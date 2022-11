Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 04 Nov 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શુક્રવારે THE EMPEROR કાર્ડ પ્રમાણે વૃશ્ચિક જાતકોએ કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ લેવાની ભૂલ ન કરવી

04 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ- KNIGHT OF CUPS

તમે નક્કી કરેલું લક્ષ્ય મોટું લાગશે, જેના કારણે થોડું તણાવ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, દરેક નાની બાબત પર ધ્યાન આપવાની કોશિશ કરો. તમારી ક્ષમતા મુજબ કામ કરો, સમય જતાં કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો થતો હોય તેવું લાગે. મનોબળ પણ તૂટતું જોવા મળશે. તમારે તમારો વિશ્વાસ જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

કરિયરઃ જીવનમાં પરિવર્તનના કારણે કામ સંબંધિત રુચિ ઓછી થઈ શકે છે.

લવઃ સંબંધો સાથે જોડાયેલી વાતોને સ્પષ્ટ કરવામાં સમય લાગશે, પરંતુ નિર્ણય તમારા પક્ષમાં રહેશે.

હેલ્થઃ શરીરને ડિહાઈડ્રેટ બિલકુલ ન થવા દો.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 5

--------------------------------------

વૃષભ- THREE OF CUPS

તમારા કારણે પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ બની શકે છે. અંગત ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે, જરૂરથી વધારે ખર્ચ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.

કરિયરઃ જોખમ ઉઠાવીને તમે લીધેલા નિર્ણયને કારણે મહત્વનું કામ અંત સુધી પહોંચી શકશે.

લવઃ કોઈ પરિચિત વ્યક્તિ દ્વારા સૂચવેલ લગ્ન સંબંધિત પ્રસ્તાવ તમારા માટે યોગ્ય સાબિત થશે.

હેલ્થઃ શરીરમાં થોડા સમય માટે દુખાવો થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

મિથુન- THE FOOL

મન પર રહેલા ભારને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરશો. વર્તમાન સમયમાં તમારી જાતને ખુશ રાખવી એ જ તમારું એકમાત્ર લક્ષ્ય રહેશે. જે લોકોને તમે લાયક લાગો છો, તેમની સાથે સમય પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરો. જૂના સંબંધોમાં સુધારો આવશે.

કરિયરઃ કરિયરને લગતાં કોઈપણ પ્રકારનાં મોટા નિર્ણય વર્તમાન સમયમાં બિલકુલ ન લો.

લવઃ સંબંધની શરૂઆત કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિથી થતી જણાય.

હેલ્થઃ પેટમાં દુખાવો કે પેટ સંબંધિત ઇન્ફેક્શન થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંક : 2

--------------------------------------

કર્ક- FOUR OF WANDS

તમારા વિચારો અને લાગણીઓ પર કામ કરવાને કારણે જે વસ્તુઓ તમારા માટે અવરોધરૂપ બની રહી હતી તેનાથી દૂર થવું શક્ય છે. તમારા મનમાં રાખેલી કોઈ મોટી ઇચ્છાને પૂર્ણ થતી જોઈને તમે ખુશી અનુભવશો. આજના સમયમાં કોઈની સાથે વ્યક્તિગત લક્ષ્યોની ચર્ચા બિલકુલ ન કરવી.

કરિયરઃ તમારે કામ સંબંધિત એકાગ્રતા વધારવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

લવઃ પ્રેમસંબંધ સાથે જોડાયેલ નિર્ણય તમને શરૂઆતમાં બેચેનીનો અનુભવ કરાવશે.

હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્યમાં ફેરફાર પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

સિંહ- TWO OF WANDS

પરિસ્થિતિનાં દરેક પાસાનું નિરીક્ષણ કરીને જ ભવિષ્ય માટે આયોજન કરવાની જરૂર છે. વર્તમાન સમયમાં કોઈપણ વ્યક્તિનો સાથ મળશે નહીં. તમારા પ્રયત્નોમાં વિશ્વાસ રાખીને પ્રયાસ કરતા રહો.

કરિયરઃ શેરબજાર સંબંધિત નુકસાનને જલ્દી દૂર કરવાની તક મળશે.

લવઃ પ્રેમ સંબંધોને કારણે તમે જીવનમાં સ્થિરતા અનુભવશો.

હેલ્થઃ શરીર પર સોજો અને શરીરનો દુખાવો થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 4

--------------------------------------

કન્યા- QUEEN OF SWORDS

જ્યાં સુધી તમારી સામે વસ્તુઓ સ્પષ્ટપણે બોલવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારનું અનુમાન લગાવવું ખોટું સાબિત થશે. તમારી એકાગ્રતા વધતી લાગે છે, જેના કારણે જીવનનાં દરેક પાસા શ્રેષ્ઠ બનાવવાના તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રહેશે. પૈસા સાથે સંબંધિત કરવામાં આવેલા રોકાણને કારણે નફો મળે છે.

કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રમાં કેટલાક ફેરફાર મહેસૂસ કરશો પરંતુ, વર્તમાન સમયમાં તમારો અભિપ્રાય આપવાથી બચો.

લવઃ પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થશે.

હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વિવાદો જલ્દી દૂર થશે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 7

--------------------------------------

તુલા- TEN OF WANDS

કામનું ભારણ વધવાની શક્યતા છે. તમારી જાતને માનસિક રીતે તૈયાર રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. એક કરતાં વધારે જવાબદારીઓનાં ભારમાં વધારો થવાને કારણે તમે માનસિક થાક અનુભવી શકો છો. ધ્યેય પ્રત્યે સકારાત્મકતા રહેશે, જે કાર્યને પ્રેરિત રાખશે.

કરિયરઃ પૈસાનાં મુખ્ય સ્ત્રોત સિવાયની અન્ય બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપવાને કારણે કામ સંબંધિત ભૂલો થઈ શકે છે.

લવઃ પાર્ટનર સાથે કોઈ કારણસર બંધ થયેલી વાતચીત ફરી શરૂ થશે.

હેલ્થઃ સુગરને લગતી સમસ્યાઓને અવગણશો નહીં.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

વૃશ્ચિક- THE EMPEROR

આજના સમયમાં માત્ર મહેનત જ તમારા માટે એક માત્ર પર્યાય બની રહેશે. કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ લેવાની ભૂલ બિલકુલ ન કરો. સમય થોડો મુશ્કેલ રહેશે પરંતુ, તમારા પ્રયત્નો દ્વારા કાર્ય પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા રહેશે. દરેક વ્યક્તિ સાથેનાં સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ આવશે, જે તમને માનસિક રીતે બેચેન બનાવે છે.

કરિયરઃ કામનાં સ્થળે કરેલા કામનો પૂરો યશ મળે તેનું ધ્યાન રાખવું.

લવઃ પ્રેમ સંબંધ સાથે જોડાયેલી મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે ઉતાવળ ન કરો.

હેલ્થઃ ગળામાં દુખાવો થોડો કષ્ટદાયક રહેશે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

ધન- TWO OF CUPS

પરિવારનાં સભ્યો સાથેનાં સંબંધોમાં સુધારો થતો જણાય છે, જેના કારણે મન પરની ઉદાસીનતા દૂર થાય છે. હજુ પણ કેટલીક બાબતોને યોગ્ય રીતે સમજવાની અને સમાધાન કરવાની જરૂર છે. કઈ બાબતોને મહત્વ આપીને નિર્ણય આગળ વધારવું તે વિશે યોગ્ય રીતે વિચારો.

કરિયરઃ તમને કામ સાથે સંબંધિત યોગ્ય તક ઝડપથી મળશે.

લવઃ તમારે એ વાતનું ધ્યાન રાખવું પડશે કે, સંબંધોને લગતી કડવાશ વધે નહીં.

હેલ્થઃ તમારે શારીરિક સમસ્યાને જડમૂળથી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

મકર- ACE OF CUPS

બીજા લોકો દ્વારા પ્રાપ્ત અભિપ્રાયોને કેટલી હદે પ્રાધાન્ય આપવું તે સમજવું પડશે. અમુક બાબતો માનસિક સ્વભાવથી અશાંત લાગે છે, પરંતુ તેનો ઉપાય પણ તમારા માટે જ છે. વધુ પડતા એકાંતમાં સમય વિતાવવો એ પણ તમારા માટે નકારાત્મકતાનું કારણ બને છે.

કરિયરઃ જૂના ક્લાયન્ટને મળતી તક પર ધ્યાન આપો.

લવઃ એકબીજાની લાગણીઓને સમજીને પાર્ટનર પરસ્પર સંબંધો સુધારવાનો પ્રયાસ કરશે.

હેલ્થઃ યૂરિન ઇન્ફેક્શનની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 8

--------------------------------------

કુંભ- KING OF WANDS

તમારી જાતને નાની-નાની વસ્તુમાં ફસાયેલી રાખવી એ તમારી એકાગ્રતાને ભંગ કરવાનું કારણ બની રહી છે. તમે તમારી જાત પ્રત્યે ચીડિયાપણું અનુભવતા રહેશો. વ્યક્તિગત જીવનને સુધારવા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે.

કરિયરઃ પૈસાની ચિંતા કર્યા વિના, માત્ર કામની ગુણવત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અને હાથમાં રહેલો પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવો

લવઃ પાર્ટનરનાં સ્વભાવનો લાભ ન ઉઠાવે તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

હેલ્થઃ શરીરમાં ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ્રકારના ચેપને અવગણશો નહીં.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 9

--------------------------------------

મીન- THE HIEROPHANT

તમે પ્રાપ્ત કરેલા અનુભવનો ઉપયોગ કરીને અન્ય લોકોના જીવનને માર્ગદર્શન આપવાના તમારા પ્રયત્નો ચાલુ રાખો. સામાજિક કાર્યનો ભાગ હોવાને કારણે માનસિક ઉકેલ પ્રાપ્ત થશે. શક્ય હોય તેટલા લોકોને મદદ કરો પરંતુ, તમારી જવાબદારીઓને અવગણવા ન દો.

કરિયરઃ માર્કેટિંગને લગતી તાલીમ મળવાને કારણે તમારા વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ શક્ય બનશે.

લવઃ જ્યાં સુધી તમે લગ્નને લગતા નિર્ણય માટે તૈયાર ન થાઓ ત્યાં સુધી આગળ વધવું નહીં.

હેલ્થઃ વાળની સમસ્યા દૂર કરવા માટે તમને ઉપાય મળશે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 5