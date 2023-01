Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

Daily Tarot Predictions Of 01 Jan 2023, Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: સોમવારે NINE OF SWORDS કાર્ડ પ્રમાણે સિંહ જાતકોની માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, નેગેટિવ વિચારો વધી શકે છે

21 કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

મેષ :- TEN OF SWORDS

તમારી માનસિક તકલીફનું કારણ શોધવું અને વર્તમાન સમયમાં તેમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ શોધવો. પરિસ્થિતિ જેવી છે તેવી સ્વીકારીને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરો. તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તમારે તમારી ઈચ્છાશક્તિ વધારવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

કરિયરઃ કારકિર્દી સંબંધિત લાગે તેવી ઉદાસીનતા ટૂંક સમયમાં દૂર થશે.

લવઃ સંબંધોને લગતી વધતી ચિંતાના કારણે બીજી કોઈ બાબત પર ધ્યાન આપવું શક્ય નહીં બને.

હેલ્થઃ લોહીને લગતા કોઈપણ પ્રકારની બીમારીને બિલકુલ અવગણશો નહીં.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 4

---------------

વૃષભ :- EIGHT OF PENTACLES

લોકો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા અનુભવનો ઉપયોગ કરીને તમે તમારા જીવનને વધુ સારું બનાવવાનો પ્રયાસ કરો. પૈસા સંબંધિત વાતોને ગંભીરતાથી લેવાને કારણે કોઈ મોટા સંકટથી બચી શકશો. જીવનમાં નવી શરૂઆત થતી જણાય પણ અત્યારે તો સખત મહેનત પર ભાર મૂકવાની જરૂર પડશે.

કરિયરઃ ઉચ્ચ શિક્ષણને લગતા પ્રયત્નોમાં ફેરફાર લાવવા જરૂરી બનશે.

લવઃ તમે સંબંધ પર જેટલું વધારે ધ્યાન આપશો તેટલી જ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવામાં સરળતા રહેશે.

હેલ્થઃ પગ પર સોજો આવશે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 1

---------------

મિથુન :- EIGHT OF SWORDS

તમારા વિચારોને કારણે તમે તમારી જાત પર એક બંધન મૂકશો. તમે જે પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, તે માટે સખત મહેનતની સાથે અમુક મહત્વનાં નિર્ણયો પણ લેવા પડશે. અન્ય લોકોની અપેક્ષા મુજબ ચાલવું તમારા માટે શક્ય નહીં બને.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત ચિંતા અમુક હદ સુધી દૂર થઈ શકે છે પરંતુ, મોટી તક પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે હજી પણ સખત મહેનત કરવાની જરૂર રહેશે.

લવઃ સંબંધોને લગતી બાબતો અંગે હાલ ચર્ચા શક્ય નહીં બને.

હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈથી પરેશાની થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 2

---------------

કર્ક:- Death

જીવનમાં જે બાબતો મહત્ત્વની હતી તેમાં ફેરફારો જોવા માટે તમારે કેટલીક બાબતોનો અંત લાવવો જરૂરી છે. માનસિક રીતે કમજોરી લાગવાના કારણે તમારા માટે કોઈપણ નવી વસ્તુ પર ધ્યાન આપવું મુશ્કેલ સાબિત થશે. આગામી કેટલાક દિવસોમાં માનસિક સ્થિતિ સુધારવા માટેના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે. તમારી જાત પરનો ખોવાયેલો વિશ્વાસ પાછો મેળવો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત બાબતોમાં તમને સફળતા મળશે તેમછતાં અપેક્ષા મુજબ ન હોવાને કારણે થોડી ઉદાસી અનુભવી શકો છો.

લવઃ સંબંધોને કારણે તમારી અંદર એકલતા વધી શકે છે.

હેલ્થઃ લો બીપી અને શુગરની સમસ્યા રહેશે.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 3

---------------

સિંહ :- NINE OF SWORDS

લોકોની અપેક્ષાઓ પૂરી ન કરી શકવાથી ચીડિયાપણું અને પોતાના પ્રત્યે નકારાત્મકતા આવે છે. ઊંઘ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધવાની સંભાવના છે, જે તમારી માનસિક સ્થિતિને અસર કરશે. આ કારણથી કાર્યક્ષમતા પણ ઘટતી જોવા મળે છે. તમારી જાતને તણાવથી દૂર રાખો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત ઉદાસીનતા વધવાનું કારણ જાણીને તમારા માટે તેના પર કાબુ મેળવવો જરૂરી રહેશે. મહત્વપૂર્ણ તકો ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

લવ: સંબંધને લગતા જુદા જુદા મંતવ્યો હોવાને કારણે જીવનસાથી સાથે વિવાદ ઉભો થઈ શકે છે.

હેલ્થઃ માથામાં માથાનો દુખાવો અને ભારેપણું અનુભવાશે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 7

---------------

કન્યા :- THE HANGEDMAN

તમારા શબ્દોને વળગી રહેવાને કારણે તમારા માટે નવા દ્રષ્ટિકોણને સમજવું મુશ્કેલ બનશે. જે લોકો તમને તેમની સાથે જોડવા માગતા હોય, તેમના ઇરાદાઓને યોગ્ય રીતે જાણવાનો પ્રયાસ કરો. અત્યારે પૈસાને લગતા વ્યવહાર કોઈની સાથે ન કરો.

કરિયરઃ કામને બદલે કોઈ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાના કારણે નવા કામ પ્રત્યે ઉત્સાહ રહેશે.

