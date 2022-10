Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 27 Oct 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: ગુરુવારે THE FOOL કાર્ડ પ્રમાણે મિથુન જાતકોએ ભૂતકાળ ભૂલીને આગળ વધવાની કોશિશ કરવી પડશે

મેષ- PAGE OF PENTACLES

એવા વિષયો વિશે ચંચળતા અને બેચેની વધતી જણાય કે, જેના પર તમે હમણાં કામ કરી શકતા નથી. પૈસા સાથે સંબંધિત કોઈપણ વસ્તુને અવગણશો નહીં. વ્યર્થ ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ નવા બિઝનેસની શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો.

લવઃ અંગત જીવન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને કારણે સંબંધોને લગતાં નકારાત્મક વિચારો ધીમે-ધીમે ઘટશે.

હેલ્થઃ એસિડિટીની સમસ્યા થઈ શકે છે. તમારે ખાવા-પીવા પર ધ્યાન આપવું પડશે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંક : 8

--------------------------------------

વૃષભ- QUEEN OF WANDS

જાતે લીધેલા નિર્ણયમાં કોઈ ફેરફાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. કુટુંબ સંબંધિત નિર્ણયો લેતી વખતે પરિવારના સભ્યોનો અભિપ્રાય લો. સંપત્તિ સંબંધિત વર્તણૂકને કારણે વિવાદ ઊભો થવાની સંભાવના છે.

કરિયરઃ કામની જગ્યાએ પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

લવઃ ધ્યાન રાખો કે સંબંધોને લગતી નકારાત્મકતા વધે નહીં.

હેલ્થઃ શરીરના દુખાવાનાં કારણે દિવસભર ઉર્જાની કમી રહેશે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

મિથુન- THE FOOL

વિચારોમાં બદલાવ આવશે, જેનાથી તમારો ઉત્સાહ વધી શકે છે. જે લોકો સાથે તમે રહો છો, તેમની સાથે જોડાયેલા રહેવાનો પ્રયાસ કરો. જીવનની નવી શરૂઆત તમારા માટે સારી સાબિત થશે. તમારે જૂની વાતોને પાછળ છોડીને આગળ વધવાની કોશિશ કરવી પડશે.

કરિયરઃ કરિયર સાથે સંબંધિત તક મળી રહી છે તેના પર ધ્યાન આપો અને પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરો.

લવઃ નવા સંબંધની શરૂઆત થતી જણાય.

હેલ્થઃ સુગર સંબંધિત સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

કર્ક- JUDGEMENT

તમે અત્યાર સુધી જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ હતી, તે ટૂંક સમયમાં પ્રાપ્ત થઈ જશે. કોઈપણ વ્યક્તિના સાથની અપેક્ષા વર્તમાન સમયમાં બિલકુલ ન રાખશો. જે રીતે સમય બદલાશે, તે જ રીતે તમારા પ્રત્યે લોકોનું વર્તન પણ બદલાતું જોવા મળશે. વર્તમાન સમયમાં ભવિષ્યની ચિંતા ન કરો.

કરિયરઃ કરિયર સાથે જોડાયેલી મોટી સંધિ જીવનને નવી દિશા આપી શકે છે.

લવઃ ઈચ્છિત જીવનસાથી મળવાના કારણે જીવન સંબંધિત નકારાત્મકતા દૂર થશે.

હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 2

--------------------------------------

સિંહ- TEN OF PENTACLES

પૈસા સંબંધિત વ્યવહાર તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. આ સાથે જ પરિવારના સભ્યોને પણ ફાયદો થતો દેખાઈ રહ્યો છે. લોકોની સમસ્યા દૂર કરતી વખતે ગેરસમજો ન સર્જાય તેનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે.

કરિયરઃ વેપારી વર્ગને મળેલા મોટા ઓર્ડરના કારણે આર્થિક ચિંતા દૂર થવાની શક્યતા છે.

લવઃ પતિ-પત્ની મુશ્કેલ સમયમાં એકબીજાને સાથ આપીને સમાધાન શોધવાનો પ્રયાસ કરશે.

હેલ્થઃ બદલાતા વાતાવરણની અસર બાળકોનાં સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી શકે છે.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 4

--------------------------------------

કન્યા- KNIGHT OF CUPS

તમારા વિચારોને બીજા લોકોની સામે મૂકતી વખતે વાટાઘાટો કરવાની જરૂર રહેશે. ચોક્કસ વ્યક્તિ સાથે બગડેલા સંબંધો ધીમે-ધીમે સાજા થઈ જશે. તમને જે મળ્યું છે તેના કારણે તમને આનંદ મળશે.

કરિયરઃ અધૂરા રહી ગયેલા શિક્ષણને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો.

