Daily tarot predictions of 18 july 2022 pranitha deshmukh

ટેરો રાશિફળ: સોમવારે THE EMPEROR કાર્ડ પ્રમાણે મેષ જાતકોને લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે સાચો માર્ગ મળશે

17 જુલાઈ, સોમવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ:- THE EMPEROR તમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને સાચો માર્ગ મળ્યો છે. માત્ર સખત મહેનત અને સંપૂર્ણ એકાગ્રતા સાથે કામ કરતા રહેવું જરૂરી રહેશે. વર્તમાન સમયમાં કોઈપણ વિષયને કારણે તમારું ધ્યાન ભટકવા ન દો. વર્તમાન સમય અપેક્ષા કરતા અનેકગણો કઠિન અને પરિશ્રમનો રહેશે, પરંતુ ફળ પણ તેટલું જ મળશે. તેથી સખત મહેનત કરવામાં ડરશો નહીં. કરિયરઃ- કાર્યસ્થળના લોકો સાથે ઉભી થતી નારાજગીને તરત જ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. લવઃ- જીવનસાથી સાથે અંતરનો અનુભવ થશે, પરંતુ એકબીજા પ્રત્યે રાખવામાં આવેલા નકારાત્મક વિચારો સંપૂર્ણપણે દૂર થતા જણાય. હેલ્થ:- માનસિક સ્વભાવના કારણે થાકનો અનુભવ થઈ શકે છે, જેની અસર સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળશે. શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: 2 --------------------------------- વૃષભ:- KNIGHT OF CUPS તમારાં પરિચિત વ્યક્તિ તરફથી કોઈ પ્રકારનો પ્રસ્તાવ આવવાની સંભાવના છે. તે કામ સંબંધિત અથવા સંબંધ સંબંધિત પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ આ પ્રસ્તાવ તમારાં માટે ખૂબ જ યોગ્ય સાબિત થવાનો છે. અન્ય લોકો સમક્ષ તમારી લાગણીઓ વ્યક્ત કરતાં પહેલા તેમની ક્ષમતાનો ખ્યાલ મેળવવો જરૂરી છે. જ્યાં સુધી તમે માનસિક રીતે સંપૂર્ણપણે તૈયાર ન થાઓ ત્યાં સુધી કામ શરૂ કરશો નહીં. કરિયરઃ- યુવાનોને અપેક્ષા મુજબ કામ સંબંધિત તકો મળતી રહેશે.વિદેશ જવાની તક પણ મળી શકે છે. લવઃ- લગ્ન સંબંધી નિર્ણયો ધીમે ધીમે થશે. હેલ્થ:- શરીરને ડીહાઇડ્રેટ ન થવા દો. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 1 -------------------------------- મિથુન:- THE DEVIL અપેક્ષા મુજબ વસ્તુઓ આગળ વધવા લાગશે અને પરિસ્થિતિમાં અચાનક ફેરફાર તમને આશ્ચર્યચકિત કરી શકે છે. આ પરિવર્તનને અપનાવતી વખતે તમે શરૂઆતમાં મૂંઝવણ અનુભવશો, પરંતુ તે તમારાં જીવનને યોગ્ય અને નવી દિશા આપવાની તક છે. જે ધ્યેય માટે તમે અત્યાર સુધી કામ કરી રહ્યા હતાં, તમને તેનાં કરતાં વધુ સારી તક મળશે. કરિયરઃ- કામ સંબંધિત કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ મળવાને કારણે આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો તરત જ દેખાશે. લવઃ- સંબંધોમાં જે બદલાવ અનુભવાય છે તેને રોકવાની કોશિશ ન કરવી. હેલ્થ:- પેટમાં બળતરા થઈ શકે છે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 5 ---------------------------------- કર્ક:- FOUR OF WANDS તમારું જીવન સ્થિરતા તરફ આગળ વધતું જણાય છે. પેન્ડિંગ કાર્ય પૂર્ણ થશે. સંબંધમાં અનુભવાતી અગવડતા દૂર થવા લાગશે અને ભાગીદારો એકબીજાની નજીક અનુભવશે. તમારાં લીધેલાં નિર્ણયથી પરિવારનાં સભ્યો પણ સંતુષ્ટ અને ખુશ થઈ શકે છે. કરિયરઃ- કામ સાથે જોડાયેલી તકોને કારણે તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થશે. લવઃ- જીવનસાથી સાથે લગ્ન સંબંધિત નિર્ણય એકાએક લેવો પડી શકે છે. હેલ્થ:- સ્વાસ્થ્ય જાળવવા પર ધ્યાન આપવું પડશે. