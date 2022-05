Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Daily Tarot Predictions Of 27 May 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: આજે KING OF PENTACLES કાર્ડ પ્રમાણે કન્યા જાતકોને પૈસા સંબંધિત તકલીફો દૂર થવા છતાં કોઈ બાબતે તણાવ રહેશે

13 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

મેષ રાશિ : KING OF CUPS

તમારી નજીકનાં લોકોના જીવનમાં આવનારી તકલીફ વિશે તમને અંદાજ આવી જશે. જે લોકો સાથે તમે સૌથી નજીક છો તેમની જીવનની તકલીફો અને તેમને કઇ તકલીફો દૂર કરી છે તે સમજવાની કોશિશ કરશો.

કરિયર : કામને કારણે ઉત્તર-ચડાવ આવશે પરંતુ એકાગ્રતાથી કામ પૂરું કરવાની કોશિશ કરો.

લવ : રિલેશનશિપથી જીવનમાં આવી રહેલા ઉતાર-ચઢાવથી જીવનમાં અન્ય કોઈ તકલીફ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

હેલ્થ : સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આવશે.

લકી કલર : સફેદ

લકી નંબર :4

—---------------------------

વૃષભ રાશિ : EIGHT OF PENTACLES

આ રાશિનાં જાતકો જે રીતે મોટા થયા છે તે રીતે પ્રયત્નના કારણે તમારા પોતાના પ્રત્યે નારાજગી થઇ શકે છે. આ સાથે જ પરિસ્થિતિ નેગેટિવ લાગી શકે છે. જે વાતને કારણે મનમાં ડર લાગી રહ્યો છે અથવા વિશ્વાસ ઓછો થઇ રહ્યો છે એ પ્રકારની વાતોમાં બદલાવ લાવવાની જરૂર છે.

કરિયર : કામને લઈને જે સ્કિલ્સ તમારી પાસે છે તેનો ઉપયોગ કરીને કામ અલગ કરવાની કોશિશ કરશો.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત કોઈ નેગેટિવ વિચાર તમને આવી રહ્યા હોય તો તેને દૂર કરવાની કોશિશ કરો.

હેલ્થ : સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે હિમોગ્લોબીનની ઊણપને દૂર કરવાની કોશિશ કરો.

લકી કલર : લીલો

લકી નંબર : 1

—---------------------------

મિથુન રાશિ : JUDGEMENT

આજનાં દિવસે આ રાશિનાં જાતકોનો સમય પોતાના પક્ષમાં ના હોવા છતાં જે પ્રકારનાં પરિણામોની તમે અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો તેના પર નજર રાખીને કામ કરો. જે લોકોને કામનો અનુભવ છે અથવા તો કામ સાથે જોડાયેલા એવા જ લોકો સાથે ચર્ચા કરો જેથી તુરંત જ રસ્તો નીકળી જાય.

કરિયર : કરિયર સંબંધિત કોઈ નિર્ણયને કારણે લોકો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી શકે છે.

લવ : પાર્ટનર અને લવ-લાઈફને લઈને જે અપેક્ષાઓ છે તેનું ફરી અવલોકન કરવાની આવશ્યકતા છે.

હેલ્થ : બાળકોનાં સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો આવશે. ખાવા-પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખો.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર : 3

—---------------------------

કર્ક રાશિ : KNIGHT OF SWORDS

આજનાં દિવસે જીવન સંબંધિત ઘણી વાતને નજર અંદાજ કરી રહ્યા હતા પરંતુ તે વાતમાં પ્રગતિ નજર નથી આવી રહી તે વાત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. સમયનો સારી રીતે ઉપયોગ કરો. જીવનમાં આવનારી સમસ્યા મુશ્કેલ નથી પરંતુ મુશ્કેલીને નાની સમજીને મહત્વ ના આપવાને કારણે નુકસાન થઇ શકે છે.

