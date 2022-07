Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 17 July 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: રવિવારે STRENGTH કાર્ડ પ્રમાણે મીન જાતકોએ પોતાની ઈચ્છાશક્તિ વધારવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે

17 જુલાઈ, રવિવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ:- THE HANGEDMAN માનસિક તકલીફ ઊભી કરતી વસ્તુઓથી વિરામ લો અને અન્ય બાબતો પર ધ્યાન આપો. તમારાં વિચારોમાં બદલાવ લાવવાનો પ્રયાસ કરો, જેના કારણે તમને આધ્યાત્મિક પ્રગતિની પ્રાપ્તિ થશે. તમે જે વસ્તુઓ બદલી શકતા નથી તેમાં લવચીકતા દર્શાવવા માટે પ્રયત્ન કરશો. વર્તમાન સમયમાં કોઈપણ પ્રકારનું મોટું કામ તમારાં દ્વારા કરવામાં આવશે નહીં. શાંત રહીને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરો. કરિયરઃ કરિયરને લગતી બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને કારણે માર્કેટિંગના નવા વિચારો પ્રાપ્ત થશે. લવઃ લવલાઈફ પ્રત્યે જે નારાજગી અનુભવશો તે ઓછી રહેશે. હેલ્થઃ દિવસની શરૂઆતમાં માથામાં ભારેપણું આવી શકે છે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 2 --------------------------- વૃષભ:- DEATH અમુક પ્રકારની પરિસ્થિતિનો અંત આવતો જણાય છે, પરંતુ તે નકારાત્મક નહીં હોય. તમારી અંદર જે પરિવર્તન આવ્યું છે તેના કારણે તમારાં પોતાનાં માટે જે લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, તે જલ્દી જ પ્રાપ્ત થઇ જશે. લોકોનો તમારા પરનો આત્મવિશ્વાસ ઘટી રહ્યો છે, પરંતુ તમારી જાત પરનાં તમારાં વિશ્વાસને કારણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પણ પ્રયત્ન કરો અને આગળ વધો. કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રમાં તમે જે રીતે સ્થાન મેળવ્યું છે તે અન્ય લોકો માટે પ્રેરણારૂપ બનશે. લવઃ પાર્ટનરની બેકાર જીદને મહત્વ ન આપો. હેલ્થઃ બીપી અને સુગર સંબંધિત સમસ્યાઓ મુશ્કેલી આપી શકે છે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 4 --------------------------- મિથુન:- THREE OF PENTACLES તમારાં દ્વારા કરવામાં આવેલાં પ્રયત્ન હજુ પણ સફળ થયા નથી. અન્ય લોકોનો સાથ મળવા છતાં પણ તમે આગળ વધી શકશો નહીં. પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓ ચાલુ રહેશે. પૈસા કરતાં પણ વધારે અન્ય વાતોને મહત્ત્વ આપવાને કારણે તમે ચિંતા અનુભવશો અને આખો દિવસ ઉર્જાની કમી પણ અનુભવાશે. કરિયરઃ તમારે તમારી સંગત સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. સંગતને કારણે જ કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોમાં સારી રીતે જાણકાર હોવા છતાં, તમે ઉદાસ રહેશો. લવઃ લવ લાઈફમાં જે રીતે બદલાવ આવી રહ્યા છે તેને સ્વીકારો. હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહેશે. