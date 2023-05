Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 13 May 2023, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: વૃષભ રાશિના જાતકોને પૈસા સંબંધિત સમસ્યા રહેશે તેથી સાચવવું

13 મેના શનિવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.



મેષ

KNIGHT OF CUPS

નકારાત્મક વિચારો અને લાગણીઓ પર નિયંત્રણ રાખવાથી ઉદભવતા વિવાદને સંપૂર્ણપણે ટાળી શકાય છે. તમે માનસિક રીતે થોડો થાક અનુભવશો, જેના કારણે કામની ગતિ તમારા દ્વારા ધીમી રહેશે. તમારા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું શક્ય બની શકે છે. જે વસ્તુઓ તમારી એકાગ્રતાને વારંવાર ખલેલ પહોંચાડે છે. તમારા માટે આવી બાબતોથી સંબંધિત સુધારાઓ લાવવાનું શક્ય બનશે.

કરિયરઃ- પરિચિત દ્વારા આપવામાં આવેલ કામ સ્વીકારવું પડશે. ભલે આ તક હવે નાની લાગે છે. પરંતુ આના દ્વારા ભવિષ્યમાં મોટી તક મળી શકે છે.

લવઃ- સંબંધો સંબંધિત બાબતો વિશે વિચારીને માનસિક થાક અનુભવાશે, પરંતુ ઉકેલ મળશે નહીં.

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરને સંપૂર્ણ આરામ આપવાનો પ્રયાસ કરો.

લકી કલર: વાદળી

લકી નંબર: 2

--------------

વૃષભ

THE HERMIT

એકાંતમાં રહીને તમારે દરેક વસ્તુ વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કરતી વખતે પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી રહેશે. લોકો દ્વારા બોલાતી વાતોને કારણે તમારા મનમાં માત્ર મૂંઝવણ સર્જાઈ રહી છે અને કોઈપણ વ્યક્તિની સત્યતા જાણવી મુશ્કેલ થઈ જશે. તમે પરિસ્થિતિ અને વ્યક્તિ કેવી રીતે જુઓ છો તે અન્ય લોકોના દૃષ્ટિકોણ કરતાં વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ હશે. લોકોના મંતવ્યો પર ધ્યાન આપો, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય તમારો હોવો જોઈએ.

કરિયરઃ- પૈસા સંબંધિત દબાણ મનની વિરુદ્ધ કામ સ્વીકારવા માટે મજબૂર કરી શકે છે. હાલમાં, કામ સંબંધિત નારાજગી થોડા દિવસો રહી શકે છે.

લવઃ- સંબંધોની ચિંતા છોડીને માત્ર સંબંધોને લગતી તમારી જવાબદારી પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરો.

સ્વાસ્થ્યઃ- દાંતની સમસ્યાઓ ઠીક થવામાં સમય લાગી શકે છે.

લકી કલર: સફેદ

લકી નંબર: 1

--------------

મિથુન

TEN OF PENTACLES

પરિવારના સભ્યો સાથે સમય વિતાવવાનો મોકો મળશે, જેના કારણે અત્યાર સુધી અનુભવાતી એકલતા અમુક હદ સુધી દૂર થઈ શકશે. જ્યાં સુધી તમારી સમસ્યાઓનું સંપૂર્ણ નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી તમારી માનસિક સ્થિતિ સુધરશે નહીં. તમે જે નારાજગી અનુભવો છો તેના કારણે અન્ય લોકો સાથે તમારા વર્તનમાં ફેરફાર ન થાય તેની ખાસ કાળજી લેવી જરૂરી છે.

કરિયરઃ- અપેક્ષા મુજબ તક મળવા છતાં તમે તેનો લાભ કેમ ઉઠાવી શકતા નથી તે સમજવું તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

લવઃ- સંબંધોને લઈને લીધેલો નિર્ણય તમારા માટે યોગ્ય છે, પરંતુ લોકો તરફથી મળી રહેલા વિરોધને કારણે નિર્ણયને લઈને વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, શરીરને સંપૂર્ણ આરામ આપવાનો પ્રયાસ કરો.

લકી કલર : પીળો

લકી નંબર: 6

--------------

કર્ક

KNIGHT OF SWORDS

તમને સમયનો અભાવ વારંવાર અનુભવાશે.જો તમે યોજના મુજબ કામ કરશો તો કોઈ પણ બાબતની ચિંતા કે દબાણ નહીં રહે. પૈસાનો પ્રવાહ વધી રહ્યો છે, પરંતુ ધીમી ગતિને કારણે તમે વારંવાર બેચેની અનુભવી શકો છો. હાલમાં તમારા માટે ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી રહેશે. અત્યારે માત્ર રોકાણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે.

કરિયરઃ તમારી નાણાકીય બાજુને મજબૂત કરવા માટે તમારે એક કરતાં વધુ નોકરી સ્વીકારવી જરૂરી બની શકે છે. હાલમાં જીવનમાં દોડધામ વધી જશે.પરંતુ આ સમય તમારા કરિયરને આગળ વધારવા માટે ખૂબ જ યોગ્ય સાબિત થશે.