કરિયર : મીડિયા ક્ષેત્રમાં તમને આસાનીથી પ્રગતિ પ્રાપ્ત થઇ શકે છે. કામને કારણે તમે લોકો સાથે સારા સંબંધ બનાવવાની કોશિશ કરો.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત કોઈ નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ના કરો.

હેલ્થ : ગેસની તકલીફ વધી શકે છે.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 2

—---------------------------

સિંહ રાશિ : TWO OF SWORDS

તમારી આજુબાજુ બનતી ઘટનાનો નકારીને ફક્ત તમારા વિચાર અને જિંદગી પર ધ્યાન દેવાના કારણે પરિસ્થિતિનો સાચો અંદાજ લગાવવો સંભવ નહીં હોય.

કરિયર : કાર્યક્ષમતાનો ઉપયોગ બરાબર ના કરવાને કારણે સીમિત માત્રામાં જ યશ પ્રાપ્ત થશે.

લવ : પરિવારજનો સાથેના સંબંધમાં ઉતાર-ચઢાવની અસર રિલેશનશિપ પર પડશે.

હેલ્થ : આંખમાં બળતરાની તકલીફ થઇ શકે છે.

લકી કલર : બ્લુ

લકી નંબર : 5

—---------------------------

કન્યા રાશિ : KING OF PENTACLES

પૈસા સંબંધિત બાબતોમાં સ્થિરતા મળવા છતાં તમને કોઈને કોઈ વાતનો તણાવ રહેશે. ઉધાર લીધેલા પૈસાને કારણે લોકો થોડી ચિંતા અનુભવી શકે છે. જે લોકોને આપવામાં આવશે તે આગામી થોડા દિવસોમાં મળી જશે. પૈસા સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારનું નુકસાન થશે નહીં. તેથી બિનજરૂરી ચિંતા છોડી દો.

કરિયર : કામને કારણે તમને નવો મોકો મળી શકે છે. નવા કામથી તમને ઉચ્ચ પદ અને પૈસા બંને મળશે.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત નિર્ણય લીધા બાદ લોકોના વિરોધનાં કારણે નિર્ણયમાં કોઈ ફેરફાર ના કરો.

હેલ્થ : પગનાં દુખાવાની તકલીફ થઇ શકે છે.

લકી કલર : સફેદ

લકી નંબર : 6

—---------------------------

તુલા રાશિ : THE STAR

આ રાશિનાં જાતકોને આજનો દિવસ ફળ પ્રાપ્તિ વાળો હશે. અચાનક જ ખુશખબરી મળી શકે છે. પૈસા સંબંધિત બાબતોની સાથે તમે જે બાબતોમાં વ્યક્તિગત સ્વભાવમાં પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તે વાસ્તવિકતાનું રૂપ લેતા જોવા મળશે.

કરિયર : કામને લઈને પારંગત થવાનો પ્રયત્ન કરશો.

લવ : પાર્ટનર સાથે રિલેશનશિપ રાખવા માટે તમારા દ્વારા જ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે તે વાતનું અવલોકન કરવાની જરૂર છે.

હેલ્થ : એસિડિટીને કારણે પેટમાં બળતરા થઇ શકે છે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 9

—---------------------------

વૃશ્ચિક રાશિ : KNIGHT OF PENTACLES

યુવા વર્ગ અત્યાર સુધી જે નિર્ણય નથી લઇ શકતા તે નિર્ણય પર અમલ કરવાની કોશિશ કરવાનું શરૂ કરશો. આ સાથે જ નવી વાત શીખવાનો મોકો પણ તમને મળી શકે છે.

કરિયર : તમે જે કામ હાથમાં લીધું સછે તેમાં સ્થિરતા રાખવાની કોશિશ કરો જેથી તમે ભવિષ્યમાં કામનો વિસ્તાર કરી શકો.

