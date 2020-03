દિવ્ય ભાસ્કર Mar 31, 2020, 12:18 PM IST

લંડન: દારૂનો ધંધો કરનાર ભાગેડુ વિજય માલ્યાએ લોકડાઉનના બહાને સરકાર પાસે મદદ માંગી છે. માલ્યાએ ફરી એકવાર કિંગફિશર એરલાઇન્સનું સંપૂર્ણ દેવું ચુકવવાની ઓફર કરી છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે સંકટની આ ઘડીમાં નાણાંપ્રધાન તેમની વાત સાંભળશે. માલ્યાએ મંગળવારે સવારે ટ્વિટ કર્યું હતું કે ભારત સરકારે લોકડાઉન કરીને ખૂબ જ સારો નિર્ણય લીધો છે. મારી બધી કંપનીઓ કામ બંધ છે. પરંતુ, અમે કર્મચારીઓને ઘરે મોકલી રહ્યા નથી અને તેમનો ખર્ચ નિભાવી રહ્યા છીએ. આવી સ્થિતિમાં સરકારે અમને મદદ કરવી જોઈએ.

Indian Government has done what was unthinkable in locking down the entire Country. We respect that. All my Companies have effectively ceased operations. All manufacturing is closed as well. Yet we are not sending employees home and paying the idle cost. Government has to help.

માલ્યાએ કહ્યું બેંક પૈસા લેવા તૈયાર નથી

માલ્યા માર્ચ 2016માં લંડન ભાગી ગયો હતો. તેની બંધ કિંગફિશર એરલાઇન્સના ભારતીય બેંકો પર રૂ. 9,000 કરોડ બાકી છે. માલ્યાના પ્રત્યાર્પણનો કેસ ચાલી રહ્યો છે. તેણે અગાઉ પણ ઘણી વખત દેવું ચૂકવવાની ઓફર કરી છે. આ વખતે એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બેંકો પૈસા લેવા તૈયાર નથી તેમજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) માલ્યાની સંપત્તિને મુક્ત કરવા માંગતી નથી.

I have made repeated offers to pay 100 % of the amount borrowed by KFA to the Banks. Neither are Banks willing to take money and neither is the ED willing to release their attachments which they did at the behest of the Banks. I wish the FM would listen in this time of crisis.