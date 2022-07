Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 13 July 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: બુધવારે ACE OF PENTACLES કાર્ડ પ્રમાણે મિથુન જાતકો આવક વધારવા વિશે વિચારી શકે

એક કલાક પહેલા



13 જુલાઈ, બુધવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ:- FOUR OF WANDS સંબંધોના કારણે તમે જે સંઘર્ષ અનુભવી રહ્યા હતાં, તે ઘણી હદ સુધી ઓછો થઈ જશે. અટવાયેલાં કામોને આગળ વધારવાનો માર્ગ મળશે, પરંતુ મનમાં ઉદભવતી મૂંઝવણને કારણે તમે કાર્યક્ષમતા અનુસાર કામ કરી શકશો નહીં. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. ઘણાં પ્રકારની સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે વિચારોમાં પરિવર્તન આવશે. કરિયરઃ તમે તમારાં કામને લઈને સકારાત્મક અનુભવશો, જેના કારણે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવાના તમારા પ્રયત્નોમાં વધારો થશે. લવઃ લવ લાઈફને લગતી લાગણીનો જે રોષ તમને લાગે છે તે થોડો ઓછો થઈ શકે છે. હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્ય ઠીક રહેશે. શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ જાળવવા પર ધ્યાન આપવું પડશે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 4 ---------------------------------- વૃષભ:- THE HERMIT તમે જે પ્રકારનાં લોકો સાથે સમય પસાર કરી રહ્યા છો, તે લોકોની અસર તમારાં સ્વભાવ અને વિચારો પર જોવા મળી રહી છે. તમારે તમારાં પોતાનાં વિચારો અને તમારી જાતને સમજવાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર રહેશે અને પછી પ્રકૃતિના પરિવર્તન પર. તમારાં માટે નિયંત્રણ જાળવવું શક્ય બનશે. કરિયરઃ કામ સાથે જોડાયેલી દરેક વાત પર બારીકાઈથી ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. લવઃ પાર્ટનર દ્વારા કરવામાં આવેલા વર્તનને કારણે તમને ગુસ્સો આવી શકે છે. હેલ્થઃ ખભામાં જડતા અનુભવશો. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 1 ---------------------------------- મિથુન:- ACE OF PENTACLES તમે તમારી આવક વધારવા વિશે વિચારી શકો. તમે જે દિશામાં પ્રયાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છો, તે યોગ્ય છે. તમારાં નિર્ણયોની ચર્ચા ફક્ત મર્યાદિત લોકો સાથે જ કરો. આજનો મોટાભાગનો સમય તમે તમારી કારકિર્દી અને આર્થિક પરિસ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે ઉપયોગ કરો. કરિયરઃ કામને લગતી જે નારાજગી હતી તે ઓછી થશે, પરંતુ તમારે તમારાં પ્રયત્નો વધારવાની જરૂર પડશે તો જ પરિસ્થિતિ બદલાશે. લવઃ સંબંધ સંબંધિત મૂંઝવણ અનુભવાશે જેના કારણે તમે તેના વિશે વિચારવાનું હાલ પૂરતું બંધ કરી દેશો. હેલ્થઃ પેટના દુખાવાની સમસ્યા વધી શકે છે. શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: 2 ---------------------------------- કર્ક:- STRENGTH તમારે તમારી ઇચ્છાશક્તિ વધારવા માટે પ્રયત્નો કરવાની જરૂર રહેશે. લોકો દ્વારા બોલાતી દરેક વસ્તુને ધ્યાનમાં લેવાને કારણે પોતાની જાત પર ગુસ્સો અનુભવે છે. તમે જે વસ્તુઓમાં હજી સુધી સફળતા