળ આપશે. કોઈપણ પ્રકારની બાબતમાં ઉતાવળ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.

કરિયર:- કામ સંબંધિત અનુશાસન જાળવવું જરૂરી રહેશે. કામની ગુણવત્તા પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.

લવ:- પોતાની જાતને માનસિક રીતે વધુ સારી બનાવીને સંબંધના નકારાત્મક પાસાઓને સાજા કરવાની ક્ષમતા

પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

હેલ્થ:- રક્ત સંબંધિત રોગ દૂર કરવા માટે માર્ગદર્શન મળશે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

વૃષભ- ACE OF CUPS

તમારા માનસિક શાંતિ સ્થાપવાનાં પ્રયાસો અલગ જ પરિવર્તનનો અનુભવ કરાવશે. નકારાત્મક પાસાઓ પર ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત હજુ પણ વ્યક્તિનાં પોતાનાં સ્વભાવમાં અનુભવાય છે. પોતાની જાતને સુધારવાના પ્રયત્નો જીવનને વધુ સારું બનાવી શકે છે પરંતુ, તમારી આંતરિક ખામીઓને નકારાત્મક રીતે બિલકુલ ન લો.

કરિયરઃ- જે લોકોને કામ સંબંધિત બાબતોમાં મદદ મળવાની હતી, તે અચાનક બંધ થઈ શકે.

લવઃ- સંબંધોને લગતાં વિચારો બદલવાની જરૂર પડશે.

હેલ્થ:- શરીરની પીડા ન વધે તેનું ધ્યાન રાખવું.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંક : 2

--------------------------------------

મિથુન- THE STAR

તમારી લાગણીઓ અને તમારા પર મૂકવામાં આવેલી જવાબદારીઓ વચ્ચેનું સંતુલન જાળવવું તમારા માટે જરૂરી રહેશે. દરેક વસ્તુને અવગણીને તમે ફક્ત તમારી પોતાની પ્રગતિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. માનસિક સ્વભાવથી તમને બેચેન બનાવતી બાબતો પર ધ્યાન આપવું વર્તમાન સમયમાં શક્ય નહીં બને. કેટલીક બાબતોનાં જવાબ તમને સમય સાથે જ મળી શકે છે, તેથી

વર્તમાન સાથે જોડાયેલા ધ્યેયો પર કામ કરતાં રહો.

કરિયરઃ સકારાત્મક કાર્ય સંબંધિત અનુભવો અને નકારાત્મક બાબતોને કારણે તમે કોઈપણ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર જણાશો.

લવઃ- સંબંધો કરતાં અંગત જીવન પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવશે.

હેલ્થ:- યુરિન ઈન્ફેક્શનની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

કર્ક- NINE OF PENTACLES

અંગત જીવનમાં સ્થિરતા લાવીને ભવિષ્યની બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરવો. વર્તમાન સમયમાં પોતાની લાગણીઓ અને પોતાની અપેક્ષાઓ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.

કરિયરઃ- કરિયરને લગતી પ્રગતિને કારણે નાણાકીય બાજુ મજબૂત રાખવી શક્ય બનશે.

લવઃ- પાર્ટનરની મદદ કરતી વખતે તેમની સમસ્યાઓને સંપૂર્ણ રીતે ઉકેલવાની ભૂલ ન કરવી.

હેલ્થ:- સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

સિંહ- ACE OF WANDS

નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે તમને યોગ્ય સ્ત્રોત અને યોગ્ય લોકોનો સહયોગ મળશે. પૈસા સાથે સંબંધિત લીધેલો નિર્ણય શરૂઆતમાં મુશ્કેલ લાગશે, પરંતુ આ નિર્ણય દ્વારા જીવનશૈલીમાં સુધારો થતો જોવા મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધો બગડવા ન દો.

કરિયરઃ- બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકોને કામ સંબંધિત વિસ્તરણની તક સરળતાથી મળશે.

લવઃ- પ્રેમસંબંધ સંબંધિત વિવાદ દૂર થવા લાગશે.

હેલ્થ:- પેટ સંબંધિત પરેશાની દૂર કરવા માટે બોડી ડિટોક્સ જરૂરી રહેશે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 2

--------------------------------------

કન્યા- THREE OF CUPS

નકારાત્મક વિચારો જે તમારી જાતને નબળા બનાવી રહ્યા છે તેને છોડો અને ફક્ત કામ સંબંધિત બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમારી જાતને ખુશ રાખવાના પ્રયાસમાં તમારી લાગણીઓ પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.

કરિયરઃ- પરિવાર અને કાર્યસ્થળના લોકો સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ કામ સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લેવા પડશે.

લવઃ - પ્રેમ સંબંધોને લગતી જૂની ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.

હેલ્થ:- ખાણીપીણી પર નિયંત્રણ ન રાખવાથી એસિડિટી થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 4

--------------------------------------

તુલા- SEVEN OF PENTACLES

ધૈર્યની કમી જણાશે. પૈસા સંબંધિત બાબતોને યોગ્ય રીતે સમજવાની જરૂર છે. તમે ધારો છો તે ઉકેલ શોધવાનું શક્ય ન બને.