લવઃ - પાર્ટનર દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ વ્યવહારનો તરત જ જવાબ ન આપો.

સ્વાસ્થ્યઃ- ગેસની સમસ્યા ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.

લકી કલર: લાલ

લકી નંબર:4

--------------

સિંહ

FOUR OF SWORDS

મન દ્વારા અનુભવાતી ઉદાસીનતા દૂર થવામાં સમય લાગી શકે છે. તમારી આસપાસના વાતાવરણને ખુશ રાખવાની જરૂર રહેશે. ઘરની સજાવટમાં બદલાવ લાવો. જ્યાં તમે તમારો મોટાભાગનો સમય પસાર કરો છો તે જગ્યાને સુઘડ અને સ્વચ્છ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. તો જ ઊર્જામાં અમુક અંશે પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. તમારા મનમાં જે વસ્તુઓ તમારા નિયંત્રણની બહાર છે તેનાથી સંબંધિત નકારાત્મક વિચારોને આવવા ન દો.

કરિયરઃ - કાર્ય પૂર્ણ થવામાં સમય લાગી શકે છે. વચ્ચે કોઈ કારણસર કામમાં અડચણ આવશે, પરંતુ નુકસાન થશે નહીં.

લવઃ- જીવનસાથી અને સંબંધ પ્રત્યે વફાદારી જાળવી રાખવી જરૂરી છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે.

લકી કલર : ગુલાબી

લકી નંબર: 3

--------------

કન્યા

FIVE OF PENTACLES

પૈસા સંબંધિત સમસ્યા હલ થશે, પરંતુ પરિવારના સભ્યો વચ્ચે જે નારાજગી અને વિવાદ સર્જાયો છે તે દૂર થવામાં સમય લાગી શકે છે. મનમાં જે એકલતાનો અહેસાસ થાય છે તે વિચારોને કારણે જ થાય છે. તમે પરિસ્થિતિને જેટલી નકારાત્મક રીતે જોઈ રહ્યા છો, એટલી મુશ્કેલીઓ નહીં આવે. તમે જે રીતે પ્રયાસ કરતા રહેશો, તમને ઉકેલ મળી જશે અને પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં રહેશે.

કરિયરઃ- કામમાં ફોકસ જાળવી રાખવું પડશે.વરિષ્ઠ અધિકારીઓની નારાજગી તમારા માટે નુકસાનનું કારણ ન બને તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.

લવઃ- પાર્ટનર પ્રત્યે ચિંતાની લાગણીને કારણે તેમનો વ્યવહાર બદલાઈ શકે છે જેના કારણે એકબીજા પ્રત્યે નારાજગી વધશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- તમારા સ્વાસ્થ્યને કોઈ પણ વસ્તુ પર અસર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી રહેશે.

લકી કલર: નારંગી

લકી નંબર: 5

--------------

તુલા

THE HIGH PRIESTESS

તમે જે ભૂલો માટે પસ્તાવો અનુભવો છો તેને સુધારવાનો પ્રયાસ કરશો. પરંતુ તમારા માટે તે સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે તમે કેટલીક તકો સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધી છે અને પરિસ્થિતિની વાસ્તવિકતાને સ્વીકારી લીધી છે. નહિંતર, આગળ વધતી વખતે એક યા બીજા કારણસર માનસિક દબાણ રહે છે.

કરિયરઃ તમે જે નવા કાર્યની શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો તેનાથી સંબંધિત પ્રાપ્ત માહિતીની ચર્ચા દરેક સાથે ન કરો.

લવઃ- તમારી અને તમારા જીવનસાથી વચ્ચે અવારનવાર સરખામણી થશે, જેના કારણે લાગણીઓ, અધિકારો અને અન્ય બાબતોને મહત્વ આપવાથી એકબીજાના અહંકારને ઠેસ પહોંચી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- પેટના દુખાવાની સમસ્યા ઊભી થશે.

લકી કલર: લીલો

લકી નંબર: 4

--------------

વૃશ્ચિક

ACE OF WANDS

કામ પ્રત્યે તમને જે રોષ લાગે છે તે દૂર થશે અને તમને રસ હોય તેવી બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કામ કરવાનું ગમશે.તમે લીધેલા નિર્ણયો અંગે ઘણા લોકો તમને પ્રશ્નો પૂછી શકે છે.દરેક વ્યક્તિને તમારી બાજુ સમજાવવી અને તમારી વાત કરતાં અન્ય લોકોના ઉકેલને વધુ મહત્વ આપવું એ તમારો વિશ્વાસ તોડી શકે છે.હાલ પૂરતું, લોકો સાથે વાતચીત મર્યાદિત કરવી પડશે.

કરિયરઃ- જો તમને કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે બિઝનેસ કરવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, તો તેને ચોક્કસપણે સ્વીકારો.

લવઃ - મનમાં કોઈ પણ વાતનો ડર ન રાખીને જીવનસાથી સાથે તમારા વ્યવહારમાં સુધારો કરવાનો પ્રયાસ કરો.

