દિવ્ય ભાસ્કર May 12, 2020, 07:00 PM IST

નવી દિલ્હી. કોરોનાને કારણે વિદેશમાં ફસાયેલા ભારતીયોના દેશને પરત લાવવાના મિશન વંદે ભારતનો બીજો તબક્કો 16 મેથી શરૂ થશે. આ તબક્કો સાત દિવસ એટલે કે 22 મે સુધી ચાલશે. આ સમય દરમિયાન, 31 દેશોમાંથી 149 ફ્લાઇટ્સ આવશે. મહત્તમ 13 ફ્લાઇટ્સ અમેરિકાથી આવશે. સમાચાર એજન્સી એએનઆઈએ સૂત્રોના હવાલેથી આ માહિતી આપી છે. વંદે ભારત મિશનના પ્રથમ તબક્કાની શરૂઆત 7 મેએ થઈ હતી.

બીજા તબક્કામાંથી કયા દેશોમાંથી ભારતીયોને લવાશે?

અમેરિકા, યુએઈ, કેનેડા, સાઉદી અરેબિયા, યુકે, મલેશિયા, ઓમાન, કઝાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુક્રેન, કતાર, ઇન્ડોનેશિયા, રશિયા, ફિલિપાઇન્સ, ફ્રાંસ, સિંગાપોર, આયર્લેન્ડ, કિર્ગીસ્તાન, કુવૈત, જાપાન, જ્યોર્જિયા, જર્મની, તઝાકિસ્તાન, બહેરિન, આર્મેનિયા , થાઇલેન્ડ, ઇટાલી, નેપાળ, બેલારુસ, નાઇજીરીયા, બાંગ્લાદેશ.

આ 5 દેશોમાંથી સૌથી વધુ ફ્લાઇટ્સ આવશે

The second phase of #VandeBharatMission will be launched from 16-22 May. It will bring back Indians from 31 countries. 149 flights including feeder flights will be deployed: Sources pic.twitter.com/SJYwCCpcBI