દિવ્ય ભાસ્કર May 23, 2020, 05:48 PM IST

કોરોનાવાઈરસની રસી અને ચોકક્સ દવા શોધવા માટે દુનિયાભરમાં અથાક પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. માર્ચ મહિનામાં પ્રકાશિત થયેલાં ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિકોના રિસર્ચમાં મલેરિયાની સારવારમાં ઉપોયોગી હાઈડ્રોક્સીક્લોરોક્વીનનો ઉપયોગ કોરોનાવાઈરસની સારવારમાં પણ થઈ શકે તેવું કહેવાયું હતું, પરંતુ પ્રખ્યાત ઈન્ટરનેશનલ મેડિકલ જર્નલ ‘લાન્સેટ ’માં પ્રકાશિત થયેલાં એક રિસર્ચ પ્રમાણે કોરોનાવાઈરસના દર્દીઓની સારવાર હાઈડ્રોક્સીક્લોરોક્વીનથી કરવા પર મૃત્યુનું જોખમ વધે છે. આ એજ દવા છે જેના પર અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ટ્વીટ કરી દુનિયાભરનું આકર્ષણ લીધું હતું.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents).....