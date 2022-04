ટેરો રાશિફળ:THE STAR કાર્ડ મુજબ મિથુન રાશિના જાતકો માટે પરિસ્થિતિ પોઝિટિવ રહેશે

Gujarati News

22 એપ્રિલ, શુક્રવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ :TWO OF PENTACLES

પૈસા સંબંધિત ઉતાર-ચડાવ થશે પરંતુ ચિંતાની કોઈ વાત નથી. અચાનક કોઈ ખર્ચ આવી શકે છે, પરંતુ તમારી યોજનાને કારણે તેના પર નિયંત્રણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ ખુશી મળે તેવી ઘટના બની શકે છે.

કરિયર : કરિયર સંબંધિત ઉતાર-ચડાવ માટે યોગ્ય લોકોના સંપર્કમાં આપ આવી શકશો.

પ્રેમ : આજના દિવસે સંબંધમાં જે ઉતાર-ચઢાવ અનુભવી રહ્યા છો તેના વિશે વધુ વિચારશો નહીં.

સ્વાસ્થ્યઃ પેટમાં દુખાવો અને એસિડિટીની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 5

વૃષભ રાશિ : THE MAGICIAN

તમારી ઈચ્છા શક્તિ મુજબ પરિસ્થતિ નિયંત્રણ રાખવું તમારા માટે જરૂરી રહેશે. ખોટી વાત પર ધ્યાન આપવાથી સમય બરબાદ થવાની શક્યતા છે. જે વાતને કારણે તમારા મનમાં લાલચ ઉભી થાય છે તે વાત તમારા લક્ષ્યથી તમને ભટકાવી શકે છે તેથી ખુદને તેનાથી દૂર રાખો. આજનો દિવસ એકાંતમાં વિતાવવાની કોશિશ કરશો.

કરિયર : જૂના કામ જે અધૂરા રહી ગયા હોય અથવા તો કોઈ કારણથી અટકેલા હશે તે આ પુરા કરવા માટે સ્ત્રોત મળશે.

લવ : પાર્ટનર સાથે સારું જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરશો

હેલ્થ : લોહી સંબંધિત કોઈ બીમારી થવાની શક્યતા છે.

લકી કલર : બ્લૂ

લકી નંબર : 1

મિથુન રાશિ : THE STAR

આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયી સાબિત થશે. આજના દિવસે બધી વાતમાં આવી જવાને કારણે જીવન સંબંધિત તકલીફો ઓછી થવાની શક્યતા છે. જે પ્રકારે તમે કામ કરી રહ્યા છો તેમાં જ સત્ય રાખવું જરૂરી છે. પોતાના માટે કરી રહેલા વિચારોમાં સુધારો નજરે આવશે. જેના કારણે પરિસ્થતિ અને જીવન પોઝિટિવ રીતે જીવશો.

કરિયર : કોઈ મિત્ર દ્વારા આજે તમને તક મળી શકે છે.

લવ : રિલેશનશિપ સંબંધિત નિર્ણય લેતી વખતે જે મૂંઝવણ અનુભવાઈ રહી છે તેના વિશે યોગ્ય રીતે વિચારવું જરૂરી રહેશે. તો જ તમે અંતિમ નિર્ણય પર પહોંચી શકશો.

હેલ્થ : સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કોઈ વાત કરતા અચકાવ નહીં.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર : 8

કર્ક રાશિ : THREE OF PENTACLES

તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે તમને જે તકો મળી રહી છે તેનો તમારે પૂરો ઉપયોગ કરવો પડશે. સમય હવે તમારી પક્ષે છે. તેની સાથે તમને અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ મળતી રહેશે. અંગત જીવનમાં પણ સુધારો થશે. તમારી જાતને કોઈપણ બાબતની બિનજરૂરી ચિંતામાં ફસાયા વિના સંપૂર્ણ ઇચ્છાશક્તિ અને સખત મહેનત સાથે કામ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

કરિયર : કારકિર્દી સંબંધિત અપેક્ષિત ફેરફારો વાસ્તવિકતા બનવાનું શરૂ થશે. તમને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં નિપુણ લોકો સાથે સમય વિતાવવાનો મોકો મળશે.

લવ : રિલેશનશિપને સારી રાખવા માટે તમારે ધીમે ધીમે પ્રયત્નો કરવા પડશે.

હેલ્થ : પગ સંબંધિત તકલીફ થઇ શકે છે. યોગાભ્યાસને તમારી લાઈફસ્ટાઈલનો એક ભાગ બનાવો.

