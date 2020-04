દિવ્ય ભાસ્કર Apr 18, 2020, 12:19 PM IST

નવી દિલ્હી. કોરોના વાયરસને કારણે લગભગ 62% વિમાન વિશ્વભરમાં કાર્યરત નથી. આ વિમાનો એરપોર્ટથી સ્ટોરેજ સુધી પાર્ક કરવામાં આવ્યા છે. ઉદ્યોગ સર્વેક્ષણ કંપની સેરીયમના જણાવ્યા મુજબ વિશ્વભરમાં હાલમાં 16,000થી વધુ વિમાનો જમીન પર છે. આવી સ્થિતિમાં, એરલાઇન્સ તેમને ફ્લાઇટ ઉડાડવા લાયક રાખવા માટે યોગ્ય સ્થાન અને પરિસ્થિતિ શોધવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. લાંબા સમય સુધી વિમાનને ઉભા રાખ્યા પછી, તેની ધૂળ દૂર કરીને તેને ઉડાડી શકાતા નથી. તેમાં હાઇડ્રોલિક્સ જાળવવી પડશે. જંતુઓ અને વન્ય જીવોથી બચાવવા માટે ફ્લાઇટ-કંટ્રોલ સિસ્ટમ્સ જાળવવી પડશે. પક્ષીઓ વિમાન એન્જિનમાં તેમના માળા બનાવી શકે છે. ભેજ વિમાનના પાર્ટ્સમાં કાટ લગાડી શકે છે.

જમીન પર ઉભેલા વિમાનમાં ફ્યુઅલ ભરેલું રાખવું પડે છે

પ્લેન એરફિલ્ડ પર ઉભેલા હોય ત્યારે પણ તેલને વિમાનમાં રાખવું પડે છે જેથી ટાંકી લુબ્રિકેટ થાય રહે અને વિમાન હવાના કારણે બહુ હાલે નહિ. નવી દિલ્હી સ્થિત એર રિપેર અને મેન્ટેનન્સ કંપની એર વર્કસના સીઈઓ આનંદ ભાસ્કરે કહ્યું હતું કે, કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે ઘણું બધુ કરવાની જરૂર પડશે. પાર્કિંગ એક મોટી સમસ્યા છે.

2.5 કરોડ લોકોની નોકરી પર જોખમ

ઉડ્ડયન ઉદ્યોગ પહેલેથી જ સંકટમાં હતો. હવે તેમના માટે સ્ટોરેજ મેનેજ કરવાની સમસ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ પરિવહન સંઘે ચેતવણી આપી છે કે વિમાનનું સંચાલન કરવામાં અસમર્થતાને કારણે 2.5 કરોડ લોકોની નોકરીઓ જોખમમાં છે.

રણ ક્ષેત્રમાં જગ્યા શોધતી કંપનીઓ

ઉડ્ડયન કંપનીઓ ઓસ્ટ્રેલિયાના રણના વિસ્તારોથી અમેરિકાના મોજાવે રણ સુધી વિમાનોના પાર્ક કરવા માટે જગ્યા શોધી રહી છે. એમ્સ્ટરડેમ એરપોર્ટ સીફોલના ગેટ અને એરપોર્ટ પર 200થી વધુ કેએલએમ ગ્રુપ વિમાન ઉભા છે. તેમની વચ્ચે એટલી જગ્યા રખાઈ છે કે જેથી તેને ખેંચીને જાળવણી માટે લઈ શકાય. કેએલએમના કમ્યુનિટિ મેનેજર એનેમિક કોર્નેલ્ઝીએ કહ્યું કે વિમાનોને કેવી રીતે યોગ્ય રીતે રાખવી તે એક સમસ્યા છે. તેમણે માહિતી આપી કે સીફોલ એરપોર્ટ વિમાનની ફ્લાઇટ માટે શુલ્ક લેતું નથી.

ભારતમાં મોટા વિમાનનું દૈનિક પાર્કિંગ ફી 1000 ડોલર

વિમાન પાર્કિંગ માટેની ફી દરેક એરપોર્ટ પર બદલાય છે. દુબઈ સ્થિત માર્ટિન કન્સલ્ટિંગ એલએલસીના સ્થાપક માર્ક માર્ટિને જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં મોટા વિમાનોની માત્ર પાર્કિંગ ફી 1000 ડોલર હોઈ શકે છે. જો કોઈ કંપની પાસે 250 વિમાન છે, તો છ મહિનાની પાર્કિંગ ફી ભારે ડિસ્કાઉન્ટ પછી પણ 1.25 કરોડ ડોલરથી વધી શકે છે. આમાં જાળવણી ખર્ચનો સમાવેશ થતો નથી. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જો પાર્કિંગ ફી ઓછી કરવામાં નહીં આવે, તો તે એરલાઇન્સને તોડી શકે છે.

ઉડ્ડયન ઉદ્યોગમાં આવી સ્થિતિ પહેલાં ક્યારેય નથી આવી

અબુ ધાબીના ઇતિહાદ એરવેઝ પીજેએસસીએ જણાવ્યું હતું કે તેના એન્જિનિયર્સ જમીન પરના વિમાનની જાળવણી માટે સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. જાળવણી હેઠળ, વિમાનનું એન્જિન ચાલુ છે અને આખી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. ફ્લાઇટ કંટ્રોલ તપાસ્યું છે. સેન્સર્સ અને એન્જિન આવરી લેવામાં આવે છે, જેથી અંદરની સિસ્ટમ ધૂળ અને કકરુંથી સુરક્ષિત રહે. દરેક પાળીમાં હંગારમાં ઉભા વિમાનની કેબીન સાફ કરતા લગભગ 200 કર્મચારીઓ હોય છે. ઇતિહાદના તકનીકી કામગીરીના ચીફ ગેરી બર્નીએ જણાવ્યું હતું કે મારી આખી ઉડ્ડયન કારકિર્દીમાં આ પહેલા મેં આવી સ્થિતિ ક્યારેય જોઈ નહોતી.

ટાયર અને પૈડાંની પણ કાળજી લેવી પડે છે

જમીન પરના વિમાનના ટાયરની પણ કાળજી લેવી પડે છે. વિમાનના પૈડાં દર એક કે બે અઠવાડિયામાં ફેરવવા પડે છે. કાટથી બચાવવા માટે હાઇડ્રોલિક પ્રવાહીને લેન્ડિંગ ગિઅરમાં દાખલ કરવો પડે છે. એન્જિનને સૂકા રાખવા માટે, તેમાં મોટા સિલિકા મોઇશ્ચરાઇઝેશન એબ્રેશન ઉમેરવા પડે છે. ફ્યુઝલેજના તમામ બાહ્ય છિદ્રોને કવર કરવા પડે છે જેથી જંતુઓ તેમાં પ્રવેશ કરી શકે નહીં અને પક્ષી માળો ન બનાવે.

