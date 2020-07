દિવ્ય ભાસ્કર Jul 18, 2020, 11:52 AM IST

વોશિંગ્ટન. અમેરિકા ટૂંક સમયમાં જ ટિકટોક પ્રતિબંધ પર અંતિમ નિર્ણય લઈ શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ વિરુદ્ધ કેમ્પેઈન ચલાવી રહ્યા છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચીનની આ એપ અમેરિકન નાગરિકોની જાસુસી કરી રહી છે. થોડા દિવસ પહેલાં ટ્રમ્પે ટિકટોક પર પ્રતિબંધ વિશે વિચાર કરવાની વાત કહી હતી.

ભારતે ગયા મહિને જ ચીનની 59 એપ્સ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. અમેરિકન NSA રોબર્ટ ઓ'બ્રાયન અને વિદેશ મંત્રીએ ભારતના કડક પગલાંના વખાણ કર્યા હતા.

ટ્રમ્પના એડ કેમ્પેઈનમાં શું છે?

ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના પત્રકાર ટેલર લોરેન્ઝે સૌથી પહેલા ટ્રમ્પના ટિકટોક વિરોધી અભિયાન વિશેની માહિતી તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર શેર કરી હતી. ઝુંબેશની ટેગલાઇન છે - ટિકટોક તમારી જાસૂસી કરે છે. તેમાં વધુમાં જણાવ્યું છે કે અમેરિકન નાગરિકોને પ્રાઈવસી એટલે કે ગોપનીયતાનો અધિકાર છે.

Trump now running anti-TikTok Facebook/Instagram ads accusing the company of spying on users pic.twitter.com/dfHuSVpciL