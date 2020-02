Divyabhaskar.com Feb 16, 2020, 10:00 AM IST

નવી દિલ્હીઃ આજથી પાંચ વર્ષ 10 મહિના અને 8 દિવસ પાછળ એક ડોકિયું કરીએ તો 7 એપ્રિલ 2014ની તારીખ આવે છે. આ એ જ તારીખ છે જ્યારે ભાજપે 2014ની સામાન્ય ચૂંટણી માટે મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો હતો. આ મેનિફેસ્ટોમાં વાયદો કરવામાં આવ્યો હતો કે‘ભાજપ ચૂંટણી સુધારો કરવા માટે કટિબદ્ધ છે, જેનાથી અપરાધીઓને રાજકારણમાંથી બહાર ધકેલી શકાય’પરંતુ 2014ની જ સામાન્ય ચૂંટણીમાં ભાજપે 426માંથી 33% એટલે કે 140 ઉમેદવારો પર ગુનાહિત કેસ હતા. જેમાંથી 140માંથી 98 એટલે કે 70% જીતીને પણ આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 2019ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં પણ ભાજપના 433માંથી 175 એટલે કે 40% ઉમેદવાર પર ગુનાહિત કેસ નોંધાયા હતા. જેમાંથી 116 એટલે કે 39% જીતીને પણ આવ્યા હતા. એટલું જ નહીં, 2014ની સામાન્ય ચૂંટણી બાદથી અત્યાર સુધી તમામ 30 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી પણ યોજાઈ ગઈ છે. આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપે 3 હજાર 436 ઉમેદવાર ઉતાર્યા, જેમાંથી 1 હજાર 4 કલંકિત હતા. મોદી એકલા એવા નેતા નથી જે ચૂંટણી સુધારો કરવાની વાતો કરે છે. પરંતું કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પણ રાજકારણમાંથી ગુનાખોરોને દુર કરવાની વાતો કરતા રહે છે. 2018માં જ કર્ણાટક ચૂંટણી દરમિયાન રાહુલે કલંકિતને ટિકિટ આપવા અંગે મોદી પર સવાલો કર્યા હતા. પરંતુ આંકડાઓ પ્રમાણે કોંગ્રેસે પણ 2014ની ચૂંટણીમાં 128 તો 2019માં 164 કલંકિત ઉતાર્યા હતા. ભાજપ-કોંગ્રેસ જ નહીં પણ ઘણી પાર્ટીઓ ચૂંટણીમાં કલંકિતોને ટિકિટ આપે છે અને જીત્યા બાદ રાજકારણના અપરાધિકરણને રોકવાની વાતો કરે છે.

