Gujarati News

Dharm darshan

Jyotish

According To THE EMPRESS Card On Friday, Family Responsibilities Will Increase On Taurus Natives, Progress Will Be Seen In Personal Life

ટેરો રાશિફળ: શુક્રવારે THE EMPRESS કાર્ડ પ્રમાણે વૃષભ જાતકો પર પારિવારિક જવાબદારીઓ વધશે, અંગત જીવનમાં પ્રગતિ જોવા મળશે

41 મિનિટ પહેલા



કૉપી લિંક

મેષ:- THE TOWER પરિસ્થિતિ સાથે સંબંધિત કોઈ પ્રકારનું સત્ય બહાર આવવાને કારણે તમે માનસિક રીતે નિરાશા અનુભવો છો. તમે તરત જ તમારી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ શોધવાનો પ્રયાસ કરશો. ફક્ત તમે જ વિચારોમાં પરિવર્તન લાવીને વર્તમાનને નવા પરિપ્રેક્ષ્ય સાથે જોવાની જરૂર છે. જે વસ્તુઓ આગળ વધે છે તે યોગ્ય છે કે તમને મળશે. કરિયરઃ જીવનમાં ચાલી રહેલા તણાવની અસર કામકાજમાં દેખાય છે. કામ સંબંધિત બાબતો પર ધ્યાન આપો જરૂર પડશે. લવઃ પ્રેમ સંબંધ સાથે જોડાયેલી વાતો ભલે અત્યારે તમારી ઈચ્છા મુજબ ન થઈ રહી હોય, પરંતુ ભવિષ્ય તે સકારાત્મક લાગે છે. હેલ્થઃ તણાવની અસર સ્વાસ્થ્ય પર જોવા મળી શકે છે. શુભ રંગ: શુભ અંક: ---------------------------- વૃષભ:- THE EMPRESS પારિવારિક જવાબદારીઓ વધતી લાગે છે અને આ જવાબદારીઓ વહેંચવા માટે કોઈ વ્યક્તિની ગેરહાજરીને કારણે તમે એકલતા અનુભવી શકો છો. તમારા અંગત જીવનમાં પ્રગતિ જોવા મળશે. ફક્ત તમારી જાતને બનાવો, વિશ્વાસ જાળવો, ગમે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ હોય, તમને તેનો ઉકેલ લાવવાનો માર્ગ મળી રહ્યો છે. કોઈ પણ વસ્તુને કારણે તમારી જાતને હતાશ ન થવા દો. કરિયરઃ મહિલાઓને કાર્યક્ષેત્રમાં ફેરફાર કરવાનું જરૂરી લાગશે. તમારી અપેક્ષા મુજબ તકો મળતી રહેશે. લવઃ પાર્ટનર પર વધુ પડતા નિર્ભર રહેવાના કારણે એકલતા રહેશે. હેલ્થઃ ખાંડને લગતી બીમારી થવાની શક્યતા છે. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 1 ---------------------------- મિથુન:- SEVEN OF SWORDS વર્તમાન સમયમાં તમે તમારી પોતાની જરૂરિયાતો પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપીને જ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો. જે વ્યક્તિ સાથે તમે દૂરનો અનુભવ કરી રહ્યા છો, તે ભવિષ્યમાં ફરીથી સાથે મળી જશે, તેથી નિરાશ થયા વિના આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરો. જે વસ્તુઓ જીવનમાંથી ખૂટતી હોય તેવું લાગે છે તે વસ્તુઓ તમને ફરીથી મળશે. વર્તમાન સમયમાં જ વર્તમાનને વધુ સારો બનાવવા પર ભાર મૂકવો પડશે. કરિયરઃ અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવતા દબાણને કારણે કરિયર સંબંધિત તણાવ વધી શકે છે. લવઃ તમે અત્યારે જે પ્રકારના સંબંધોને લગતાં નિર્ણય લઈ રહ્યા છો તે હાલ પૂરતો યોગ્ય છે. ભવિષ્યમાં વસ્તુઓ બદલાતી જોવા મળશે, તેથી મનને તૈયાર રાખો. હેલ્થઃ પગનાં દુખાવાની સમસ્યા તકલીફ આપી શકે છે. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 2 ---------------------------- કર્ક:- EIGHT OF CUPS જે બાબતોમાં પ્રગતિ દેખાતી ન હતી તે બાબતોને પાછળ છોડીને, ફક્ત તે જ બાબતોનું ધ્યાન રાખી શકાય છે જે મહત્વપૂર્ણ છે. આધ્યાત્મિક સ્વભાવથી તમે બદલાતાં જોવા મળશો, જેના કારણે તમારાં વ્યક્તિત્વમાં મોટો બદલાવ આવશે. તમારી ઈચ્છાશક્તિ મજબૂત થતી લાગે છે, જેના કારણે તમને ઇચ્છિત સફળતા જલ્દી જ મળશે. કરિયરઃ તમારાં પર કાર્યક્ષેત્રમાં લોકોની નારાજગી દૂર થતી જોવા મળશે. લવઃ વર્તમાન સમયમાં જીવનસાથી સાથે અંતર રહેશે, પરંતુ સંબંધોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ દેખાઈ રહ્યું છે. હેલ્થઃ પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ભોજન પર ધ્યાન આપવું પડશે. શુભ રંગ: નારંગી શુભ અંક: 3 ---------------------------- સિંહ:- THE HERMIT તમારાં કરતાં બીજા લોકોને વધુ મહત્વ આપવાના કારણે તમે તમારી જાતને થયેલાં નુકસાનને દૂર કરવાનો આજે પ્રયાસ કરવામાં આવશે. કેટલાક લોકો સાથે, અંતર વધતું હોય તેવું લાગે છે, પરંતુ તે પરસ્પર વિવાદોને કારણે નહીં થાય. તે ફક્ત તમારાં વ્યક્તિત્વમાં પરિવર્તનને કારણે છે. તેથી, એવું ન વિચારો કે તે નકારાત્મક છે. કરિયરઃ ઉચ્ચ શિક્ષણને લગતા પ્રયત્નો વધારવાની જરૂર જણાશે તો જ આગળ વધવાનું શક્ય બનશે. લવઃ સંબંધોને કારણે તમારું ધ્યાન વારંવાર વિચલિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યઃ શારીરિક નબળાઈના કારણે બેચેનીનો અનુભવ થશે. શુભ રંગ: વાદળી શુભ અંક: 4 ---------------------------- કન્યા:- FOUR OF CUPS તમે જે વસ્તુઓ નક્કી કરો છો તે અમુક અંશે વાસ્તવિકતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરશે, પરંતુ જરૂર કરતાં વધુ તમે નકારાત્મક વિચારોના પ્રભાવ હેઠળ જોવા મળે છે. પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિનો સહયોગ તમે જાતે જ પ્રાપ્ત કરી શકશો, જેના કારણે તમારા પરનો તણાવ ઘણી હદ સુધી ઓછો થઈ શકે છે. કરિયરઃ કામ સંબંધિત વસ્તુઓને તમારી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતાથી પૂર્ણ કરતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરો. લવઃ સંબંધ સંબંધી સકારાત્મકતા અચાનક મહેસૂસ થવા લાગશે. હેલ્થઃ ઊંઘ ન આવવાને કારણે નબળાઈ વધી શકે છે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 6 ---------------------------- તુલા:- THREE OF WANDS જે વસ્તુઓનો સામનો કરવાથી તમે ડરો છો તે ફક્ત મનમાં ઉદ્ભવતાં વિચારોને કારણે જ છે. તમારાં માટે તમારી ક્ષમતાના ખ્યાલ સાથે આગળ વધવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મનમાં ભયનો ભાવ હોય તો પણ દરેક પ્રકારની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનો પ્રયાસ કરો ત્યારે જ તમને તમારી ક્ષમતાનો ખ્યાલ આવશે. કરિયરઃ વિદેશમાં સ્થિત વ્યક્તિને નવું કામ મળશે, જેના કારણે તેને યાત્રા સંબંધિત તક મળી શકે છે. લવઃ દૂરની લાગણીનાં કારણે પાર્ટનર એકબીજાથી નારાજ રહી શકે છે. હેલ્થઃ માથાનો દુખાવો અને પેટમાં ભારેપણું આવી શકે છે. શુભ રંગ: જાંબલી શુભ અંક: 8 ---------------------------- વૃશ્ચિક:- THE STAR તમે અન્ય લોકોની જરૂરિયાતો પર જેટલું ધ્યાન આપી રહ્યા છો, તે તમારી જરૂરિયાતો પર એટલું જ ધ્યાન આપી રહ્યા છે કે નહીં, તે આજે તમે જોશો. કેટલીક અણધારી હકારાત્મક ઘટનાઓ બનતી જણાય. તેથી, કોઈપણ વસ્તુને સંબંધિત હકારાત્મકતા ગુમાવવા દો નહીં. કરિયરઃ કામને લગતાં એકથી વધુ સ્ત્રોતો તમને મળી રહેશે. આર્થિક સ્થિરતા વધશે. લવઃ કોઈ વ્યક્તિ તમારાં પ્રત્યે કેવું આકર્ષણ અનુભવે