લકી કલર : સફેદ

લકી નંબર : 2

સિંહ રાશિ : ACE OF PENTACLES

આજના દિવસે રિલેશનશિપ બાબતે કોઈ નવી શરૂઆત થઇ શકે છે. જે બાબતોને કારણે તમે અત્યાર સુધી ઉદાસીનતા અનુભવતા હતા તેમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે. આકસ્મિક તકો તમને શરૂઆતમાં ડરાવી શકે છે, પરંતુ તમે તમારી લાગણીઓ પર નિયંત્રણ જાળવીને તેનો લાભ પણ ઉઠાવી શકશો. ખુલ્લા દિલથી આ નવી શરૂઆતને સ્વીકારવાનો પ્રયાસ કરો.

કરિયર : તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કામને કારણે તમને પ્રશંસા મળશે, પરંતુ તમને આર્થિક ફાયદો થાય તે વાત પર ખાસ ધ્યાન રાખો.

લવ : પાર્ટનરના મનમાં તમારા પ્રત્યે પોઝિટીવીટી જોવા મળશે.

હેલ્થ : અપચાની સમસ્યા વધી શકે છે. ખાવા-પીવામાં નિયંત્રણ રાખવું પડશે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 3

કન્યા રાશિ : NINE OF CUPS

મનની ઉદાસીનતાનું કારણ જાણવાથી બેચેની અને ચીડિયાપણું વધતું જણાશે. ખુલ્લી હવામાં થોડો સમય પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરો અને શરીરને સંપૂર્ણ આરામ આપવા માટે લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી બનશે. જે વાતને લઈને તમે અત્યારે ભાગદોડ કરી રહ્યા છો એવી વાતોથી પોતાને હાલમાં દૂર રાખો.

કરિયર : કામ સંબંધિત સમયમર્યાદા ચૂકી જવાને કારણે તણાવ ઊભો થઈ શકે છે, પરંતુ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે યોગ્ય વાતચીતને કારણે તમને તકલીફ નહીં પડે.

લવ : પાર્ટનરને તમારા સહયોગ અને પ્રશંસાની અપેક્ષા હોઈ શકે છે.

હેલ્થ : વધતા વજનને કંટ્રોલમાં લાવવું જરૂરી છે.

લકી કલર: બ્લૂ

લકી નંબર : 4

તુલા રાશિ : KNIGHT OF CUPS

આજના દિવસે દરેક પગલું વિચારીને ભરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, પરંતુ તેના કારણે મહત્વપૂર્ણ તકો ગુમાવી શકાય છે. કાર્યની ગતિ વધારતી વખતે, તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને સુધારવા માટે પ્રયત્નો કરવા પડશે. હાલમાં, તમને કોઈ વ્યક્તિ તરફથી માર્ગદર્શન અને સહયોગ મળશે નહીં, પરંતુ તમે તમારા પોતાના પ્રયત્નો પર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને પરિસ્થિતિને તમારા પક્ષમાં બનાવી શકો છો.

કરિયર :કામને બદલે લોકો દ્વારા ટિપ્પણીઓ પ્રાપ્ત મળશે. પોતાને હતાશ કર્યા વિના સારી રીતે કાર્ય કરતા રહેવું જરૂરી રહેશે.

લવ : જે વ્યક્તિથી તમને આકર્ષણ થાય છે તે વ્યક્તિના આકર્ષણને સમજવામાં સમય લાગી શકે છે. થોડો સંયમ રાખો.

હેલ્થ : પેટ સંબંધિત ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા છે. મસાલેદાર વસ્તુનું સેવન બિલકુલ ના કરો.

લકી નંબર : પીળો

લકી નંબર : 9

વૃશ્ચિક રાશિ : TWO OF CUPS

જૂના મિત્ર સાથે ફરી પરિચય થવાને કારણે એકબીજા પ્રત્યે જે ગેરસમજ ઊભી થઈ છે તે દૂર થવા લાગશે અને આ સંબંધ પણ વધુ સારો થતો જણાય છે. જેઓ લાંબા સમયથી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા તેમને થોડી રાહત મળી શકે છે.

કરિયર : કામ સંબંધિત કરવામાં આવેલી ભાગીદારીના કારણે તમને ફાયદો જરૂર પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ કામ પૂરું ના થવાને કારણે ઉદાસીનતા આવી શકે છે.

લવ : પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિના લગ્ન નક્કી થવાને કારણે વાતવરણમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે.

હેલ્થ : કમરમાં દુખાવો થઇ શકે છે.