લવઃ સંબંધ સુધારવા માટે સાથે મળીને કોશિશ કરો.

હેલ્થઃ શારીરિક નબળાઈ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંક : 9

---------------

તુલા :- FOUR OF WANDS

દિવસની શરૂઆત શુભ સમાચારથી થઈ શકે છે. ધન સંબંધિત લાભ પ્રાપ્ત થશે પરંતુ, તેને સંપૂર્ણ જીત ન સમજીને તમારે હજી પણ પ્રયાસ ચાલુ રાખવાનો છે. આજના સમયમાં તમે જે પણ તણાવ અનુભવો છો, તે ધીમે-ધીમે ઘટશે. કોઈ મોટી સમસ્યાના સમાધાન માટે સંયમ જાળવવો જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ તમારા માટે કામ સાથે સંબંધિત લોકો સાથે વર્તન સુધારવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.

લવઃ પતિ-પત્ની વચ્ચે પ્રેમ વધતો લાગે.

હેલ્થઃ ગળામાં અક્કડતાનો અનુભવ થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 5

---------------

વૃશ્ચિક :- TEMPERANCE

તમારે એક જ સમયે અનેક જવાબદારીઓનો ભાર ઉપાડવાની જરૂર પડશે. જીવનમાં જે શીખ મળી રહી છે તેને યોગ્ય રીતે સમજીને ભૂલોને સુધારવાનો પ્રયાસ કરો. માનસિક સ્વરૂપથી જે વાતો તકલીફદાયી બની રહી હતી, તે બદલાશે.

કરિયરઃ ઉચ્ચ શિક્ષણ અથવા શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને અપેક્ષા મુજબ સફળતા મળતી રહેશે.

લવઃ સંબંધોમાં ઉતાર-ચઢાવ છતાં પાર્ટનર એકબીજાને સાથ આપશે.

હેલ્થઃ પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી શકે છે.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 8

---------------

ધનુ :- THE EMPEROR

મહેનત કરવા છતાં ધાર્યા મુજબનું પરિણામ મેળવી શકતા નથી. વારંવાર લોકોના જીવન સાથે તમારા પોતાના જીવનની તુલના કરવાને કારણે તમે હારી જાઓ છો. લોકો જે કહે છે તેની અવગણના કરીને તમારું ધ્યાન મહત્વપૂર્ણ લક્ષ્ય તરફ કેન્દ્રિત રાખો.

કરિયરઃ તમારા માટે કામ સંબંધિત પારદર્શિતા જાળવવી જરૂરી રહેશે.

લવઃ પાર્ટનરના દરેક વ્યવહાર પર ધ્યાન આપવાને કારણે તેમના પરનો વિશ્વાસ ઘટે છે.

હેલ્થઃ ઘૂંટણનો દુખાવો વધી શકે છે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 6

---------------

મકર :- PAGE OF PENTACLES

પૈસાનું રોકાણ કરતાં પહેલાં તમારે ફરીથી વિચારવાની અને આગળ વધવાની જરૂર રહેશે. એક વ્યક્તિ પર તરત જ વિશ્વાસ દર્શાવવાના કારણે તે વ્યક્તિ તમારા સ્વભાવનો ફાયદો ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. પૈસા સંબંધિત મનમાં ઉદ્ભવતા ભયને યોગ્ય રીતે જાણવું અને તમારા વ્યક્તિત્વ અને વિચારોમાં પરિવર્તન લાવવું.

કરિયરઃ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોએ કામ પર ધ્યાન આપવાની જરૂરિયાત રહેશે.

લવઃ સંબંધની શરૂઆતથી જ કોઇને કોઇ સમસ્યાના કારણે એકબીજા પ્રત્યે નકારાત્મકતા રહી શકે છે.

હેલ્થઃ અપચો અને ઉલ્ટીની સમસ્યા રહેશે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 3

---------------

કુંભ :- SEVEN OF SWORDS

જૂની બાબતો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલા અનુભવનો ઉપયોગ કરીને વર્તમાનને સુધારવાનો પ્રયાસ કરો. જેનો વિરોધ મળી રહ્યો છે તેને સરળતાથી હરાવી શકાય છે. તમારા અહંકારને કાબુમાં રાખો. જ્યારે પણ તમે અન્ય લોકોને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરો છો ત્યારે તે તમને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. આ અંગે સાવચેત રહેજો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો હાથમાં રાખવાની જરૂર રહેશે.

લવઃ સંબંધોને વધુ મહત્વ આપવાના કારણે પાર્ટનર સાથેના સંબંધોમાં અસંતુલનનો અનુભવ થશે.

હેલ્થઃ પગ પર ઈજા થવાથી સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 2

---------------

મીન :- QUEEN OF SWORDS

એક જ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રાખીને કામ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. જૂના દરેક સંબંધોમાં ફેરફાર થતો દેખાશે, જેના કારણે મનમાં ભય ઉત્પન્ન થતો રહેશે તેમછતાં તમે પૂરી હિંમતથી ભવિષ્ય તરફ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરો.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત કોઈ નિર્ણય લેતાં પહેલાં સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવાનો પ્રયાસ કરો.

લવઃ તૂટેલા સંબંધો વિશે વિચારવાને બદલે તમારે માત્ર સંબંધ સાથે જોડાયેલી અપેક્ષા પર જ ધ્યાન આપવું પડશે.

હેલ્થઃ શરીરમાં પાણીની માત્રા ઓછી થઇ શકે છે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 8