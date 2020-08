દિવ્ય ભાસ્કર Aug 06, 2020, 02:12 PM IST

દવા કંપની લુપિન ફાર્માએ બુધવારે કોવિડ-19ની દવા 'કોવિહાલ્ટ' લોન્ચ કરી દીધી છે. 'કોવિહાલ્ટ'થી કોરોનાના હળવા લક્ષણવાળા દર્દીઓની સારવાર કરી શકાશે. આ દવામાં એન્ટિ-વાઈરલ ડ્રગ ફેવિપિરાવિરનો જ ડોઝ છે. માર્કેટમાં એક ટેબલેટની કિંમત 49 રૂપિયા હશે. કંપનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, દવાને ઈમર્જન્સીમાં ઉપયોગ કરવા માટે ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા (DCGI)ની તરફથી મંજૂરી મળી ગઈ છે.

200mgની 10 ગોળીની એક સ્ટ્રિપ હશે

કંપનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, પ્રશાસનને મદદ કરવા માટે કોવિહાલ્ટ તૈયાર કરવામાં આવી છે. એક સ્ટ્રિપમાં 200mgની 10 ગોળીઓ હશે. આ દવામાં રહેલા એન્ટિ-વાઈરલ ડ્રગ ફેવિપિરાવિરને હળવા અને મધ્યમ લક્ષણોવાળા કોરોના દર્દીઓને આપવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

Today we are delighted to announce that we're taking another step further in the battle against COVID19 with the launch of #Covihalt, our #Favipiravir brand. We urge everyone to stay safe and alert at all times and #HaltTheFear.

https://t.co/pZHPDefBqg#LupinForExcellence pic.twitter.com/Vy6oynha4i