લકી નંબર : પર્પલ

લકી નંબર : 6

ધન રાશિ : THE CHARIOT

વારંવારના વિક્ષેપોને કારણે પોતાનામાં રહેલો આત્મવિશ્વાસ ઘટતો જણાય છે. તમારે તમારા વિચારો અને લાગણીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂર છે. તમારે એ પણ સમજવાની જરૂર પડશે કે તમે જે લોકો પાસેથી તમારી અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો તેના પ્રત્યે તમારું વર્તન કેવું છે. કોઈપણ સંબંધ બંને પક્ષો દ્વારા રાખવામાં આવે છે અને તમે આ સંબંધમાં કેટલું યોગદાન આપી રહ્યા છો તેનું અવલોકન કરવાની ખાતરી કરો.

કરિયર : કરિયર સંબંધિત લેવામાં આવેલા નિર્ણયો ખોટા થવાની શક્યતા છે. તમારા કોઈપણ વિચારોને ફરીથી તપાસ્યા પછી જ આગળ વધો.

લવ : યુવાનોને તેમના સંબંધોમાં અચાનક સકારાત્મકતા નજરે આવશે.

હેલ્થ : સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કેટલાક વિવાદને કારણે ચીડિયાપણું અનુભવાશે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર : 7

મકર રાશિ : FIVE OF WANDS

તમારા જીવનમાં પરિવારના સભ્યોની વધતી જતી દખલને કારણે, તમે ન તો નિર્ણયો લઈ શકશો અને ન તો તમે તમારા વિચારો સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરી શકશો. પર્સનલ સર્કલ કેવી રીતે બનાવવું અને જેના કારણે પરિવારનું સંતુલન ન બગડવું જોઈએ. આજે ઘણી બાબતોમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે. વિવાદ અને નકારાત્મક પરિસ્થિતિથી પોતાને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરો.

કરિયર : વેપારી વર્ગને આજના દિવસે નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આજના દિવસે આર્થિક વ્યવહાર કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે.

લવ : પાર્ટનર દ્વારા બોલાયેલી કોઇ વાતને લઈને આજના દિવસે વિવાદ થઇ શકે છે.

હેલ્થ : પગમાં સોજોનું કારણ જાણવાની કોશિશ કરશો.

લકી કલર : સફેદ

લકી નંબર : 3

કુંભ રાશિ : TEN OF WANDS

તમે જાતે લીધેલા નિર્ણયના પરિણામો માટે તમે તૈયાર ના હોવાને કારણે તમે તમારા મન પર બોજ અનુભવશો. જો તમને ભૂલનો અહેસાસ થયો હોય તો તરત જ તેમાં ફેરફાર લાવવાનો પ્રયાસ કરો. કોઈ પણ સંજોગોમાં તમારો વિશ્વાસ ડગમગવા ન દો. આગામી થોડા દિવસોમાં પરિસ્થિતિ બદલાતી જોવા મળશે પરંતુ હાલમાં તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે.

કરિયર : કરિયર સંબંધિત જે પ્રશ્ન તમને હોય તેનો જવાબ તમને મળી શકશે, પરંતુ અપેક્ષા અનુસાર ના થવાને કારણે તમે પરિસ્થિતિને સમજી નહીં શકો.

લવ : પરિવાર અને પાર્ટનરનો સાથે ના મળવાને કારણે દુઃખ થઇ શકે છે.

હેલ્થ : ત્વચા સંબંધિત કોઈ તકલીફ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો.

લકી કલર : લાલ

લકી નંબર : 6

મીન રાશિ : SIX OF CUPS

આજના દિવસે કામ અને ધંધાથી દૂર રહીને પોતાના માટે સમય કાઢવાની કોશિશ કરો. મનમાં વધી રહેલી ઉદાસીનતા દૂર કરવા માટે કોઈ નજીકની વ્યક્તિ દ્વારા મદદ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જો તમને કોઈ સારો સાથ હોય તો આ વ્યક્તિ તમારા જીવનમાં ઘણા બદલાવ લાવવાની કોશિશ કરશો.

કરિયર : કામ સંબધિત કોઈ મોકો ભલે તમારી અપેક્ષા અનુસાર ના હોય પરંતુ તેનો સ્વીકાર કરો. જલદી જ તમને આ કામમાં રસ આવશે.

લવ : પાર્ટનર દ્વારા ગિફ્ટ મળશે.

હેલ્થ : શરીરમાં વિટામિનની ઉણપ આવી શકે છે.

લકી કલર : ઓરેન્જ

લકી નંબર : 2