લવઃ કોઈપણ વ્યક્તિનો જીવનસાથી તરીકે સ્વીકારતી વખતે એકબીજાની અપેક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.

હેલ્થઃ શરીરમાં ડિહાઇડ્રેશન વધી શકે છે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

તુલા- THREE OF SWORDS

પરિસ્થિતિ વધુ કઠિન બનતી દેખાઈ રહી છે. સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય ન લેવો, આ કારણે બેચેની રહેશે. જૂના ભણતરનો અમલ કરીને સમાધાન શોધવાનો પ્રયાસ કરો. તમારી પોતાની નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા પર વિશ્વાસ જાળવવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે

કરિયરઃ અધૂરા રહી ગયેલા કામ તમારા માટે પીડાદાયક સાબિત થશે.

લવઃ અંગત જીવનમાં વધતી સમસ્યાઓની અસર જીવનસાથીના વર્તનમાં જોવા મળશે.

હેલ્થઃ લો બીપીની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : ગ્રે

શુભ અંક : 5

--------------------------------------

વૃશ્ચિક- EIGHT OF PENTACLES

તમારી સમસ્યાઓનું સમાધાન જાતે જ શોધવાનો પ્રયાસ તમને માનસિક રીતે નબળા બનાવે છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે બીજા લોકોની મદદ લઈને તમારી જાતને મહાન બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. નજીકના લોકો સાથે દિલની વાતચીત સંબંધોને ગાઢ બનાવશે.

કરિયરઃ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતાં પૈસા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને કારણે માર્ગ પરથી ભટકતા જોવા મળશે.

લવઃ સંબંધોને લગતાં નાના-નાના વિવાદ ઊભા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 7

--------------------------------------

ધન- FOUR OF CUPS

જૂની વાતોનો વિચાર કરીને તમારી જાતને નિરાશ ન કરો. તમે નક્કી કરેલ લક્ષ્ય મોટા હોય તો પણ તેને નાના ભાગોમાં વહેંચી શકાય છે અને અપેક્ષા મુજબ પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તમારી ક્ષમતા પર ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ તમારા કાર્યો દ્વારા જ આપી શકાય.

કરિયરઃ ધન સંબંધિત વારંવાર ચિંતાના કારણે યોગ્ય રીતે કામ કરવું શક્ય નહીં બને.

લવઃ પાર્ટનરના સ્વભાવનાં માત્ર નકારાત્મક પાસાઓ પર જ તમારું ધ્યાન જશે.

હેલ્થઃ શરીરમાં લોહીની કમી થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

મકર- TEN OF CUPS

પરિવારના સહયોગનાં કારણે વ્યક્તિગત સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકશે. અચાનક મહેમાનો ઘરે આવી શકે છે. જૂના મિત્રો સાથેની મુલાકાતથી આનંદ મળશે.

કરિયરઃ પરિવારના સભ્યો સાથે વ્યવસાય સંબંધિત ચર્ચા થશે.

લવઃ લગ્ન સંબંધિત લેવાયેલો નિર્ણય યોગ્ય સાબિત થશે.

હેલ્થઃ માથાના દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 9

--------------------------------------

કુંભ- WHEEL OF FORTUNE

તમારા માટે ઓછા સમયમાં વધુ કાર્યો કરવાનું શક્ય બની શકે છે. જીવનમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. તમે સરળતાથી પ્રગતિ મેળવી શકો છો. મન પરનો તણાવ ઘણી હદ સુધી દૂર થશે.

કરિયરઃ કામથી આર્થિક પક્ષ મજબૂત થઈ શકે છે. તમારે કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખવું પડશે.

લવઃ ધાર્યા મુજબ સંબંધોમાં એકાએક પરિવર્તન આવશે.

હેલ્થ: પેટ સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારના વિવાદને અવગણશો નહીં.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 4

--------------------------------------

મીન- KNIGHT OF WANDS

દિવસની શરૂઆતમાં તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો, પરંતુ જેમ-જેમ દિવસ આગળ વધે છે તેમ-તેમ તમારા સંબંધિત કાર્ય તરફ ઉત્તેજના પણ વધતી જણાય. તમારા માર્ગમાં આવતી દરેક મુશ્કેલીને દૂર કરવાનો માર્ગ શોધવાનું ચાલુ રાખો. યુવાનોએ તેમની જવાબદારીઓ સમજવાની જરૂર પડશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત લીધેલા નિર્ણયોમાં એકાએક ફેરફાર થઈ શકે છે. આયોજનમાં લવચિકતા જાળવવી જરૂરી છે.

લવઃ પાર્ટનર સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.

હેલ્થઃ પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ રહી શકે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 5