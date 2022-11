Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 02 Nov 2022, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: બુધવારે FOUR OF PENTACLES કાર્ડ પ્રમાણે કર્ક જાતકોએ જીવનમાં જવાબદારીઓ પર પણ ધ્યાન આપવું પડશે

એક કલાક પહેલા



2 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ-FIVE OF SWORDS

પરિવારનાં સભ્યો સાથે વિવાદ થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે કોઈપણ કામ અટકી શકે છે. તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયને કારણે ઘણા લોકો ગુસ્સે દેખાશે અને તમારી બાજુને સમજશે. તેમને પણ સમય લાગશે. કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી વખતે અપમાનજનક શબ્દોનો ઉપયોગ કરશો નહીં

કરિયરઃ કરિયરને લગતાં નિર્ણયો લેવામાં સમય લાગી શકે છે. વર્તમાન સમયમાં સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે.

લવઃ જીવનસાથીથી માનસિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્યમાં અસંતુલન રહેશે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

વૃષભ-JUDGEMENT

તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી મહેનતનું ફળ જોઈને મન પ્રસન્ન રહેશે. કામ સંબંધિત વસ્તુઓ વિશે તમે આળસ અનુભવી શકો છો. આરામ કરવા પર વધુ ધ્યાન આપશો. જે લોકો સાથે તણાવ છે, તેની સાથે સંબંધો સુધારવા પર ધ્યાન આપી શકો.

કરિયરઃ વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન અભ્યાસથી બીજી વસ્તુઓ તરફ ડાયવર્ટ થાય છે, જેના કારણે કોઈ નુકસાન નહીં થાય પરંતુ, ક્ષમતા અનુસાર પ્રગતિ પણ નહીં થાય.

લવઃ પ્રેમ સંબંધ સંબંધિત બાબતો પર ચર્ચા કરીને નિર્ણય લેવામાં આવશે.

હેલ્થઃ બાળકોની તબિયત બગડવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 7

--------------------------------------

મિથુન- FIVE OF CUPS

મન પર વધતી ઉદાસીનતાને દૂર કરવા માટે તમારે તમારા વિચારોને સ્પષ્ટ રીતે જાણવા ખૂબ જરૂરી બનશે. તમે જે ચીજો તરફ આકર્ષિત થાવ છો તેનાથી સંબંધિત તમારા વિચારોને યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરો. આ માટે તમારે તેને સમજવાનો પ્રયાસ કરવો પડે છે. જો તમે પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે નિર્ણયો લઈને આગળ વધશો તો તમારી જીત તમારી છે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત ચિંતા થોડી કષ્ટદાયક હોઈ શકે છે, પરંતુ નકારાત્મક વસ્તુઓ નહીં થાય.

લવઃ તમે જે વ્યક્તિ તરફ આકર્ષિત થઈ રહ્યા છો તેની સામે તમારા વિચારો મૂકવાનો પ્રયાસ કરો.

હેલ્થઃ ખાણીપીણી પર ધ્યાન ન આપવાના કારણે સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

કર્ક- FOUR OF PENTACLES

તમારા માટે વધતા ખર્ચને નિયંત્રણમાં લાવવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જીવન માટે મહત્વની બાબતો તેમની તરફ ધ્યાન વધારવું મહત્વપૂર્ણ છે. જીવનમાં જવાબદારીઓ પર પણ ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. વર્તમાન સમયમાં તાત્કાલિક કોઈ ફળ પ્રાપ્ત થશે નહીં

કરિયરઃ પૈસાનો પ્રવાહ વધારવા માટે નવા માધ્યમ શોધવાનાં પ્રયત્નો કરવામાં આવશે.

લવઃ સંબંધોને લગતી નકારાત્મકતા અને ચિંતા દૂર થવા લાગશે.

હેલ્થઃ સ્નાયુઓમાં ખેંચાણ અનુભવી શકાય. ડૉક્ટરની સલાહ લો.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 2

--------------------------------------

સિંહ- KNIGHT OF SWORDS

કામની ગતિ વધારવાનો પ્રયાસ બિલકુલ ન કરો. તમારી સાથે બીજા લોકો પણ હોઈ શકે છે. ભાવનાત્મક સ્વભાવને ઠેસ પહોંચવાની શક્યતા છે. ફરી બધી બાબતો પર વિચાર કરો અને આગળ વધો. આજે કરવામાં આવેલા ખોટા નિર્ણયથી મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના છે.

કરિયરઃ મીડિયા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને કામનો તણાવ અનુભવાશે પરંતુ તમે લક્ષ્યને પૂર્ણ કરી શકશો.

લવઃ લગ્ન સંબંધિત કોઈ નિર્ણય લેતાં પહેલાં તમારે સ્થિતિને યોગ્ય રીતે સમજવી પડશે.

હેલ્થઃ પેટ સંબંધિત વિવાદ ઊભા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 8

--------------------------------------

કન્યા- THREE OF PENTACLES

એકબીજાનાં વિચારોને સમજવામાં ઊભી થયેલી ગેરસમજો અને નારાજગી દૂર કરવી શક્ય છે. પરિવારમાં કોઈની સામે તમારી યોજનાની ચર્ચા કરવાથી નવો દ્રષ્ટિકોણ મળી શકે છે. નવી વસ્તુઓ શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો.

