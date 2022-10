Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

According To The FOUR OF WANDS Card On Tuesday, Gemini Will Need To Focus On Important Work

ટેરો રાશિફળ: મંગળવારે FOUR OF WANDS કાર્ડ પ્રમાણે મિથુન જાતકોએ મહત્વપૂર્ણ કામ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે

એક કલાક પહેલા



કૉપી લિંક

25 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ટેરો કાર્ડ્સ પ્રમાણે આજનો દિવસ તમારા માટે કેવો રહેશે, તે અંગે જાણો એસ્ટ્રોલોજર પ્રણિતા દેશમુખ પાસેથી.

મેષ- THE STAR

બે અલગ-અલગ પ્રકારના વિચારોના કારણે મનમાં દ્વિધા વધતી જોવા મળશે. તમે જે વિષય વિશે તમે વિચારો છો, આ સમયે તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારના નિર્ણય પર પહોંચવું શક્ય નથી. જીવનમાં સ્થિરતા જાળવી રાખતી બાબતો પર પ્રાથમિકતા આપવી પડશે.

કરિયરઃ કામને લગતી દરેક વસ્તુ સમયસર કરવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે.

લવઃ સંબંધોમાં પરિવર્તન લાવતા પહેલા એ સમજી લેવું જરૂરી બની જશે કે, તમારામાં શું પરિવર્તન લાવવું?

હેલ્થઃ ગળામાં થોડો દુખાવો રહેશે.

શુભ રંગ : લીલો

શુભ અંક : 5

--------------------------------------

વૃષભ- THE HANGEDMAN

અન્ય લોકોના દ્રષ્ટિકોણને સમજતી વખતે તમારા વિચારો બદલાય નહીં તેની ખાતરી કરો. દરેક વસ્તુને સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કરવાથી તણાવ વધી રહ્યો છે, પરંતુ કેટલીક બાબતોમાં તમારે તમારું પોતાનું કામ જાતે જ કરવું પડે છે. તમને એ પણ ખ્યાલ આવશે કે તમારે વિચારોને પ્રાધાન્ય આપીને કામ કરતા રહેવું પડશે.

કરિયરઃ કામ સંબંધિત મળી રહેલી તકોનું યોગ્ય રીતે અવલોકન કરીને જ આગળ વધો.

લવઃ સંબંધ સાથે જોડાયેલી વાતો પર વિચાર કરવો જરૂરી રહેશે.

હેલ્થઃ માઈગ્રેનની સમસ્યા વધતી જણાય.

શુભ રંગ : પીળો

શુભ અંક : 5

--------------------------------------

મિથુન- FOUR OF WANDS

દિવસની શરૂઆતથી જ તમે આનંદ અનુભવશો. તમે જે વસ્તુઓને વાસ્તવિકતા બનાવવાનો પ્રયાસ કરો છો તેમાં તમને ઝડપથી સફળતા મળી શકે છે. સમય તમારી તરફેણમાં છે, તેથી મહત્વપૂર્ણ કામ પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. જીવન સાથે સંબંધિત કોઈપણ મોટો નિર્ણય પછીના કેટલાક દિવસોમાં લેવામાં આવશે, પરંતુ તેને અમલમાં મૂકવામાં સમય લાગશે.

કરિયરઃ કામ સિવાય અન્ય લોકો સાથે ચર્ચા કરવાનું ટાળવું.

લવઃ અપેક્ષા મુજબ જલ્દી પાર્ટનરનો સાથ મળશે.

સ્વાસ્થ્યઃ સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

કર્ક- ACE OF SWORDS

કામ અને વ્યક્તિગત જીવન સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓને સુધારવા માટે પ્રયત્નો વધારવાની જરૂર છે. તમારી જાતને કામ પ્રત્યે પ્રેરિત રાખો, તે તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી રહેશે. જે વસ્તુઓમાં મુશ્કેલીઓ અનુભવાઈ રહી છે, તે સંબંધિત જ્ઞાન મેળવો.

કરિયરઃ તમે જે કામમાં નિપુણ બનવા માગો છો, તેની સાથે સંબંધિત અનુભવી લોકો પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો.

લવઃ પ્રેમ સંબંધને લગતી એવી બાબતો કે, જે મુશ્કેલીનું કારણ બની રહી હતી તેના પર કાબૂ મેળવો.

હેલ્થઃ શરદી-ઉધરસની સમસ્યા ઓછી માત્રામાં થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : સફેદ

શુભ અંક : 8

--------------------------------------

સિંહ- KING OF CUPS

ભાવનાત્મક સ્વભાવ સાથે વધતી મૂંઝવણને કારણે તમે ફક્ત કામ પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરતા રહેશો. તમને નબળા બનાવતી ભાવનાત્મક બાબતોને સમજવામાં સમય લાગશે.

કરિયરઃ વિદેશમાં કામ કરવા માટે કામ સંબંધિત જાણકારી યોગ્ય રીતે મળે.

લવઃ અંગત જીવનમાં મુશ્કેલી અનુભવાતી હોવા છતાં તમે પાર્ટનરથી પ્રેરિત છો.

હેલ્થઃ કફ અને તાવની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

કન્યા- THE SUN

કામમાં આવતી સમસ્યાનું સમાધાન મળવાને કારણે તમે તમારી જાત પર વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ અનુભવવા લાગશો. મિત્રો સાથે વિતાવેલો સમય આનંદપ્રદ રહેશે.