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 3 --------------------------- કર્ક:- SEVEN OF PENTACLES તમારી બધી જ ઈચ્છાઓ જલ્દી પૂર્ણ થવાની છે, પરંતુ વર્તમાન સમયમાં સંયમ જાળવીને પ્રયત્નો કરવા પડશે. અન્ય લોકો દ્વારા બોલાતી વાતોના કારણે તમારો ઉત્સાહ ઘટી શકે છે, બસ અત્યારે મહેનત પર ભાર મૂકવાની જરૂર રહેશે. તમે જાણો છો કે તમારું લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું? બીજા લોકોની ટિપ્પણીઓને અવગણવી તે ઠીક રહેશે. કરિયરઃ મીડિયા સેક્ટર સાથે જોડાયેલી મોટી તકો મેળવવા માટે વધુ પ્રયત્નો વધારજો. લવઃ લવ લાઈફમાં સુધારો અપેક્ષા મુજબનો જ દેખાશે, પરંતુ અત્યારે તમારી જાતને શ્રેષ્ઠ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. હેલ્થઃ અપચો કે પેટ સંબંધી બીમારીથી પરેશાની થશે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 2 --------------------------- સિંહ:- JUDGEMENT જાતે કરેલી ભૂલોને સમજવાથી તમે યોગ્ય પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ કરશો. આ કારણે તમે નકારાત્મક સ્થિતિ પણ તમારી ફેવરમાં લાવી શકો છો. દરેક વખતે તમે પરિવારને લગતાં નિર્ણયો લો છો. કોઈ વ્યક્તિનો અભિપ્રાય ધ્યાનમાં લેવો જરૂરી રહેશે. કરિયરઃ વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રયત્નો પ્રમાણે સફળતા મળશે. લવઃ લવ લાઈફમાં જે રીતે વિક્ષેપો અનુભવાયા હતા, તે અચાનક દૂર થઈ જશે. હેલ્થઃ બદલાતાં વાતાવરણની અસર બાળકોના સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 6 --------------------------- કન્યા:- FIVE OF WANDS મહત્વની બાબતો પર ધ્યાન ન આપવું અને આળસને કારણે ઢીલાં કામને કારણે તમે તણાવ અનુભવશો. પરિસ્થિતિમાં એકાએક બદલાવ આવવાથી જીવનમાં દોડધામ વધી શકે છે. આગામી થોડાં દિવસો સુધી કામમાં વ્યસ્તતા વધતી જણાય, પરંતુ કોઈપણ કાર્ય જટિલ નહીં રહે. કરિયર: કાર્યક્ષેત્રમાં લોકો સાથે ઓળખાણ વધારવાનો પ્રયાસ કરો. નવી તકો અને કાર્ય વિશે જાણકારી મળવાનું શક્ય બનશે. લવઃ તમારા પરિવારના સભ્યોના વિચારો અને અપેક્ષાઓમાં તફાવતને કારણે લગ્ન સંબંધિત નિર્ણયો લો. હેલ્થઃ દાંત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉભી થશે. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 8 --------------------------- તુલા:- SIX OF WANDS તમે પરિસ્થિતિ સાથે સંબંધિત દરેક વસ્તુ પર નિયંત્રણ જાળવીને આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરશો. લોકો દ્વારા તમારા કામમાં જે અવરોધો આવી રહ્યા હતાં, તેની અસર ઓછી થતી જણાય. કુટુંબના લોકોના સમર્થનનાં કારણે યોગ્ય નિર્ણય લઈ અમલવારી કરી શકશો. કરિયરઃ નોકરી શોધનારાંઓને કામનાં સ્થળની રાજનીતિથી દૂર રહેવું પડશે નહીં તો બદનામ થઈ જશો. લવઃ પતિ પત્નીમાં ઊભી થયેલી ગેરસમજો દૂર કરવા એકબીજા સાથે ચર્ચા કરો. હેલ્થઃ પગનો દુખાવો અને શારીરિક નબળાઈનો અનુભવ થઈ શકે છે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 5 --------------------------- વૃશ્ચિક:- QUEEN OF CUPS વર્તમાન સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુને કારણે તમે તણાવ અનુભવશો. તમારી કાર્યક્ષમતા અને ઈચ્છાશક્તિ પર કામ કરવાની જરૂર છે. તમે ફક્ત વિચારીને સમય વેડફી