કરિયરઃ કામને લગતી મળેલી તાલીમના કારણે તમને નવી જવાબદારી મળશે.

લવઃ લગ્ન સંબંધિત નિર્ણય આગામી કેટલાક દિવસોમાં લઈ શકાય છે.

હેલ્થઃ માથામાં ભારેપણું અનુભવશો.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

તુલા- EIGHT OF SWORDS

જૂની સમસ્યાઓથી સંબંધિત માનસિક તકલીફ ઘણી હદ સુધી દૂર થવાની સંભાવના છે. જે લોકો આર્થિક ચિંતાઓ અનુભવે છે, તેમને નવો રસ્તો મળશે જ પરંતુ, તમારી અંદર લોભ વધે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.

કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રના સ્થળના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને તમારી જવાબદારીઓ નિભાવો.

લવઃ પાર્ટનર તમારા શબ્દોમાં ખોવાઈ જવાને કારણે તમે દૂરની લાગણી અનુભવી શકો છો.

સ્વાસ્થ્યઃ આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ થવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 4

--------------------------------------

વૃશ્ચિક- QUEEN OF PENTACLES

તમારા ધ્યેય પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને તમે જીવનમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પ્રોપર્ટી સંબંધિત નિર્ણય તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી મહેનત દ્વારા મોટી ખરીદી સાથે તમે જે ચિંતા અનુભવો છો, તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશો.

કરિયરઃ સોના-ચાંદીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ મળી શકે છે.

લવઃ પાર્ટનરની દરેક વસ્તુ પર ફોકસ રાખીને તમે તમારી પોતાની જરૂરિયાતોને પાર કરી શકો છો.

હેલ્થઃ એસિડિટીની સમસ્યા વધવાની શક્યતા છે.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 5

--------------------------------------

ધન- ACE OF SWORDS

કોઈ મોટી સમસ્યાના અચાનક સમાધાનને કારણે તણાવ ઓછો થશે પરંતુ, તેમછતાં મહેનત કરવી પડશે. તમે પ્રાપ્ત કરો છો, તે પ્રગતિનું નિરીક્ષણ કરીને, તમે તમારી જાતને શોધી શકશો. આજના સમયમાં ફક્ત પ્રયત્નો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાના ફળની અપેક્ષા ન રાખવી.

કરિયરઃ વિદેશ સંબંધિત કામ અચાનક આગળ વધશે.

લવઃ જીવનસાથી સાથે મળીને નિર્ણય લેવાનો પ્રયત્ન કરો.

હેલ્થઃ વધતા વજનને કંટ્રોલમાં લાવવું જરૂરી રહેશે.

શુભ રંગ : ગ્રે

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

મકર- EIGHT OF CUPS

જૂની વાતોને પાછળ છોડી દેવાનો પ્રયત્ન કરશો. જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ તમે છેલ્લા થોડા મહિનામાં કર્યો નથી, તેનું દાન કરો. જીવનમાંથી જૂની ઊર્જા બહાર ન આવે ત્યાં સુધી અપેક્ષિત ઉર્જા નહી આવે. જૂની વાતો સાથે જોડાયેલી ભાવનાઓને ધીમે-ધીમે ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરો.

કરિયરઃ બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા લોકોને નવા વ્યક્તિ સાથે કામ કરવાની તક મળી શકે છે.

લવઃ તમે કોઈ કારણસર પાર્ટનર સાથે બંધ પડેલી વાતચીત શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશો.

હેલ્થઃ લો બીપીની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 9

--------------------------------------

કુંભ- THE WORLD

આજના સમયમાં તમારે માત્ર તમારા ધ્યેય પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે કારણ કે, સમય તમારી તરફેણમાં છે. મહેનત મુજબના ફળ તુરંત મળશે.

કરિયરઃ કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારી પાસેથી આગળ વધવામાં મદદ મળી શકે છે.

લવ: પ્રેમ સંબંધિત બાબતોનું નિરાકરણ આવશે.

હેલ્થઃ મહિલાઓને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતા અનુભવાશે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

મીન- FOUR OF SWORDS

વિચારોને કારણે વધેલી ચિંતા અને અસમાન પ્રકૃતિ તમને દરેક બાબતમાં ઉદાસીનો અનુભવ કરાવે છે.જીવનમાં કેટલાક બદલાવ આવશે, પરંતુ તેને નકારાત્મક રીતે બિલકુલ ન લો. સમયમાં સંજોગો સાથે લવચીકતા દર્શાવવી જરૂરી બનશે.

કરિયરઃ કામના સ્થળે ખોટા આરોપ લાગી શકે છે, તમારે તેને તાત્કાલિક દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

લવઃ તમે જે સંબંધ ઇચ્છો છો તે તમારા માટે લાયક છે કે નહીં તે સમજો.

હેલ્થઃ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વિકાર અચાનક આવી શકે છે. તમારે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ બતાવવી પડશે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 4