સ્વાસ્થ્યઃ- કફની પરેશાની વધી શકે છે.

લકી કલર: પીળો

લકી નંબર: 8

--------------

ધન

THREE OF SWORDS

જે રીતે તમે નકારાત્મક બાબતો પર ધ્યાન આપી રહ્યા છો, તેવી જ રીતે તમારા પક્ષમાં બનેલી બાબતો પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે.જીવનમાં અન્ય લોકોની દખલગીરી વધતી જોવા મળશે, જેના કારણે આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.આ સાથે, તમારા માટે અંગત બાબતોને લગતા નિર્ણયો લેવાનું પણ મુશ્કેલ બનશે.કેટલાક લોકો દ્વારા તમને ખોટી રીતે સ્તર આપવામાં આવી શકે છે.પરિવારના સભ્યો સિવાય અન્ય કોઈને અંગત બાબતની માહિતી આપશો નહીં.

કરિયરઃ

તમને જે કામમાં રસ છે તેનાથી સંબંધિત એક કરતાં વધુ તકો તમને સરળતાથી મળી જશે, પરંતુ પસંદગી કરતી વખતે માત્ર એ જ તકનો સ્વીકાર કરો જેના દ્વારા કામ લાંબા સમય સુધી ચાલશે.

લવઃ - તૂટેલા સંબંધો વિશે વિચારવું સંપૂર્ણપણે છોડી દેવું પડશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- તણાવના કારણે બીપીની સમસ્યા થઈ શકે છે.

લકી કલર: ગ્રે

લકી નંબર: 9

--------------

મકર

TEN OF CUPS

પરિવારના સભ્યોની અપેક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને લીધેલા નિર્ણયને કારણે શરૂઆતમાં તમે સમાધાન અનુભવશો, પરંતુ કેટલીક બાબતો તમારા મનની વિરુદ્ધ બની છે જેની સાથે સમાધાન કરવું શક્ય નથી.તમારે તમારી વાત પરિવારના સભ્યોની સામે રાખવાની કોશિશ કરવી પડશે.તો જ એકબીજાની અપેક્ષાઓ સમજીને યોગ્ય નિર્ણય પર પહોંચવું શક્ય બની શકે છે.

કારકિર્દી: તમે સંચાર કૌશલ્ય પર જેટલું વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો, તેટલું તમારા માટે નવા ગ્રાહકો સાથે કનેક્ટ થવાનું સરળ બનશે.

લવઃ- વિવાહિત જીવનમાં આવતા ઉતાર-ચઢાવ સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- એલર્જીની સમસ્યા થઈ શકે છે.

લકી કલર: પીળો

લકી નંબર: 7

--------------

કુંભ

FIVE OF CUPS

ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુને નકારાત્મક રીતે જોવાને કારણે વર્તમાનની વસ્તુઓ સાથે પણ રોષની લાગણી થઈ શકે છે.તમારી મોટાભાગની જરૂરિયાતો પૂરી થઈ રહી છે, માત્ર અમુક અપેક્ષાઓ પૂરી ન થવાને કારણે તમે તમારા પ્રત્યે ઉદાસીનતા અનુભવો છો.તમારી સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા કરવાનું ટાળો અને તમારા પોતાના પર ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ કરો.અન્ય કોઈ તમારી પરિસ્થિતિને સમજી શકશે નહીં અથવા તમને માર્ગદર્શન આપી શકશે નહીં.

કરિયરઃ- કામને લગતા મર્યાદિત વિચારોમાંથી બહાર નીકળશો તો જ તમારા માટે નવી તકો શોધવાનું શક્ય બનશે.

લવઃ- પાર્ટનર દ્વારા તમારા પર દરેક બાબતમાં ખોટો આરોપ લાગી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરને ડીહાઇડ્રેટ ન થવા દો.

લકી કલર: જાંબલી

લકી નંબર: 5

--------------

મીન

SEVEN OF CUPS

તમારે એવી બાબતોથી સંબંધિત જવાબદારી ઉઠાવવી પડી શકે છે જેનો તમને કોઈ અનુભવ નથી.જે ડર પેદા કરશે પરંતુ તે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે તમને નવી વસ્તુઓ શીખવાની તક પણ મળી રહી છે.તમે વ્યક્તિગત ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળીને નવી વસ્તુઓ સમજવાનો વધુ પ્રયાસ કરશો.વધુ જ્ઞાન વિસ્તરશે.જે તમને પ્રગતિ તરફ લઈ જઈ શકે છે.

કરિયરઃ- વેપારી વર્ગે પૈસાના લોભને ધ્યાનમાં રાખીને માત્ર સારું વર્તન કરવા પર ધ્યાન આપવું પડશે.

લવઃ - પાર્ટનર દ્વારા બોલવામાં આવેલી વાતો ખોટી લાગે છે તો પરિસ્થિતિની સત્યતા જાણવાની કોશિશ કરવી પડશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરમાં કઠોરતાનો અનુભવ થઈ શકે છે.

લકી કલર: બ્લુ

લકી નંબર: 7