Virgos Will Benefit From Their Efforts And Use Their Experiences To Make Life More Successful, How Will The Fate Be For The Other 11 Zodiac Signs?

શનિવારનું ટેરોભવિષ્ય: કન્યા જાતકોએ કરેલાં પ્રયાસો લાભ આપશે અને અનુભવોનો ઉપયોગ કરી જિંદગી વધુ સફળ બનાવી શકશે, બીજી 11 રાશિ માટે કેવું રહેશે ભાગ્ય?

મેષ KNIGHT OF PENTACLES

રૂપિયાનો ખર્ચ સાવધાનીથી કરવો પડશે. અચાનક મોટો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. તમારી પોતાની સમસ્યાઓ જાતે જ ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરતા રહો, જેના દ્વારા તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે અને તમે તમારા પ્રત્યે જે નકારાત્મક વલણ રાખ્યું હતું તેને દૂર કરી શકશો. તમને જે તકો મળે છે તે થોડા સમય માટે ફાયદો થઈ શકે છે. પરંતુ આગામી ચાર દિવસમાં આ કામનું મોટું વિસ્તરણ થઈ શકે છે. કામ પુરી મહેનતથી કરો.

કરિયરઃ- પરિચિત લોકોના સહયોગથી નવા કાર્યની શરૂઆત થઈ શકે છે. શરૂઆતમાં, કાર્યની ગતિ ધીમી રહેશે, પરંતુ આ કાર્ય તમારી માટે ખૂબ પ્રગતિ લાવશે.

લવઃ- સંબંધોની ચિંતા છોડીને એ બાબતો પર ધ્યાન આપો જે સંબંધોમાં સ્થિરતા લાવવા માટે જરૂરી છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- પેટના દુખાવાની સમસ્યા વધશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી રહેશે.

શુભ રંગઃ- લાલ

શુભ અંકઃ- 2

----------------------------------

વૃષભ EIGHT OF SWORDS

તમારે તમારી જાતને નકારાત્મક વિચારોના ક્ષેત્રમાંથી દૂર કરીને પરિસ્થિતિને બદલવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. કેટલાક લોકો પરિવારના સભ્યો સાથે અંતર અનુભવી શકે છે. પરંતુ મતભેદના કારણે આવું થશે. એકબીજા પ્રત્યે નકારાત્મકતા જરા પણ વધવા ન દો. પૈસાના વ્યવહાર પર પૂરતું ધ્યાન આપવું જરૂરી રહેશે. ધ્યાનમાં રાખો કે ભૂતકાળની કોઈ વાતથી પ્રભાવિત થઈને હાલમાં ખોટા નિર્ણયો ન લેશો.

કરિયરઃ તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસોને કારણે નવી નોકરી મળી શકે છે. જે પૈસાની સાથે ખ્યાતિ પણ આપશે.

લવઃ- પાર્ટનરના સ્વભાવના સારા-ખરાબ બંને પાસાઓ પર ધ્યાન આપીને પોતાનામાં શું બદલાવ લાવવાનો છે તે સમજવાની જરૂર છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત દરેક બાબતને ગંભીરતાથી લેવી પડશે. તમારી જાતે કોઈ અખતરા ન કરો.

શુભ રંગ: લીલો

શુભ અંકઃ- 6

----------------------------------

મિથુન THE HANGEDMAN

હાલ પૂરતાં કોઈપણ કાર્ય સંબંધિત ઉતાવળ કર્યા વિના જે રીતે તકો મળી રહી છે તે રીતે પ્રયાસ કરતા રહો. જે લોકો સાથે અત્યાર સુધી નકારાત્મકતા અનુભવાતી હતી તેને જોવાનો અભિગમ બદલાશે. જે જૂના વિવાદો દૂર કરવા માટે યોગ્ય સાબિત થઈ શકે છે. કામના સ્થળે અથવા ઘરની સજાવટમાં થોડો ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કરો. કરિયરઃ- અત્યાર સુધી મળેલા અનુભવનો ઉપયોગ કરીને તમારા માટે નવી નોકરીની જવાબદારી નિભાવવાનું શક્ય બની શકે છે. લવઃ- તમે હજુ પણ સંબંધને લગતા નિર્ણય લેવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર નથી. તમારે તમારી જાતને સમય આપવો પડશે. સ્વાસ્થ્યઃ- કમરમાં જડતા અનુભવાશે. શુભ રંગઃ- વાદળી શુભ અંકઃ- 3

