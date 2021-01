Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 17 January 2021, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: રવિવારે SIX OF SWORDS કાર્ડ પ્રમાણે મેષ જાતકોએ મુસાફરી કરતા સમયે દસ્તાવેજ અને પૈસાને સંભાળીને રાખવા, કામ સંબંધિત બાબતો શીખવાની તક મળશે

2 દિવસ પહેલા



રવિવાર, 17 જાન્યુઆરીના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષઃ- SIX OF SWORDS

મુસાફરીને લગતા નિર્ણયમાં થોડો ફેરફાર આવી શકે છે. મુસાફરી કરતા સમયે મહત્ત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ અને પૈસાને સંભાળીને રાખવાની જરૂર રહેશે. તમારી બેદરકારીના કારણે આજે તમને નુકસાન થવાની આશંકા છે તેથી સાવધાન રહેવું. પરિવારની સાથે સમય પસાર કરવા માટે તમારે તમારી જીવનશૈલીમાં થોડો ફેરફાર લાવવાની જરૂરિયાત હશે.

કરિયરઃ- કામ સંબંધિત બાબતો શીખવાની તક મળશે જેના કારણે તમને તમારી ક્ષમતાને પણ સાબિત કરવાની તક પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

લવઃ- પાર્ટનરનો પરિવાર પ્રત્યે બદલાઈ રહેલું વર્તન તમને માનસિક તકલીફ આપી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- પરિવારની કોઈ વ્યક્તિની સ્વાસ્થ્યમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે જેથી તમારો તણાવ ઓછો થશે.

શુભ રંગઃ- ઓરેન્જ

શુભ અંગઃ- 2

---------

વૃષભઃ-KNIGHT OF WANDS

કામ ભલે જે ગતિએ આગળ વધી રહ્યું હોય પરંતુ પરિસ્થિતિને તમે તમારા પક્ષમાં કરી શકશો. પૈસા સંબંધિત તકલીફ ઓછી થશે. પરિવારની વ્યક્તિ દ્વારા અપેક્ષિત સાથે મળવો આજે તમારા માટે મુશ્કેલ થઈ શકે છે તેમ છતાં પણ વ્યક્તિ પ્રત્યે મનમાં વધતા રોષને પોતાના પર હાવી ન થવા દો. તમારી અંદર ગુસ્સો અને માનસિક તકલીફ હોવાને કારણે કોઈપણ વાત પણ ધ્યાન આપવું તમારા માટે મુશ્કેલ થઈ શકે છે.

કરિયરઃ- કામની વાતો સંબંધિત આળસ દૂર કરવાની જરૂર છે.

લવઃ- તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં પાર્ટનરને સંપૂર્ણ સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- ગળા સંબંધિત તકલીફ દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર પડશે.

શુભ રંગઃ-પીળો

શુભ અંગઃ-1

------------

મિથુનઃ- FOUR OF PENTACLES

આજે કારણ વગર ખર્ચ થવાની આશંકા બની રહી છે તેથી કોઈપણ ખર્ચ કરતા પહેલા સમજી વિચારીને નિર્ણય લેવો જરૂરી છે. દિવસના અંત સુધી તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા નિર્ણયના કારણે તમને પસ્તાવો થઈ શકે છે તેથી ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લેવો અને સંપૂર્ણ વાત જાણ્યા વગર કોઈને અપ શબ્દો ન કહેવા.

કરિયરઃ- ઈન્શ્યોરન્સ અને ફાઈનાન્સ ક્ષેત્ર સંબંધિત લોકોને ટાર્ગેટ પૂરો કરવા માટે યોજના બનાવવાની જરૂર છે

લવઃ- પરિવારની સાથે સમય પસાર કરવા માટે પિકનિક અથવા પાર્ટીનું આયોજન કરો જેથી તમને આનંદ પ્રાપ્ત થશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીને વ્યાયામની જરૂર છે.

શુભ રંગઃ- લાલ

શુભ અંકઃ- 8

----------

કર્કઃ- KING OF WANDS

ભૂતકાળમાં ઘટેલી ઘટનાઓના કારણે આજે તમને ફરીથી તકલીફ થવાની આશંકા બની રહી છે જેના કારણે દિવસ દરમિયાન બનાવેલી યોજના તમારી બગડી શકે છએ. આજે તમારે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતને હલ કરવાનો માર્ગ પણ મળશે તેથી ભાવાનાત્મક તકલીફથી દૂર ન ભાગવું.

