With The Airline Struggling With Cash Crunches, More Than Half Of The Company's Fleet Has Been Grounded

ગો ફર્સ્ટ દેવાળું ફૂંકવાના આરે: બે દિવસ માટે ફ્લાઇટ બુકિંગ બંધ કર્યું, કંપનીએ અડધાથી વધુ પ્લેન ગ્રાઉન્ડ કર્યાં

રોકડની તંગીનો સામનો કરી રહેલી એરલાઇન Go First નાદારીના આરે છે. તેણે આગામી 2 દિવસ એટલે કે 3 અને 4 મે માટે બુકિંગ બંધ કરી દીધું છે. ઓઈલ કંપનીઓનાં લેણાં ચૂકવવામાં સક્ષમ ન હોવાને કારણે એરલાઈન્સે આ નિર્ણય લીધો છે. Go First એની ફ્લાઇટ્સ કેશ અને કેરી મોડમાં ચલાવે છે, એટલે કે દરરોજ જેટલી ફ્લાઈટ્સ ઊડી હોય છે એ પ્રમાણે ઈંધણ માટે ચુકવણી કરવી પડે છે.

નાદારી નિરાકરણની કાર્યવાહી માટે પણ અરજી

એરલાઈને નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) દિલ્હી સમક્ષ સ્વૈચ્છિક નાદારી ઉકેલની કાર્યવાહી માટે અરજી પણ દાખલ કરી છે. એરલાઈન ચીફ કૌશિક ખોનાએ જણાવ્યું હતું કે એન્જિનનો પુરવઠો ન મળવાને કારણે એરલાઈને તેના કાફલાનાં 28 વિમાનને ગ્રાઉન્ડ કરી દીધાં હતાં, જેના કારણે ભંડોળની અછત સર્જાઈ હતી. આ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ નિર્ણય છે, પરંતુ કંપનીનાં હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે જરૂરી છે, એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.

એન્જિન સપ્લાય ન થવાને કારણે રોકડની સમસ્યા

એન્જિન સપ્લાયની સમસ્યાને કારણે એરલાઇન આ સ્થિતિમાં પહોંચી છે. એરક્રાફ્ટ એન્જિન ઉત્પાદક પ્રેટ એન્ડ વ્હીટની (PW)એ Go Firstને એન્જિન સપ્લાય કરવાનું હતું, પરંતુ સમયસર ડિલિવરી કરી ન હતી. ​​​​​​​પરિણામે, Go Firstને એના અડધાથી વધુ વિમાનોના કાફલાને ગ્રાઉન્ડ કરવા પડ્યાં. ફ્લાઈટ ન ઊડવાને કારણે એની પાસે રોકડની અછત હતી અને ઈંધણ ભરવા માટે પણ પૈસા બચ્યા નહોતા. આ એન્જિનનો ઉપયોગ એરલાઈન્સના A20 Neo એરક્રાફ્ટમાં થાય છે.

Go First સાથે PWના કરારમાં ત્રણ મુખ્ય શરત હતી:

જો એરક્રાફ્ટનું એન્જિન બગડે તો 48 કલાકમાં સ્પેર એન્જિન આપવું પડશે.

ખામીયુક્ત એન્જિનો મફતમાં રિપેર કરવામાં આવશે, કારણ કે તમામ એન્જિન વોરંટી હેઠળ છે.

ગ્રાઉન્ડેડ એરક્રાફ્ટને કારણે થયેલા નુકસાન માટે વળતર પણ આપવું પડશે.

બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડના અહેવાલ મુજબ, માર્ચ 2020 સુધી PWએ સમયસર સ્પેર એન્જિન પૂરું પાડ્યું, એને મફતમાં રિપેર કર્યું અને વળતર પણ ચૂકવ્યું. જોકે એ પછી એરલાઈન્સને કંઈ ન મળ્યું. સિરિયમ ડેટા અનુસાર, એરલાઈને ગયા વર્ષે માર્ચમાં એક સપ્તાહમાં 2,084 ફ્લાઈટ્સ ઓપરેટ કરી હતી. વિમાનો ગ્રાઉન્ડ થવાથી આ આંકડો આ વર્ષે માર્ચ સુધીમાં ઘટીને 1,642 પર આવી ગયો.

એરલાઈને યુએસ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી

ગો ફર્સ્ટનો માર્કેટ શેર જાન્યુઆરીમાં 8.4%થી ઘટીને માર્ચમાં 6.9% થઈ ગયો છે, કારણ કે ફ્લાઈટ્સ ગ્રાઉન્ડ થઈ ગઈ છે, ભારતીય ઉડ્ડયન નિયમનકારના ડેટા દર્શાવે છે. એરલાઈને આ અંગે અમેરિકાની ડેલાવેર કોર્ટમાં અરજી પણ દાખલ કરી છે. એરલાઈન્સે દાવો કર્યો છે કે જો એન્જિન જલદી સપ્લાય કરવામાં નહીં આવે તો તે નાદાર થઈ જશે.