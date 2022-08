Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Daily Tarot Predictions Of 27 August 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શનિવારે THE LOVERS કાર્ડ પ્રમાણે તુલા રાશિના લોકોએ જીવનમાં સ્થિરતા લાવવાની જરુરિયાત રહેશે

28 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

26 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ:- THE FOOL

તમે નવી આશા અને ઉર્જા સાથે કામ કરવાનું શરૂ કરશો. તમે તમારા પોતાના કામ વિશે આત્મવિશ્વાસ અનુભવવાનું શરૂ કરશો. ભૂતકાળ વિશે વધુ વિચાર કર્યા વિના ફક્ત વર્તમાન અને ભવિષ્ય સંબંધિત વસ્તુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરવો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત મુશ્કેલીઓ પર ધ્યાન આપો અને તેના નિરાકરણ વિશે વિચારો

લવઃ પાર્ટનરે બતાવેલો પ્રેમ તમને સતત પ્રેરણા આપતો રહેશે.

હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્યમાં થોડો ઉતાર-ચડાવ જોવા મળી શકે છે, પરંતુ ચિંતા રહેશે નહીં.

શુભ રંગ: સફેદ

શુભ અંક: 4

------------------------------------------

વૃષભ:- NINE OF WANDS

તમે લીધેલા નિર્ણયને કારણે શરૂઆતમાં તમને ડર લાગી શકે છે. ભાવનાત્મક રીતે તમારા માટે આજે મજબૂત રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જીવનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર કરીને સફળતા માટેની નવી તકો ઊભી કરો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત વસ્તુઓમાં લેવાયેલા નિર્ણયના કારણે મુશ્કેલીઓ વધતી જોવા મળશે.

લવઃ તમારા પ્રેમ સંબંધનો દરેક વ્યક્તિ શરૂઆતમાં વિરોધ કરી શકે છે.

હેલ્થઃ દિવસની શરૂઆતમાં માથાના દુખાવાની સમસ્યા વધુ પડતી રહેશે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ અંક: 6

------------------------------------------

મિથુન:- SIX OF WANDS

તમે તમારા કામને યોગ્ય રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરશો, જેના કારણે તમે હજી પણ ભટકતા હતા. જે વ્યક્તિ વિશે તમે મૂંઝવણ અનુભવતા હતા, તેના વિચારો સ્પષ્ટ થવાનું શરૂ થશે. ટૂંક સમયમાં જ કોઈ મોટો નિર્ણય તમારા દ્વારા લેવામાં આવી શકે છે.

કરિયરઃ તમને કામ સંબંધિત બાબતોમાં પારંગત થવાની તક મળી છે, તેનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવો.

લવઃ સંબંધોને લગતાં નિર્ણયો ખૂબ જ ફાયદાકારક અને મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

હેલ્થઃ ગળામાં દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 2

------------------------------------------

કર્ક:- PAGE OF CUPS

તમે જીવનમાં જે મેળવવા ઈચ્છતા હતા, તે અચાનક જ મળી જશે. વિદેશ સંબંધિત યાત્રા અંગે વિચારી શકો. પૈસા સંબંધિત નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવાની જરૂર રહેશે. જીવનમાં અચાનક હકારાત્મક અને મોટો બદલાવ આવશે.

કરિયરઃ કામની ગુણવત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને કારણે તમને કામ સાથે સંકળાયેલા લોકો તરફથી પ્રશંસા મળતી રહેશે.

લવઃ અત્યાર સુધી જે સંબંધ સતાવતો હતો તેનાથી જોડાયેલી નકારાત્મકતા, તેની અસર જીવનથી દૂર રહેશે.

હેલ્થઃ પગમાં દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંક: 3

------------------------------------------

સિંહ:- THE HANGEDMAN

એક જ વસ્તુને વળગી રહેવાને કારણે જીવનમાં રહેલી અન્ય વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપવું શક્ય નથી. ભાવનાત્મક રીતે દુ:ખ પહોંચાડતી વસ્તુઓ તરફ જોવાનું વલણ બદલવાની જરૂર પડશે. તમારા જિદ્દી સ્વભાવને બદલો.

કરિયરઃ જેમને પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવો છે, તેમણે પૂરી તૈયારી સાથે કામ શરૂ કરવું પડશે.

લવઃ સંબંધ સાથે જોડાયેલા જે પણ સીમિત વિચારો આવશે, તે બદલાવા લાગશે.

હેલ્થઃ ગળામાં ખરાશ અને શરદીની સમસ્યા વધતી જણાય, સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખજો.

શુભ રંગ: વાદળી

શુભ અંક: 5

------------------------------------------

કન્યા:- NINE OF SWORDS

મનમાં ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોના જવાબના અભાવે તમે બેચેની અનુભવતા રહેશો. પરિવારનો દરેક વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં દખલ કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જે તમારા માટે સમસ્યા બની શકે. બીજા લોકોના પ્રશ્નો હલ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

કરિયરઃ કરિયરને લગતા લીધેલા નિર્ણયો અપેક્ષા મુજબ ફળશે. સંયમ જાળવો.