----------------------------------

કર્ક THE LOVERS

પરિસ્થિતિ અચાનક સકારાત્મક જોવા મળશે, કામની ગતિને કારણે આર્થિક ચિંતાઓ દૂર થશે, આ સાથે ભવિષ્ય તરફ સકારાત્મકતાનો અનુભવ થશે. જે ઈચ્છાને તમે અત્યાર સુધી રોકી રાખી હતી તેને પૂર્ણ કરવા માટે તેમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે, જે તમને ઉકેલ આપી શકે છે. તમારા માટે જીવનમાં અનુશાસન જાળવવું ખૂબ જ જરૂરી છે, તમારી પોતાની ભૂલને કારણે કંઈ ખોટું ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો. કરિયરઃ કરિયરમાં જે પ્રગતિ થઈ રહી છે તેની ચર્ચા ન કરો. તમારી કારકિર્દીની પ્રગતિ પ્રત્યે લોકોના મનમાં ઈર્ષ્યાની ભાવના ઉત્પન્ન થતી જણાય. લવઃ- જીવનસાથીના કારણે તમે તમારામાં યોગ્ય પરિવર્તન લાવવાના પ્રયત્નો વધારશો. સ્વાસ્થ્યઃ- જો હોર્મોનલ અસંતુલનની સમસ્યા હોય તો તેને બિલકુલ અવગણશો નહીં. શુભ રંગઃ- પીળો શુભ અંકઃ- 4

----------------------------------

સિંહ NINE OF WANDS

તમારે દરેક વ્યક્તિના વર્તનનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી રહેશે. જે લોકો દ્વારા તમને અત્યાર સુધી નુકસાન થયું હતું તેમની સાથે સંબંધ જાળવી રાખતી વખતે તે બાબતો પર ધ્યાન આપો, જેનાથી સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. જીવનમાં ઊભી થતી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા માટે તમારે તમારી જાતને તૈયાર કરવી જરૂરી રહેશે. તમારા મનમાં ચાલતા ડરનો નિશ્ચય સાથે સામનો કરો. કરિયરઃ- કામનો વિસ્તાર કરતા પહેલા તમારે યોગ્ય રીતે નક્કી કરવું જરૂરી રહેશે કે તમે કોની સાથે કામ કરવા માંગો છો. લવઃ- એ સમજવાની કોશિશ કરો કે સંબંધોમાં ચાલી રહેલા ઝઘડાઓને કારણે પાર્ટનરને માત્ર નેગેટિવ રીતે જ જોવામાં આવે છે. સ્વાસ્થ્યઃ- માઇગ્રેનનો દુખાવો વધી શકે છે. શુભ રંગઃ- સફેદ શુભ અંકઃ- 1

----------------------------------

કન્યા JUSTICE

તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલું વર્તન રૂપિયાને લગતા લાભ આપી રહ્યું છે, એકસાથે મેળવેલા અનુભવને કારણે, તમે પરિસ્થિતિને વધુ સારી બનાવવા માટે પ્રેરિત થશો. જો કાયદા સંબંધિત કોઈ સમસ્યા પરિવારને પરેશાન કરી રહી છે, તો તેનો ઉકેલ તમે શોધી શકો છો. મુશ્કેલ સમયમાં પરિવારના સભ્યોને સાથ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ તમારે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તમારે અન્ય લોકો દ્વારા લેવામાં આવેલા નિર્ણયોમાં દખલ ન કરવી જોઈએ. કરિયરઃ કરિયર સંબંધિત ચિંતાઓ કેટલાક લોકોને પરેશાન કરી શકે છે, પરંતુ અત્યારે તમે સાચા માર્ગ પર છો, ચિંતા ન કરવાનો પ્રયાસ કરો અને માત્ર કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. લવઃ- મામલાની સત્યતા જાણ્યા વગર પાર્ટનર પર કોઈ પણ પ્રકારનો આરોપ ન લગાવવો. સ્વાસ્થ્યઃ - વજન અચાનક વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી રહેશે. શુભ રંગઃ- ઓરેન્જ શુભ અંકઃ- 5

