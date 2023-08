Gujarati News

Dharm darshan

Dharm

Soon Chandrayaan 3 Will Land On The Moon

'ચંદ્રયાન-3'ના ચંદ્ર પર લેન્ડિંગની આતુરતા: 32000 વર્ષથી સમયની ગણતરીનું પ્રથમ માધ્યમ છે ચંદ્ર, અથર્વવેદમાં કહેવાયું છે કે ચંદ્રથી જ ઋતુઓની રચના થાય છે

2 કલાક પેહલા લેખક: નિતિન ઉપાધ્યાય



'ચંદ્રયાન-3' ટૂંક સમયમાં જ ચંદ્ર પર ઊતરશે. હજારો વર્ષોથી વિશ્વભરની સંસ્કૃતિઓમાં ચંદ્ર જીવનનો એક મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યો છે. જ્યારે માણસ આદિ માનવમાંથી સામાજિક પ્રાણી બનવાના માર્ગ પર હતો, ત્યારથી ચંદ્ર તેના માટે સમયની ગણતરીનું સાધન છે. આ બે ગ્રંથો, 'ઋગ્વેદ' અને 'શતપથ બ્રાહ્મણ' જણાવે છે કે, હજારો વર્ષોથી, ચંદ્ર મનુષ્ય માટે સમયની ગણતરીનું સાધન છે.

જ્યારે સમય માપવાનું કોઈ સાધન નહોતું, ત્યારે ચંદ્રની વધતી જતી અને ક્ષીણ થતી સ્થિતિ પરથી દિવસો અને મહિનાઓનો અંદાજ કાઢવામાં આવતો હતો. મહિનાની ગણતરી અમાસના 15 દિવસ અને પૂર્ણ ચંદ્રના 15 દિવસ. આવા બે પખવાડિયાઓને જોડીને કરવામાં આવી હતી, જેને 'ચાંદ્રમાસ' એટલે કે ચંદ્રનો મહિનો કહેવામાં આવે છે.

આજે પણ ભારતીય જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, હિંદુ કેલેન્ડર ફક્ત ચંદ્ર મહિનાથી જ બનાવવામાં આવે છે. તમામ વાર-તહેવારો આના દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. નાસાના રિપોર્ટ અનુસાર, પાષાણ યુગમાં ફ્રાન્સ અને જર્મનીની ગુફાઓમાં રહેતા પ્રારંભિક માનવોએ 32,000 વર્ષ પહેલાં ચંદ્રની ગતિનો અભ્યાસ કરીને પ્રથમ કેલેન્ડર બનાવ્યું હતું. તે ભારતમાં સૌથી સચોટ ગણિત મનાય છે. ચીન અને આરબ દેશો પણ ચંદ્ર પરથી કેલેન્ડર બનાવવાનું ભારત પાસેથી શીખ્યા છે.

સૂર્ય સાથે ગણતરી કરવી મુશ્કેલ હતી, તેથી ચંદ્રને સાધન બનાવવામાં આવ્યું

જર્મન વિદ્વાન પ્રો. મેક્સ મુલરે પોતાના પુસ્તક "India- What Can It Teach Us" માં લખ્યું છે - જ્યોતિષ, આકાશ અને નક્ષત્ર વિશે જાણવા માટે ભારત અન્ય કોઈ દેશનું ઋણી નથી, તેણે પોતે જ આવિષ્કાર કર્યું છે.

તેમણે લખ્યું છે કે સમયની ગણતરીનું પહેલું માધ્યમ ચંદ્ર હતું. સૂર્યોદય પછી નક્ષત્રો અને નક્ષત્રોને જોવા અથવા આગાહી કરવી મુશ્કેલ હતી. ભારતીય વિદ્વાનોએ ચંદ્રના આધારે દિવસ, મહિનો અને વર્ષની ગણતરી કરી હતી. ચંદ્રના વિવિધ તબક્કાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આકાશને 27 નક્ષત્રોમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું. મૂળ જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું તત્ત્વ હજારો વર્ષ પહેલાં ભારતમાંથી જ ઉદ્ભવ્યું છે.

સમયની ગણતરી ભારતથી જ ચીન અને અરેબિયા પહોંચી

ભારત ઉપરાંત ચીન અને આરબ દેશોમાં પણ સમયની ગણનાનું પહેલું માધ્યમ ચંદ્ર હતું. હિજરી સંવત કેલેન્ડરમાં પણ ચંદ્ર પરથી જ મહિનાઓ ગણાય છે. સેંકડો વર્ષો પહેલાં, આરબ દેશોમાં, દિવસોને બદલે ચંદ્ર રાત્રિઓની સંખ્યા દ્વારા સમય નક્કી કરવામાં આવતો હતો. મુઘલ કાળમાં પણ અનેક કૃતિઓમાં ચાંદની રાતનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ચંદ્ર અને નક્ષત્રોની આ ગણતરી ભારતથી જ ચીન અને આરબ દેશોમાં પહોંચી હતી.

