Daily Tarot Predictions Of 28 August 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: રવિવારે KING OF CUPS કાર્ડ પ્રમાણે સિંહ રાશિના લોકોની તરફેણમાં સમય રહેશે

મેષ:- FOUR OF CUPS

તમારી ઈચ્છાશક્તિ મજબૂત બનાવી મોટા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાની તૈયારી કરતા રહો. તમારા વિચારોને અમલમાં લાવવા માટે આ સમય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. લોકો દ્વરા કરવામાં આવતા વિરોધ વિશે બિલકુલ વિચારશો નહીં.

કરિયર: કારકિર્દીને લગતા નિર્ણયોને કારણે જીવનમાં આવી રહેલાં પરિવર્તનો સામે સ્થિતિસ્થાપકતા બતાવવું પડશે.

લવઃ પાર્ટનર સાથેના સંબંધોમાં તમારો વિશ્વાસ જાળવી રાખો.

હેલ્થઃ ગળામાં દુ:ખાવો વધવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંક: 4

----------------

વૃષભ:- THE DEVIL

મોટાભાગની ઉર્જા અને નાણાંનો ઉપયોગ તમે ભૌતિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરશો. કોઈ ને કોઈ વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છાએ તમને બેચેન કરી દીધા. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત મોટા નિર્ણયો લેવાને કારણે તમને લાભ મળી શકે છે.

લવઃ તમારા દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયને સમજવા માટે પરિવારના સભ્યોને સમય આપવાની જરૂર રહેશે.

હેલ્થઃ શરીરની નબળાઈ વધવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 2

----------------

મિથુન:- THE SUN

તમે જે નિર્ણય લો છો તેના કારણે જીવનમાં મોટું અને સકારાત્મક પરિવર્તન જોવા મળશે. ટૂંક સમયમાં તમે જે સ્વપ્ન જુઓ છો તે વાસ્તવિકતાનું સ્વરૂપ લઈ શકે છે.

કરિયરઃ કામ સાથે જોડાયેલી દરેક વાતને યોગ્ય રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. તમારા કામમાં નિપુણ બનો

લવઃ ધાર્યા વ્યક્તિ સાથેના સંબંધોની શરૂઆત સકારાત્મક રીતે થતી જણાય.

હેલ્થઃ શરીરની ગરમી વધવાને કારણે સમસ્યાઓ આવી શકે છે.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંક: 1

----------------

કર્ક:- THE EMPEROR

તમારે તમારા નિર્ણયને વળગી રહેવું અને કામ કરતા રહેવું જરૂરી રહેશે. સખત મહેનત કરવા માટે યોગ્ય સમય લેવો. જીવનશૈલીને વધુ સારી બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરતા રહો. તમારી સખત મહેનતને કારણે વર્તમાન સમયમાં જે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે તે ભવિષ્યમાં સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થઈ જશે.

કરિયરઃ તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલી દરેક પ્રકારની મહેનતનું પરિણામ મળતું જોવા મળશે.

લવઃ સંબંધોને લગતા નિર્ણયો શરૂઆતમાં મુશ્કેલ લાગશે, પરંતુ તે તમારા માટે યોગ્ય છે.

હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈ અને તાવ આવી શકે છે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ અંક: 3

----------------

સિંહ:- KING OF CUPS

પરિસ્થિતિને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા છતાં તમે કામ કરવામાં શા માટે ડરો છો? તમારે તે સમજવું જરૂરી બનશે. પરિસ્થિતિને તમારી તરફેણમાં ફેરવવાની ક્ષમતા તમારામાં છે, તેથી કાર્યક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધવાનું છે.

કરિયરઃ કામને લગતા લીધેલા નિર્ણયને કારણે તમને મોટો ફાયદો થશે, પરંતુ યોજના પર ધ્યાન આપવું પડશે

લવઃ સંબંધો સાથે જોડાયેલા ઉતાર-ચઢાવને દૂર કરવાના પ્રયાસ કરતા રહો.

હેલ્થઃ ડિહાઇડ્રેશનની સમસ્યા થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: વાદળી

શુભ અંક: 5

----------------

કન્યા:- SIX OF CUPS

કોઈ નજીકની વ્યક્તિ દ્વારા તમને સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તમારા મૂડમાં જે રીતે બદલાવ આવી રહ્યો છે તેની અસર અન્ય બાબતો પર ન પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. જે લોકો મદદ માટે તમારા પર આધાર રાખે છે, તેની મદદ કરતા રહો.

કરિયરઃ કામકાજના સ્થળે ઉદ્ભવતા પ્રશ્નો દૂર થતાં જણાય.

લવઃ સંબંધોને વધુ સારા બનાવવા માટે પાર્ટનર દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે.

હેલ્થઃ ગળાના દુખાવા અને ઉધરસની સમસ્યા વધતી જણાય.