કરિયરઃ- કામ સાથે જોડાયેલી બાબતોની ચિંતા કર્યા વિના, સખત મહેનત કરીને પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવાની જરૂર પડશે.

લવઃ- પાર્ટનર પર દબાણ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

હેલ્થ:- કમરમાં દુખાવો અને કમરમાં જકડતા રહેશે.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 5

--------------------------------------

વૃશ્ચિક- JUSTICE

પોતાના કર્મનું ફળ મળતું જોઈને કામ કરવાની વૃતિ પર ભાર મૂકવામાં આવશે. સામાજિક કાર્યનો ભાગ બનવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે

ધ્યાનમાં રાખો કે, અંગત જીવનની અવગણના ન કરવી જોઈએ. કોઈપણ વ્યક્તિને મદદ કરતી વખતે વ્યક્તિની જરૂરિયાતને યોગ્ય રીતે સમજવી જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ- કાર્યક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકોએ મહત્વપૂર્ણ બાબતો સંબંધિત ગુપ્તતા રાખવી જરૂરી રહેશે.

લવઃ- તમારા નિર્ણય પર અડગ રહેવાના કારણે પરિવારજનો તમારો નિર્ણય સ્વીકારશે.

હેલ્થ:- માઇગ્રેનનો દુખાવો વધી શકે છે.

શુભ રંગ : ગ્રે

શુભ અંક : 7

--------------------------------------

ધન- QUEEN OF CUPS

તમે તમારી જાતને ભાવનાત્મક બાબતોથી દૂર રાખીને ફરજ પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પરિવારમાં કોઈના સંબંધમાં તણાવ આવી શકે છે પરંતુ, આ વ્યક્તિ વર્તમાન સમયમાં તમારી સાથે અંતર જાળવવા માગશે.

કરિયરઃ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંબંધિત નિર્ણયો લેવા માટે યોગ્ય લોકોને સરળતાથી સમર્થન મળશે.

લવઃ- તમારી અંદર વધી રહેલી એકલતાના કારણે સંબંધ તોડવાનો નિર્ણય લઈ શકો છો.

હેલ્થ:- એસિડિટીના કારણે પેટ અને છાતીમાં બળતરાની લાગણી થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

મકર- THE HERMIT

એકાંતમાં સમય વિતાવીને તમારી સમસ્યાઓનો ઉકેલ શોધવાની સાથે-સાથે સમયનાં યોગ્ય ઉપયોગ પર પણ ધ્યાન આપવું જરૂરી બનશે. અંગત જીવન સંબંધિત ચિંતાઓ વધતી જણાય. આ દિવસે કોઈપણ પ્રકારનાં મોટા કામથી અથવા જેના કારણે તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી પોતાને દૂર રાખવાની જરૂર પડશે .

કરિયરઃ- વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અભ્યાસ સંબંધિત પ્રયાસોમાં વધારો થશે.

લવઃ- સંબંધો સાથે જોડાયેલી નકારાત્મક બાબતો માટે પોતાને દોષ આપવો ખોટું રહેશે.

હેલ્થ:- ઉધરસ અને શરદી સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 8

--------------------------------------

કુંભ- SEVEN OF CUPS

કાં તો નકારાત્મક બાબતો વિશે વિચારીને મનમાં ડર પેદા કરવામાં આવી રહ્યો છે અથવા તો પરિસ્થિતિની સકારાત્મક બાબતો પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પરિસ્થિતિની સત્યતાને અવગણવામાં આવી રહી છે. આ બંને બાબતો તમને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. ભૂલશો નહીં કે તમારામાં મહેનત અને વિચારો દ્વારા પરિસ્થિતિને બદલવાની ક્ષમતા છે .

કરિયરઃ- પૈસાની ખોટને કારણે દરેક નિર્ણયનું પુનઃ મૂલ્યાંકન કરીને આગળ વધવું પડશે.

લવઃ- પોતાને નબળા માનીને સંબંધ સંબંધિત નિર્ણયો અન્ય લોકોને ન લેવા દો.

હેલ્થ:- વધુ પડતી ચિંતા અને તણાવને કારણે બીપી સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 9

--------------------------------------

મીન- THE DEVIL

તમારી ઈચ્છાશક્તિને કારણે તમે મુશ્કેલ સમયમાં પણ પ્રયાસ કરતાં રહેશો. લોકો તરફથી જે વિરોધ થઈ રહ્યો છે, તેનાથી તમારી માનસિક સ્થિતિ પર કોઈ અસર નહીં થાય પરંતુ, તમે લોકો સાથે સંબંધ તોડવાની કોશિશ કરી શકો છો. તમારી જીવનશૈલી સુધારવાનો પ્રયાસ કરતાં રહો .

કરિયરઃ- વેપારી વર્ગને મોટા પ્રમાણમાં લાભ મળવાના કારણે તેમના કામમાં રસ વધતો જોવા મળશે.

લવઃ- વ્યક્તિ પ્રત્યેનાં આકર્ષણને તમારા પર હાવી ન થવા દો.

હેલ્થ:- સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે ડાયટિશન અથવા ડૉક્ટરની સલાહ લો.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 6