રહ્યાં છો. વર્તમાન સમયમાં કામ કરીને સ્થિતિ બદલાવી શકાય. કરિયરઃ કામને લગતી મોટી જવાબદારીઓ મહિલાઓને લેવી પડી શકે છે. લવઃ જ્યાં સુધી વાત સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી તમારી લાગણીઓને તમારા પાર્ટનરની સામે ન રાખો. હેલ્થઃ કફ અને શરદી સંબંધિત પરેશાની થઈ શકે છે. શુભ રંગ: પીળા શુભ અંક: 7 --------------------------- ધનુ:- FIVE OF PENTACLES જે લોકોએ મુશ્કેલ સમયમાં તમને ટેકો આપ્યો છે તે તમારી પાસેથી સહાયની અપેક્ષા રાખી શકે છે. કોઈપણ વ્યક્તિનાં જીવન સાથે જોડાયેલી ટિપ્પણી કરવાથી બચવું પડશે. નવી નોકરી શરૂ કરતાં પહેલાં કામ સંબંધિત જોખમો વિશે વિચારો. કરિયરઃ વિદેશમાં શરૂ થયેલાં કામ અચાનક અટકી શકે છે. લવઃ ભાગીદારો અંગત બાબતોમાં વધુ સંકળાયેલા જોવા મળશે. હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈનાં કારણે ચીડિયાપણું મહેસૂસ થઈ શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 3 --------------------------- મકર:- THE DEVIL તમે પૈસાને લગતાં જે પણ પ્રકારનાં લક્ષ્યો નક્કી કર્યા છે, તે પ્રાપ્ત થશે. જીવનધોરણ ઊંચું લાવવાનો પ્રયાસ કરો. મોટી ખરીદી શક્ય બની શકે છે, પરંતુ ખરીદીને કારણે કોઈક તમારાં પર કોઈપણ પ્રકારનું કરજ ના ચડે તેનું ધ્યાન રાખશો. કરિયરઃ ભાગીદારીમાં કરેલાં વેપારથી સફળતા મળશે. લવઃ પાર્ટનર એકબીજા પર દબાણ લાવીને એકબીજાને કંટ્રોલમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. હેલ્થઃ ડિહાઇડ્રેશન જેવી સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે. શુભ રંગ: જાંબલી શુભ અંક: 9 --------------------------- કુંભ:- PAGE OF SWORDS વિચારોમાં સ્થિરતાનાં અભાવને કારણે કોઈપણ પ્રકારનું કામ પૂરું કરવું શક્ય બનશે નહીં. કોઈના મનમાં ઘણાં પ્રકારના વિચારો છે, જે સામે આવી રહ્યાં છે, તે તમારી અંદર અસુરક્ષા વધારતાં જોવા મળે છે. ભવિષ્ય સંબંધિત વસ્તુઓ વિશે વિચારશો નહીં. અગત્યના વિષય વિશે જે માહિતી મળી છે તેની મદદથી તમારું કામ કરાવવાની કોશિશ કરો. કરિયરઃ તમારી મૂંઝવણનો નિર્ણય લેતાં પહેલાં ઘણાં લોકો સાથે કારકિર્દી સંબંધિત બાબતોની ચર્ચા વધી શકે છે. લવઃ સંબંધોને લગતી બાબતો ગૂંચવણભરી બનતી જણાય. હેલ્થઃ વજનમાં ફેરફાર તમારા માટે પરેશાનીનું કારણ બનશે. શુભ રંગ: ગ્રે શુભ અંક: 4 --------------------------- મીન:- STRENGTH તમારે તમારી ઈચ્છાશક્તિ વધારવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. તેના દ્વારાં વસ્તુઓને નિયંત્રિત કરવાની સાથે તમારી અપેક્ષા મુજબ કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું શક્ય બનશે. આજનો દિવસ ઉપયોગ કરે છે તમે ધ્યાન, ધારણા અને માનસિક શાંતિ મેળવવા માટે કરો. તણાવપૂર્ણ વસ્તુઓથી થોડાં સમય માટે દૂર રહો. કરિયરઃ તમારા કામથી કોઈપણ વ્યક્તિનાં અહંકારને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. લવઃ પાર્ટનર સાથે સૌમ્યતાથી વર્તવું જરૂરી છે. હેલ્થઃ શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારનું ઇન્ફેક્શન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 8