પ્રો. કોલબ્રુક અને બેવરે તેમના પુસ્તક 'લેટર્સ ઓન ઈન્ડિયા'માં લખ્યું છે કે, ચંદ્ર અને નક્ષત્રનું જ્ઞાન ધરાવનાર ભારત સૌપ્રથમ હતું. ચીન અને આરબ દેશોના જ્યોતિષશાસ્ત્રનો વિકાસ એ માત્ર ભારતની જ ભેટ છે. તેમની ચંદ્રની ગણતરીની પદ્ધતિ ભારતથી જ પ્રેરિત છે.

વેદ અને પુરાણોમાં ચંદ્ર

વૈદિક કાળથી અત્યાર સુધી, ચંદ્રને ગ્રહ અને દેવતા બંને રૂપે પૂજવામાં આવે છે.જ્યારે,જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ચંદ્રને ઉપગ્રહ નહીં, પરંતુ એક ગ્રહ કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વીની ખૂબ નજીક હોવાને કારણે, ચંદ્ર સૂર્ય પછીનો બીજો ગ્રહ છે, જે પૃથ્વી પર રહેતા દરેક માનવીને અસર કરે છે. ચંદ્રને કારણે જ પૃથ્વી પર પાણી અને દવાઓ છે. જેના કારણે વ્યક્તિ લાંબુ જીવન જીવી શકે છે. વેદથી લઈને પુરાણ અને જ્યોતિષ ગ્રંથો સુધી ચંદ્રને વિશેષ ગણાવ્યો છે.

વેદોમાં ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષાની ગતિ, તેજ અને માર્ગ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. સાથે જ પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ચંદ્રની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ.

ચંદ્ર પરથી સમયચક્રનું નિર્ધારણ

'ઋગ્વેદ'ના પ્રથમ મંડલના 84મા સૂક્ત મંત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચંદ્ર સ્વયં-તેજસ્વી નથી, આ સિદ્ધાંતની પુષ્ટિ મંત્રમાં મળે છે.આમાં 105માં સૂક્તમાં કહેવાયું છે કે ચંદ્ર આકાશમાં ગતિશીલ છે અને દરરોજ ફરતો રહે છે.

'ઈત્રેય બ્રાહ્મણ' અનુસાર, વૈદિક કાળમાં તારીખો ચંદ્રના ઉદય અને અસ્ત દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતી હતી. ચંદ્ર પોતે મહિનાને સુદ અને કૃષ્ણ પક્ષમાં તિથિની સાથે વહેંચે છે. 'તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ'માં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચંદ્રનું એક નામ 'પંચદસ' છે. જે 15 દિવસમાં ક્ષીણ થઈને 15 દિવસમાં પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે.

આ પછી, ઋતુઓની વાત કરીએ તો, 'અથર્વવેદ'ના 14મા કાંડના પ્રથમ સૂક્તમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ચંદ્રથી જ ઋતુઓની રચના થાય છે. વેદોમાં કહેવાયું છે કે ચંદ્રને કારણે ઋતુઓ બદલાય છે. બીજી તરફ, ચંદ્રના પ્રભાવથી 13 મહિના પૂર્ણ થાય છે, જેને અધિકમાસ કહેવામાં આવે છે. આ વાતનો ઉલ્લેખ 'વાજસ્નેયી સંહિતા'માં કરવામાં આવ્યો છે.

'શતપથ બ્રાહ્મણ'માં કહેવાયું છે કે, પૃથ્વી પર ઉગતી જડીબુટ્ટીઓ અને છોડનો રસ ચંદ્રમાંથી જ આવે છે. દેવતાઓ જે સોમ રસ પીવે છે તેના વિશે ઋગ્વેદમાં કહેવાયું છે કે, સોમ નામની લતા ચંદ્રમાંથી જ રસ બનાવે છે. ચંદ્ર મંડળમાંથી દેવતાઓ સુધી ચંદ્રનો હિસ્સો પહોંચે છે.

ચંદ્રનો રથ, ગતિ અને સ્વરૂપ

'લિંગ પુરાણ'માં ચંદ્રના રથ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે ચંદ્ર તેના માર્ગમાં હાજર નક્ષત્રોની આસપાસ ફરે છે. તેમનો રથ ત્રણ પૈડાનો છે. રથની બંને બાજુએ સફેદ રંગના સુંદર અને શક્તિશાળી મનની જેમ ઝડપથી દોડતા દસ ઘોડાઓથી સજ્જ છે. ચંદ્ર પિતૃઓ અને દેવતાઓ સાથે પ્રવાસ કરી રહ્યો છે.

'મત્સ્ય પુરાણ' મુજબ બ્રહ્માએ ઋષિઓના કહેવાથી ચંદ્રને ઉત્તર દિશાનો લોકપાલ બનાવ્યો છે. ચંદ્ર દેવતાઓમાં ગાંધર્વો, મનુષ્યોમાં બ્રાહ્મણો, પ્રાણીઓમાં સસલું, દવાઓમાં વેલા અને ધર્મમાં તપ-યજ્ઞનો પ્રમુખ દેવ છે.

