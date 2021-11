Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 11 November 2021, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: THREE OF CUPS કાર્ડ પ્રમાણે ધન રાશિના જાતકોને મિત્રોની મદદથી વિવાહ સંબંધિત યોગ્ય માગું આવશે

11 નવેમ્બર, ગુરુવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષઃ- QUEEN OF WANDS

કામ અને કરિયરમાં ડેડિકેશન વધી જશે. ખર્ચ વધારે હોવાથી રૂપિયા બચાવવા બાબતે ધ્યાન આપવું. આર્થિક વાતોમાં અમુક વાત ખબર પડવાથી જીવનમાં સ્થિરતા આવશે.

કરિયરઃ- લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માટે તમારો વિશ્વાસ અને ડેડિકેશન યોગ્ય રહેશે.

સ્વાસ્થ્યઃ-તળેલું ખાવાથી તકલીફ થશે.

લવઃ- પાર્ટનર અમુક વાતોમાં જીદ્દ કરીને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વાત કરશે.

શુભ રંગઃ- લીલો

શુભ અંકઃ- 2

-----------------------------

વૃષભઃ- TEN OF WANDS

પરિવાર સાથે પસાર કરેલા સમયથી આનંદ મળશે. પરિવારના લોકોની નજરમાં તમારી ઇમેજ સુધરશે. તમારા પ્રયત્નોથી પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે.

કરિયરઃ- વિદેશ જવું હોય તેવા લોકોની ઈચ્છા પૂરી થશે પણ રૂપિયાની સગવડ કરવી પડશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- વાતાવરણમાં પલટો આવવાને લીધે શરદી અને તાવ જેવી તકલીફ થશે.

લવઃ- પરિવારમાં સુખ-શાંતિ રહેશે. તમારે બાળકોના વિકાસ પર ધ્યાન આપવું.

શુભ રંગઃ- ગ્રે

શુભ અંકઃ- 7

-----------------------------

મિથુનઃ- THE DEVIL

મોજ-મસ્તીમાં વધારે પડતા રૂપિયા ખર્ચ થઈ જવાને લીધે તકલીફ પડશે. જે લોકોના સંપર્કમાં આવ્યા હશો તેમની અસર તમારી લાઈફ પર પડશે. જીવનમાં પ્રગતિ ઉપરાંત વધારે રૂપિયા કમાવવાની ઈચ્છા થવાથી લાલચુ બનશો. મનની શાંતિ ભંગ થવાને લીધે ગભરામણ થશે.

કરિયરઃ- માર્કેટિંગ ફિલ્ડમાં કામ કરતા લોકોનો ટાર્ગેટ પૂરો થશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- પેટની તકલીફમાં સુધારો થતા વાર લાગશે.

લવઃ- પાર્ટનર ઉપરાંત અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ થવાથી રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ આવશે.

શુભ રંગઃ- પીળો

શુભ અંકઃ- 4

-----------------------------

કર્કઃ- THE TOWER

કામમાં ભારને લીધે સ્ટ્રેસ રહેશે. કામ અઘરું નથી પણ તેને પૂરું કરવા માટે વધારે સમય લાગશે. આળસ કર્યા વગર શક્ય તેટલું ઝડપથી કામ પૂરું કરવા પ્રયત્નો કરવા. તમારી તકલીફોને નજરઅંદાજ કરવાને બદલે તેનું સોલ્યુશન શોધવા માટે પ્રયત્નો કરવા.

કરિયરઃ- હાલ તમારું કામ અને આર્થિક સ્થિતિ એ બંનેમાં બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- શરીરમાં કોઈ બદલાવ પ્રત્યે બેદરકારી ના કરવી તેનાથી તકલીફ વધશે.

લવઃ- કોઈ કારણોને લીધે પાર્ટનર તમારા વિશે નેગેટિવ વિચાર કરશે. તેનું કારણ જાણવા માટે પ્રયત્નો કરવા.

શુભ રંગઃ- સફેદ

શુભ અંકઃ- 9

-----------------------------

સિંહઃ- SEVEN OF PENTACLES

માત્ર વિચારવાથી તમારું કામ નહીં થાય તમારે મહેનત કરવી પડશે. સરકારી કામ અને દસ્તાવેજ પર વધારે ધ્યાન આપવું. ઓવરથિન્કિંગથી બચી કામ પર ફોકસ કરવો.થઈ

કરિયરઃ- નેચરલ કે એગ્રિકલ્ચર પ્રોડક્ટ સાથે જોડાયેલા લોકોએ ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાના પ્રયત્નો કરવા.

સ્વાસ્થ્યઃ- પગમાં દુખાવો કે સોજા રહેશે.

લવઃ- પાર્ટનર પ્રત્યે તમારો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્નો કરવો.

શુભ રંગઃ- ગુલાબી

શુભ અંકઃ- 1

-----------------------------

કન્યા:- THE STAR

પોતાના માટે સમય નહીં કાઢી શકો. આજે તમારી મુલાકાત કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ સાથે થઈ શકે છે. આ મુલાકાત પછી તમારા વિચારો પોઝિટિવ બનશે. જે વાતની ચિંતા હતી તેમાં નવા વિચારોથી તકલીફ ઓછી થશે.

કરિયરઃ-તમારી મહેનત રંગ લાવશે. ટૂંક સમયમાં તમને કોઈ ગુડ ન્યૂઝ મળશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- યુરિન સંબંધિત તકલીફ થઈ શકે છે.

લવઃ- કોઈ બીજાની વાતોમાં આવીને પોતાન ચેન્જ ના કરવા.

શુભ રંગઃ- વાદળી

શુભ અંકઃ- 3

-----------------------------

તુલા

THE MOON

અનેક લોકોના અભિપ્રાય અને તેમના વિચારોને જરૂર કરતાં વધારે મહત્ત્વ આપવાને કારણે તમારા કન્ફ્યુઝનમાં વધારો થસે અને મનની દુવિધા વધશે. આથી તમે તમારા પોતાના પ્રત્યે અને લોકો પ્રત્યે પણ ચીડચીડિયાપણું અનુભવશો. પરિસ્થિતિ નકારાત્મક નથી, પરંતુ અપેક્ષિત ફળ મળવામાં વાર લાગી શકે છે.

કરિયરઃ રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ સંભાળીને રહેવાની જરૂર પડશે. લોકોનાં મનમાં તમારા પ્રત્યે નકારાત્મક છબિ ઊભી કરવાનો કોઈ પ્રયાસ કરી શકે છે.

લવઃ વ્યક્તિગત તકલીફની અસર રિલેશનશિપ પર ન થાય તે માટે આ વાત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે.

સ્વાસ્થ્યઃ માનસિક રીતે બેચેની થવાને કારણે તેની અસર તમારી તબિયત પર પણ થઈ શકે છે.

શુભ રંગઃ લાલ

શુભ અંકઃ 5

***

વૃશ્ચિક

QUEEN OF CUPS

ખાસ્સું સમજી-વિચારીને પછી જ કોઈ નિર્ણય લેવો, જે તમને આગળ વધવામાં મદદ કરશે. કોઇપણ મુદ્દે લોકો સાથે વિગતવાર ચર્ચા કરવાનું ટાળશો, કારણ કે લોકો પોતાને મનફાવતી વાતો અલગ તારવીને તમારા વિશે જ ખોટી વાતો ફેલાવે તેવી શક્યતાઓ જણાઈ રહી છે. લોકો સાથે ઓછામાં ઓછી વાતચીત કરીને તમારા પોતાના જીવન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો.

કરિયરઃ નોકરિયાત મહિલાઓએ પોતાનું કામ ધ્યાનપૂર્વક કરવાની જરૂર પડશે. અત્યારે બહુ બધા લોકો તમારી વિરુદ્ધમાં હશે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ આ પરિસ્થિતિ પલટાઈ જવાની છે.

લવઃ રિલેશનશિપ વિશે ચિંતા થયા કરશે. એકબીજાને સમય ન આપી શકવાને કારણે પાર્ટનર સાથે થોડા દિવસ માટે વાતચીત બંધ થઈ શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ લોહીની ઊણપને કારણે શરીરમાં નબળાઈ વધી શકે છે. ખાવા-પીવા પર ધ્યાન આપવું પડશે.

શુભ રંગઃ ઓરેન્જ

શુભ અંકઃ 6

***

ધન

THREE OF CUPS

તમારા પ્રયત્નોથી લોકોનાં મનમાં બનેલી નકારાત્મક છબિ ભૂંસીને ફરીથી લોકો સાથે જોડાયેલા રહેવાની કોશિશને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. લોકોની મરજી સંભાળતી વખતે તેમની ખુશીઓની સાથોસાથ તમારી પણ શું ઇચ્છાઓ છે અને તમારી અપેક્ષાઓ કઈ રીતે પૂરી થઈ શકે છે તે વિશે પણ ધ્યાન આપશો. તમારી આસપાસનું વર્તુળ કેટલે સુધી રાખવું છે તે વિશે વિચાર કરીને પછી જ કામ કરવાની જરૂર પડશે.