----------------------------------

તુલા SIX OF WANDS

તમારો વધતો આત્મવિશ્વાસ ઘમંડમાં પરિવર્તિત થવાની સંભાવના છે. તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલ નિર્ણયો સાચા સાબિત થશે. જેના કારણે તમે જોખમ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા તમારે તેના પરિણામોનો સાચો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી રહેશે. જે લોકો દ્વારા તમને સાથ મળે છે તે તમારા પ્રત્યેના લગાવને કારણે છે. કોઈને ભાવનાત્મક રીતે દુઃખી ન થવા દો. કરિયરઃ- કૌશલ્યને ઉત્તમ બનાવવાનો માર્ગ શોધ્યા પછી પણ માત્ર તેનો અમલ ન કરવાને કારણે પરિસ્થિતિમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. લવઃ- પાર્ટનરને તેમના દાંપત્ય જીવનને સુધારવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. સ્વાસ્થ્યઃ- જો એલર્જીની સમસ્યા ઊભી થઈ હોય તો ડૉક્ટર પાસેથી જ સારવાર કરાવો. શુભ રંગઃ- ગુલાબી શુભ અંકઃ- 9

----------------------------------

વૃશ્ચિક THE WORLD

કામમાં નવીનતા લાવવાની જરૂર પડશે. જીવનમાં નવો અનુભવ મેળવવા માટે નવું શીખવું પડશે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કર્યા પછી ખરીદી અથવા આયોજનના નિર્ણયો લેવાની જરૂર પડશે. કોઈપણ વ્યક્તિને મદદ કરતા પહેલા તમારે તમારા માટે કોઈ સમસ્યા ન ઊભી કરવાનો વિચાર કરવો જરૂરી રહેશે. જૂના મિત્રો દ્વારા તમને ફરીથી પરિચય કરાવવાના પ્રયાસો વધી શકે છે. કરિયરઃ- નોકરીયાત લોકો સાથે મળીને નિર્ણય લેવાનો પ્રયાસ કરો. તમે જેટલું વધુ સાથે કામ કરશો, તેટલી સરળ પ્રગતિ થશે. લવઃ- જીવનસાથી સાથે મળીને બનાવેલી યોજનામાં સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્યઃ- બપોર પછી મહિલાઓને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત વિવાદોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. શુભ રંગઃ- ગ્રે શુભ અંકઃ- 7

----------------------------------

ધન FIVE OF PENTACLES

અન્ય લોકોના દબાણને કારણે તમે ફરીથી ખોટો રસ્તો પસંદ કરી શકો છો. મનમાં ઉદ્ભવતો ડર ફક્ત તમારા વિચારોને કારણે છે કે પરિસ્થિતિની સત્યતાને કારણે તે જાણવું જરૂરી રહેશે. તમારા પ્રત્યે વ્યક્તિના બદલાતા વર્તનથી દુવિધા વધી શકે છે. વ્યક્તિને માફ કરવી અને તેમને બીજી તક આપવી કે કેમ તે અંગેનો નિર્ણય આ વ્યક્તિ દ્વારા મુશ્કેલ સમયમાં તમારી સાથે કેવો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો તે ધ્યાનમાં રાખીને લેવાનો રહેશે.

કરિયરઃ- નબળા માર્કેટિંગને કારણે તમને નવા કામમાં અપેક્ષિત લાભ નહીં મળે. માર્કેટિંગનો અનુભવ ધરાવતા લોકો સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરો.

લવઃ- જીવનસાથી દ્વારા બોલવામાં આવેલી વાતોના કારણે આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી શકે છે.

સ્વાસ્થ્યઃ- માથાનો દુખાવો અને આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધશે.

