Daily Tarot Predictions Of 16 July 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શનિવારે THE LOVERS કાર્ડ પ્રમાણે ધનુ જાતકોની બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી થશે

મેષ:- SIX OF CUPS તમારાં પ્રયત્નો છતાં તમે કેટલીક બાબતોમાં નિરાશા અનુભવી શકો છો. આજનો દિવસ તમારાં માટે ભાવનાત્મક રૂપે પીડાદાયક સાબિત થશે. તમારી અપેક્ષા અને ઘટનારી ઘટનાઓમાં જે તિરાડો અનુભવાઈ રહી છે, તેના કારણે વચ્ચે વચ્ચેથી પ્રયાસો અટકી શકે છે. વિશેષ વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલા વર્તનને કારણે તેમની સાથેના તેમનાં સંબંધો વિશે પ્રશ્નો ઉભા થતાં રહેશે. કરિયરઃ કાર્ય સંબંધિત તકો ઉપલબ્ધ થશે. લવઃ કોઈ તમારા પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ રહ્યું છે અને આગામી થોડાં દિવસોમાં આ વ્યક્તિ તમારી થઈ જશે. હેલ્થઃ દાંતને લગતી સમસ્યા દૂર કરવા માટે તાત્કાલિક ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી બનશે. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 1 ----------------- વૃષભ:- THE TOWER તમે જે વિચાર સાથે આગળ વધી રહ્યા હતાં, તેનાથી થતાં નુકસાનનો ખ્યાલ આવશે. યોજનામાં અચાનક ફેરફારને કારણે પરિસ્થિતિ સાથે કામ સંબંધિત બાબતો સમજવી મુશ્કેલ લાગી શકે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે યોગ્ય વાર્તાલાપના અભાવને કારણે, નાનાં-મોટાં વિવાદો ઊભા થતાં રહેશે. કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક મોટો બદલાવ આવી શકે છે, જેના કારણે તમારે નવી જવાબદારી લેવી પડશે. લવઃ પાર્ટનર દ્વારા કરવામાં આવેલા કામને કારણે સંબંધ તૂટી શકે છે. હેલ્થઃ યુરિન ઇન્ફેક્શનની સમસ્યા વધતી જણાય. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 3 ------------------ મિથુન:- KNIGHT OF WANDS તમારાં વિચારોમાં સ્પષ્ટતાની લાગણીને કારણે તમારા માટે જે લાયક છે તે તરફ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરો. તમારી શ્રદ્ધા હજી સંપૂર્ણપણે વધી નથી. શું તમને પાછળ છોડી રહ્યું છે અને આજે તમારી પ્રગતિને અટકાવી રહ્યું છે. વ્યાવહારિક વસ્તુઓ અને ભાવનાત્મક વાતો વચ્ચે સંતુલન જાળવીને તમે-તેમ કરવાનું ચાલુ રાખી શકો છો. કરિયરઃ કામ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ તકો તમને મળશે. આ તકોનો સંપૂર્ણ લાભ લેવાનો પ્રયાસ કરો. લવઃ સંબંધ સંબંધિત કોઈ મૂંઝવણ આવી શકે છે, જેના કારણે તમારી અંદર એકલતા વધશે. હેલ્થઃ પેટમાં દુખાવાના કારણે બેચેની થઈ શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 2 ------------------ કર્ક:- THE MAGICIAN તમારાં સપનાને સાકાર કરવા માટે સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે કામ કરવું. તમારી એકાગ્રતા વધતી જશે, જેનાં કારણે તમે ફક્ત લક્ષ્ય પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો છો. તમારે જે પ્રકારની મહેનત કરવાની જરૂર છે, તમે તે જ રીતે પ્રયાસ કરતા રહેશો. કેટલાક લોકોના વિચારોનો પ્રભાવ પણ તમારા મન પર રહેશે. આવા લોકો સાથે કેટલી હદ સુધી ગાઢ સંબંધ રાખવો તે વિચારો. કરિયરઃ તમારા પ્રયત્નોથી પ્રાપ્ત પ્રગતિના કારણે તમને આનંદ મળશે. તમારા કાર્યમાં નિપુણ બનવા માટે તમારા દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. લવઃ તમારા વ્યક્તિત્વને સુધારવા માટે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોને કારણે ઘણાં લોકો તમારા તરફ આકર્ષિત થાય છે. સ્વાસ્થ્યઃ કમરમાં તમે જડતા અનુભવી શકો છો. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 5 -------------------- સિંહ:- TEN OF WANDS કોઈ વ્યક્તિને અચાનક મળેલાં સમાચારને કારણે નારાજગી રહેશે, પરંતુ પરિસ્થિતિ નેગેટિવ નહીં. કામનું ભારણ વધી રહ્યું છે, પરંતુ અનુભવના કારણે તમને મળી રહ્યું છે. ભવિષ્ય સંબંધિત બાબતોમાં તમારા માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરવી શક્ય બનશે. કરિયરઃ રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલાં લોકોને કાર્ય ક્ષેત્રે કોઈ મોટી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેને દૂર કરવાનો સમય આવી ગયો છે. લવઃ સંબંધોને લગતી જવાબદારી માત્ર તમારાં દ્વારા જ નિભાવવામાં આવી રહી છે, જે સંઘર્ષનું કારણ બનશે. હેલ્થઃ થાક અને તાવ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: 4 -------------------- કન્યા:- SEVEN OF WANDS કાર્ય સંબંધિત યોજના બનાવતી વખતે કંઈક મહત્વપૂર્ણ બાબત અજાણતાં ટાળવામાં આવશે, જેનું કારણ એ હોઈ શકે છે કે તમારે ફરીથી કામ કરવું પડી શકે છે. મુસાફરી સંબંધિત યોજનાઓ અચાનક બની શકે. તેનાથી તણાવ પેદા થશે. નવા લોકો અને નવા સંજોગો સાથે સમાધાન કરતી વખતે થોડી માનસિક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. કરિયરઃ કામને લગતી આપેલી ડેડલાઇનને કારણે તમે તણાવ અનુભવશો, પરંતુ તમારું કામ સમયસર પૂર્ણ થાય છે. લવઃ યુવાવર્ગને સંબંધ કે લગ્ન સંબંધિત ચિંતા વધુ રહી શકે છે. હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈ દૂર કરવા માટે ડોક્ટરની તપાસ કરાવો. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 6 -------------------- તુલા:- TEN OF CUPS જે પરિવારના સભ્યો સાથે ઓછી વાતચીત થઈ હોય કે બંધ થઈ હોય તો તે ફરીથી શરૂ થઈ શકે છે. લોકોને તમારા વિશે ગેરસમજણ થઈ શકે. સંબંધને સુધારવા માટે બંને પક્ષ દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવશે. પરિવારનાં યુવાનો અને બાળકો તમારી નજીક હોવાનો અનુભવ કરશે. કરિયરઃ વેપારી વર્ગ સાથે સંકળાયેલાં લોકોને દિવસનાં અંતે મોટો લાભ મળી શકે છે. લવઃ પતિ-પત્ની વચ્ચે વાતચીત સુધરવાના કારણે સંબંધ પણ ઠીકઠાક રહેશે. હેલ્થઃ ગળામાં અક્કડતા મહેસૂસ કરી શકો છો. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 8 -------------------- વૃશ્ચિક:- ACE OF SWORDS કામ સાથે સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી સ્વીકારતા પહેલાં તેની ક્ષમતા અને સામેવાળી વ્યક્તિ તમને શા માટે જવાબદારી આપવા માગો છો, તેનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી બનશે. સરકારી કાર્યોમાં પ્રગતિ જોવા મળશે. સંબંધિત સંપત્તિનું વર્તન વર્તમાન સમયમાં મન અનુસાર ન હોઈ શકે, પરંતુ આગામી કેટલાક મહિનાઓમાં આને લગતાં લાભ થઈ શકે છે. કરિયરઃ નોકરી શોધનારાઓએ કામનાં સ્થળે લોકો સાથેના સંબંધો સુધારવાની જરૂર રહેશે. લવઃ પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવેલ સંબંધ સંબંધિત વિરોધ અચાનક દૂર થશે. હેલ્થઃ પાઈલ્સની સમસ્યા થઈ શકે છે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 9 -------------------- ધનુ:- THE LOVERS તમારી ઈચ્છા મુજબ ઘણી બધી વસ્તુઓ નજર સામે ઘટતી જોવા મળશે. આજનો આખો દિવસ તમને ખુશ અને પ્રેરિત કરશે. પરિવારનાં સભ્યોને કારણે જૂની વાતો ભૂલીને દરેક સભ્ય સાથે મળી સંબંધોને ફરીથી સુધારવાની તક આપી શકો છો. કરિયરઃ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર કામ કરતાં લોકોને ક્લાયન્ટ દ્વારા જ બીજી મોટી નોકરી મળી શકે છે. લવઃ પાર્ટનર એકબીજાની નજીક હોવાનો અનુભવ કરશે. તેઓ એકબીજાની લાગણીઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે. હેલ્થઃ ગળામાં દુખાવો અને ઉધરસ થઈ શકે છે. શુભ રંગ: જાંબલી શુભ અંક: 7 -------------------- મકર:- TWO OF SWORDS દરેક વાતને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયાસ તમારામાં એક ડર ઉભો કરી શકે છે. સ્વભાવમાં લવચીકપણું દૂર થતું જણાય છે, જેના કારણે તમે તમારાં માટે મુશ્કેલી બની શકો. જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ માહિતી ન મળે ત્યાં સુધી ઉતાવળમાં કોઈપણ નિર્ણય ન લો. કરિયરઃ- તમને વિદેશમાં કામ કરવાની તક મળી શકે છે તેમછતાં તમે આ તકથી ખુશી નથી અનુભવતાં. નવા કામ શોધવાનો પ્રયાસ કરતાં રહો. લવઃ- પાર્ટનર તમારી જ વાતોમાં મગ્ન રહેવાને કારણે તમે ઉપેક્ષા અનુભવશો. સ્વાસ્થ્યઃ- લો બીપી અને ચિંતાની સમસ્યા રહેશે. શુભ રંગ: ગ્રે શુભ અંક: 4 -------------------- કુંભ:- THE HIEROPHANT તમારાં મુદ્દાઓને પરિવારનાં સભ્યોની સામે રાખવા અથવા તેમને સમજાવવા મુશ્કેલ બનશે. વધતી જતી એકલતાને દૂર કરવા માટે લાગણીઓને સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવાનું શીખવાની જરૂર છે. જો તમને તમારાં નિર્ણયમાં વિશ્વાસ હોય તો લોકોના વિરોધને મહત્વ આપ્યા વિના તમારી વાત પર અડગ રહો. કરિયરઃ- ઉચ્ચ શિક્ષણ સંબંધિત અવરોધો દૂર થશે. લવઃ- લગ્નને લઈને લેવાયેલા નિર્ણયને પરિવારના સભ્યોએ ઘણાં પ્રયત્નો પછી સ્વીકારી લીધો. સ્વાસ્થ્યઃ- શરદી કે સાઇનસ જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 5 -------------------- મીન:- THREE OF SWORDS તમારાં મગજમાં જે નકારાત્મક વિચારો આવે છે તેને જ તમે તમારી વર્તમાન પરિસ્થિતિ સમજવાની ભૂલ ન કરો. તમે જે અનુભવો છો અને તમારા મનમાં આવતાં વિચારો એ સાચા સંજોગો નથી. ત્યારે જ તમે વિચારોનાં ક્ષેત્રમાંથી બહાર આવીને પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકશો. કરિયરઃ ક્લાયન્ટ દ્વારા મળેલો મોટો ઓર્ડર અચાનક બંધ કરવો પડી શકે છે, પરંતુ આર્થિક સ્વભાવમાં તમને કોઈ નુકસાન નહીં થાય. લવઃ- ત્રીજા વ્યક્તિની દખલગીરી વધવાથી સંબંધ તૂટી શકે છે. સ્વાસ્થ્યઃ- બીપી સંબંધિત સમસ્યા જટિલ ન બને તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 1