કરિયરઃ તમારા પ્રયત્નોને કારણે કામ સંબંધિત આવી રહેલા અવરોધો દૂર થવા લાગશે અને જે કામ અશક્ય લાગતું હશે તેને પણ પરિણામ સુધી પહોંચાડી શકશો.

લવઃ મિત્રોની મદદથી વિવાહ સંબંધિત યોગ્ય માગું આવી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ વધુ પડતું મસાલેદાર અને તળેલું ખાવાનું તમારું સ્વાસ્થ્ય બગાડશે.

શુભ રંગઃ પર્પલ

શુભ રંગઃ 8

***

મકર

KNIGHT OF SWORDS

આયોજન કરવામાં તમે વધુ સમય લેશો, પરંતુ એકવાર કામ શરૂ કરશો, પછી અટકશો નહીં. કેટલીયે અગત્યની બાબતોને પરિણામ સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રયત્નો ચાલુ રાખશો. અમુક લોકોને તમારા સ્વભાવમાં આવી રહેલા પરિવર્તનને કારણે તમારા પ્રત્યે નેગેટિવિટી મહેસૂસ થઈ શકે છે. પરંતુ તમારો નિશ્ચય દૃઢ હોવાને કારણે જેટલા પણ વિરોધનો સામનો કરવો પડે, તમે માર્ગમાંથી હટશો નહીં.

કરિયરઃ યુવાનોએ પોતાના કરિયર સંબંધિત વાતો પર જ ફોકસ રાખવું પડશે. મોટી તકો અને ખૂબ બધા પૈસા કમાવાની સંધિ તમને મળી રહી છે.

લવઃ વ્યક્તિ અને તેના પરિવાર વિશે પૂરી પૂછપરછ કર્યા વિના વિવાહ સંબંધિત નિર્ણય ન લેશો. નહીંતર ભવિષ્યમાં વ્યક્તિને કારણે તકલીફોનો સામનો કરવાની નોબત આવી શકે છે.

હેલ્થઃ વાહન સંભાળીને ચલાવવું.

શુભ રંગઃ નીલો

શુભ અંકઃ 4

***

કુંભ

THE FOOL

કામની શરૂઆતમાં તમારો વિશ્વાસ અને ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે, પરંતુ કામ પૂરું થવાને આરે આવશે ત્યારે જ તમારું ધ્યાન ભટકવાને કારણે પૂરાં થઈ રહેલાં કામોમાં પણ અપયશ મળી શકે છે. પરિવારના લોકો તમારી દરેક ઇચ્છા પૂર્ણ કરશે. તેમના દ્વારા મળી રહેલા પ્રેમનો ગેરલાભ સહેજ પણ ન ઉઠાવશો.

કરિયરઃ નવેસરથી શરૂ કરેલા કામમાં શિસ્ત જાળવી રાખશો. તમારી આર્થિક સ્થિતિ અને કરિયરને નવી ઉંચાઈએ લઇ જવા માટેની એક તક તમને મળી રહી છે.

લવઃ પાર્ટનર તમારા પ્રેરણાસ્રોત બની રહેશે.

હેલ્થઃ નબળાઈને કારણે ચક્કર અને થાકની તકલીફ રહી શકે છે.

શુભ રંગઃ પીળો

શુભ અંકઃ 1

***

મીન

TWO OF WANDS

સપનાં અને તેને સાકાર કરવા માટે કરવામાં આવતા પ્રયાસો, બંને વિશે જાગૃતતા રાખવા છતાં તમે યોગ્ય બદલાવ લાવી શકવામાં સફળ થઈ રહ્યા નથી. તમારી સરખામણી અન્ય લોકો સાથે કરવાનું ટાળશો, નહીંતર તમારો વિશ્વાસ તૂટી શકે છે અને લોકો તમને નીચા પાડવાની કોશિશ કરશે, જેને કારણે તમારા માર્ગ પરથી સંપૂર્ણપણે ભટકી શકો છો.

કરિયરઃ તમારા કામને ઉત્કૃષ્ટ બનાવવા માટે તમારા જ્ઞાનમાં વધારો કરવો જરૂરી છે.

લવઃ પાર્ટનર સાથે વાતચીત અને ચર્ચા કરતી વખતે તમારા અહંકારને દૂર રાખશો.

સ્વાસ્થ્યઃ અચાનક કમરનો દુખાવો થઈ શકે છે.

શુભ રંગઃ સફેદ

શુભ અંકઃ 8