કરિયરઃ- કામ સંબંધિત વાતોને ધ્યાન પૂર્વક કરો અને કામના પ્રત્યે નિષ્ઠા વધારવાની જરૂર છે.

લવઃ- તમારી અંદર થઈ રહેલા સકારાત્મક ફેરફારનું પરિણામ તમારા સંબંધો પર પણ દેખાઈ શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે તેમ છતાં ખાવા-પીવા પર ધ્યાન આપવું.

શુભ રંગઃ- સફેદ

શુભ અંકઃ- 5

----------

સિંહઃ- THE HIGH PRIESTESS

તમારા દ્વારા છુપાવવામાં આવેલી ઘણી વાતો બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કોઈના દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે. તમારા દ્વારા થયેલા વ્યવહારને પરિવારના લોકોની સામે જણાવવાની જરૂર છે જેના દ્વારા માર્ગમાં આવી રહેલી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવી તમારા માટે શક્ય બનશે.

કરિયરઃ- પીએચડી અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણની અપેક્ષા રાખતા લોકોએ પોતાના નિર્ણય વિશે ફરીથી વિચારવું પડશે.

લવઃ- તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયથી પાર્ટનર નારાજ થઈ શકે છે તેમ છતાં તમારો સાથે નહીં છોડે.

સ્વાસ્થ્યઃ- કિડની સ્ટોન અથવા કિડની સંબંધિત તકલીફ થઈ શકે છે.

શુભ રંગઃ- વાદળી

શુભ અંકઃ- 3

-----------------

કન્યાઃ- EIGHT OF SWORDS

તમારે તમારા મર્યાદિત વિચારોમાંથી બહાર નીકળવાની અને દુનિયા તરફ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. ક્ષેત્રમાં રહેવાને કારણે તમારી અંદર નકારાત્મકતા બની રહે છે પરંતુ તમે તમારી ક્ષમતાને સંપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કરવામાં પણ સક્ષમ નથી. પરિવારની કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે નારાજગીને દૂર કરવા માટે વ્યક્તિના દૃષ્ટિકોણને સમજવાની જરૂર છે.

કરિયરઃ- કરિયર સંબંધિત આજે તમારી પ્રગતિ થઈ શકે છે પરંતુ તેના કારણથી તમારો ઈગો પણ વધશે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.

લવઃ- તમે અને તમારા પાર્ટનરના વિચારોમાં વિવિધતા હોવાને કારણે મળીને કોઈ નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- ત્વચા સંબંધિત સમસ્યા દૂર થવા લાગશે.

શુભ રંગઃ- ઓરેન્જ

શુભ અંકઃ- 4

------------

તુલાઃ- THE DEVIL

કામ સંબંધિત વાતને લઈને ઉત્સાહ ઓછો જોવા મળશે જેના કારણે તમને આપવામાં આવેલી જવાબદારીથી પાછી લેવામાં આવી શકે છે. તમારા પરિવાર અને તમારા કામ પ્રત્યે વધારે જાગૃતતા બતાવવાની જરૂર છે. તમારા મનમોજી સ્વભાવના કારણે આજે નુકસાન થઈ શકે છે.

કરિયરઃ- તમને મળી રહેલી તકનો સંપૂર્ણ ફાયદો નહીં ઉઠાવવાથી તમને ભવિષ્યમાં પસ્તાવો થઈ શકે છે.

લવઃ- ખોટી વ્યક્તિ પ્રત્યે વધી રહેલા આકર્ષણને દૂર કરવાની જરૂર છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- પેટમાં એસિડિટી અને બળતરા સંબંધિત તકલીફ વધવાને કારણે સ્વભાવ ચિડિયો થઈ શકે છે.

શુભ રંગઃ- લીલો

શુભ અંકઃ-1

----

વૃશ્ચિકઃ- THE MAGICIAN

ભૂતકાળમાં પૈસા સંબંધિત થયેલું નુકસાન દૂર કરવાનો પ્રયાસ તમારા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે જેમાં તમને સફળતા મળશે. મળી રહેલા પૈસાનું રોકાણ કરવું તમારા માટે અત્યંત જરૂરી હશે. ઓળખીતા લોકોને આપેલા ઉધાર પૈસા પાછા લેવાનો પ્રયાસ કરતા રહો.

