દિવ્ય ભાસ્કર Apr 18, 2020, 07:38 PM IST

લોકડાઉનના કારણે બંધ થયેલી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ ટૂંક સમય શરૂ થઈ શકે છે. સરકારી ઉડ્ડયન કંપની એર ઈન્ડિયાએ શનિવારથી ટિકિટનું બુકિંગ શરૂ કર્યું છે. કંપનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, પેસેન્જર 4 મેથી કેટલીક ડોમેસ્ટિક અને 1 જૂનથી ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાઈટ માટે ટિકિટ બુકિંગ કરી શકે છે. તો બીજી તરફ પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ પહેલાથી 4 મેથી ટિકિટ બુકિંગ શરૂ કરી ચૂકી છે. કોરોના સંક્રમણની ચેન તોડવા માટે લાગુ બીજા તબક્કાનું લોકડાઉન 3 મેના રોજ પૂર્ણ થશે.

Air India opens bookings for select domestic flights May 4th 2020 onwards and International Flights June 1st, 2020 onwards pic.twitter.com/Lsz9gRLF9V