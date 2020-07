દિવ્ય ભાસ્કર Jul 27, 2020, 02:09 PM IST

કોરોનાવાઈરસના કારણે વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીય નાગરિકોને દેશમાં પરત લાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે વંદે ભારત મિશન ફેઝ-5 શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ જાણકારી નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ ટ્વિટર પર આપી છે. કેન્દ્રીય મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, વંદે ભારત મિશનનો પાંચમો તબક્કો 1 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે અને 31 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે.

More than 814K stranded Indians have returned through various means under VBM since 6 May 2020, out of which more than 270K returned on flights from 53 countries.



Now we prepare to dovetail Phase-4 of VBM into Phase-5 from 1st August 2020 & bring back more Indian citizens.