કરિયરઃ- તમારી ક્ષમતાથી વધારે તમને જવાબદારીઓ આપવામાં આવશે તેમ છતાં તેને પૂરી કરવામાં સક્ષમ છો.

લવઃ- તમારા વ્યક્તિત્ત્વથી પાર્ટનર આકર્ષિત રહેશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- સુગર સંબંધિત તકલીફ વધી શકે છે.

શુભ રંગઃ- લાલ

શુભ અંકઃ- 3

------------

ધનઃ- QUEEN OF PENTACLES

પૈસા સંબંધિત વ્યવહાર પર સંપૂર્ણ રીતે તમારું નિયંત્રણ હોવાને કારણે જે પણ વાતમાં તમને ફેરફાર કરવા માગો છો તે વાત તમારા મનના અનુસાર થશે. બીજા દ્વારા સાથ મળવાની અપેક્ષા રાખવાથી તમે દુઃખી થઈ શકો છો. અત્યારે પોતાના રસ્તા પર એકલા જ ચાલવા માટે મનને તૈયારી કરો.

કરિયરઃ- શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર સંબંધિત લોકો કરિયરને બદલવા માટે પ્રયાસ કરી શકે છે.

લવઃ- મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં પાર્ટનરનું માર્ગદર્શન અને સહયોન ન મળવાથી તેમના પ્રત્યે તમારો ગુસ્સો વધી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- ઊંઘ પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરો.

શુભ રંગઃ- ગુલાબી

શુભ અંકઃ- 9

--------

મકરઃ- THE HERMIT

અત્યારે તમે સમય માત્ર પરિસ્થિતિ અને તમારી જાતનું નિરીક્ષણ કરવામાં સમય પસાર કરી રહ્યા છો. જે વાતમાં ફેરફાર લાવવાની જરૂરિયાત છે તે વાત પ્રત્યે કૃતિ પણ કરવું અત્યારે જરૂરી છે. સમયને વેડફવાની જગ્યાએ તમારે તમારું લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહેવું.

કરિયરઃ- યોગ્ય લોકોનો સાથ મળવાને કારણે કરિયર સંબંધિત મોટો ફેરફાર લાવવો તમારે માટે શક્ય થઈ શકે છે.

લવઃ- તમારા રિલેશનશિપ સંબંધિત વધારે ચર્ચા ન કરવી

સ્વાસ્થ્યઃ- સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ મહેસૂસ થઈ શકે છે.

શુભ રંગઃ- ગ્રે

શુભ અંકઃ- 5

------

કુંભઃ- TEMPERANCE

નવા લોકો સાથે પરિચિતતા વધારતી વખતે જાગ્રત રહેવાની જરૂર રહેશે. ખોટી વ્યક્તિની સાથે પરિચય થવાથી તમને માનસિક અને આર્થિક રીતે નુકસાન થઈ શકે છે. તમારી ભાવનાઓને કાબૂમાં કરીને તમારે શીખવું પડશે.

કરિયરઃ- કરિયર સંબંધિત લેવામાં આવેલા નિર્ણયમાં પરિવારના લોકોનો સાથે મળવો મુશ્કેલ થઈ શકે છે.

લવઃ- પાર્ટનરથી દૂર રહેવું તમારા અને પાર્ટનર માટે તકલીફ દાયક હશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરમાં વધતી ડ્રાયનેસને ઓછી કરવાનો પ્રયાસ કરો.

શુભ રંગઃ- પીળો

શુભ અંકઃ- 2

-----------

મીનઃ- SIX OF CUPS

આજે તમે પરિવારની સાથે વધારે સમય પસાર કરશો અને વ્યક્તિગત રિલેશનશિપને યોગ્ય કરવામાં જ તમે સમય પસાર કરશો. જેના કારણે તમને માનસિક સમાધાન તો પ્રાપ્ત થશે પરંતુ કયા સંબંધો પર કેટલું નિર્ભર રહેવું છે અને કેટલું મહત્ત્વ આપવું છે એ વાતને સમજવાની જરૂર છે.

કરિયરઃ- કામ સંબંધિત મોટો પ્રોજેક્ટ મળશે.

લવઃ- મીત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રપોઝને સમજી વિચારીને હા કહેવું.

સ્વાસ્થ્યઃ- ઘૂંટણ સંબંધિત તકલીફને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

શુભ રંગઃ- વાદળી

શુભ અંકઃ- 6