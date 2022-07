Gujarati News

Daily Tarot Predictions Of 8 July Pranitha Deshmukh

ટેરો રાશિફળ: શુક્વારે THE EMPRESS કાર્ડ પ્રમાણે કુંભ રાશિના લોકો માટે બાળકોની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતા થઇ શકે

મેષ : THREE OF PENTACLES આ રાશીના જાતકોને આજના દિવસે કોઇ યોજના પર કામ કરવું જરૂરી રહેશે. તમને વારંવાર ભવિષ્યની ચિંતા સતાવશે. ભવિષ્યની વાત પર ધ્યાન આપવાને બદલે કામ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જે વાત તમારા કંટ્રોલમાં છે, ફકત તેના પર જ ધ્યાન આપો. કરિયર : કસ્ટ્રક્શનના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોનો અધુરા કામ પુરા થઇ શકે છે. લવ : પાર્ટનર સાથે રિલેશનશિપ સંબંધિત વધુ વાત કરવાથી કોઇ સમસ્યાનું સમાધાન નહિ થાય. હેલ્થ : પેટમાં દુખાવાની સમસ્યા થશે. લકી કલર : લાલ લકી નંબર : 3 ------------------ વૃષભ : FIVE OF PENTACLES આજના દિવસે કોઇ સમસ્યાનું નિરાકરણ થઇ જવા છતાં મનમુજબ કામ ન થવાને કારણે મનમાં ઉદાસીનતા રહેશે. કોઈ વાતને ભુલીને આગળ વધવાની કોશિશ કરશો. જે લોકો સાથે મતભેદ થયો હોય તે લોકોથી દૂર રહેવું જ સારું રહેશે. કરિયર : કામની ગતિ વધતી જોવા મળશે. લવ : ખરાબ સમયમાં પાર્ટનરનો સાથ મળશે. પરંતુ વારંવાર થતી સમસ્યાને કારણે તેનો પણ સંયમ રહેશે નહીં. હેલ્થ : શરીર પર થયેલી ઇજાને દૂર કરવામાં સમય લાગશે. લકી કલર : પીળો લકી નંબર : 1 ------------------ મિથુન : KING OF CUPS તમારી ઈચ્છા અનુસાર બદલાવ ન આવવાને કારણે દુઃખી રહેશો. ભાવનાત્મક બનવાને બદલે કર્તવ્ય નિભાવવાની કોશિશ કરશો. જે પ્રકારની સ્થિતિ ઉત્પ્ન્ન થઇ રહી છે તો ખુશી શૉધવાની કોશિશ તમે કરી રહ્યા છો. પરંતુ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓને નજરઅંદાજ કરવાને કારણે દુઃખ થશે. કરિયર :કોઈ કરિયર સંબંધિત નિર્ણય લેતા પહેલાં વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિઓ સાથે ચર્ચાઓ કરો. લવ : જે વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ થઇ રહ્યો છે તે વિશે થોડી જાણકારી મેળવો. હેલ્થ : શરદી-ઉધરસ થવાની સંભાવના છે. લકી કલર : લીલો લકી નંબર : 2 ------------------ કર્ક : EIGHT OF SWORDS દરેક વિષયમાં વધુ જાણકારી હોવાનેકારને ક્યારેક દુવિધાનું કારણ બની શકે છે, કાર્યક્ષમતા પર વિશ્વાસ ન હોવાને કારણે ઉદાસ રહેશો. આજના દિવસે કામમાંથી બ્રેક લઈને નવા ઉત્સાહ સાથે ફરીથી કામની શરૂઆત કરશો. કરિયર : કારકિર્દીને લઈને કોઈ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળશે, જેનાથી તમને ખુશી મળશે. લવ : પ્રેમમાં બધી વાત સરળ છે આમ છતાં ક્યાં સમસ્યા થાય છે તેના પર ધ્યાન આપો. હેલ્થ : ગળામાં ખારાશ અને શ્વાસની તકલીફ થઇ શકે છે. લકી કલર : ઓરેન્જ લકી નંબર : 5 ------------------ સિંહ : TEN OF SWORDS આ રાશિના જાતકોને આજના દિવસે કોઈનો સાથ ન મળવાથી ઉદાસ રહેશે. સમસ્યા ઘટવાની બદલે વધી રહી છે. તમારી અપેક્ષાઓ લોકોની સામે હજુ રાખી શકશો નહીં. કરિયર : તમે જે કામમાં હોશિયાર છો તે કામમાં આગળ વધવા માટે અવલોકન કરો. લવ : લવ મેરેજ સંબંધિત કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલાં વિરોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. હેલ્થ : માથાનો દુખાવો અને માથું ભારે થઇ શકે છે. લકી કલર : બ્લુ લકી નંબર : 4 ------------------ કન્યા : THE WORLD હજુ પણ પરિસ્થિતિમાં તમારા દરેક લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરતા તમે જોવા મળશો. મોટા લક્ષ્યને નાના હિસ્સામાં કરીને કામ કરવાથી તમારા માટે સારું રહેશે. તમારા માટે કરવામાં આવેલા વિચારોને બદલવાની કોશિશ કરશો. જ્યાં સુધી મનમાં ડર હશે ત્યાં સુધી તમે લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે તમારી ક્ષમતા અનુસાર પ્રયત્ન નહીં કરી શકો. કરિયર : કામની જવાબદારી વધતી જશે પરંતુ કામ તમારી પસંદનું ન હોવાને કારણે તણાવ રહેશે. લવ : જીવનસાથી જલ્દી જ મળી શકે છે. હેલ્થ : યુરિન ઇન્ફેક્શનની શક્યતા છે. લકી કલર : સફેદ લકી નંબર : 7 ------------------ તુલા : ACE OF SWORDS મિલ્કત સંબંધિત કોઈ કામમાં આગળ વધવા માટે દસ્તાવેજના કારણે કામમાં મોડું થઇ શકે છે. તમારો જનસંપર્ક વધવાને કારણે લોકોના મનમાંથી તમારી છાપ બદલવી સંભવ થશે. કરિયર : માર્કેટિંગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોએ તેનો ટાર્ગેટ પૂરો કરવાં માટે સારી તક મળશે. લવ : રિલેશનશિપમાં જોવા મળતી ઉતાર-ચઢાવ જલ્દી જ દૂર થશે. હેલ્થ : પાઈલ્સની તકલીફ વધી શકે છે. લકી કલર : ગુલાબી લકી નંબર : 6 ------------------ વૃશ્ચિક : TWO OF CUPS કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ સુધારવા માટે તમારી તે વ્યક્તિ પાસે શું અપેક્ષા અને આ સંબંધને કેમ આગળ વધારવા માગો છો તે પણ જાણવું જરૂરી છે. તમારા દ્વારા કોઈ વ્યક્તિને કરવામાં આવેલી મદદ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઇ શકે છે. કરિયર : કોન્ટ્રાકટ પર કામ કરતા લોકોને મોટા કામ મેળવવા માટે કોશિશ વધારવી પડશે. લવ : પાર્ટનરે કરેલી કોશિશ છતાં પણ રિલેશનશિપમાં કેમ સુધારો નથી આવતો તે જાણવાની કોશિશ કરશો. હેલ્થ : પેટમાં દુખાવો અને અપચાની તકલીફ થઇ શકે લકી કલર : લાલ લકી નંબર : 9 ------------------ ધન : DEATH જૂની વાતોને છોડીને નવી શરૂઆત કરવાની કોશિશ તમને સફળતા આપી શકે છે. વારંવાર ભૂતકાળ સંબંધિત વાતને યાદ કરવાથી મન ઉદાસ રહેશે.જે વાતમાં બદલાવની કોઈ શક્યતા નથુ તે વાતને છોડીને નવા લક્ષ્ય પ્રતિ ધાબા વધારવું તમારા માટે જરૂરી છે. કરિયર : તમારી ઈચ્છા અનુસાર ભલે કામ ન થયું હોય પરંતુ આર્થિક સ્થિરતા થવાથી કામમાં સમાધાન થયું હોવાનું જાણી શકશો. લવ : પાર્ટનરની નાની-નાની વાત પર નારાજ થવાને કારણે સંબંધોમાં તિરાડ પડી શકે છે. હેલ્થ : ઉધરસની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. લકી કલર : પીળો લકી નંબર : 2 ------------------ મકર : THE TOWER અપેક્ષા અનુસાર કોઈ કામ કરવા છતાં પણ નેગેટિવ સમાચાર મળશે,જેના કારણે તમને દુખ થશે. જે વાત ઉપર તમે નિર્ભર હતા તેની શરૂઆત ફરીથી કરવી પડી શકે છે. કોઈ વાત તમારી મરજી અનુસારથશે તો કોઈ વાત માટે તમારે બીજાની જરૂર પડશે. કરિયર : કામની જગ્યાએ કોઈ બદલાવ આવાથી તમને તકલીફ પડી શકે છે. લવ : પાર્ટનરની કોઈ વાતને કારણે સંબંધ તૂટી શકે છે. હેલ્થ : એક્સિડન્ટ થવાની શક્યતા છે. લકી કલર : ગ્રે લકી નંબર : 8 ------------------ કુંભ : JUDGEMENT તમારા કર્મ અનુસાર તમને ફળ મળી શકે છે. જે ખરાબ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો હતો , તે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કેમ થયું હતું તે વાત સમજવાની કોશિશ કરશો. કોઈ શીખથી તમે આગળ વધી શકો છો. કરિયર : જે કામની તમે રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે કામ તમને જલ્દી જ મળી શકે છે. લવ : પાર્ટનર તમારી સાથે સમાધાન કરવા માટે તમામ પ્રયત્નો કરશે. હેલ્થ : બાળકોની સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ચિંતા થઇ શકે છે. લકી કલર : લીલા લકી નંબર : 3 ------------------ મીન : KING OF WANDS કોઈ એક જ વાત પર સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવાને બદલે અન્ય વાત સંબંધિત જાણકારી મેળવવી તમારા માટે આસાન નથી.દરેક કામ માટે પોતાને પ્રેરિત કરવા તમારા માટે જરૂરી છે. તમારી સમસ્યાઓને અન્ય લોકો નહીં સમજી શકે અને વધતી જવાબદારીને કારણે તમે ઉદાસ બની શકો છો. કરિયર : આર્થિક સ્થિરતાને કારણે કામમાં સમાધાન જોવા મળશે. લવ : પાર્ટનર એની મરજી મુજબ જ વર્તન કરશે. હેલ્થ : દાંતની તકલીફ થશે. લકી કલર : પર્પલ લકી નંબર : 4