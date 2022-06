Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Daily Tarot Predictions Of 20 June 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: સોમવારે THE MAGICIAN કાર્ડ પ્રમાણે મિથુન જાતકોના સપના સાકાર થશે

15 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

20 જૂન, સોમવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ:- FOUR OF PENTACLES ધન સંબંધિત યોજનાઓને યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકવાની જરૂર રહેશે. વર્તમાન સમયમાં ધન સંબંધિત અસંતુલનના કારણે નવી સમસ્યાઓ ઉભી થઈ શકે છે, જેના કારણે તમારાં માટે મુખ્ય સમસ્યા પર ધ્યાન આપવું શક્ય નહીં બને. પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, પણ જીવનમાં આર્થિક પરિસ્થિતિને મજબૂત રાખવી એ જ તમારું ધ્યેય હોવું જોઈએ. કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રમાં લોકો દ્વારા તમને નવી તકો આપવામાં આવશે. લવઃ લવ લાઈફને લગતી ચિંતા અનુભવાશે, પરંતુ પોતે કરેલી ભૂલોને સમજવાના કારણે તમે તેમાં પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્ય: હેલ્થ ઠીક રહેશે. ઈમ્યુનિટી વધારવાનો પ્રયાસ કરતાં રહો. શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: 4 ------------------- વૃષભ:- TEMPERANCE તમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, પરંતુ જે વસ્તુઓ તમારા માટે લખવામાં આવી છે તમે તેમને સમજવાનો પ્રયાસ નથી કરી રહ્યા અને તેના કારણે તમને વારંવાર નિષ્ફળતા મળતી જોવા મળશે. બીજા લોકોની નજરમાં પોતાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા કરતાં તમારી નજરમાં તમારી છબ્બીને સુધારવાના પ્રયત્નો વધારવાની જરૂર પડશે તો જ અન્ય વસ્તુઓમાં પરિવર્તન આવશે. કરિયરઃ કાર્ય સંબંધિત બાબતો જટિલ રહેશે, પરંતુ પ્રયત્નો દ્વારા તમે હલ કરી શકશો. લવઃ તમારાં વ્યક્તિત્વને શ્રેષ્ઠ બનાવવા પર વધુ ધ્યાન આપો. પાર્ટનરમાં ફેરફાર જાતે જ જોવા મળશે. સ્વાસ્થ્ય: લો સુગરની સમસ્યા થઈ શકે છે. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 1 ------------------- મિથુન:- THE MAGICIAN તમારામાં તમારા સપનાને સાકાર કરવાની ક્ષમતા છે અને તેથી તમે દરેક લાલચથી દૂર રહીને આ કામ કરવાનો પ્રયાસ કરશો અને તે સાકાર થશે. કાર્યક્ષમતા વધતી જણાય છે તેમછતાં સમયનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ ન કરવાને કારણે તમે મોટા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવામાં હજી પણ પાછળ રહી ગયા છો. કરિયરઃ કરિયર સાથે જોડાયેલી તક મળવાના કારણે તમે તમારી જાત પર આત્મવિશ્વાસ અનુભવશો. લવઃ સંપૂર્ણ નિષ્ઠા અને આત્મવિશ્વાસ સાથે સંબંધો પર કામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. સ્વાસ્થ્ય: બીપી સંબંધિત પરેશાની વધી શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 3 ------------------- કર્ક:- THE LOVERS જીવનમાં દરેક પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત મેળવવા છતાં તમારે તે કારણ શોધવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે કે શા માટે તમે તમારી જાતને કોઈપણ પ્રકારના પ્રેમથી વંચિત રાખી રહ્યા છો. બીજા લોકોના વર્તનને કારણે તમારા માટે તમારા પોતાના વિશેના વિચારો બદલવા જરૂરી બનશે. જ્યાં સુધી માનસિક સમાધાન અને શાંતિ નહીં મળે ત્યાં સુધી તમે કોઈપણ પ્રકારની મોટી જવાબદારી નિભાવી શકશો નહીં. કરિયરઃ કામ સંબંધિત સફળતા મળવાના કારણે તમે સકારાત્મક અનુભવશો. લવઃ ધાર્યા વ્યક્તિ તરફથી પ્રેમ પ્રસ્તાવ જલ્દી પ્રાપ્ત થશે, પરંતુ વર્તમાન સમયમાં પોતાના પર કામ કરતાં રહેવું જરૂરી છે. સ્વાસ્થ્યઃ શારીરિક નબળાઈનો અનુભવ થઈ શકે છે. આરામ કરવા પર ધ્યાન આપો. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 2 ------------------- સિંહ:- THREE OF SWORDS તમે લીધેલા નિર્ણયને કારણે તમને પસ્તાવો થઈ શકે છે, પરંતુ નિર્ણય સાથે સંકળાયેલી ભૂલો તમને ઘણું શીખવી રહી છે. આજથી આધ્યાત્મિક ઉર્જામાં પરિવર્તન જોવા મળશે. કરિયરઃ કામને લગતી ઘણી તકો મળી રહી છે, પરંતુ મન પ્રમાણે ન રહેવાને કારણે માનસિક ઉકેલ નહીં આવે. લવઃ પાર્ટનર વિશે વાત કરીને દરેક બાબતમાં જવાબદાર રહેવાના કારણે તમે ઉદાસ થઈ શકો છો. સ્વાસ્થ્ય: છાતીને લગતી બીમારી થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપો. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 6 ------------------- કન્યા:- EIGHT OF WANDS મન મુજબ તમામ કાર્યો થતાં જોવા મળશે. સમસ્યાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા માટે તમારે સમસ્યાના મૂળમાં જવું જરૂરી રહેશે. જરૂર પડે ત્યારે સ્પષ્ટ વાત કરો. ફક્ત સંબંધોની ચિંતા કરીને તમારી લાગણીઓને દબાવી રાખવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. કરિયરઃ કામની ગુણવત્તામાં મોટો ફેરફાર થશે. તમારી કાર્યક્ષમતા વધતી જોઈને તમને આનંદ થશે. લવઃ અન્ય લોકોના વિચારોને પ્રાધાન્ય આપીને લગ્ન સંબંધી નિર્ણયો બિલકુલ ન લેવા. સ્વાસ્થ્ય: કબજિયાતની સમસ્યા થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને અવગણશો નહીં. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 5 ------------------- તુલા:- THE SUN તમારાં વિચારોના અવકાશમાંથી બહાર નીકળવું અને પરિસ્થિતિની વાસ્તવિક્તા જાણવી તમારા માટે સંભવ બની શકે છે. દરેક વસ્તુના જરૂરિયાત કરતાં વધુ વિચારને કારણે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે તમારી જાતને માનસિક તકલીફ આપી રહ્યા હતા. નકામા વિચારો સિવાય ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે મદદરૂપ થાય તેવી બાબતો પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કરિયરઃ જીવનના અન્ય પાસાઓમાં રહેલી નકારાત્મકતાને કારણે કરિયરથી પણ તમે અંતર બનાવી શકો છો. લવઃ સમયની સાથે લવ લાઈફ શ્રેષ્ઠ બનશે, વર્તમાન સમયમાં ચિંતા કરીને પોતાને નુકસાન ન થવા દો. સ્વાસ્થ્ય: બાળકોને પેટમાં ઈન્ફેક્શન થઇ શકે છે. શુભ રંગ: ભૂરો શુભ અંક: 8 ------------------- વૃશ્ચિક:- THE EMPRESS જીવનના દરેક પાસામાં સંતુલન જાળવવાના કારણે તમારા પરનો તણાવ દૂર થશે, પરંતુ તણાવને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની અપેક્ષામાં ફેરફાર કરવો પણ જરૂરી બનશે. પોતાનું જીવન અને વસ્તુઓને બીજા લોકો દ્વારા સ્વીકારવી જોઈએ તેવા વિચારને કારણે જ લોકોના મનમાં કડવાશ પેદા થઈ રહી છે. કરિયરઃ કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકોએ સાવચેતી દાખવવાની જરૂર છે. લવઃ ઇચ્છિત જીવનસાથી મળવા છતાં તમારે સંબંધ સાથે જોડાયેલી મોટાભાગની જવાબદારીઓ નિભાવવી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યઃ આખો દિવસ શરીર પર સોજો અનુભવાશે. શુભ રંગ: રાખોડી શુભ અંક: 7 ------------------- ધનુ:- SIX OF SWORDS એક પ્રકારની પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાની ઉતાવળમાં લેવામાં આવેલો નિર્ણય તમારા માટે બીજી નવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરી શકે છે. કોઈપણ પ્રકારના મામલાના ઉકેલ માટે નિયમ અને કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરતાં રહેવું જરૂરી રહેશે. વિચાર્યા વગરના નિર્ણયો તમારા માટે મોટી સમસ્યા ઉભી કરી શકે છે. કરિયરઃ કામના બદલે તમારી જગ્યાને સ્થિર કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. લવઃ ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી વાતો અંગે પાર્ટનર દ્વારા કરવામાં આવેલી ચર્ચાના કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. સ્વાસ્થ્ય: પગનો દુખાવો અને નબળાઈ રહેશે. શુભ રંગ: જાંબલી શુભ અંક: 9 ------------------- મકર:- KING OF SWORDS તમે તમારી મહેનત દ્વારા જીવનમાં પરિવર્તન જોઈ શકશો, પરંતુ કેટલી હદ્દ સુધી મહેનત કરીને તમે કઈ વસ્તુઓ મેળવી રહ્યા છો તેનું અવલોકન કરવું તમારા માટે જરૂરી બનશે. બીજા લોકો તમારા પર જવાબદારી વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તમારી ક્ષમતા ન હોવા છતાં વધારાની જવાબદારીનો સ્વીકાર કરવાના કારણે પોતાને નુકસાન પહોંચાડતા જોવા મળે છે. કરિયરઃ કામના સ્થળે તમને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેને યોગ્ય રીતે સમજવી તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. વરિષ્ઠોનો ગુસ્સો તમારા પર વધી શકે છે. લવઃ તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા સંબંધના નિર્ણયનો પરિવાર દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવશે, પરંતુ તમે તમારા નિર્ણયને વળગી રહેશો. સ્વાસ્થ્ય: ઘૂંટણના દુખાવાથી પરેશાની થઈ શકે છે. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 5 ------------------- કુંભ:- THE HIGH PRIESTESS તમે જીવનમાં જે પ્રકારની ભાગદોડ જોઈ રહ્યા છો, તેને જોઈને તમે શાંતિ જાળવવા પર વધુ ધ્યાન આપતાં જોવા મળશો. તમે જે રીતે તમારી ઉર્જા બદલો છો, પરિસ્થિતિ બદલાતી જોવા મળશે. હાલનો સમય બધી વસ્તુઓ સમજવા તથા વિચારોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે વાપરો. જેથી, તમારા માટે જીવન સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુને સરળતાથી ઉકેલવી શક્ય બનશે. કરિયરઃ તમને તમારા કાર્યક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની તક મળશે. લવઃ અન્ય લોકો સાથે સંબંધ સંબંધિત બાબતોની ચર્ચા કરવાને કારણે તમારી મૂંઝવણ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્યઃ કિડની અને મૂત્ર સંબંધી પરેશાની રહેશે. શુભ રંગ: ભૂરો શુભ અંક: 7 ------------------- મીન:- SEVEN OF SWORDS ફક્ત તમારા ફાયદા વિશે વિચારીને તમે તમારી જ કોઈ નજીકની વ્યક્તિને નુકસાન પહોંચાડી શકો છો. તમે જે વાતો કરી છે તેના કારણે વ્યક્તિનું મન દુખી થઈ શકે છે અને અંતર ઊભુ થશે. બેદરકાર વર્તનને કારણે અન્ય લોકોને તકલીફ ના પડે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. કરિયરઃ તમે પ્રાપ્ત કરેલાં અનુભવોના કારણે અન્ય લોકોને માર્ગદર્શન આપવાનું શક્ય બનશે, જેના કારણે કાર્યક્ષેત્રના લોકોમાં તમારા માટે માન-સન્માન રહેશે. લવઃ સંબંધોને લગતી બાબતોને પ્રાધાન્ય આપવાને કારણે મહત્ત્વની બાબતથી બચી શકાય છે. સ્વાસ્થ્ય: લો બીપીની સમસ્યાના કારણે ચક્કર આવવા અને નબળાઈ આવવા જેવી સમસ્યા થશે. શુભ રંગ: રાખોડી શુભ અંક: 6