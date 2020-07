દિવ્ય ભાસ્કર Jul 13, 2020, 05:32 PM IST

મોસ્કો. રશિયાની સેચેનોવ યુનિવર્સિટીએ વિશ્વની પ્રથમ કોરોના વેક્સીન તૈયાર કરી હોવાનો દાવો કર્યો છે. તેનું નામ Gam-COVID-Vac Lyo રાખવામાં આવ્યું છે.યુનિવર્સિટીના જણાવ્યા પ્રમાણે, મનુષ્ય પર વેક્સીનનું ટ્રાયલ સફળ રહ્યું છે. સેચનોવ યુનિવર્સિટીમાં ઈન્સ્ટીટયૂટ ઓફ મેડિકલ પેરાસિટોલોજી, ટ્રોપિકલ એન્ડ વેક્ટર બોર્ન ડિસીઝના ડાયરેકટર એલેકઝેંડર લુકાશેવ જણાવ્યા પ્રમાણે, અમારો ઉદ્દેશ મનુષ્યના રક્ષણ માટે કોવિડ-19ની વેક્સીનને સફળતાપૂર્વક તૈયાર કરવાનો હતો."

એલેકઝેંડરના જણાવ્યા પ્રમાણે, સુરક્ષાના હિસાબથી વેક્સીનની તપાસ કરવામાં આવી છે. તેને ટૂંક સમયમાં માર્કેટમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે,

ટ્રાયલ સફળ રહ્યું

ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ફોર ટ્રાન્સલેશન મેડિસિન એન્ડ બાયોટેકનોલોજીના ડાયરેક્ટર વદિમ તરાસોવના અનુસાર, ગેમલી ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ એપિડેમિયોલોજી એન્ડ માઇક્રોબાયોલોજી વેક્સીન તૈયાર કરી છે. સેચેનોવ યુનિવર્સિટીએ 18 જૂને ટ્રાયલ શરૂ કર્યું હતું. જે સફળ રહ્યું છે. રશિયાની ન્યૂઝ એજન્સી TASSના અનુસાર, વેક્સીનનું પ્રથમ ટ્રાયલ 18 જૂનના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં 18 વોલન્ટીયર્સ સામેલ થયા હતા. બીજા તબક્કાના ટ્રાયલની શરૂઆત 23 જૂને થઈ હતી, જેમાં 20 વોલન્ટીયર્સને વેક્સીન આપવામાં આવી હતી.

રશિયાના રક્ષા મંત્રાલય અનુસાર, વેક્સીનમાં વોલન્ટીયર્સના જૂથોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને ટ્રાયલ 15 જુલાઈએ પૂર્ણ થશે. 13 જુલાઈએ બીજા જૂથના વોલન્ટીયર્સમાં વેક્સીનનો બીજો ભાગ ઈન્જેક્ટ કરવામાં આવશે. જે તેમને લાંબા સમય સુધી ઈમ્યુનિટી આપશે.

રક્ષા મંત્રાલયના અનુસાર, 50 લોકોવાળા ટ્રાયલના પહેલા જૂથમાં મોટાભાગના લોકો સર્વિસમેનનો સમાવેશ થયો હતો. તે ઉપરાંત 5 મહિલાઓ અને 10 હેલ્થ વર્કરોને પણ આ જૂથમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. બીજા જૂથમાં શહેરના નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે.

🦠#Sechenov University has successfully completed tests on volunteers of the world's first vaccine against #COVID19.



"The #vaccine is safe. The volunteers will be discharged on July 15 and July 20", chief researcher Elena Smolyarchuk told TASS ➡️ https://t.co/jVrmWbLvwXpic.twitter.com/V8bon4lieR