Jul 03, 2020

અમેરિકાની જોન હોપકિંસસ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચર્સે દાવો કર્યો છે કે, કોરોનાનો કાળ સમયસર જરૂરી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ અને ખોરાક ન મળવાને કારણે અઢી લાખ બાળકોનો જીવ લઈ શકે છે. ગરીબ દેશોની 10 હજારથી વધુ માતાઓ માટે આવનારા 6 મહિના પડકારજનક હશે અને તેમના મૃત્યુને પણ જોખમ હશે.

સંશોધકોના જણાવ્યાનુસાર, જો પરિસ્થિત વધારે ખરાબ થઈ તો ડિસેમ્બર 2020 સુધી 118 દેશોમાં 13 લાખ બાળકો અને 57 હજાર માતાઓનું મૃત્યુ થઈ શકે છે.

માતાઓની મૃત્યુઓનો આંકડો વધતો જઈ રહ્યો છે

ધ લેન્સેટ ગ્લોબલ હેલ્થમાં પ્રકાશિત સંશોધન મુજબ, સંશોધકોએ તેમના પ્રયોગો અને એનાલિસિસમાંથી એ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે, કોવિડ -19 આહાર અને હેલ્થ સિસ્ટમની અસરને કારણે કેટલા મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે. સંશોધકોના જણાવ્યા મુજબ, કોરોનાકાળમાં શિશુઓને જન્મ આપતી માતાઓ માટે એન્ટિબાયોટિક અને સલામત વાતાવરણમાં ઘટાડો થયો છે, જેના પગલે માતાના મૃત્યુ દરમાં ઝડપથી વધારો થયો છે.

એન્ટિબાયોટિક ન મળવાથી બાળકો મરી રહ્યા છે

સંશોધકોના જણાવ્યા અનુસાર, બાળકોમાં મૃત્યુના જોખમના ઘણા કારણો છે. રોગચાળા દરમિયાન બાળકોમાં પોષક તત્ત્વોની ઉણપ અને ન્યુમોનિયા-સેપ્સિસને રોકવા માટે પૂરતી એન્ટિબાયોટિક્સનો અભાવ એ મુખ્ય કારણો છે. આ ઉપરાંત, બાળકોને ડાયરીયાથી પીડિત કારણોસર રિહાઇડ્રેશન સોલ્યુશનનો અભાવ એ પણ એક કારણ છે. સંશોધકોનું કહેવું છે કે, અમને અપેક્ષા છે કે પોલિસીમેકર્સ આ આંકડાઓની ગંભીર નોંધ લેશે અને જરૂરી સુવિધાઓ પ્રદાન કરવા માટે નવી ગાઇડલાઇન્સ બહાર પાડશે.

કોવિડ-19થી પીડિત દર 4માંથી 3 બાળકો પોતાના રોગથી અજાણ

અન્ય એક સ્ટડીમાં જાણવા મળ્યું છે કે, કોરોનાથી પીડાતા દરેક ચારમાંથી ત્રણ બાળકો એવા છએ જેને પોતાના રોગ વિશે જાણકારી નથી. આવા કિસ્સાઓ જોખમ વધારે પણ વધારે છે. ન્યૂ ઇંગ્લેંડ જર્નલ ઓફ મેડિસિનમાં પ્રકાશિત સંશોધન મુજબ, કોરોનાથી પીડિત લગભગ તમામ બાળકો પેટની સમસ્યાઓથી પીડાતા હતા.

આ બાળકોમાંથી 80% બાળકોને હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓ હતી અને ઘણા બ્લડ ડિસોર્ડરથી પીડાતા હતા. તેમને એક અઠવાડિયા માટે ઇન્ચિવ કેરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. 171 બાળકો પર રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 4ના મૃત્યુ થયાં હતાં.