લવઃ સંબંધો સાથે જોડાયેલ ઉતાર-ચઢાવને દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર રહેશે.

હેલ્થઃ ઊંઘ સંબંધી સમસ્યાઓ વધતી જણાય.

શુભ રંગ: ગુલાબી

શુભ અંક: 1

------------------------------------------

તુલા:- THE LOVERS

અત્યારે પરિસ્થિતિ સકારાત્મક છે અને ઉર્જા પણ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કાયદાને લગતી સમસ્યા પણ ઘણી હદ સુધી દૂર થતી જણાય છે. જીવનમાં સ્થિરતા લાવવાની જરુરિયાત રહેશે.

કરિયરઃ ભાગીદારીમાં કરેલા કામમાં મોટી સફળતા મળી શકે છે.

લવઃ સંબંધો સાથે જોડાયેલી નકારાત્મકતા એકાએક દૂર થશે.

હેલ્થઃ યૂરિન ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: નારંગી

શુભ અંક: 8

------------------------------------------

વૃશ્ચિક:- THE TOWER

તમે અત્યાર સુધી જે પરિસ્થિતિની અવગણના કરી રહ્યા હતા તે પરિસ્થિતિ સામે આવવાને કારણે માનસિક રીતે નબળા પડી શકો છો. તમારા કામ પર યોગ્ય ધ્યાન ન આપવું નુકસાનકારક સાબિત થશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલા અનુભવી લોકો સાથે ચર્ચા કરો.

લવઃ સંબંધ તોડવાનો નિર્ણય અચાનક તમારા પાર્ટનર લેશે.

હેલ્થઃ દિવસભર માથામાં ભારેપણું અનુભવાય.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંક: 7

------------------------------------------

ધન:- DEATH

જે બાબતોમાં પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે, તેને સ્વીકારવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. ઈચ્છા-શક્તિ જાળવી રાખી મોટા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવું તમારા માટે શક્ય બની શકે છે. આવનાર સમયમાં સકારાત્મક રહેવું ખૂબ જ જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ ક્લાયન્ટ સાથે ઇચ્છિત ડીલ કરવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે.

લવઃ પાર્ટનરની ક્ષમતાથી અનેક ગણી વધારે અપેક્ષા રાખવી તમારા માટે મુશ્કેલીનું કારણ બનશે.

હેલ્થઃ ગળામાં દુખાવો અને તાવ જેવી સમસ્યા થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: લાલ

શુભ અંક: 9

------------------------------------------

મકર:- FIVE OF WANDS

તમારા અંગત જીવન સાથે સંકળાયેલ લોકો સાથે તમે જેટલી વધારે ચર્ચા કરશો તેટલા વધુ સૂચનો તમને મળશે. લોકો તમારી પાસેથી વધુ પડતી અપેક્ષાઓ રાખશે. દરેક વ્યક્તિના વિચારો તમારા પ્રત્યે સકારાત્મક હોય, તે જરૂરી નથી.

કરિયરઃ બિઝનેસ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલ લોકોને પ્રતિસ્પર્ધીઓથી પરેશાની થવાની શક્યતા છે.

લવઃ પરિવારના સભ્યો દ્વારા મૂકવામાં આવેલ શરતોને કારણે સંબંધો સંબંધિત નિર્ણયોને બદલવાનો પ્રયાસ કરવો

હેલ્થઃ લો બીપી અને સુગર પ્રોબ્લેમ થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ: પીળો

શુભ અંક: 3

------------------------------------------

કુંભ:- PAGE OF WAND

તમે જાતે કરેલી ભૂલોનું નિરીક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો, જેના કારણે જીવનમાં બદલાવ જોવા મળી શકે છે. આગામી દિવસોમાં એક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત તરફ તમે આગળ વધશો. તમારી દિનચર્યામાં પણ બદલાવ લાવી શકો છો.

કરિયરઃ તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલી મહેનતનું ફળ તરત જ મળશે.

લવઃ પાર્ટનર દ્વારા બોલાતી દરેક વસ્તુથી વધારે વિચારવું પરેશાનીનું કારણ બની શકે છે.

હેલ્થઃ પેટ સંબંધી વિવાદ ઊભા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ: જાંબલી

શુભ અંક: 5

------------------------------------------

મીન:- JUDGEMENT

પોતાની જાત પર વિશ્વાસ વધારવાનો પ્રયત્ન કરો. માનસિક રીતે તમે મજબૂત બનો, જેથી જીવનમાં આવનાર મોટા પરિવર્તનને સમજીને તેને અનૂકુળ તમારા આગળના આયોજન બનાવી શકો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત નવા લક્ષ્યની દિશામાં કામ કરવું હવે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

લવઃ સંબંધો સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ વાતો પર ધ્યાન આપો.

હેલ્થઃ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે જાગૃતિ દાખવવી જરૂરી બનશે.

શુભ રંગ: સફેદ

શુભ અંક: 7