લવ : પાર્ટનર દ્વારા આપવામાં આવેલા સૂચનઅને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોને કારણે તમારા વ્યક્તિત્વમાં ઘણો બદલાવ જોવા મળશે.

હેલ્થ : એગ્ઝાઇટિની તકલીફ ના વધે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 7

—---------------------------

ધન રાશિ : THREE OF CUPS

અચાનક આવક વધવાથી તણાવ ઓછો થશે. લોકો પાસેથી પણ અપેક્ષા અનુસાર સાથ પ્રાપ્ત થશે. જે લોકો પાસેથી નારાજગીનો અહેસાસ થઇ રહ્યો હોય તે લોકો સાથે સારી રીતે વાતચીત કરવાથી ગેરસમજણો દૂર થશે.

કરિયર : કામથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કામને વધારવા માટે જ કરો

લવ : પાર્ટનર તમને દરેક રીતે ખુશ રાખવાની કોશિશ કરશે.

હેલ્થ : જૂની બીમારી મટી શકે છે.

લકી કલર : ઓરેન્જ

લકી નંબર : 8

—---------------------------

મકર રાશિ : TEN OF CUPS

જે લોકો સાથે સંબંધોમાં વારંવાર તણાવ રહે છે તે લોકો પ્રત્યેનો અભિગમ પણ બદલાવા લાગશે. જેના કારણે તમારા માટે તે વ્યક્તિ જેવી છે તેવી તેને અપનાવવાનું શક્ય બની શકે છે. અન્ય લોકોના સ્વભાવમાં પરિવર્તન લાવવાના નિરર્થક પ્રયાસો છોડી દેવાથી બિનજરૂરી વિવાદોને દૂર રાખવાનું પણ શક્ય બનશે.

કરિયર : સરકારી નોકરીની ઈચ્છા રાખતા લોકોને જલ્દી જ તેની અપેક્ષા મુજબનું ફળ મળશે.

લવ : પતિ-પત્ની એકબીજા સાથે વર્તન સુધારવાની કોશિશ કરશે.

હેલ્થ : લો બીપીની સમસ્યા થઇ શકે છે.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર : 4

—---------------------------

કુંભ રાશિ : QUEEN OF CUPS

અન્ય લોકોના અભિપ્રાયને મહત્વ આપીને જે નિર્ણયનો હજુ સુધી અમલ નથી કરી રહ્યા તેમાં બદલાવ લાવવાની કોશિશ તમારા દ્વારા કરવામાં આવશે. માનસિક રીતે તમે હજુ પણ તૈયાર નથી. તેથી તુરંત જ આ વાત પર કામ શરૂ કરવાનું સંભવ નથી.

કરિયર : કામની જગ્યા પર તમને શ્રેય મળશે આમ છતાં વધારે પૈસા મેળવવા માટે તમારે મહેનત કરવાની જરૂર છે.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત વારંવાર થતી ચિંતા ફક્ત નેગેટિવ વિચારને કારણે જ છે.

હેલ્થ : શરીર પર સોજો અને વધતા વજનને કારણે પરેશાની થઇ શકે છે.

લકી કલર : લીલો

લકી નંબર : 5

—---------------------------

મીન રાશિ : TEN OF WANDS

આજનાં દિવસે કામનો તણાવ તમારી ઉપર રહેશે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર ધ્યાન આપીને એક સમયે કોઈ એક જ કામ પૂરું કરો. આજના સમયનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરવાથી ઘણી તક્લીફો દૂર થઇ શકે છે.

કરિયર : તમારું વિશ્વાસુ વ્યક્તિ અચાનક કામ છોડીને જઈ શકે છે. જેના કારણે તમારા પર કામનો બોજો વધી શકે છે.

લવ : લવલાઈફ સંબંધિત વિચાર અને અપેક્ષા બદલશે.

હેલ્થ : ઈમ્યુનીટી વધારવાની કોશિશ કરો.

લકી કલર : બ્લુ

લકી નંબર : 9