શુભ રંગઃ- પર્પલ

શુભ અંકઃ- 8

----------------------------------

મકર SEVEN OF WANDS

પરિસ્થિતિની દરેક નાની-નાની વાતને કાબૂમાં રાખવાની કોશિશ તમારા સ્વભાવમાં જિદ્દ પેદા કરી રહી છે જે તમારા માટે મુશ્કેલી ઊભી કરતી રહેશે. તમારે કઈ બાબતોમાં દૃઢ નિશ્ચય સાથે કામ કરવાની જરૂર છે અને કઈ બાબતો સાથે તમારે સમાધાન કરવું પડશે તે સમજવું જરૂરી બનશે. તમને પાઠ ભણાવવા માટે વર્તમાન પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. કરિયરઃ- લોકોના સીમિત વિચારોને મહત્વ આપ્યા વિના કરિયર સંબંધિત નિર્ણય પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે જે તમને લાયક લાગે છે. લવઃ- અન્ય લોકોના કારણે પાર્ટનર સાથેના સંબંધો બગડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યઃ - શરીરના દુખાવાની પીડા વધશે. શુભ રંગઃ- સફેદ શુભ અંકઃ- 5

----------------------------------

કુંભ QUEEN OF WANDS

લોકો તરફથી તમને મળી રહેલી ટીકા-ટિપ્પણીઓને કારણે તમે નકારાત્મક અને નબળાઈ અનુભવો છો. જો તમારે તમારો સ્વભાવ બદલવો હોય તો તમારે સંગત પણ બદલવી પડશે. નકારાત્મક લોકો સાથે વધુ સમય વિતાવવીને માત્ર ખોટી બાબતો પર ધ્યાન આપી રહ્યાં છો જેના કારણે વારંવાર નુકસાનનો સામનો કરવો પડશે. તમે તમારા લોકોથી અલગ છો એ સમજીને તમારા પ્રત્યેનો તમારો અભિગમ બદલવાનો પ્રયાસ કરો પરંતુ આ ખોટું નથી. કરિયરઃ કરિયરને કારણે ઉદ્ભવતી કોઈપણ ચિંતાને કારણે પોતાને ક્યારેય ઉદાસીન ન બનાવો. તમારે ફક્ત તમારા પ્રયત્નોમાં સતત રહેવાની જરૂર છે. લવઃ- જીવનસાથીની પસંદગીમાં યોગ્યતા હોવા છતાં ભૂતકાળમાં મળેલા અનુભવને કારણે નિર્ણય લેતી વખતે ડર લાગશે. સ્વાસ્થ્યઃ- ખોટા ખાવાના કારણે લૂઝ મોશનની સમસ્યા થઈ શકે છે. શુભ રંગઃ- લાલ શુભ અંકઃ- 7

----------------------------------

મીન THE MAGICIAN

તમારા સ્વભાવના નકારાત્મક પાસાઓથી વાકેફ હોવા છતાં તેમાં બદલાવ કેમ લાવવામાં નથી આવી રહ્યા એ વિશે ઊંડાણપૂર્વક વિચારવાની જરૂર પડશે. આળસને કારણે જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ જટિલ ન બને ત્યાં સુધી તમે કોઈ પગલાં લેતા નથી અને તેના કારણે તમે તમારી સંપૂર્ણ ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તમારી પાસે રાખેલી અપેક્ષા યોગ્ય છે, માત્ર અપેક્ષા મુજબ તમારે લક્ષ્ય તરફ ધ્યાન આપતા સખત મહેનત કરવી જરૂરી રહેશે.

કરિયરઃ- તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા કામના કારણે અન્ય લોકોનું ઉદાહરણ મળી શકે છે.

લવઃ- પાર્ટનર જે બાબતોમાં સમસ્યા અનુભવી રહ્યા છે તેને ઉકેલવા માટે તમારા સહયોગની જરૂર પડશે.

સ્વાસ્થ્યઃ- પેટ સંબંધિત વિવાદને કારણે દિવસભર બેચેની રહેશે.

શુભ રંગઃ- ગુલાબી

શુભ અંકઃ- 2