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 3 ----------------------------------- સિંહ:- SIX OF CUPS મિલકત સંબંધિત અટકેલાં વ્યવહારને આગળ વધારવો શક્ય છે. લોકો તરફથી મળી રહેલી મદદને કારણે ઘણાં અટવાયેલા કામોને આગળ ધપાવવા શક્ય બનશે. દૂરનાં સંબંધીઓ સાથેની વાતચીતના કારણે તમને મામલાને લગતી મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળશે. આજના સમયમાં કોઈપણ વ્યક્તિ સાથેના વિવાદને દૂર કરતી વખતે ભાવનાઓને મહત્વ આપવું પડશે. કરિયરઃ- યુવાનોએ તેમને મળતી દરેક તકનો લાભ લેવાની જરૂર છે. વર્તમાન સમયમાં ભલે મોટી તક ન હોય, પરંતુ આ નાની બાબતો તમારાં માટે આગળ વધવા માટે યોગ્ય સાબિત થશે. લવઃ- જીવનસાથી તરફથી સરપ્રાઈઝ મળી શકે છે. હેલ્થ:- અપચોની સમસ્યામાં વધારો થતો જણાય. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 4 ----------------------------------- કન્યા:- EIGHT OF PENTACLES યોજનામાં ફેરફારને કારણે તમે થોડી ચિંતા અનુભવી શકો છો.તમે તમારી ક્ષમતા અનુસાર કામ કરવાનું ચાલુ રાખશો, જેના કારણે સ્થિતિ સકારાત્મક નહીં રહે, પરંતુ નવી સમસ્યાઓ ઊભી નહીં થાય. પરિવારમાં કોઈને લઈને તમને ચિંતા થઈ શકે છે. કરિયરઃ- કામ સંબંધિત ઓર્ડર આવશે. લવઃ- સંબંધોમાં તમને જે નકારાત્મકતા લાગે છે, તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરો. હેલ્થ:- શરદી-ઉધરસની સમસ્યા વધી શકે છે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 7 ------------------------------------ તુલા:- JUSTICE જે બાબતોમાં તમે પાછળ હતાં અથવા પરિસ્થિતિ બદલાતી ન હતી, તેમાં પરિવર્તન જોવા મળશે. તમારી અંદરનો આત્મવિશ્વાસ ધીમે-ધીમે વધી રહ્યો છે, જેના કારણે તમે મુશ્કેલ નિર્ણયોને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. આ દિવસે પરિવારનાં સભ્યો સાથે કોઈપણ પ્રકારનો મોટો વ્યવહાર ન કરો. કરિયરઃ- કામ સાથે જોડાયેલાં કોઈ વ્યક્તિ તરફથી તમને લાભ મળશે. લવઃ- પાર્ટનરને સમય આપવાનો પ્રયાસ કરો. હેલ્થ:- શરીરમાં દુખાવો કે જડતાની લાગણી થઈ શકે છે. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 6 ----------------------------------- વૃશ્ચિક:- FOUR OF SWORDS દરેક બાબતમાં ચિંતા અનુભવવાને કારણે તમે તમારી કાર્યક્ષમતા અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા બંને ગુમાવી રહ્યા છો. અન્ય લોકોના કામને વધુ મહત્વ આપવાને કારણે તમે તમારું કોઈપણ પ્રકારનું કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમારે લોકોની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, પરંતુ તમારે પોતાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. કરિયરઃ- વ્યવસાય ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે પારદર્શિતા જાળવવી જરૂરી રહેશે. લવઃ- સંબંધોમાં અનુભવાતા ઉતાર-ચઢાવ નકારાત્મક નથી, તે જીવનનો એક ભાગ છે, સમજી લો. હેલ્થ:- બદલાતાં વાતાવરણની અસર સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી શકે છે. શુભ રંગ: જાંબલી શુભ અંક: 9 ----------------------------------- ધન:- THE EMPRESS કોઈપણ પ્રકારનું વર્તન કરતી વખતે તમારે સાચા-ખોટાંનો નિર્ણય લેવો જરૂરી રહેશે. પૈસાની લેવડ-દેવડ કરતી વખતે સાવચેતી રાખો. કોઈપણ વ્યક્તિનાં સ્વભાવનો ખોટો ફાયદો ન ઉઠાવવામાં આવે તેનું પણ ધ્યાન રાખવું પડશે. પરિસ્થિતિ હવે તમારાં પક્ષમાં છે, મહત્વપૂર્ણ બાબતોને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહો. કરિયરઃ- નોકરી કરતી મહિલાઓને બઢતી મળી શકે છે. લવઃ- તમારે તમારી ફરજો અને તમારા જીવનસાથી પ્રત્યેની જવાબદારીઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. હેલ્થ:- સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, એસિડિટીની સમસ્યાને નિયંત્રણમાં રાખો. શુભ રંગ: ગ્રે શુભ અંક: 8 ------------------------------------ મકર:- QUEEN OF WANDS તમારી જીદ્દના કારણે લોકો તમારી ઈચ્છા અનુસાર નિર્ણયમાં બદલાવ લાવશે, પરંતુ તેમના મનમાં જે કડવાશ ઉભી થઈ રહી છે, તેને સમજવાની કોશિશ પણ કરવી પડશે. તમારાં પ્રત્યેનાં પ્રેમ અને આદરને કારણે પરિવારના સભ્યો તમારી સાથે સહમત છે એ હકીકતનો ખોટો ફાયદો ન ઉઠાવો. કરિયરઃ પ્રોપર્ટી સાથે લેવડ-દેવડ કરતી વખતે દસ્તાવેજની યોગ્ય તપાસ કરવી પડશે. લવઃ- જીવનસાથી અને પરિવારના સભ્યો વચ્ચે વાતચીતનો અભાવ તમારા માટે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. હેલ્થ:- શરીરમાં દુખાવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 5 ------------------------------------ કુંભ:- THREE OF PENTACLES તમે તમારાં ઘરની સજાવટમાં બદલાવ લાવવાનો પ્રયાસ કરશો, જેના કારણે જરૂર કરતાં વધુ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. પૈસાની અંદર અને બહારનાં પ્રવાહમાં સંતુલન જાળવવું તમારાં માટે જરૂરી રહેશે. વર્તમાન સમયમાં ખર્ચમાં વધારો ભવિષ્યમાં ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. કરિયરઃ- પરિવારનાં કોઈ સભ્ય સાથે બિઝનેસ શરૂ કરી શકાય છે. લવઃ- પ્રેમ સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય લેતાં પહેલાં ઘરના સભ્યો સાથે અવશ્ય ચર્ચા કરો. હેલ્થ:- ગભરાટ અને બેચેની તમને દિવસભર પરેશાન કરી શકે છે. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 8 ------------------------------------ મીન:- PAGE OF PENTACLES તમારી ક્ષમતા મુજબ ફરજ બજાવવાનો પ્રયાસ કરો. ક્ષમતા કરતાં વધારે જવાબદારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને તેના કારણે મહત્વનાં કામ પણ પૂર્ણ થશે નહીં. તમને લોકો તરફથી મળતાં સૂચનો પર ધ્યાન આપો. આજના સમયમાં તમે ઘણાં લોકો પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી શકો છો, જે જીવનને વધુ સારું બનાવશે. કરિયરઃ- વર્તમાન સમયમાં ધન સંબંધિત લાભો ઓછાં દેખાઈ શકે છે, પરંતુ કાર્ય દ્વારા પ્રાપ્ત જ્ઞાનને કારણે તમને જલ્દી જ પ્રગતિ મળશે. લવઃ- પાર્ટનરની દરેક નાની-નાની વાત પર ધ્યાન આપવું જરૂરી રહેશે. હેલ્થ:- શરીરમાં વિટામિન્સની કમી થઈ શકે છે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 3