છે? તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે. શુભ રંગ: પીળો શુભ અંક: 7 ---------------------------- ઘન:- PAGE OF SWORDS તમારાં નિયંત્રણ હેઠળની વસ્તુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે તમારી અંદર સકારાત્મકતા વધારવી તમારાં માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. જો તમે અત્યારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છો તો પણ આ પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે નહીં. તેથી, તમે અનુભવો છો તે નાની તકલીફ અથવા નકારાત્મકતાને વધુ મહત્વ આપીને તમારી માનસિક સ્થિતિને અનુકૂળ થવા દેશો નહીં. કરિયરઃ વર્તમાન સમય યુવાઓ માટે અત્યંત લાભદાયી સાબિત થશે. લવઃ ભાગીદારો એકબીજાને વ્યર્થ રીતે કાબૂમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરતાં રહેશે, જેના કારણે વિવાદ ઊભો થઈ શકે છે. હેલ્થઃ પેટમાં ગેસ વધવાથી પરેશાની થશે. શુભ રંગ: લીલો શુભ અંક: 9 ---------------------------- મકર:- KNIGHT OF SWORDS જીવનમાં ઝડપી પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે તમારાં પ્રયત્નો વધારવાની જરૂર રહેશે. હવેનો સમય ઘણો ફાયદાકારક સાબિત થશે, પરંતુ મનની ચંચળતામાં વધારો થવાને કારણે કોઈપણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. ધ્યાન રાખો કે, જે વસ્તુઓ સ્ટેબલ છે તેનાથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ નથી થતી. કરિયરઃ માર્કેટિંગ સાથે જોડાયેલા લોકોએ કામ પૂર્ણ કરવા માટે નવો રસ્તો અપનાવવો પડશે. લવઃ વ્યક્તિની સંપૂર્ણ ઓળખના અભાવને કારણે સંબંધોને લગતાં નિર્ણયો લેવામાં ઉતાવળ ન કરવી. હેલ્થઃ અપચાની સમસ્યા થઈ શકે છે. શુભ રંગ: લાલ શુભ અંક: 2 ---------------------------- કુંભ:- SEVEN OF PENTACLES તમે કરેલાં કાર્યોનું ફળ અમુક અંશે મળી રહ્યું છે અને તમારાં માટે હજી પણ કોઈ કામ માટે સંયમ જાળવવો જરૂરી બનશે. તમને મળી રહેલાં માર્ગદર્શનના કારણે અન્ય લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન આવશે. તમારાં પોતાના સપનાને સાકાર કરવા માટે તમારી સકારાત્મક ઉર્જાનો ઉપયોગ કરો. વ્યર્થ ચિંતા છોડી દો. કરિયરઃ તમે અત્યારે કરિયરને લગતાં મહત્વનાં નિર્ણયો લઈ શકતા નથી. થોડાં દિવસ પછી વિચાર કરીને આગળ વધ્યો. લવઃ પાર્ટનરની વાતો પર જ ધ્યાન આપવાને કારણે તમે કોઈ મહત્વપૂર્ણ કામથી પોતાને દૂર કરી શકો છો. હેલ્થઃ કમરમાં જકડામણ અનુભવશો. શુભ રંગ: ગુલાબી શુભ અંક: 4 ---------------------------- મીન:- ACE OF PENTACLES જીવનમાં બનેલી એ જ નકારાત્મક ઘટના પર સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવાને કારણે તમે ઉદાસીનતા અનુભવી રહ્યા છો. તમારે દરેક નાની વસ્તુ પર ધ્યાન આપીને તમારી આંતરિક લાગણીઓને જાગૃત કરવાની જરૂર રહેશે. માનસિક ઉકેલના અભાવે તમારી અંદર પરિપક્વતાની લાગણી નાશ પામતી જણાય છે. કરિયરઃ તમારાં કાર્યક્ષેત્રને લગતી બાબતોમાં પારંગત બનવા માટે કામને લગતી કસરતો ઉંડાણપૂર્વક કરવી જરૂરી બનશે. લવઃ પાર્ટનર તમારી દરેક જરૂરિયાત પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. હેલ્થઃ ડાયરિયાથી પરેશાન થઈ શકો. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. શુભ રંગ: સફેદ શુભ અંક: 6