શુભ રંગ: જાંબલી

શુભ અંક: 7

----------------

તુલા:- QUEEN OF SWORDS

ભૂતકાળ સાથે જોડાયેલી વાતોને પાછળ છોડીને ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી યોજના પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવાનો પ્રયાસ કરવો. લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલ ખોટા આરોપોને દૂર કરવાની તક મળી શકે છે. તમારા વ્યક્તિત્વ વિશે ઊભી થયેલી ગેરસમજો દૂર કરો, પરંતુ જૂની ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેની કાળજી લેવી પડશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની ભાગીદારી તૂટવાની શક્યતા છે.

લવઃ જૂના સંબંધથી બહાર નીકળીને નવા સંબંધની શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

હેલ્થઃ પેટમાં દુખાવો થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: સફેદ

શુભ અંક: 8

----------------

વૃશ્ચિક:- THREE OF SWORDS

તમે અત્યાર સુધી જે બાબતોને અવગણી રહ્યા હતા તે તમારી સામે આવશે. તમારે પ્રતિકૂળ નિર્ણય લેવાની જરૂર પડી શકે છે. ભવિષ્યમાં કઈ પરિસ્થિતિ તમને ફાયદો પહોંચાડી શકે છે? અને કઈ પરિસ્થિતિ નુકશાન પહોંચાડી શકે છે તેનું અવલોકન કરવું જરૂરી છે.

કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રે અપેક્ષિત પ્રગતિના અભાવે તણાવ પેદા થઈ શકે છે.

લવઃ તમે જે રીતે સંબંધોમાં બદલાવ જોવા માંગો છો તે અત્યારે શક્ય નથી.

હેલ્થઃ બ્લડપ્રેશર સંબંધિત તકલીફ જણાય.

શુભ રંગ: નારંગી

શુભ અંક: 6

----------------

ધન:- THE HIEROPHANT

પરિવારના સભ્યોની વિરુદ્ધ જઈને તમે જે નિર્ણય લીધો હતો, તે અંગે ફરી ચર્ચા થવાની શક્યતા છે. અન્ય લોકોની સામે તમારો પક્ષ યોગ્ય રીતે મૂકવાનો પ્રયાસ કરો. જ્યાં સુધી કોઈ સમાધાન ન આવે ત્યાં સુધી તમારા માટે તેમના પ્રશ્નોના જવાબો આપતા રહેવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મનમાં રહેલા નકારાત્મક વિચારોને દૂર કરો.

કરિયરઃ કારકિર્દી ક્ષેત્રે વર્તમાન સમયમાં કોઈ સફળતા નહીં મળે.

લવઃ મનમાં ઉત્પન્ન થતી બેચેની દૂર થશે.

હેલ્થઃ વિટામિન્સની તપાસ કરાવો નહીંતર કોઈ મોટી બીમારી થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 9

----------------

મકર:- THE MAGICIAN

તમે તમારી કાર્યક્ષમતાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાનો અને પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કરશો. કલા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

કરિયરઃ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા સોંપવામાં આવેલી જવાબદારીને યોગ્ય રીતે નિભાવવાનો પ્રયાસ કરવો.

લવઃ અપેક્ષા મુજબ સંબંધોમાં બદલાવ લાવી શકાય છે.

હેલ્થઃ શરીરના દુખાવામાં વધારો થવાને કારણે દિવસભર ઉદાસીનતા અનુભવશો.

શુભ રંગ: વાદળી

શુભ અંક: 4

----------------

કુંભ:- NINE OF PENTACLES

કોઈપણ મહત્વના નિર્ણય સાથે જવાબદારીઓ પણ આવે છે, તમારામાં આ જવાબદારી નિભાવવાની ક્ષમતા છે કે નહીં તે ચકાસીને જ આગળ વધો. ભવિષ્યમાં જીવનમાં કોઈપણ બદલાવ લાવવા માટે તમારે અત્યારથી જ મહેનત શરુ કરવી પડશે.

કરિયરઃ કારકિર્દી સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય લેતી વખતે લાંબા ગાળાનું આયોજન કરવું પડશે.

લવઃ સંબંધોને લગતી બાબતોમાં પરિવર્તન જોવા માટે તમારી જાતમાં કયા ફેરફારો લાવવા જોઈએ તેનું અવલોકન કરવું જરૂરી છે.

હેલ્થઃ ખભા અને ગરદનમાં જડતા અનુભવી શકો છો.

શુભ રંગ: ગ્રે

શુભ અંક: 8

----------------

મીન:- SEVEN OF WANDS

સમયનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ ન કરવાને કારણે તમે બિનજરૂરી તણાવ અનુભવી શકો છો. નકારાત્મક પાસાઓમાં પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કરો અને તમારી જાત પર થોડો સંયમ રાખો.

કરિયરઃ વર્તમાન સમયમાં નહીં, પરંતુ ભવિષ્યમાં કામ સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની દિશા પ્રાપ્ત થશે

લવઃ તમે જે રીતે પ્રયત્ન કરશો, તેનાથી પાર્ટનરમાં બદલાવ આવી શકે છે.

હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈ દૂર કરવા માટે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી રહેશે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ અંક: 9