કરિયરઃ તમને કામ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સની જવાબદારી સોંપી શકાય છે.

લવઃ પાર્ટનર સાથે બંધ વાતચીત ફરી શરૂ થશે.

હેલ્થઃ માથાનો દુખાવો અને વાળને લગતી સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 2

--------------------------------------

તુલા- TEN OF SWORDS

અંગત જીવનને લગતી કોઈપણ મોટી સમસ્યાનો ટૂંક સમયમાં અંત આવશે. તમારા વિચારોના કારણે તમને પૈસા સંબંધિત તણાવ આવશે. સંજોગો સાથે થોડી સુગમતા અને સમાધાન કરવાની જરૂર રહેશે.

કરિયરઃ કામના સ્થળે તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલના કારણે લોકોની નારાજગીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

લવઃ કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય લેતી વખતે પાર્ટનરનો અભિપ્રાય લેવો.

હેલ્થઃ શરીરનો વધતો દુખાવો તમને બેચેન કરી શકે છે.

શુભ રંગ : ગ્રે

શુભ અંક : 1

--------------------------------------

વૃશ્ચિક- TWO OF CUPS

લોકો સાથે ઉદ્ભવતા વિવાદોને દૂર કરવા માટે તમારા દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. સરકારી કામને આગળ વધારવા માટે તમારે પ્રભાવશાળી વ્યક્તિની મદદ લેવી જરૂરી રહેશે. આજના સમયમાં નીતિ-નિયમો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી બનશે.

કરિયરઃ મેડિકલ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી તક મળી શકે છે.

લવઃ પરિવારના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવતા દબાણને કારણે સંબંધ સંબંધિત નિર્ણયો બિલકુલ ન લો.

હેલ્થઃ પીઠ સંબંધિત વિવાદોને અવગણશો નહીં.

શુભ રંગ : વાદળી

શુભ અંક : 3

--------------------------------------

ધન- TEN OF WANDS

વ્યક્તિગત જીવન સંબંધિત વ્યસ્તતા વધતી જણાય. આજના સમયમાં કોઈપણ પ્રકારના મોટા લક્ષ્ય પર કામ કરવું શક્ય નહીં બને. દરેક નાની-નાની વાત પર નજીકથી કામ કરવું પડશે. ભલે તમે થોડો તાણ અનુભવો છો પરંતુ, તમારી સખત મહેનતને કારણે આગળ જતા દરેક કાર્ય સરળતાથી પાર પડશે.

કરિયરઃ કામના સ્થળે રિજેક્શન સ્વીકારીને સખત પ્રયાસ કરવાની જરૂર રહેશે.

લવઃ પાર્ટનર સાથે મતભેદ થઈ શકે

હેલ્થઃ શરીર પર અનુભવાતા સોજાને દૂર કરવા માટે આયુર્વેદની મદદ લો.

શુભ રંગ : જાંબલી

શુભ અંક : 6

--------------------------------------

મકર- EIGHT OF CUPS

એક વાત પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપીને કામ કરવાની જરૂર રહેશે. દરેક બાબતમાં સાપેક્ષતાની લાગણી અનુભવવી. તમે તમારી જાતને માનસિક રીતે પીડા આપતા નજર આવશો. આધ્યાત્મિક બાબતો દ્વારા તમે આમાંથી મુક્તિ મેળવી શકો.

કરિયરઃ નોકરીના સ્થળે એકાએક બદલાવ તમારા માટે મુશ્કેલીનું કારણ બનશે.

લવઃ વર્તમાન સંબંધોની તુલના જૂના સંબંધ સાથે બિલકુલ ન કરો.

હેલ્થઃ શરીરમાં વિટામિનની કમી રહી શકે છે.

શુભ રંગ : લાલ

શુભ અંક : 7

--------------------------------------

કુંભ- PAGE OF CUPS

યુવાનોએ પોતાના વિચારો પર ધ્યાન આપવાની જરૂર રહેશે. જે વસ્તુઓ હજુ સુધી દેખાતી ન હતી તેને દૂર કરવા માટે એક નવો રસ્તો મળશે. દરેક પ્રકારની તક માટે તમારી જાતને તૈયાર કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

કરિયરઃ લેખન અને કળાના ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિ પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવતા રહેશે.

લવઃ અત્યારે સંબંધ સાથે જોડાયેલી વાતોની બિલકુલ ચિંતા ન કરો.

હેલ્થઃ લો બીપી અને સુગરની સમસ્યા થઈ શકે છે.

શુભ રંગ : નારંગી

શુભ અંક : 4

--------------------------------------

મીન- SEVEN OF CUPS

તમારી કાર્યક્ષમતાનો ખ્યાલ હોવા છતાં તમે આળસુ બનીને કામ કરો છો. અપેક્ષા મુજબ જીવનને દિશા આપવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરવી

જરૂરી છે. તમારી એકાગ્રતા વધારવાનો પ્રયાસ કરો.

કરિયરઃ તમારે વ્યવસાય સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારનું જોખમ લેવાનું ટાળવું પડશે.

લવઃ જીવનસાથી ગુમાવવાનો ડર તમને ભૂલો કરાવી શકે છે.

હેલ્થઃ ઉલટી અને અપચાની સમસ્યા વધશે.

શુભ રંગ : ગુલાબી

શુભ અંક : 9