મેળવી નથી તે વસ્તુઓ સાથે સંબંધિત તમારામાં રહેલી કઈ ખામીઓ છે તેનું અવલોકન કરવાનો પ્રયાસ કરો. કરિયરઃ તમારી આર્થિક બાજુને મજબૂત બનાવવી એ જ તમારું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. કરિયર સંબંધી વાતો પ્રગતિ તરફ આગળ વધી રહી છે. લવઃ તમારાં વ્યક્તિત્વ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, લવ લાઇફમાં સુધારો થવા લાગશે. હેલ્થઃ પેટમાં બળતરા અને એસિડિટી થોડાં સમય માટે પરેશાન કરી શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 3 ---------------------------------- સિંહ:- FIVE OF WANDS લોકો સાથે થતાં વિવાદોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. દરેક વ્યક્તિ પ્રત્યે નારાજગી રહેશે. જ્યાં સુધી તમારો નિર્ણય નિશ્ચિત ન થાય ત્યાં સુધી અન્ય લોકો સાથે કોઈપણ બાબતની ચર્ચા કરશો નહીં નહીતર મુખ્ય બાબતો સિવાયની અન્ય બાબતોને કારણે તમે તમારી પોતાની સમસ્યા વધારતાં જોવા મળશો. કરિયરઃ તમારા કાર્યક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલાં નવા કાર્યો શીખવાની તક મળશે. લવઃ પાર્ટનરની વફાદારી પ્રત્યે તમે સવાલ ઉઠાવી શકો છો. હેલ્થઃ શરીરનો દુખાવો વધુ રહેશે. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 6 ---------------------------------- કન્યા:- THREE OF SWORDS પરિવારના સભ્યો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી અપેક્ષાઓ પૂરી ન થવાને કારણે માનસિક કષ્ટથી પીડાઈ શકો છો. આગામી થોડાં દિવસોમાં જીવનમાં વ્યસ્તતા વધતી જણાય. તમારે તમારાં પોતાનાં સ્વાસ્થ્ય અને તમારાં કાર્ય પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. આ ક્ષણે તમારા મનની વિરુદ્ધ ચાલી રહેલી બાબતો વિશે વિચારશો નહીં. કરિયરઃ કામ સંબંધિત કોઈ ડેડલાઈન પૂરી ન કરવાને કારણે તમે તણાવ અનુભવી શકો છો. લવઃ લગ્ન સંબંધિત નિર્ણય લેતાં પહેલાં તમારી અપેક્ષાઓને સમજો. લોકોની અપેક્ષાઓનો ભાર તમારાં પર ન આવવા દો. હેલ્થઃ લો બીપીની તકલીફ થઈ શકે છે. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 8 ---------------------------------- તુલા:- JUDGEMENT ઘણાં પ્રયત્નો કરવા છતાં કોર્ટને લગતાં કામોમાં વિક્ષેપ અનુભવી શકો છો. પ્રોપર્ટી સંબંધિત નિર્ણય લેતાં પહેલાં તમારે દસ્તાવેજને યોગ્ય રીતે તપાસવાની જરૂર રહેશે. પરિવારમાં અચાનક કોઈની સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. જે પરિસ્થિતિ વિશે તમે નિર્ણય લઈ શક્યા ન હતા, તે તમારી પાસે સ્પષ્ટ રીતે આવી શકે છે. કરિયરઃ દિવસની શરૂઆતમાં મહત્વપૂર્ણ કાર્યોનો નિકાલ કરવાનો પ્રયાસ કરો. લવઃ દાંપત્યજીવનમાં સુખ-શાંતિ મળશે. હેલ્થઃ બદલાતાં વાતાવરણની અસર બાળકોનાં સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી શકે છે. શુભ રંગ: જાંબલી શુભ અંક: 7 ---------------------------------- વૃશ્ચિક:- NINE OF CUPS તમે કેટલીક બાબતોમાં પ્રગતિ જોઈ રહ્યાં છો તેમ છતાં તે મન અનુસાર ન હોવાને કારણે તમારાં પ્રયત્નો થોડાં સમય માટે અટકી શકે છે. તમે જીવનથી જે અપેક્ષા રાખી છે અને વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે ભેદભાવ છે તેના કારણે તમે ઉદાસીન અનુભવી શકો છો. કરિયરઃ માર્કેટિંગ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકોને અપેક્ષા મુજબનો પ્રોજેક્ટ મળશે. લવઃ તમારી અંદર વધતી એકલતાની અસર સંબંધ પર જોવા મળી શકે છે. હેલ્થઃ પાચન સંબંધિત સમસ્યા મહેસૂસ થવા લાગશે. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 9 ---------------------------------- ધનુ:- KNIGHT OF PENTACLES જે પૈસા મળી રહ્યાં છે તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો. વર્તમાન સમયમાં રોકાણ પર વધુ ધ્યાન આપો. જૂના દેવાં ચૂકતે કરવા માટે કોઈક રીતે આર્થિક મદદ મળશે. પૈસાની લેવડ-દેવડ સાથે જોડાયેલી ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. કરિયરઃ યુવાવર્ગ માટે કારકિર્દી સંબંધિત ગંભીરતા જાળવવી જરૂરી છે. લવઃ સંબંધને જરૂર કરતાં વધુ મહત્વ આપવાના કારણે તમારું ધ્યાન ભટકતું જોવા મળશે. હેલ્થઃ કમરમાં કમરનો દુખાવો અને અકડામણ મહેસૂસ કરી શકો છો. શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: 3 ---------------------------------- મકર:- NINE OF WANDS તમે મર્યાદિત વિચારોનાં ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, પરંતુ ભૂતકાળમાં તમે જે અનુભવ્યું તેની અસર હજી પણ મન પર રહેશે. નવી ઊર્જાથી કામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમારે માટે એ જરૂરી બનશે કે તમે જે ભૂલો કરી છે તેને ભૂલી જાવ અને તમારી જાતને ફરીથી નવી ભૂલોથી શરૂઆત કરવાની તક આપો. કરિયરઃ વેપારી વર્ગે સાવધાની દાખવવાની જરૂર રહેશે. લવઃ એક્સ બોયફ્રેન્ડ સાથે મુલાકાત તમારાં માટે પરેશાનીનું કારણ બની શકે છે. હેલ્થઃ માઈગ્રેનની સમસ્યા વધવાની શક્યતા છે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 4 ---------------------------------- કુંભ:-THE HANGEDMAN તમે જે પણ પરિસ્થિતિમાં છો, તેનો ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ તમારો જ રહેશે. આજના દિવસનો ઉપયોગ આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ શીખવા માટે થઈ શકે છે. લાયક લોકો સાથે ચર્ચા કરીને તમે તમારાં વિચારોને સોર્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. ધ્યેયમાં લાવવામાં આવેલાં પરિવર્તનને કારણે યોજનામાં યોગ્ય ફેરફાર પણ તમારા દ્વારા કરવામાં આવશે. કરિયરઃ વર્તમાન સમયમાં આર્થિક પક્ષને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ તમારો રહેશે, જેના કારણે કામ સંબંધિત દરેક બાબતમાં સાનુકૂળતા જણાશે. લવઃ પાર્ટનરને મળી રહેલી પ્રતિબદ્ધતા મનને ઉકેલ આપશે. હેલ્થઃ કિડનીને લગતી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 8 ---------------------------------- મીન:- ACE OF CUPS જીવન પ્રત્યે સકારાત્મકતા વધતી જણાય. કોઈપણ સંજોગોમાં માનસિક શાંતિ જાળવવાનો તમારો પ્રયાસ તમારો જ રહેશે. દરેક વસ્તુમાં તમારો સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ હશે, જેના કારણે નકામી સમસ્યાઓને દૂર રાખવાનું શક્ય બનશે. કરિયરઃ કામ સાથે જોડાયેલી દરેક વસ્તુથી તમને આનંદ મળશે. લવઃ તમારી દરેક ઈચ્છાઓ પાર્ટનર દ્વારા પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. હેલ્થઃ શરીરમાં લોહીની કમી થઈ શકે છે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 5